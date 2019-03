Teresa Ribera: "Tal y como vamos es imposible cumplir los objetivos contra el cambio climático"

Voz 1 00:00 aquí recibimos hoy a la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera buenos días muy buenos días Pepa la ONU urge cinco años después de su último informe acaba de explicarlo Iñaki Gabilondo pero en medio ha habido una cumbre del clima de la que salimos todos convencidos compromiso en esa ocasión era firme y que no tenía vuelta atrás y que todo el mundo estaba concienciado no se está cumpliendo aquel compromiso o el deterioro iba más rápido de lo que pensábamos yo creo que lo que tenemos es una inercia muy fuerte y muchas veces mucho miedo al cambio y eso es lo que hay que romper los datos son abrumadores son abrumadores cada vez que sale este informe anual y se nos ponen los pelos de punta pero después actuó una especie de acto reflejo que es y bueno pues habrá tiempo tendremos que ir haciendo y lo dejamos en la zona de confort del cajón en lugar de tomar conciencia de que no hay tiempo las cosas no ocurren por milagro pasado mañana se resuelve todo porque algo

Voz 2 00:53 encuentra alguna solución

Voz 1 00:55 mágica sino que hay que ir construyendo de construyendo lo que tenemos no es una hoja en blanco sino que hay que deshacer junto con hacer

Voz 2 01:03 hay yo creo que este es el mensaje más importante

Voz 1 01:06 de de ese de ese informe no aparte de la como digo la la abrumadora escalofriante realidad que describe

Voz 2 01:12 como subraya

Voz 1 01:12 el hecho de que tal y como vamos es imposible que cumplamos aquello a lo que nos hemos comprometido porque la lo cierto es que estamos comprometidos con esos objetivos ambientales en todos los frentes en el contexto Naciones Unidas que muchas veces incluso nuestra

Voz 2 01:24 porque legislación interna decimos que es muy experto

Voz 1 01:26 lo que los estudiantes de todo el mundo y han puesto en marcha este movimiento que se llama Los viernes verdes en los viernes por el clima dice le llaman también el 15M verde pero está en manos de gobiernos y empresas tomar las medidas

Voz 2 01:39 yo creo que está en manos como todo lo que ocurre en los grandes cambios sociales de esa expectativa y esa evolución de los valores sociales de ahí la trascendencia que tiene el papel de los medios de comunicación de los divulgadores de la educación pero evidentemente la capacidad de acciones muy diferente está en manos de las empresas está en manos de los gobiernos sobre todo de los parlamentos que son los que tienen que legislar y tomar las medidas adecuadas así que si me permites ahora que dices lo de los has por el clima voy a hacer una broma pero que creo que es verdad lo que necesitamos es muchos viernes sociales por el clima es decir tenemos que entender que trabajar por el clima es trabajar por la mejora de la de la sociedad que yo creo que es lo que en gran medida están reclamando los jóvenes oiga si queremos tener un futuro tendrá usted que trabajar por la estabilidad y la seguridad climática

Voz 1 02:22 ya que lo menciona ministra pensaba dejarlo para el final pero ya se lo pregunto claro porque Ciudadanos no es que esté en contra de la ampliación de permiso de paternidad hay consenso político y hay demanda social de ampliarla los permisos de paternidad pero hoy se va a estudiar en el Congreso qué pasa la ley del Gobierno tú con una ley orgánica no por este caso sino pongámonos en la hipótesis de que hay un Gobierno de Vox algún día puede con un decreto ley un gobierno de Vox modificar una Ley Orgánica fundamental de la convivencia española esa es una

Voz 2 02:58 pregunta que sobre todo han de contestar los constitucionalistas pero con arreglo a la Constitución las leyes orgánicas no pueden ser modificadas por decreto ley otra cosa es que hay aspectos secundarios terciarios de desarrollo reglamentario que puedan verse modificados pero el contenido de las leyes orgánicas requieren modificación por ley orgánica

Voz 1 03:14 bueno cierro paréntesis porque es uno de los asuntos el día volvemos a la Transición Ecológica la transición energética ha estado usted ocho meses en Un gobierno llegó con muchas ganas sabe mucho de lo suyo y la Ley de Cambio Climático era una promesa estrella este Gobierno

