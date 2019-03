Las muertes de Carolina Coronado

Voz 1274

02:03

el se mostró orgulloso de ella apoyó siempre como si la joven extremeña fuera la mejor tarjeta de presentación del país cuando no viajaban el salón de Carolina en la calle Lagasca de Madrid hervía con propuestas estéticas ICO vigilaba políticos liberales caídos en desgracia a partir del año mil ochocientos sesenta y seis Castelar aseguró que le debía la vida en sus cartas más políticas movía hilos borda banderas suplicaba indulgencia e intercedió por los condenados a muerte o por los que habían perdido Fortuny nombre Carolina resultó inolvidable viva apasionada con una elocuencia y una intensidad poco frecuentes en las Damas de la época pálidas a votar las invitadas escribía al Lin con cuando su marido injustamente calumniado denunciaban los abusos de los senadores surfistas que intentaban provocar una guerra por Cuba como la excepcional Concepción Arenal alzaba la voz contra la esclavitud como escritora Carolina trató en encontrar su discurso no le convencían las obras heriditas no se sentía a gusto en el papel de poeta iluminada con describió su novela Paquita fue leída con desprecio en el intento serio de una poeta prodigio viene estaba que una niña volcara su imaginación en poemas pero corromper mentes jóvenes con historias de ficción era esa ocupación para una señora una novela histórica con final trágico Carolina sobrevivió a su primera muerte peleó con las de sus seres más cercanos uno tras otro murieron sus tres hijos con su hija Carolina la última en morir le asaltaban presagios desgraciados que vio cumplidos a su marido al que en bálsamo conservó le llamaba el silencioso la relación con lo fúnebre con lo sórdido era entonces tan natural que rozaba lo cotidiano para nosotros la relación entre lo pomposo de lo romántico y la inmediatez de la muerte resulta casi incomprensible la segunda muerte le llegaría en mil novecientos once cerca de Lisboa incluso a esa ausencia ha vencido las primeras feministas españolas la adoptaron como abanderada los extremeños han convocado premios en su honor los investigadores españoles y estadounidenses reivindican su figura y su inteligencia no era fácil olvidar Carolina es fascinación continúa Un siglo tras su muerte la que parece definitivo