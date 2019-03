Grande-Marlaska cree que la propuesta de Casado sobre los bebés de las 'sin papeles' cosifica a la mujer y al migrante

Voz 1 00:00 si Cataluña aquí

Voz 0255 00:03 Josep Cuní Fernando Grande Marlaska en el interior en este momento señor ministro continúan colgados los lazos amarillos en los edificios de la Generalitat hay un documento que mandó ayer el presidente de la Generalitat que no es recurso a la Junta Electoral Central argumentando los motivos por los cuales no piensa descolgar los amparándose por un lado a la libertad de expresión de los funcionarios que los pueden haber colgado por otra parte a resoluciones del Parlament de Cataluña pero que no tienen categoría de ley que opinión tiene usted sobre ese contencioso Ike cree también como magistrado que ustedes qué debe hacer o qué puede hacer la Junta Electoral

Voz 0639 00:41 bueno la Junta Electoral Central es la competente para resolver en cuestiones relata te iba a los procesos electorales y en ese sentido ante una petición formalizada por un concreto partido político por ciudadanos estimó parcialmente la petición que habían concluido sobre retirada de algunos símbolos de instituciones públicas como era la Generalitat y edificios dependientes de la Generalitat relativos a lo que entes Diane que era simbología partidista incompatible con los momentos de procesos electorales como bien sabéis la Junta Electoral Central dictó la resolución que entendió oportuna refirió la retirada de los mismos por circunstancias pronunciamientos ya previos en otros en otros procesos como he podido tener acceso a contenidos porque ha sido público que decir sea hecho público de el presidente de la Generalitat pidiendo una reconsideración de la Junta Electoral Central respecto al pronunciamiento aludido en consideración más o menos al argumentos a los argumentos que es expuesto sobre la libertad de expresión también la libertad de expresión de los funcionarios públicos etc bueno esperemos que la Junta Electoral Central se pronuncia al respecto y de la contestación que entienda oportuna como el órgano competente en ese sentido pero en líneas generales yo no me veía evidentemente si asciende a la separación de lo que son las funciones una institución y de otra lo importante también es tóxica es un principio que a veces en los olvida de todas las instituciones públicas y cuando digo de todas las instituciones de todas las administraciones como por ejemplo el Ministerio del Interior en lo que a mí compete Imaz en los procesos electorales es manifestar una escrupulosa neutralidad política

Voz 0255 02:27 lo contempla usted la posibilidad de que la Junta Electoral les requiera como ministro del Interior que ocupó al Ministerio que mande a algunos y algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para retirar esas pancartas estos símbolos

Voz 0639 02:42 esperemos a lo que decida la la Junta Electoral Central no anticipe monos y pronunciamientos eso posibilidades quiere decir todo lo que sí que ese es un deber de todas las instituciones del Estado el de colaboración y cooperación pero me parece que no es procedente anticipar ningún escenario

Voz 0255 03:01 es usted excesivamente prudente

Voz 0639 03:03 me parece que la prudencia es un valor Si soy prudente pues bueno

Voz 0255 03:09 sagrada pero estamos en campaña electoral y parece como si a los polacos

Voz 0639 03:13 José campaña electoral la prudencial es desaparecida yo creo que ultimamente no sólo es en campaña electoral el Partido Popular a algunos a quiénes algunas no da más datos seguro que en alguna pregunta que me pueda ser realizándose podrá

Voz 0255 03:31 concluir pues ahora mismo el Partido Popular ha abierto una propuesta polémica que las mujeres migrantes en situación irregular que den a su hijo en adopción no sean expulsadas del país

Voz 0639 03:43 bueno pues eso yo creo que dice mucho de cuál es la idea respecto a los derechos de la mujer que son es que estás obviedades verdad derechos humanos derechos de la mujer e independientemente de su condición de emigrante sí yo creo que esto quizá ahora ya sea menos prudente pero creo yo manifestando creo que es lo mismo obedece yo no sé si a una a un acto implícita de tratar de clasificar a la mujer inmigrante no porque no entiendo que se pueda llegar a a esa conclusión salvo que no se tenga una idea muy clara de lo que son los derechos de la mujer como derechos humanos y los derechos del inmigrante como derechos humanos

Voz 0255 04:27 hay una nota del Partido Popular de anoche diciendo que sea interpretado mal lo que se había dicho dicen que paralizar la expulsión de una madre a cambio de que entregue a su hijo es una barbaridad y que lo que realmente quieren decir según su matización actual es que los datos que una mujer aporta cuando va a dar en adopción a su bebé no se utilicen para iniciar un expediente