Voz 3 03:30 contra qué se ha estrellado

Voz 2 03:33 yo creo que no me estrellado contra nada y contra el tiempo porque ocho meses es una legislatura muy corta creo que hemos hecho muchísimas cosas muchísimo más cosas que tienen que ver con la definición de un marco estratégico diferente y de hecho lo que vemos es que afortunadamente gracias a muchos factores no solamente la acción de gobierno pero también la acción de gobierno los términos de la conversación han cambiado radicalmente es decir el trasatlántico ha empezado a girar y luego ha habido mucho esas cosas concretas que tienen gran trascendencia para recuperar la confianza en nuestra capacidad de acción como sociedad que tienen que ver con la recuperación de el pecho que requiere y que hay que ampliar en el tiempo por venir las energías renovables con la previsión de salidas dignas porque creo que el componente social es fundamental en todo esto como decía antes para los trabaja Dolores para las comarcas que han dedicado toda su vida hay que consideran que han aportado mucho a través de los sistemas tradicionales de energía basados en combustibles fósiles fundamentalmente Carboni térmicas Icon la anticipación de cómo proceder a cierre de plantas que no dejen a la gente

Voz 1 04:31 una mano delante y una detrás vamos a aterrizar leo hoy en la prensa Volkswagen amenaza con suprimir hasta siete mil empleos en cinco años debido la apuesta por el coche eléctrico no habrá una transición energética incruenta no ha pasado nunca la historia esto tiene una factura que pagar quién lidera el reparto de esa factura ministra

Voz 2 04:50 yo hago la la reflexión a la inversa no debería haber transiciones cruentas porque sabemos lo que hay que hacer la Historia de Wolkswagen significativa porque la historia de Volkswagen tiene que ver con un engaño masivo

Voz 1 05:03 no

Voz 2 05:03 que se descubre en el año dos mil quince Ia y eso pone en tela de juicio no solamente la credibilidad de la industria sino la la responsabilidad y la capacidad institucional de los gobiernos para asegurar lo que están diciendo que hay que hacer y lo que se les exige a las empresas esto ha sido yo diría un gran cataclismo para una industria que es fundamental para para Europa como es la industria del automóvil es un ay Industria que está en pleno proceso de cambio porque la gente no va a disminuir sus expectativas de movilidad lo que pasa es que seguramente estamos aspirando a movernos de una manera diferente no estábamos comentando antes hija los jóvenes ya están pensando más en qué servicio de movilidad que ser propietarios de coches o tener un carné de conducir Sir Ian y esto revoluciona totalmente el toda la cadena de producción industrial también eso lo sabe el Gobierno lo sabe la sociedad española sabemos que tenemos un porcentaje muy alto del PIB de los trabajadores que trabajan en el conjunto de la de la industria y ayer por cierto de la ocasión de visitar la la Feria de motor T es decir don a la industria de componentes auxiliares me quedé impresionada gratísima mente por algo que sabía pero que da gusto verlo no que es la capacidad de innovación que tienen toda toda esa corazón industrial secreto que no se conoce porque nos fijamos en la carrocería es el coche es bonito o es feo ir introduciendo modificaciones muy importantes es decir saben que eso tiene que cambiar radicalmente y lo que tenemos que hacer a través de las decisiones de políticas gubernamentales au de marcos regulatorios es hacerlo fácil es decir acompañar ese proceso de cambio de manera que la decisión natural de una empresa o la decisión natural de un ciudadano de un consumidor vaya la dirección de lo que sabemos que tenemos que hacer que yo creo que es lo que ha fallado y eso es lo que de alguna manera hemos empezado a cambiar en estos meses sin obviar que esta es una transformación completa que va a necesitar la transversalidad total ir en muchos frentes muy muy diferentes

Voz 1 06:54 estamos siempre en una paradoja a propósito de este tema eh porque decimos bueno toca tanto tantos asuntos si tan profundos transforma tanto la sociedad esta transición en la que tenemos que en la que estamos realidad que necesita legislatura simples estables el a veces decimos y es urgente tomar medidas no

