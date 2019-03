Emilio Ortiz, defensor y activista de los derechos humanos

Voz 1 00:00 a mí me gusta cada cosa que la medida no Sofres el placer me reconforta el dolor Froome cada segundo

Voz 1363 00:12 precedida por a través de mis pequeños ojos la vida con un perro es más feliz el próximo día dieciocho llega a las librerías todo saldrá bien es la nueva novela de Emilio Ortiz editada por Duo Monnaie Feli bata Emilio muy buenas noches gracias por atendernos desde Radio Albacete

Voz 2 00:29 hola muy buenas noches encantado de estar aquí ir

Voz 1363 00:32 imagino sentado en el estudio

Voz 2 00:35 con tu perro guía aquí abajo lo tengo yo está relajado y está encantado de estar aquí en la Cadena Ser

Voz 1363 00:43 relajado Spock porque es un profesional pero oye a veces es bastante travieso yo le he visto en televisión de repente pues tener sus momentos de personalidad no de ahora me bajo ahora me subo del sofá ahora

Voz 2 00:58 ha llegado a tener momentos gloriosos en televisión como tú dices una vez llegó a comerse el guión de un deportista lo has visto lo he visto ese momento fue fue glorioso porque además la periodista reacciona de un modo muy muy profesional continuó claro le dio mucho juego eso también programa son son un un suman iba a decir no es un dato exacto

Voz 1363 01:24 Emilio Ortiz es escritor y militante a favor de los derechos humanos y de los animales de esta manera se de Fidel las redes sociales el autor de Barakaldo que esta noche tenemos el gusto de conocer Emilio una novela ambientada en la ciudad de Madrid que cuenta las aventuras las dificultades que encuentran cuatro detectives de diferentes capacidades en su intento por averiguar qué le ha sucedido a una chica que lleva meses desaparecida una novela negra una novela policiaca tu primer gran éxito a través de mis pequeños ojos nace del agradecimiento a tu perro guía poco cuál es el punto de partida de esta novela de todo saldrá bien

Voz 2 02:01 bueno el punto de partida de todo saldrá bien podríamos decir que que podría ser perfectamente a través de mis Pekín los ojos porque hay personas que que la están definiendo como como secuela otros incluso como segunda parte pero pero yo pienso que puede ser ambas cosas así no puede hacer ninguna no como

Voz 3 02:26 me has dicho a través de mis pequeños ojos eh sí que fue una especie de

Voz 2 02:31 homenaje no solamente a Spock sino a todos los perros guía e incluso a toda la especie perro una en general no y sobre todo pues a los los que tienen una vocación llamemos

Voz 4 02:48 le de servicio público no de servicio para mejor

Voz 2 02:53 dar la vida de los demás

Voz 3 02:56 así y todo saldrá bien eh

Voz 2 03:00 que sale como todos los libros de la necesidad de expresar algo no yo nunca había escrito una novela policiaca es un género totalmente distinto e incluso usó un tono distinto a través de mis pequeños ojos aunque aunque comparte personajes comparte escenarios como Madrid comparte al personaje principal la ni a su compañero humano a Mario pero como decía en un tono distinto y en un género distinto y nace de esa necesidad de de contar algo o de contar muchas cosas no la novela negra la novela policiaca sabemos que queda mucho juego a la hora de hacer una crítica sociopolítica y y claro no a mí no me hace falta tener sed para beber agua y enseguida entre entre al trapo fue infla que medio la la idea no de de escribir una novela negra y además como ya tenía los personajes veía tenía la experiencia sigo teniendo la experiencia la experiencia de Spock que me inspira mucho sobre todo con su comportamiento no pues por qué no convertir a Mario que es un joven invidente que sale en la novela a través de mis pequeños ojos a sus amigos a a Nicolás su mejor amigo ese ese macarra entrañable y a su nuevo perro guía por qué no convertir lees en en detectives pues junto a Milagros también que es una chica léxica

Voz 3 04:46 así que pueda contar a través de

Voz 2 04:50 de ellos y de otros personajes pues todo aquello que que yo quería que yo quería expresar nada pues todo el inconformismo con con la situación política mundial con las que la situación política de de nuestro país o la situación es mejor dicho Pepi

Voz 1363 05:10 has en la corrupción política también sí

Voz 2 05:12 demente no me dejan otro remedio que yo fijarme en la corrupción política la verdad es que

Voz 3 05:18 y nos lo pone

Voz 2 05:21 muy fácil la clase política nos lo están poniendo muy fácil quiénes podemos trabajar con ello no a quiénes podemos ser ser críticos con con la situación que hasta el punto de que muchas veces no se hace tan si era necesario que busquemos ficción para hacer para hacer novela negra no notan ya motivos para para hacer esa esa crítica ya que están destruyendo los mismísimos pilares de la democracia dándonos pues por desgracia mucho juego ojalá que que mi próxima novela pues puede ser algo más más ficticio no no pueda ser algo tan real y tan realista