Voz 0639 04:48 de expulsión creo quizá a esos derechos evidentemente están protegidos los derechos de protección de los datos personales de la mujer migrante Jen los términos de no utilización no uso para un expediente distinto como puede ser el de la expulsión al expediente de la adopción es algo que en nuestro ordenamiento jurídico está protegido las más gestaciones rara referidas yo creo por el señor Casado en esos términos no iban abocadas a una conclusión tan técnica de Protección de Datos porque no hubieran tenido quizá la significación o la necesidad de pronunciarlas

Voz 0255 05:23 de todas maneras el fenómeno de la inmigración sigue siendo un fenómeno siempre complejo usted tiene en tanto que ministro de interior las competencias correspondientes de hecho hace unos días en su visita a Ceuta dijo que retiraría las concertino próximamente cuando

Voz 0639 05:39 en estos procede en estas próximas fechas el ya está acordado aprobado por el Gobierno lo que es la remodelación del perímetro fronterizo de Ceuta de Ceuta y de Melilla el está abierta la fase de contratación a esa probó vuelvo a decir el dieciocho enero tenemos ya la fase contratación pues en los próximos en las próximas fechas la Serra

Voz 0255 06:00 preguntado precisamente al Partido Popular por qué presupone que una inmigrante sin papeles vaya a dar a su hijo en adopción ir han contestado que seguramente por razones económicas sociales y emocional es no sé si eso por parte de las fuentes consultadas es una especulación o es sencillamente la búsqueda de una salida a un problema que se han creado ellos solos

Voz 0639 06:20 pues yo creo que es una salida a un problema que sean crear solos porque en otros supuestos creo que quieren hacer una política pero maternidad pero dar todas las facilidades a las mujeres para ser madres no parece contradictorio no en un sentido promover eso y en el otro por tratarse de inmigrante en unas determinadas circunstancias pues que sea más fácil abandonar la maternidad en el sentido de la maternidad biológica y entregar al niño en adopción

Voz 0255 06:48 pero parece diría incluso que podría hacerse una lectura de

Voz 0639 06:51 mercantilización de la criatura mira no voy a ir más expreso pero me recuerda esa España de los años sesenta verdad te acuerdas de esos niños etcétera no donde las mujeres en condiciones difíciles económicas sociales no es que podían sino parece que las instituciones les les hacían es saber que debían desprenderse de sus hijos no siempre es lo mismo no la desigualdad como elemento discriminatorio está usted vinculando

Voz 0255 07:20 esta propuesta aunque luego matizada del Partido Popular con todo lo que hemos vivido estos últimos años de los niños

Voz 0639 07:26 vamos no no estoy estoy diciendo simplemente no la estoy diciendo en esos términos ni mucho menos lo que digo es que parece que el en determinadas a los a las a las personas en este caso a las mujeres que se encuentran en situaciones más desvalida pues se les propone unas alternativas que no se proponen en otros casos y vuelvo a decir en esas cuestiones me parece sobre todo mujeres migrantes en unas tracción absolutamente difícil en un país que desconocen enfrentadas a muchísimas dificultades se les expone a desprenderse yo creo que lo único de lo más importante en su vida en esos momentos y que le une a su realidad a su cultura a Suu a ellas mismas que ese es su hijo

Voz 0255 08:15 estamos asistiendo todos los viernes en los consejos de ministros a los llamados viernes sociales pero algunas de las decisiones que toman ya que parece ser que la Junta Electoral ha concedido la posibilidad de seguir haciendo las ruedas de prensa como siempre han hecho todos los gobiernos por otra parte durante las campañas electorales ah sí que en cambio hay algunas reacciones en este caso por parte de ciudadanos como para judicializar algunas de esas decisiones o advertir que iban a judicial charlas de momento tenemos lo que intentan a plantear a través de la Diputación permanente tanto ciudadanos como el Partido Popular acerca de los mi muchos de paternidad el Gobierno fue excesivamente veloz no contempló todos los posibles inconvenientes legales que tenía tomar la decisión de ampliar esos permisos que todavía no han podido ser publicados en el Boletín Oficial del Estado

