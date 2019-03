Narciso Michavila: “El PSOE superará el 30% de votos en las elecciones”

Voz 1727 00:00 mañana de jueves en Hoy por hoy con Ernesto el Kaiser Esther Palomera hay Enric Giuliana y sumamos dos voces al análisis político cuando queda poco más de un mes para empezar a votar en España en esta larguísima primavera electoral que tenemos por delante sumamos la voz de un joven que vota por primera vez ya una de las personas que más sabe en más acierta a la hora de estimar el voto de los españoles Narciso Michavila presidente del Instituto de opinión da tres buenos días

Voz 1 00:29 unos días Pepa el hombre que acertó Andalucía por ejemplo lo digo

Voz 1727 00:32 y me recordaba Enric Juliana Cataluña que era más difícil de lo más complicado Cataluña éramos complicarle más complicado es una prueba Pepa

Voz 1 00:40 nuevamente de que el votante nunca miente lo que hace es decidir el voto al final

Voz 1727 00:44 cada vez más cada vez son más esa tendencia se mantiene

Voz 1 00:47 soy yo lo hemos vivido muchos países en Holanda lo hemos vivido juntos en un referéndum de Italia

Voz 1727 00:51 Vimos que muchos muchos

Voz 1 00:54 que cada vez se decide de voto más tarde por eso hay que cambiar la ley electoral española que el ciudadano y el elector español tenga derecho a conocer las intenciones de voto hasta el último tramo hasta las últimas cuarenta

Voz 1727 01:05 claro porque vamos a vivir esta larguísima electoral con la antigualla de ley que tenemos sin saber las encuestas a partir de el último lunes

Voz 1 01:13 esa es que en todos los países se ha ido adaptando la legislación a lo lógico es decir que se pueda conocer la intención de voto hasta las últimas cuarenta y ocho horas España todavía seguimos con una una ley de los años setenta

Voz 1727 01:27 ya nuestro lado también bajando muchísimo la media de edad de este programa de esta mesa Jorge Pastrana hola buenos días Pepa tiene diecinueve años estudia Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y ex presidente de la Asociación demos que es esa asociación

Voz 2 01:41 bueno pues somos una asociación universitaria de carácter apartidista que se dedica a acercar la política a la comunidad universitaria y sobre todo a defender la pluralidad el diálogo político y los valores democráticos este

Voz 1727 01:52 eso intentando algo muy interesante y es que los líderes del PSOE del PP de Ciudadanos y de unidas Podemos se sientan se sienten

Voz 2 02:01 debatan a cuatro no un debate en la Universidad a cuatro antes de las elecciones cómo va eso así es bueno llevamos ya casi cuarenta mil firmas que las estuvimos recogiendo desde hace un par de semanas bueno van van subiendo cada vez más estamos intentando que vengan los cuatro principales partidos políticos es cierto bueno vamos vamos avanzando poco más con un par de ellos de los partidos es cierto que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez Nos rechazó la propuesta la la semana pasada pero bueno seguiremos presionando los partidos políticos porque creemos que es fundamental que vengan a debatir con la comunidad universitaria con los jóvenes porque es un voto que va a ser decisivo para ellos estas elecciones bueno también es cierto que todos tenemos muchísimas ganas de poder escucharlos de primera mano cuanto de decisivo va a ser el voto joven Narciso

Voz 1 02:45 pues cada vez menos lamentablemente hemos estado una semana la semana pasada hablando mucho de la brecha de género y la diferencia de pues de de sexo que es verdad que sigue habiendo muchos de los aspectos sociales discriminación encontrar a la mujer pero la principal brecha es la de edad los jóvenes que van a votar por primera vez son un un millón cien mil más o menos es un tres por ciento del electorado cada vez el peso del voto jóvenes menor para que nos hagamos una idea la edad mediana es decir la que parte de la población por la mitad es cincuenta y cuatro años