Voz 2 07:10 es que las dos cosas son verdad yo creo que necesita cosa tenemos que transformar el promedio de todo no es que digas voy a actuar en esta cosa con dos tres medidas se resuelve todo pero todo hay que hacerlo a la vez que es quizá lo más lo más difícil de entender por qué hay que avanzar en tantos frentes tan diferentes que van desde la educación reglada o desde la innovación hasta la última fase de política fiscal de política de protección de consumidores y tenemos que hacerlo eso está clarísimo no altos por eso yo creo que empezar por el marco estratégico en las grandes señales en el contexto energético era fundamental evidentemente no nos podemos quedar ahí

Voz 1 07:43 escuche a este oyente Carme lo que nos decía Nos hacía esta reflexión esta mañana

Voz 4 07:47 me parece que es injusto que casi sólo se hable de los vehículos cuando en muchas ciudades es igual lo peor la ocasionada por las calefacciones además no se debería permitir las puertas abiertas en las tiendas las calefacciones en terrazas al aire libre las neveras sin puertas que dejemos puertas malgastar energía

Voz 1 08:08 Carmelo recoge el sentir de muchos oyentes ministra dice toda la atención se ponen el coche qué importancia tiene el coche y el y la movilidad el coche representa el veintisiete por cien de nuestras emisiones de gases

Voz 2 08:20 efecto invernadero es la fuente fundamental y de episodios y bueno pues de de de de enfermedades puntual eso de reacciones puntuales en nuestro sistema de salud cardiorrespiratorias no es extrema no sea ese acelera muchísimo se incrementa muchísimo los los episodios de presencia de personas en urgencias cuando hay episodios de contaminación altos eso sí es el veintisiete por cien queda todo el resto sobre el que también hay que actuar y es verdad que la agenda urbana está en pleno proceso de cambio el apuntaba con toda la razón del mundo a cuestiones que tienen que ver con eficiencia energética que hay cuestiones que tienen que ver con el tipo de calefacción refrigeración que utilizamos es un sin sentido derrochar de esa manera evidentemente por razones ambientales ya es todavía más pero desde el punto de vista económico qué sentido tiene tener las puertas de las tiendas abiertas o tener edificios mal aislados o ventanas que no funcionan además se ceba más en gente que tiene más difícil pagar la factura de la luz por eso entre otras cosas las cosas de pobreza energética que en su momento hablamos requiere una apuesta muy fuerte ineficiencias y vuelve

Voz 1 09:21 Bernard el Partido Socialista por cierto estará usted en el Gobierno

Voz 2 09:25 bueno sí sí ahora se dice no saber estas cosas son la pregunta es complicada de la respuesta sería presuntuoso yo sí creo que el presidente del Gobierno actual que espero que siga siendo el presidente del Gobierno después de abril por mucho tiempo ha hecho una apuesta muy fuerte por esta venda y con independencia de cómo el quiera combinar las cosas a mí me parece fundamental y me encanta

Voz 1 09:46 lo que estoy haciendo luego está en condiciones de decir que si gobierna de nuevo el PSOE este mantendrán los plazos de prohibición en la venta de coches de gasolina y diésel que usted había anunciado ya

Voz 2 09:55 es que yo creo que eso hemos tenido mucho cuidado a pesar de que a veces se organizó en ciertos ruido pero hemos tenido mucho cuidado de acompasar no es a lo que se propone a nivel europeo y la Comisión Europea en sus escenarios de cómo lograr la bonificación y la gran apuesta industrial de Europa dos mil cincuenta pone de manifiesto que si de verdad queremos una economía sin emisiones de gases de efecto invernadero

Voz 3 10:16 ninguna

Voz 2 10:17 en el año dos mil cincuenta en el año dos mil cuarenta como muy tarde todos los coches todos los vehículos ligeros que circulen por Europa nuevos deberían ser cero gramos de CO2 emitidos por kilómetro recorrido es decir cero y eso que probablemente es algo que ya está anticuado Pando y adelantando una revolución industrial y tecnológica en curso porque está ahí este se está produciendo en estos momentos no sabemos exactamente cómo irá evolucionando pero a mi me parece que es una buena cosa el el dar a conocer cuáles son los objetivos de medio plazo que deben orientar o que permitan orientar las decisiones de inversión de de las empresas y de los tecnólogos

