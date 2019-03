El padre del reporterismo del siglo XX

No hay resultados

Voz 1 00:00 eh eh

Voz 2 00:02 por la estepa solitaria cual fantasmas vigorosos abatidos vacilantes cabizbajo Sandra osos se encaminan lentamente los vencidos a su hogar y al mirar la antigua torre de la ermita de su aldea a la luz o palés Centre que los cielos salvo Corea van el paso retar dando temerosos de llegar son los hijos de los héroes que en los brazos de la gloria temblando entre sus filas el pendón de la victoria regresaron otras veces coronados de laurel son los hijos la esperanza de esa raza poderosa que con los campos secundando con su sangre valerosa arrastraba siempre el triunfo amarrado a su corcel son los mismos que partieron entre vivas y clamores son los mismos que ex clamaron volveremos vencedores son los mismos

Voz 3 00:49 juraba al contrario derrotar

Voz 2 00:52 son los mismos son los mismos

Voz 3 00:54 a estas

Voz 4 00:57 versos ocultados por un compañero periodista por Enrique pozo de Radio Madrid están firmados por otro periodo

Voz 1363 01:03 está a un escritor que creció como profesional a principios del siglo XX y que llevó tanto al verso como a la prosa los viajes que realizan vida las estrofas que escuchábamos en concreto unos hablaban del desastre de Anual en el que murieron más de ocho mil soldados españoles cada semana ya lo sabe los muchos libros reunimos la literatura y el periodismo con Antonio Rubio buenas noches buena hoy hablamos de Luis de Oteiza alguien a quién conoces muy bien la Universidad Complutense de Madrid pero también la del norte en Colombia te han invitado a sus auditorios para que honrará su memoria y hace ya cuatro años si no me equivoco publica este un libro sobre él Luis de Oteiza el oficio de investigar

Voz 5 01:46 correcto el idiota es el maestro de Oteiza es un referente al igual que Manuel Chaves Nogales Luis de Oteiza es un periodista que deberíamos recuperar como Manu Leguineche como otros muchos para convertirlo en manuales de periodismo en la facultades para convertirlo en manuales de lo que es el reporterismo la forma de ir deber de tocar de contar de describir

Voz 6 02:10 Luis de Oteiza es es maestro

Voz 1363 02:13 uno de los fundadores del periodismo de investigación en España por qué

Voz 5 02:17 pues Luis Oteiza si buscáramos un símil logró entrevistar a Abdelkrim que hoy sería el Bin Laden del momento cuando Abdelkrim asesinó mató a ocho mil soldados españoles porque hubo un intento de apoderarse digamos de la zona del Rif donde estaba el del crimen y entonces bueno digamos que con el apoyo del Rey mal aconsejado los soldados y los directores de aquel grupo murieron y fue lo que se ha conocido como el desastre de Anual que fue entrevistó a ese líder rifeño para poder saber realmente qué es lo que pasaba hay porque había atacado a las tropas español todo pormenorizadamente todo lo que había ocurrido por eso te decía al principio que sería una especie de símil del siglo en el que vivimos del siglo anterior en el que imagínate que tu y yo hubiéramos conseguido la entrevista de Osama Bin Laden cuando todo el mundo lo estaba buscando cuando después de los atentado de las Torres Gemelas y demás fue una gran exclusiva el diario La Libertad por aquella época mil novecientos veintidós llegó a vender doscientos treinta y cinco mil ejemplares en España teniendo en cuenta el índice de analfabetismo que había en el año mil novecientos veintidós Eso demuestra que veo Taiz ahí su diario que era un diario de una cooperativa de periodista sabía llegar perfectamente a la sociedad y al ciudadano una

Voz 1363 03:57 la publicación que él fundó y en el que llegarían escribir firmas como la de Ortega y Gasset deja que me fije en este libro que has traído en Antonio Rubio siempre viene acompañado de los libros de los que va a hablar este dices que va a cumplir cien años si fue dicho en plan

Voz 5 04:14 en el año mil novecientos veintidós estamos en el XIX es una primera edición de de Oteiza del creen los prisioneros en el que él demuestra como demostramos todas la semana que el PRI muy la literatura son primos hermanos convirtió los reportajes que hizo en aquella época en un libro cosa que hoy solemos hacer

Voz 1363 04:36 el libro amarillento acompañado de fotografías en blanco y negro con anotaciones de Antonio hechas a lápiz con mucho cuidado con post it