Voz 3 03:19 son los que deciden las elecciones entonces

Voz 1 03:22 lentamente por lo tanto además con un sistema electoral de cincuenta y dos circunscripciones de que los jóvenes como Jorge están votando en las en las provincias más pobladas donde precisamente el escaño cuenta más de ahí que el el peso del voto joven cada vez sea menor yo digo además a ver si está les la altura que viene con independencia de quién gobierne abrimos de verdad el auténtico debate sea la encuesta que a mi más me preocupa no son las de voto ni siquiera Encuesta Población Activa en la encuesta de fecundidad que sacaba acaba conocer este año no hemos prestado ninguna atención porque o nos tomamos en serio el tema de la unidad de los jóvenes etc o los jóvenes que están votando van a tener una sociedad que estamos cargando sobre sus espaldas todo el peso

Voz 1727 04:08 Gat tres publicaba este lunes en ABC una encuesta que decía que el PSOE mantiene su tendencia al alza que conseguiría ciento treinta y cuatro diputados corrígeme sino lo tengo bien

Voz 1 04:17 no recuerdas citas exactamente pero él

Voz 1727 04:20 la igualdad y el PP ochenta y siete ciudadanos treinta y ocho podemos XXX eso significaría que la suma del bloque de la moción de censura superaría los ciento ochenta y nueve diputados

Voz 1 04:31 si el centro derecha

Voz 1727 04:33 eran del centro a la derecha y la extrema derecha ese bloque se desinfla un poco por la caída de Ciudadanos no

Voz 1 04:41 sí sobre todo por ley electoral hay mucha gente que dice no puede ser mira lo que ha pasado en Andalucía y además las encuestas no detectaran digo las encuestas previas no detectaron las encuestas y entrevistadas hasta hasta el último viernes si lo supimos ver claro es que este pero digo para para entender para cuando ponen en cuestión que sea imposible cuando dicen cómo es posible que si un partido socialista en Andalucía baja ahora resulta que tú digas que está subiendo digo no nos quedemos en titulares no hagamos el pasado un absoluto y un dogma hay que ver todas las circunstancias ha cerrado ya un ciclo de indignación del 15M por lo tanto hay un votante que estaba en Podemos que está regresando al Partido Socialista y eso hace que el Partido Socialista yo lo sostengo aquí a seis semanas va supera el treinta por ciento del voto

Voz 3 05:29 nueve y trece ocho y trece del día catorce de marzo PSOE superará el treinta por ciento

Voz 1 05:35 por qué en el electorado de izquierda anotamos ya bastante estabilidad tipo que indecisión y el votante de unidas Podemos está ya muy estable el votante del Partido Socialista también bastante va a ser el más votado en muchas de las provincias luego le sigue en segundo más votado el Partido Popular que va a ser el segundo más votado en muchas de las provincias ya entre tercer cuarto y quinto puesto en cada provincia es lo normal es que el más votado sea Ciudadanos y luego estén compitiendo hay entre Vox y Unidos unidas Podemos

Voz 1727 06:07 qué les está pasando a Ciudadanos

Voz 1 06:09 pues Ciudadanos siempre lo dijimos el año pasado a la formación más votada como está en el centro es el que tiene más opciones de crecer va a ser llave de gobierno luego en muchísimas alcaldías muchísimo las autonomías pero tan bien al tener que estar protegiendo sus dos flancos el derecho y el izquierdo pues parece que cuando llega el momento de la verdad vuelve de nuevo a los registros que tenía antes no de un catorce por ciento del voto más o menos y ahí sí que no

Voz 1727 06:37 pero vamos jugarme porque el voto a favor del es

Voz 1 06:41 el que lo tiene más indeciso y por lo tanto tiene opciones de recuperar au tiene opciones de perder un poquito

Voz 1727 06:46 o sea que te arriesgas sin miedo a que el suelo estaba por encima del treinta no te arriesgas conciudadanos

Voz 1 06:52 me arriesgo también a que en la segunda formación más votada va a ser el Partido Popular que superará el veinte por ciento del voto seguro me arriesgo a que el voto de unidas Podemos va a rondar más o menos el once por ciento doce por ciento

Voz 4 07:06 el voto Enric

Voz 5 07:11 en Cataluña y el País Vasco si me arriesgo también de forma clara nadie viene dando el Partido Socialista de Cataluña va a hacer la foto