Voz 1 10:53 vamos viendo que algunas comunidades autónomas como la balear por ejemplo a prueba ha aprobado ya prohibir la venta de de los coches más contaminantes hay dio competencial en este asunto quien tiene la última palabra quién tiene que tomar la iniciativa puede las comunidades tomar una decisión del Gobierno de España otro

Voz 2 11:08 este es siempre un asunto complicado porque hay un cruce de competencias que es que es muy obvio no normalmente ese alegan competencias que tienen que ver con la garantía del del mercado interior para imponer unas condiciones uniformes en todo el territorio de tiene sentido es cierto que no es lo mismo si se introdujeran limitaciones de estas características en Extremadura que si se introducen en un archipiélago donde los coches llegan en barcos es decir que el punto de entrada y de salida está muy claro pero junto a esa mercado interior hay una competencia constitucional que han aceptado que han asumido todos los estatutos autonómicos que es la de protección adicional del medioambiente por tanto podemos estar generando un efecto perverso si nos acostumbramos a que la protección ambiental en la legislación nacional se queda reducida a un mínimo común denominador no podremos evitar que en muchos ámbitos en muchos territorios donde la gente quiere más porque tiene más sensibilidad porque le preocupa más avance en una legislación que es más exigente es perfectamente constitucional lo que pasa es que no es lo ideal lo ideal sería poder contar con un marco común para todos que sea lo suficientemente ambicioso como para que sea un espacio de encuentro y bueno pues hay sea aceptable también como como marco de transición para quienes quieren más

Voz 1 12:25 Esther Palomera

Voz 0591 12:27 pues a misa yo quería hacerle dos preguntas muy concretas una qué hacemos para la socialización de la concienciación por las consecuencias del cambio climático porque está muy bien que los jóvenes estén tremendamente preocupados por este asunto pero no parece que en el resto de la sociedad esto haya entrado de la misma forma decimos siempre la importancia de la educación en las edades tempranas pero ahora son ellos que nos quieren unos unos abren la mirada a todos nosotros pero no sé yo si esa preocupación existe en el resto de de tramos de edad no ídolos y que no tiene nada que ver con su competencia pero sí con su ocupación ayer supimos que va finalmente número cuatro en las listas por Madrid al Congreso y me gustaría preguntarle qué le parece que el Partido Socialista ya decidido incumplir su propia norma sobre listas cremalleras para incluir a las ministras del Gobierno en esta candidatura al Congreso

Voz 2 13:17 con respecto a la primera pregunta yo creo que también está cambiando las generaciones adultas rápidamente pero la socialización es educación en valores de manera muy transversal decía antes que los medios de comunicación tienen una una capacidad de penetración grande a veces con perdón se quedan en componentes anecdóticos en lugar de de diseccionar la la trascendencia de lo que estamos haciendo es muy importante también hacer ver que no se trata de una política sectorial de protección de un espacio una especie bonitas sino que tiene unas implicaciones económicas y sociales de inversión de innovación de geopolítica de gran alcance y entender toda esa complejidad ese es fundamental lo empiezan a entender los industriales empezando por el sector de la energía los financieros que se dan cuenta del riesgo financiero en el que incurren si hacen mal sus apuestas por algo que puede estar siendo modificado por marcos regulatorios por demandas sociales por limitaciones expresas esto empieza a cuajar Iván evolucionando pero no el otro día a día pues ponía como ejemplo una cosa que que resulta bastante hoy anónima es normal tener veinticinco grados en Bilbao en el mes de febrero treinta grados y por mucho que sea Murcia o Málaga de lo que estamos hablando ni ese habitual Mi querido que nos enfrentemos cada vez más a episodios de sequías prolongadas seguidas por lluvias torrenciales puntuales y que eso afecta de forma muy importante a actividades del sector primario pero también a la resistencia a la capacidad de nuestras ciudades de nuestras infraestructuras de abordar esos picos de calor o esos picos