Voz 0639 09:08 no no ha sido en modo alguno quiero ha manifestado una celeridad hace excesiva sin contemplar el escenario jurídico respectivo todos los reales decretos leyes que han sido aprobados por el Gobierno y remitidos para convalidación al Parlamento han sido objeto de un estudio de un análisis jurídico de procedencia sí ha impecables en el sentido de acreditar su necesidad insurgencia que son dos son los elementos determinantes esenciales de cuando procede un real decreto ley consecuencia de pues de políticas que han sido calificadas yo no encuentro otro término más oportuno que austericidio en materia de Paul críticas sociales nos hemos encontrado ante circunstancias que debían ser objeto de regulación urgente necesaria para dar cobertura a una realidad en este caso a la igualdad efectiva de hombres y mujeres cómo se consigue la igualdad efectiva de hombres y mujeres que ya estaba establecida en la ley orgánica tres dos mil siete pues una de las materias es equiparar o tratar de equiparar los permisos de maternidad y de paternidad y que los mismos sean intransferibles si seguimos ahondando en dejar de regular pues evidentemente esa igualdad real y efectiva pues era una

Voz 0255 10:28 quimera puede un decreto ley modificar una ley orgánica

Voz 0639 10:33 un Real Decreto Ley se puede regular por Real Decreto Ley materia que sea usted que sea objeto de ley orgánica para ser objeto de ley orgánica son los derechos y libertades fundamentales el régimen autonómico el régimen electoral esas son las materias principales que son objeto de ley orgánica con lo cual no podrían ser objeto de regulación a través de Real Decreto ley lo que ocurre que muchas leyes orgánicas dentro de su articulado hay articulado hay concretos preceptos que no regula en materia de ley orgánica por ejemplo la ley orgánica tres barra dos mil diez y dos mil siete que es la de igualdad efectiva entre el hombre y la mujer hay materias en que son objeto de ley orgánica pero hay artículos como pueden ser los permisos de maternidad paternidad que nos son objeto de ley orgánica porque no es un derecho fundamental puede ser un derecho o concebir que es un derecho el ejercer y el tener permisos para la paternidad de la maternidad pero son derecho fundamental con lo cual eso sí esa parte puede ser objeto de regulación a través de un Real Decreto Ley creo que incluso los letrados de del Congreso ya han hecho una previa unas previas manifestaciones en ese sentido

Voz 0255 11:46 osea que está usted tranquilo en tanto que miembro del Gobierno de que lo que digan los letrados del Congreso irán en la línea de

Voz 0639 11:52 que el Gobierno plantea es que yo soy también jurista cuando se estableció ese estudio el real decreto ley en el consejo de ministros evidentemente yo esas cuestiones ya las valore

Voz 0255 12:05 con lo cual está diciendo implícitamente que Ciudadanos debería asesorarse

Voz 0639 12:08 jurídicamente mejor o debería judicializar lo que es imprescindible judicializar desvirtuar el papel y la función de los órganos porque cree usted que en este país

Voz 0255 12:19 igualmente todo lo referente a la políticas está judicializado

Voz 0639 12:23 porque yo creo que se está dejando de asumir la responsabilidad que los políticos tenemos porque Se

Voz 0255 12:32 diluye esa responsabilidad

Voz 0639 12:34 por incapacidad normalmente hay políticos incapaces incapacidad de resolver cuestiones importantes para la ciudadanía ya sabe que hay mucha gente que en vez de tratar de abordar las cuestiones los temas de consensuar de llegar a un acuerdo razonable para la mayoría de los ciudadanos pues es mucho más fácil dejar que los asuntos se vayan a decir lo que vayan poquito a poquito ya no

Voz 0255 13:04 no puedo evitar hacerle una pregunta que es casi personal pero usted entenderá cuando cuando dice eso qué imagen se le proyectan su cerebro a quién ve usted qué fotografía de que político que usted ve incapaz de de alcanzar pactos de sentarse para negociar

Voz 0639 13:21 pues es yo creo que que es muy fácil y usted en el tanto en el Congreso como en el Senado ha podido observar yo desde luego llevo nueve meses en política y he visto razonablemente que estaban más interesados en cuestiones por así decirlo existe externas sin contenido real que sobre gestión política por lo menos en lo que respecta a Bami de paro lamento pero le he visto al respecto a otros departamentos ministeriales igual se preguntabas en los controlaba en el Gobierno más sobre circunstancias pues como había llegado Gobierno estas circunstancias todo muy repetitivo pero no entraban ahondar en lo que realmente estábamos haciendo que yo creo que nueve meses hemos hecho muchas cosas y seguimos haciendo tal y como como una preguntado sobre estos reales decretos leyes que vuelvo a decir son necesarios y urgentes