Voz 1 07:18 acción más voto

Voz 0587 07:19 yo me arriesgo también como vamos juntos en ese día

Voz 1 07:24 luego también es muy fácil saber que al final va a ser determinante del votante nacionalista son siempre XXV pueden ser veinticinco o veintiséis pueden ser con el escenario actual vuelven a ser determinantes a la conformación de gobierno

Voz 1727 07:37 en qué medida las encuestas que se van publicando determinan el voto posterior quiere decir si el votante de izquierda ha dado por supuesto que el PSOE va a estar por encima del treinta dice bueno pues casi que no en fin desmovilice a de verdad eso yo no

Voz 1 07:50 creo además siempre suele suceder esto va por por fases hace cuatro años era podemos hace dos era ciudadanos ahora es vox los que nos presionan muchísimo en redes para que les demos más los mismos políticos que te presionan al principio para que les des más voto son los mismos que luego se enfadan si han tenido menos de lo que la encuesta daba y esto es lo lo hemos oído de ya tantas veces en tantos países que al final a nosotros lo que nos toca es intentar siempre ajustarnos el máximo

Voz 6 08:19 cómo estar el centro tenemos posibilidades de crecer haber dicho lo Enciso de Ciudadanos

Voz 1 08:23 y ciudadano ascendería a dar es sólo han estado

Voz 6 08:26 está en el centro es discutible sobre todo en los últimos en los últimos tiempos con las decisiones que está tomando pero por dónde tienen más posibilidades de crecer Ciudadanos

Voz 1 08:35 por los dos lados evidentemente porque es que es el partido que está más en el centro en la escala ideológica el que muchas de las posiciones sociales en algunas en temas económicos está más a la derecha

Voz 6 08:45 había un trasvase PSOE Ciudadanos y eso hace mucho tiempo que esa freno

Voz 1 08:48 no no no si sigue habiendo bueno además sobre todo hay que entender que aunque vote la misma cifra al mismo partido no son los mismos votantes nunca hemos visto tantísimo trasvase de voto es verdad que hay una un trasvase de voto de de Unidos Podemos al Partido Socialista pero también del Partido Socialista Unidos Podemos ya hay retorno de Ciudadanos al Partido Popular pero el partido popular Le sigue cediendo voto a Vox por lo tanto a ningún partido tiene tasas de fidelidad de voto muy elevadas ahora mismo ni en España ni en ninguna democracia

Voz 6 09:20 podríamos enfrentarnos a una situación de bloqueo como la que vivimos en el año dos mil quince

Voz 1 09:24 no es descartable no es descartable lo que sí está claro vemos también un votante que está como pues tiene un gran dilema porque dice Si vota a un lado de Di decide una derecha nacionalista española Vox pero sí votó al otro decide una derecha nacionalista catalana y vasca porque tan derecha es el PNV como que es verdad que al final PNV y Vox han demostrado un pragmatismo en el caso de PNV pudiendo apoyar a Rajoy o luego pudiendo apoyar la moción de censura poniendo unas condiciones y desde luego PNV no ha sido responsable de ir a elecciones en el caso de Vox lo mismo es decir hacen unas propuestas de máximos que luego cuando llega el momento de la verdad el acuerdo de gobierno pues es asumible por la mayoría de la sociedad el gran dilema ahora mismo son los partidos nacionalistas catalanes verse iban a seguir instalados en su no es uno particular o por el contrario van a ser pragmático

Voz 0587 10:22 sí bueno yo estoy seguido de darse tiempo Narciso el el tema el siguiente lo que yo veo es el tema del Gobierno veo el tema del Gobierno me parece que efectivamente el PSOE va a ganar las elecciones va a ser el partido más votado para Pedro Sánchez socialista es una consolidación extraordinaria porque cincuenta cincuenta y uno escaños se dice pronto si Fernando de cincuenta cincuenta escaños ya nadie podrá decirle que bajó de Rubalcaba sino que a Pedro Sánchez está más que los ciento veinticinco de Rubalcaba yo creo