Voz 1 14:49 de de contaminación segunda pregunta de la Fórmula uno extrema bien

Voz 2 14:53 sí bueno yo creo que eso es una decisión que compete a los órganos del del partido me parece que ese que es interesante como se está avanzando dentro del Partido Socialista la configuración de propuestas que integran en mucha mayor medida las las las peticiones al sentir la participación de los de los afiliados sabiendo que por otra parte que el secretario general del partido y la Comisión Federal de Listas a puede introducir variables de visión de conjunto de de de su expectativa o de su de su Uttar Goethe demoscópico de qué es lo que entienden que puede ser la propuesta de conjunto más solvente para para el conjunto del país por tanto yo diría que sí en un momento en el que normalmente lo que falta son mujeres en los puestos de salida que la lista cremallera que es una premisa inicial de de trabajo de cualquiera que sea ya sea alterada para reforzar el papel de la mujer pues bienvenido sea no

Voz 1 15:52 Ernesto el Káiser

Voz 0587 15:54 sí yo quería preguntarle parece ministra que cuatro años después de la Conferencia de Cambio Climático de París con los o las promesas muy genéricas ni nada nada compromisos extraordinarios que se produjo allí no salimos de una manera triunfante con la idea de que esto empezaba digamos la historia empezaba un nuevo ciclo y que en realidad lo que ha pasado es que las promesas ser eran tan genéricas que practicamente más allá de lo de escribir más allá de lo discursos estamos en el mismo punto

Voz 2 16:30 lo que tenemos es insuficiente pero se ha producido una revolución muy interesante que si es fruto de cómo se plantearon las cosas en París que es reclamar que cada Juan cada cual afronte su responsabilidad para con el futuro tenemos un país de tamaño continental como es India haciendo unas puestas algunas apuestas sí sí en algunos casos si se propusieran aquí no hostil daría de revolucionarios con respecto a la movilidad tiene un problema fortísimo de calidad del aire y por tanto limitan restringen enormemente la aparición de nuevos coches tenemos un movimiento interesantísimo en el sector del petróleo que está afectando no solamente al fondo soberano de Noruega país petrolero que da instrucciones precisas su Gobierno para cambiar radicalmente la la bolsa de ese de ese fondo es decir donde acomete las inversiones sino empresas tan relevantes como Saudi harán co que nadie puede dudar del peso esa unieran en la economía y en la geopolítica del petróleo plan creándose a su futuro y su visión estratégica antes yo sí creo que esa llamada del Acuerdo de París a usted tiene que ir comunicando porque tenemos que hacer una evaluación de cómo de adecuado es que es lo que se aquí se compromete como materializa esas promesas e introduce un cambio fundamental en todas las premisas de todos los actores sí sabemos eso también lo vemos y aparece en el informe publicado ayer por la agencia por el Programa de Naciones Unidas de medioambiente que sigue siendo insuficiente con respecto a lo más importante del Acuerdo de París que es el compromiso de cuál es el rasgo que estamos dispuestos asumir estamos por debajo de nuestro nivel de de

Voz 1 17:58 de cumplimiento nos queda un minuto Henri Giuliana

Voz 0568 18:02 sí una nueva oleada de opinión pública esta vez protagonizada por los más jóvenes que tiene un eco muy especial en las ciudades en determinados sectores sociales y a su vez otros sectores sociales asustados un trabajador de la empresa automóvil que teme perder su puesto de trabajo o la comarca que que hablada un enfrentamiento por lo tanto riesgo de enfrentamiento político

Voz 1 18:29 vistas producción eso les preocupa

Voz 2 18:32 hombre yo creo que esto es fundamental no se puede legislar en nada pero mucho menos en medio ambiente en contra de las preocupaciones sociales por eso yo creo que esa combinación de agenda social legendario tal es determinante una sociedad madura tiene que ser solidaria para con los sectores en transformación y hay experiencias positivas experiencias negativas lo decía antes a Pepa no deben ser transformaciones cruentas pero para que no sean transformaciones cruentas debemos saber bien lo que hacemos y las medidas sociales la reactivación para eso la anticipación de qué es lo que puede ocurrir en el tiempo porvenir de aquí a una década es fundamental el sector energético el sector del automóvil es absolutamente clave y debe haber un compromiso país al respecto

Voz 1 19:13 Teresa Ribera sea como ministra o como experta en cambio climático seguiremos hablando