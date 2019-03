Nuevo S.O.S.: Vamos a peor

Voz 0789

buenos días Pepa buenos días a todos las advertencias Se suceden son cada vez más dramática si acuciantes el VI informe de la ONU sobre medio ambiente presentado ayer confirma en términos rotundos con datos incontestables los efectos catastróficos del cambio climático pero más arme aunque la advertencia es la denuncia vamos a peor los objetivos fijados para dos mil treinta el dos mil cincuenta Se están incumpliendo todos esos parámetros lo señalan en todos los capítulos avance de la desertización reducción de la cantidad de agua dulce disponible aumento de los niveles de contaminación del aire aumento de la contaminación por plásticos en mares y océanos sobrepesca consecuencias desastrosas en todos los campos desde los medios de subsistencia hasta la salud con los efectos sociales derivados pobreza migraciones conflictos nada nuevo nada de lo que no hayamos sido avisados en anteriores ocasiones aunque la relación de los estragos los términos en los que estos estarán son descritos impresiona de verdad como la llamada acción cada vez más urgente y apremiante por desgracia este sexto informe recibirá de los poderes políticos económicos la misma respuesta de los cincos anteriores medidas tangibles paso adelante paso atrás actuaciones sí pero tímidas insuficientes en la cáscara de los problemas hay que hacer mucho más mucho más a fondo ya toda prisa sólo se me ocurre un argumento para excitar la sensibilidad de los gobernantes y hacer es abrir los ojos de Empar el ecologismo junto al feminismo anuncian el gran tsunami generacional son las dos corrientes transformadoras más potentes ya están en marcha quién no lo detecte será barrido