Voz 1363 06:03 una novela Real realista que se acerca a temas de relevancia como la actual situación España como decía así el mundo las distintas capacidades porque si volvemos a hacer un repaso a los personajes de de tu novela tenemos a Mario

Voz 2 06:16 un emprendedor con discapacidad visual a Nicole

Voz 1363 06:19 vas a Milagros decía semipública a Juanma Cross que es el perro guía jubilado el de Mario Illa es que es un pastor alemán joven de repente hay hay como como un futuro no eso que tiene ganas de juego tiene otra energía ya mira y momento precioso voy a rescatar la página ciento sesenta y nueve que me encanta como cuenta Cross que vuelve a ponerse el arnés no dice no está mal la idea echaba de menos mi viejo Arnes me siento incluso importante y todo pasando a un sitio oficial como en los viejos tiempos pero no se notó algo raro Nico está asustado e te escuchado decir alguna vez que en la relación que que tienes con tu perro tú mismo con Spock que creo que tiene once años ya

Voz 2 07:05 sí es que está a punto de jubilarse tiene años eh

Voz 1363 07:09 pues que es de una simbiosis total que se trata de algo casi telepáticos y esto lo podemos volver a ver en el libro lo podemos volver a repasar sí

Voz 2 07:18 solamente la la relación que existe entre entre un perro

Voz 5 07:22 yo fui subamos

Voz 2 07:24 como humano

Voz 3 07:26 viene a ser siempre o casi siempre

Voz 2 07:29 increíbles una relación muy estrecha osea que imagínate cuando estamos hablando de de humano y de un perro que pasan veinticuatro horas al día juntos siete días de la semana porque los perros y digamos normales pues se quedan en casa mientras el pues la Universidad todo a estudiar o va a trabajar mientras que un perro guía está las veinticuatro horas entonces la la simbiosis es tremenda no es una relación muy estrecha los expertos le llaman de hecho unidad funcional

Voz 1363 08:07 unidad funcional ya sonidos

Voz 2 08:10 no solamente es un es funcionales que es emocional y sentimental no porque parece en cada momento que ambos sabemos lo que estamos pensando el el puede intuir un estado de ánimo mío perfectamente igual un estado de ánimo que no ha llegado a percibir personas muy cercanas a mi entorno porque lo haya disimulado con él no hay disimulo que valga ni para bien ni para mal el te cala si así no no no no tienes escapatoria

Voz 3 08:45 así ha el pues también

Voz 2 08:47 pasa también le pasa igual yo sé que cuando él está malito por una cosa de estomacal lo que sea pues enseguida lo llevó al veterinario veterinario que el que el compañero que está con el veinticuatro horas para para diagnosticar la halo

Voz 1363 09:05 Emilio volvemos a abrir la novela estamos hablando de una novela policiaca de aventuras pero tiene humor y amor cierto que te acercas a un contexto social determinado y hay algo que es muy interesante que los personajes comparten no sólo que tienen distintas capacidades diferentes capacidades sino sus ganas de de superarse y sus ganas de vivir

Voz 2 09:28 sí de avanzar en la vida de descubrir no

Voz 1363 09:31 pierden esa curiosidad por su entorno

Voz 2 09:34 además yo me atrevería decir que este es uno de los puntos fuertes de la novela porque en la novela policiaca en la novela negra funciona muy bien los tipos duros no funcionan muy bien muy bien yo no no lo critico todo lo contrario hoy probablemente sigan funcionando pero cuando me puse a escribir todo saldrá bien me di cuenta que aparte de los tipos duros lo que también puede llegar a funcionar muy bien en la novela policiaca en la novela negra es la gente fuerte porque hay mucha diferencia entre el tipo duro y una pero

Voz 3 10:17 suena fuerte no si ésta es un una novela

Voz 2 10:21 la policiaca de gente fuerte de personas fuertes tenemos a Milagros como decía que que es Mi pletórica y quién no se le pone ningún obstáculo por medio Bamba con suciedad ruedas a todas partes tiene una inteligencia hay unas capacidades superiores a muchísimas personas que que puede encaminar perfectamente y da muchísimo juego en la novela Milagros al igual que que Juanma que que es una persona acústica sorda y que y que claro que desarrolla otras sensibilidades que las personas que vivimos perfectamente no no desarrollamos entonces claro estamos ante unas personas con una fortaleza tremenda pues a Mario le falta el sentido de la vista Juanma que le falta el sentido de ruido ya milagro es que le falta cierta movilidad física cierta movilidad funcional pero que que se mueve como como pez en el agua por las redes por por Internet por la tecnología hay mucho cuidado que tener mucho cuidado milagros porque va a pillar a a los malos