Voz 0255 14:16 señor ministro hay más politización

Voz 0639 14:19 de la justicia o judicializar judicialización de la política yo diría que hay más judicialización de la política la justicia es muy independiente muy imparcial la justicia al poder judicial son cinco mil quinientos jueces y juezas creo que lo conozco un poco después de treinta años de carrera generan ahí creo que han generado confianza en el conjunto de los ciudadanos poder judicial es esos cinco mil quinientos jueces y juezas todos los días dictando sentencias

Voz 0255 14:46 quisiera usted estar sentado estos días en la silla que

Voz 0639 14:50 su colega Marchena no bastante tengo con lo que tengo

Voz 0255 14:53 ya pero forma parte de su vida anterior que supongo que como en el caso de algunas órdenes religiosas imprime

Voz 0639 14:59 Esther no no deja de ser un juez administradora eso es cierto eso tendré que darte la razón pero mira cómo se que no lo iba a hacer mejor que el señor Marchena entonces es que no quiero imaginar

Voz 0255 15:13 está usted siguiendo el juicio al proceso

Voz 0639 15:16 razonablemente no diré que de una forma muy

Voz 0255 15:20 qué opinión le merece lo que lo que escucha sobre todo lo que dijeron en su descargo todos esos altos cargos del Ministerio del Interior que es el Ministerio sobre el que tiene usted ahora competencia

Voz 0639 15:31 bueno fundamentalmente esencialmente lo que estoy viendo es un proceso que se está desarrollando conforme no podía ser de otro modo yo no tenía ninguna duda al respecto los principios del Estado de Derecho todos publicidad contradicción oralidad ejercicio del derecho de defensa de una forma amplia como no podría ser de otra la de otra forma con las herramientas que las defensas entienden oportunas para el ejercicio de tal derecho fundamental con lo cual yo creo que no podía ser de otra forma pero es importante yo creo reiterarlo referir lo de lo cual nos podemos sentir todos los españoles absolutamente orgullos pero vuelvo a decir que no hay duda de las manifestaciones que refieres en líneas generales te diré que es prueba que deberá de valorarlo el Tribunal en ese sentido respecto a los máximos responsables pues bueno yo siempre he dicho que yo no entro a valorar las de otros pero yo asumo evidentemente la dirección la coordinación por lo tanto cualquier conducta o actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como propias falta

Voz 0255 16:35 además pero usted como ministro de Interior seguramente habrá tenido que ponerse al día de lo que hicieron sus predecesores especialmente el señor Zoido en relación a todo eso y especialmente el día uno de octubre usted cree que se hizo bien

Voz 0639 16:49 bueno dejemos que son los tribunales que también está judicializado lo determine

Voz 0255 16:54 pero hay también una cierto malestar en algunos ámbitos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque entiende que el ministro Zoido se despachó con mucha tranquilidad fue transfiriendo sus competencias una parte de sus responsabilidades a los mandos técnicos

Voz 0639 17:11 bueno volvamos a decir qué sucedería en las cuestiones que deben de valorar otros yo diría que yo por mi propia por mi propio carácter por mi propia personalidad nunca transferirá a mi responsabilidad en esos términos

Voz 0255 17:24 usted no voy a contestar no hubiera contestado lo que contestó el señor Zoido

Voz 0639 17:28 no yo era evidente no pero por una cuestión no sé él yo desde luego estoy detrás de cada acontecimiento importante relevante que que se desarrolla en el Ministerio con lo cual usted

Voz 0255 17:42 hubiera estado informado y hubiera aceptado estar informado de lo que los cuerpos técnicos de seguridad del Estado hubieran decidido acerca del de explica

Voz 0639 17:49 eh de las fuerzas de seguridad aquellos días es que sino alguno de esos técnicos a los que hace referencia así no me tuviera informado yo no dictara la resolución o la forma de actuar en una cuestión como esas ya dejaría de ser un técnico Ministerio del Interior eso me lleva a preguntarle si usted cree que el señor Zoido hizo

Voz 0255 18:09 al su testimonio o sencillamente estuvo desmemoriados

Voz 0639 18:12 yo no eso ya no es cuestión que a mí completa valona

Voz 0255 18:17 como ministro del Interior se siente usted cómodo en esta etapa política