Voz 1 10:53 que lo supera porque además va a tener la suerte que no

Voz 0587 10:55 hubo Alfredo

Voz 1 10:57 y es que se enfrenta a una derecha dividida por primera vez en la

Voz 0587 11:01 eso es y esto es lo que cambia Andalucía cambia el panorama el paisaje de una manera radical por la naturaleza de la diferencia de las elecciones autonómicas generales pero lo que yo veo es el problema del Gobierno no es decir poco lo uso he crecido indudablemente pero con dificultades de gobierno porque el para el panorama en Catalunya es completamente distinto Ha habido una depuración una limpieza étnica a favor del pulmón el domingo pasado y digamos yo no sé si es exactamente una revancha respecto a la moción de censura pero la moción de censura ha sido castigada no la actitud de los diputados que impulsaron la moción de censura a favor de Pedro anchos entonces desde esa perspectiva la posibilidad de un bloqueo es una perspectiva muy cierta

Voz 1 11:46 es es posible yo creo que podemos vivir lo que vivió en los años noventa que es esas posiciones maximalistas de independencia pues al final esa ruptura de puentes con el resto del Estado en el en aquel caso con Canadá llevó a una ruptura de puentes dentro de los propios partidos del Bloque Quebequés y al final lo que ha pasado en en Canadá en el propio quede que en octubre tuvieron elecciones es que esas por esas posiciones maximalistas han desaparecido ya del electorado que riqueza y ahora lo que que ve que está instalado en un nacionalismo quebequés de exigir y reclamar lo suyo pero sin romper con Canadá creo que España terminará avanzando por esa vía

Voz 1727 12:30 sí vamos a seguir hablando porque me interesa mucho saber tiene techo Vox que eje es el que se va a imponer a la hora de votar el generacional el el el el de género seguimos hablando con Narciso Michavila no vive entre ocho y veinte en Canarias

Voz 14 16:08 el encadena ser Pepa Bueno

Voz 1727 16:25 las nueve y veintitrés minutos de la mañana ocho y veintitrés en Canarias analizando el momento electoral momento político con Narciso Michavila alguien que en fin que sabe mucho de encuestas que analiza lo que se ve que analiza las tendencias y que le planteábamos justo antes de irnos a esta pausa para la publicidad al presidente del Instituto de Opinión Gap tres tiene pecho Vox o puede seguir creciendo

Voz 1 16:49 yo yo demócrata siempre digo que todo está abierto que nunca hay techos ni suelo lo que sí sabemos es que a seis semanas de las elecciones donde puede estar Vox porque ellos dicen como ya sorprendidos en Andalucía pues vamos a volver a sorprender así lo vivimos con Podemos que las encuestas yo en aquel momento hacia se pinchan nadaba bruja demoscópica y luego irá a los registros normales con Ciudadanos igual lo digo ahora con Vox Vox va superar los dos millones de votos seguro va a tener bastante fuerza ahí puede ser decisivo en el Congreso de los Diputados pero lo vemos también ya estabilizado por qué los techos electorales que tiene por un lado es penetra muy poco en las comunidades autónomas con otra lengua española diferente al castellano y por lo tanto tiene muy difícil Vox poder entrar en Galicia en el País Vasco por supuesto en todo el Cantábrico en general sin embargo entra con más fuerza en todo el sur y en las provincias castellanoparlantes y el otro techo es que tiene un electorado que más del sesenta por ciento centros masculino y que tiene un mensaje que ha sabido captar muy bien pues situaciones concretas de de percepción de indefensión respecto al algunas medidas feministas y lo ha captado muy bien pero al mismo tiempo no está consiguiendo penetrar en el voto femenino

Voz 1727 18:09 eso son sus dos pechos que se va a imponer más que que que que se va a imponer a la hora de votar en general en España siempre

