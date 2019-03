Casado y la maternidad

Voz 1727

00:00

qué tal muy buenos días Pablo Casado ha vuelto a tropezar con la maternidad el dirigente popular defiende continuamente que una de sus prioridades políticas es fomentar la natalidad en España una preocupación comprensible si miramos nuestra curva demográfica el problema no es ese claro sino la confusión de políticas y derechos que mezclan sus declaraciones y ahora en sus propuestas ya patinó al vincular la sostenibilidad del sistema de pensiones con el AVE Porto llora tropieza con el derecho a la maternidad de las inmigrantes sin papeles el PP tuvo que salir anoche a todo correr a explicar que la propuesta electoral de Casado en su programa de maternidad no incluye algo así como un trueque bárbaro tumba entregas al niño en adopción yo te protege frente a la deportación eso sí una vez haya parido y entregado a la criatura si en una redada serás expulsada del país el planteamiento sin más explicaciones resultaba tan brutal que el partido ha intentado aclarar que se refieren en realidad a proteger la confidencialidad de los datos de esas mujeres en el proceso de adopción algo que según todos los expertos no hace falta porque ya existe aquí se refería casado entonces Pepa Bueno