Voz 0639 18:21 me siento muy cómodo me siento con una responsabilidad máxima porque evidentemente ser ministro de interior como ministro de cualquier otro departamento del Gobierno es algo absolutamente importante pero también con con un orgullo personal y profesional que yo creo que lo compensa

Voz 0255 18:46 como acaba de decir Entiendo entonces que usted está al corriente de lo que se ha decidido en su ministerio que es poner escolta al juez del caso Villarejo como hoy cuenta el diario El Mundo

Voz 0639 18:58 por supuesto que esté al tanto pues esperemos el desarrollo de de las investigaciones respecto a lo acontecido en su domicilio en cuestiones de seguridad no quiero ser más explícito

Voz 0255 19:11 va a ser usted candidato número uno del PSOE por Cádiz

Voz 0639 19:15 sí

Voz 0255 19:16 le ha impuesto Pedro Sánchez ha desagrado de Susana Díaz

Voz 0639 19:20 yo creo que no yo creo que que no aparte lo importante es que los gaditanos las gaditanas estén contentas con que hoy contentos con que yo pueda encabezar esa lista lo hago con toda la humildad con toda la responsabilidad creo que tengo un conocimiento de la provincia es cierto que había nacido ni ha vivido en Cádiz pero creo que tengo un conocimiento de su problemática pues bueno creo que que suficiente durante estos meses en en serio el interior creo que dado pruebas de preocuparme ocuparme de todas las provincias españolas faltaría más pero por circunstancias objetivas ir obvias de Cádiz fue uno de mis primeros viajes y es una de las provincias donde más he tenido que viajar por responsabilidad política bueno vuelvo a decir que yo con humildad y con toda la responsabilidad y que creo que con con ganas de aprender todavía mucho más para poder resolver y ayudar a resolver sus su problemática especificó deduzco entonces que en este momento de

Voz 0255 20:23 subida le tienta más la política que regresar a la justicia

Voz 0639 20:27 me tienta más en el sentido de que yo me subí a un proyecto al proyecto de del presidente Sánchez hace nueve meses y entiendo que ese proyecto hemos calentado motores y ahora tenemos que desarrollar la verdadera carrera cuando uno O calienta calienta para la carrera

Voz 0255 20:46 osea es usted un hombre Sánchez

Voz 0639 20:48 soy un hombre del presidente del Gobierno soy un hombre en este caso también del proyecto del Partido Socialista yo soy un hombre del presidente Sánchez porque el presidente Sánchez confió en mí si él confió en mí pues evidentemente la lealtad y la confianza mía hacia el este

Voz 0255 21:08 xima vincula entonces su trayectoria política

Voz 0639 21:11 el presidente Sánchez yo no vinculo mi trayectoria política yo vínculo mi trayectoria política a un programa a unas ideas y a unas ideas que se responden con las del presidente Sánchez llega actualmente si me dices claro y con mi máxima confianza en mi máxima lealtad te sientes Sánchez vuelva a decir que el presidente Sánchez fue el que tuvo pensó en mí el en un inicio manifestó su confianza en mi persona con lo cual toda mi vida será un agradecimiento al presidente Sánchez

Voz 0255 21:43 una última pregunta señor ministro anoche altercados de nuevo entre los radicales de las aficiones del Barça del Olympique de Lyon los Mossos d'Esquadra han advertido que corría ese riesgo pero estamos ante un fenómeno que lejos de revertir parece que Si no va en aumento Se mantienen no sólo aquí en todas partes que pasa qué conclusión en esos nueve meses que usted lleva como esto de y el interior ha llegado a usted a la hora de analizar el fenómeno de los hooligans del fútbol

Voz 0639 22:11 bueno ya sabes que tenemos una ley de la violencia en el deporte etcétera yo no diría que que sea a que se mantenga yo creo que que está decreciendo es decir que se está concienciando y en el mundo del fútbol en el mundo del deporte sí que vemos acontecimientos tristes violentos y que nos parecen retornar a momentos previos cuando en había realmente una valoración una consideración de la problemática de la violencia en el deporte no como lo que aconteció ayer y cómo lo que aconteció en otros momentos pero yo creo que se están dando pasos importantes pero hay que dar muchos más

Voz 0255 22:46 señor ministro gracias por acompañarnos mucha suerte buenos días

Voz 0639 22:49 las muchísimas gracias eso han Fernando Grande