Voz 1 18:18 eje izquierda derecha está presente en todas las democracias

Voz 1727 18:21 qué va ese no desaparece

Voz 1 18:23 es verdad que cada vez se ese diluye más porque en todos los debates es muy difícil ya situar dónde está la izquierda donde está la de Elche donde está la solución en cantidad de debates el debate de la eutanasia en Portugal quién lo ha frenado ha sido el Partido Comunista porque entiende que no quiere que se haga negocio con la muerte sino embargo aquí en España las posiciones son totalmente contrarias o la gestación subrogada es muy difícil saber dónde está ahí o muchísimos temas luego debates que se abrirán en la próxima legislatura como es por ejemplo de la prostitución que es un debate que van a a poner sobre la mesa precisamente el mundo o las reivindicaciones feministas por lo tanto eje izquierda derecha sigue presente el eje territorial va a estar muy presente precisamente porque son las primeras elecciones generales después del uno de octubre también no está en el debate pero lo he dicho antes es determinante la edad para hacernos una idea por ejemplo Asturias Asturias ha perdido otro escaño Asturias decidía diez escaños al principio en la democracia y ahora decide sólo siete sí está el votante das de Asturias diciendo cada vez menos es precisamente por despoblación las por lo tanto el el eje de edad es fundamental trabajo Jorge lo que

Voz 1727 19:41 el presidente de una asociación universitaria que promueve en fin la cultura del diálogo la cultura política en la Carlos III y en todas las universidades con qué con qué se queda en los jóvenes de la discusión política en la que estamos los adultos que es lo que más preocupa

Voz 2 19:56 bueno lo realmente lo que más preocupa es la falta de de representatividad en los políticos no cada vez son más los jóvenes los hombres y mujeres de las universidades de incluso de las calles que no se sienten representados por los políticos que tenemos en en el Congreso de los Diputados

Voz 1727 20:11 os aquel no nos representa sigue ahí entre los

Voz 2 20:13 ON sigue todavía es cierto que hay mucha gente que al final terminará votando y es cierto que acudir a las urnas por este miedo a la creciente en las encuestas el partido de Vox pero pero es cierto que no va a votar conforme a lo que ellos le gustaría es verdad que están mucho más movilizados en las pasadas elecciones es verdad que según los datos que podido consultar los jóvenes van a ir a votar mucho es mucho menos cantidad que las selección pasadas y eso es un gran problema y como he dicho antes Narciso es cierto que el voto de los jóvenes va a ser mucho menos decisivo porque va a participar mucho menos

Voz 1727 20:47 pues primero decepción con los políticos en general de nuevo lo que parecía que la indignación había superado la aparición de de Podemos el crecimiento de Ciudadanos está tan polarizada la opinión política entre los jóvenes ya sé que te te te nombro representante todos los jóvenes pero está según la asociación donde me consta que hay universitarios de distinta posición política ya seis muchos debates donde participa con otros estar tan polarizada ahí la posición política como vemos en la sociedad española o por lo menos en la sociedad publicada

Voz 2 21:19 sí yo creo que cada vez está bastante más polarizado el debate como al mencionado ante nosotros en la Asociación de hemos somos de todos los colores políticos y la verdad acabemos absolutamente todos y todas y notamos que cada vez está mucho más polariza el debate en eso estamos completamente de acuerdo sé si alguna

Voz 1727 21:36 cuánto para Narciso

Voz 2 21:38 tenía una pregunta que me me surgió el otro día que ayer tuvimos precisamente un acto con nuestro profesor Lluis Orriols en la en la universidad no estuvo contando un poco sobre los ejes de competición en estas elecciones que siempre ha sido el eje izquierda derecha lo viejo lo nuevo y el debate territorial que también va a ser muy influyente en estas elecciones y quería preguntarle si el feminismo va a ser un eje determinante en estas elecciones o va a quedar a medio camino a la hora de

Voz 1 22:00 es uno de los debates evidentemente se ha puesto sobre la mesa las reivindicaciones de las mujeres es uno de los ejes pero no hay que olvidar que es que la mitad de la población son varones y la otra mitad mujeres y además como he dicho antes está totalmente repartido en todas las provincias yo lo que siempre insisto es que de verdad quién ha cargado el peso de la crisis es la población menor de cuarenta y cinco años no somos conscientes de ello que los mayores de cuarenta y cinco años tenían en buena medida puestos de trabajo indefinidos tenemos unas pensiones por encima de las que corresponde al sueldo medio que tenemos y todo eso lo hemos hecho por qué precisamente que el paro y la reducción de salarios sea cara y la precariedad se ha cargado sobre los los jóvenes por lo tanto o nos tomamos en serio que hay que proteger a las generaciones más jóvenes o esto no tiene