Voz 1363 11:41 podría ser a ver es una novela que nos engancha así que que pues que no puedas dejar de leer pero es cierto que nos hace hacernos muchas preguntas podría ser también un libro de autoayuda de repente te te contagia a fuerza de los personajes vale

Voz 2 11:58 claro que que sirva para para ayudar a otras personas porque los libros están para eso no está la literatura es yo creo que el Armadas Revolucionarias más peligrosa que existe porque silenciosa porque porque abarcan un amplio espectro hoy y claro también también es un una herramienta de cambio directa no solamente a nivel general sino también a nivel personal para mucho

Voz 1363 12:27 de poderosos vamos a recordar que a través de mis pequeños ojos estuvo meses en España entre los libros más vendidos en ese momento más que Harry Potter fue todo un éxito literario Emilio es de Barakaldo pero desde hace dieciséis años vive en Albacete venden el cupón de la ONCE escribe antes estas tres novelas habías ganado ya dos premios por tus relatos quiero detenerme en el proceso de escritura porque trabajas con el sistema de voto House no son Wert que se instala en el ordenador y verbalizar lo que escribes creo que ha sido clave para ti para desarrollar T como autor

Voz 2 12:59 sí claro la tecnología es todos los lectores lo podrán encontrar en en todo saldrá bien y en mi novela anterior también la tecnología para las personas con capacidades distintas es algo esencial hoy día no y hoy precisamente alguna persona medio sobre sobre Borges no que no sólo por cómo se podría apañar para escribir u otros autores que no han podido tener acceso a al a las nuevas o cada vez menos nuevas tecnologías

Voz 3 13:33 evidentemente sí que es es esencial

Voz 2 13:37 sí porque te proporciona una autonomía tremenda sin esta herramienta yo tendría que dictar le a otra persona perdería esa intimidad que muchos escritores buscamos a la hora de escribir porque claro yo soy cuando escribo ficción sobre todo no toleró que nadie lea nada hasta que no lo tenga terminado ni siquiera mi editora

Voz 1363 13:59 braguitas la norma que les pongo su secreto

Voz 6 14:02 no hay dado dejando hablar

Voz 2 14:05 su labor diaria y laboral entonces claro esto no lo podría tener sino llega a ser por la tecnología de hecho en en el en el libro hago un pequeño homenaje a Camilleri que me enteré no hace mucho que había perdido la vista ya de muy mayor

Voz 3 14:26 así la verdad no sé si seguiré escribiendo o no espero que sí

Voz 2 14:32 bueno pues espero que descubra las las nuevas tecnologías y que que no siga deleitando con sus novelas

Voz 1363 14:38 nuevas tecnologías Emilio está detrás de sus redes sociales de Twitter de Instagram me pregunto Emilio cuando te emocionas te la última vez que te emocionas te con algo que había escrito

Voz 2 14:51 bueno pues cuando cuando iba escribiendo los capítulos hace de todo saldrá bien no lo que decía antes de los personajes no le das tanta vida los personajes que que tú te crees que eres poseedor de sus almas en un principio pero te das cuenta que llega un punto en el en el cual es el personaje quién te lleva a tu tu al personaje no se podía jugar un poco a ser Dios siendo escritor con los personajes pero una vez que te hacia creada a esa personalidad ya toma autonomía es muy difícil poder poder manejarlo y es ahí cuando cuando te emociona no cuando el el personaje que tú que tú has escrito tú has creado te sorprende no porque ha hecho esto

Voz 4 15:51 o lo otro índices

Voz 2 15:54 parece mentira no que luego lo piensas dice esto lo lo he creado yo la que adolece fuego invisible no que existe eh

Voz 1363 16:02 dices que un perro te enseña a vivir en presente continuo

Voz 2 16:07 sí yo creo que que de los perros deberíamos aprender eso no que hoy día hay pues muchísimas terapias psicológicas grupales etcétera para para vivir en el presente está muy bien pero que eso ya sabía inventada hace hace miles de años no los los budistas y demás pero que antes que los budistas yo creo que lo inventaron los los perros a los animales que llamamos

Voz 3 16:39 no racionales no así

Voz 2 16:42 claro con la suerte que ha tenido el hombre puede tener a su lado un animal que ha sufrido para bien o para mal un proceso de domesticación lo podemos observar de cerca no el el perro viven el presente pero en el presente total en presente emocional pero les regañan porque te has roto algo él eras una galleta en décimas cese jugando los londinense lo tiene es contento no a una persona le hace la más mínima ofensa te rozan por la calle mucha hace lo observo pero aquella Rozas alguien ahí IT llama de todos a una se les pase el se le pasa el disgusto entre de poca