Voz 1727 22:53 el futuro cuando la manta no cubre todo en qué hacemos pienso cabeza Giuliana

Voz 16 22:57 yo al hilo de lo que se comentabas

Voz 0587 23:00 los jóvenes ahí una cuestión a la que es

Voz 4 23:02 se habla poco estos días pero que es importante el voto de los centenar jóvenes que están en el extranjero no sólo de los hombres las personas extranjero votar tengo una hija fuera de España votar fuera de España en estos momentos hemos es casi imposible

Voz 5 23:22 el voto rogado y no ha arreglado él no sea eso quiere decir la practica excluir

Voz 4 23:26 de la decisión democrática del veintiocho de abril a centenares de miles de personas

Voz 1 23:31 te da otro ejemplo de ley del siglo XX es verdad que teníamos una ley que permitía votar a cualquiera ya había bastante pues fraude en el voto que venía del extranjero pero para resolver ese fraude masivo

Voz 6 23:45 la última campaña legislativa que se hizo en del siglo XXI Narciso

Voz 1 23:49 ya bueno pero pero con esquemas del siglo XX es que es verdad no puede ser es que hoy día un ciudadano español como tu vieja Enric es que puede estar viviendo en cualquier sitio estar empadronada en cualquier sitio o estar empadronada en Barcelona no tiene derecho de voto porque es que al final esos dos millones de votantes que están viviendo en el extranjero de españoles que tienen derecho de voto no llegan al tres por ciento los que ejercen el derecho de voto por lo tanto hay habrá que dar que dar facilidades

Voz 1727 24:18 terminamos una pregunta para Pastrana no ya sabemos que que lo que más decepciona por lo menos a quiénes estáis en tu asociación es que nos sentimos muy identificados muy representados por ningún partido exactamente en este momento de la legislatura que acaba lo más decepcionante

Voz 2 24:37 pues sinceramente yo creo que las intervenciones y el contenido que ha habido en el Congreso durante esta legislatura ha dejado mucho que desear bajo a mi parecer la verdad creo que estamos el tono el segundo o no los y las descalificaciones entre los señores diputados yo creo que ha sido lo que más nos ha preocupado oí es cierto que la calidad democrática en el Congreso ha bajado bastante

Voz 1727 24:58 más osea ilusionado bueno pues

Voz 7 25:01 esto también depende un poco del punto de vista de cada uno pero

Voz 2 25:03 cierto que era moción de censura fue uno de los hitos esta legislatura que más ilusionó a los jóvenes a una cierta parte otra entiendo que probablemente no pero yo creo que fue uno de los grandes sucesos que esta legislatura

Voz 1727 25:15 a parar asistió mucha vida una curiosidad ahora mismo como está el voto en Andalucía los cuatrocientos mil que se quedaron en casa siguen en casa no bueno cuatro puntos

Voz 7 25:25 el eran sobre aplicaban Antanas nombre mucho más

Voz 1 25:27 no pero lo determinante no fue la ascensión de de un votante socialista tradicional lo determinante fue sobretodo un votante del Partido Socialista que pasó a Ciudadanos Eso fue lo que cambio luego lo novedoso es un o un votante del Partido Popular de ciudadanos que pasó a Doblas

Voz 1727 25:44 los trasvases no los dos trasvases si eso sigue igual

Voz 1 25:48 eso ha cambiado un poco ya lo iremos viendo las encuestas pero el el la gran foto de Andalucía sigue siendo así lo que cambia aquí sobre todo es que en Andalucía no votaron vascos y catalanes y que en Andalucía el tamaño medio circunscripción era de catorce con lo cual era un sistema muy proporcional castigada la división en el Congreso de Madrid de los diputados sin embargo la división de la derecha en tres les va a penalizar muchísimo

Voz 15 26:12 nariz Narciso Michavila presidente de tres

Voz 1727 26:15 que gracias

Voz 5 26:17 lo hemos anotado todo te pasearemos mi españoles