Voz 5 04:45 esa foto son de un maravilloso fotógrafo un referente de la fotografía española como es Alfonso Sánchez más conocido como Alfonso Sito precio cuatro pesetas si ir hoy supongo que es una estos joyas pues y junto a otros libros de este tipo son esas pequeñas joyas que uno aún tiene pone aquí librería Sanmartín Madrid Puerta del Sol seis apartado noventa y siete de es que hay una que hay que venirse ello sin eh pues si son esas pequeñas joyas que es uno se permite de vez en cuando

Voz 1363 05:22 partí es fundamental Oteiza y a la hora de traer de vuelta a España a los soldados españoles que aún quedaban con vida en el Rif

Voz 5 05:30 sí fue fundamental todos los reportajes que publicó porque no solamente entrevistó a del creen que era el jefe de los rifeño sino que entrevistó también a un grupo de soldados y oficiales españoles que estaban unas del en donde tenía su lugar eh digamos su tribu Abdelkrim todo eso dio una sensibilidad Airis un periodismo intencional que logró que el Gobierno del momento fuera ose abriera la posibilidad de poder recuperar poder traer a los soldados españoles por el que pagaron cuatro millones de pesetas que lo pagó empresario vasco sea una circunstancias si me permites cuando los soldados españoles regresaron viniendo desde Melilla a creo que era Motril si mal no recuerdo

Voz 6 06:20 sí

Voz 5 06:22 bueno hasta una serie de políticos para recibirlos y demás sólo faltaba una persona

Voz 6 06:28 ahí el Reino estaba porque estaba cazando con sus amigos

Voz 1363 06:35 Nos suena la historia sí bueno la historia

Voz 5 06:38 de cazar por eso hay una cosa que siempre es importante yo siempre es utilizar un jacta en este tipo de cuestiones en Twitter que es mirando atrás adelante

Voz 1363 06:48 mirando atrás adelante ir solo

Voz 5 06:50 da una referencia de lo que ocurrió ayer de lo que ocurre hoy de alguna manera

Voz 1363 06:56 hablando de referencias de perspectiva dejamos el Rif el llegó a vivir en Venezuela fue embajador de España en Venezuela desde allí voz a quienes luchaban contra la dictadura militar de Juan Vicente Gómez cómo logra un español captar todas esas sensibilidades tendría muchos amigos pero también muchos años

Voz 5 07:13 nos lo mejor de el

Voz 6 07:17 del embajador Oteiza es

Voz 5 07:20 adentrarse en el Ministerio de Exteriores recuperar los informes que enviaba desde Venezuela de Caracas son aún las crónicas son maravillosas crónicas del momento que estaba viviendo en Venezuela no eran los informe de un embajador al uso aquí de de ellos permítame que hoy me hago un poco de publicidad están recogido en el libro de ruido Oteiza de la tesis doctoral que hizo en su momento y lo transformamos el libro punto com en un libro como tal

Voz 1363 07:50 no no es publicidad es ese Charles una mano para saber dónde tenemos referencias no es especialmente aquellos que estén pensando en adentrarse en la en la figura de Luis de Oteiza fue también diputado por el Partido Radical el grupo político en el que también militó Clara Campoamor tuvo que dejar España en dos ocasiones al llegar el franquismo como tantos otros pero es que también había dejado el país durante la dictadura de Primo de Rivera algún mes

Voz 5 08:17 bueno el era un inconformista era militaba en el Partido Radical Hinault aguantó la dictadura de Primo Rivera no aguantó la dictadura de Francisco Franco cuando vino la dictadura de Primo de Rivera se fue a dar la vuelta al mundo porque al igual que avanzan no es superior Chaves Nogales Oteiza utilizó el avión como elemento para el reportaje ar y hacer periodismo viajero cuando llegó Primo de Rivera se fue a Filipinas y a otros países y cuando volvió dijo

Voz 6 08:54 todo está igual parece que fue ayer el día en que partí

Voz 5 08:59 en la segunda parte cuando Don Francisco Franco pues finalmente se exilió en Venezuela donde murió en el año mil novecientos setenta mil novecientos sesenta y uno con setenta y seis años Pray una cosa que es muy importante la familia de Oteiza están Venezuela a la que veo con una cierta regularidad Emilio estuve allí en los Premios de Investigación hincar los Oteiza ha hecho dos excelentes documentales sobre el momento actual sobre la dictadura de Ramón Jiménez in tenemos en proyecto hacer un día un documental sobre el abuelo sobre el maestra

Voz 1363 09:36 muy necesario

Voz 5 09:37 creo que sí porque hay una cosa que es muy importante María Isabel cinta maravillosa profesora de historia literatura ha sabido recuperar perfectamente a Manuel Chaves Nogales porque no hay que olvidar que hoy el Chaves Nogales que conocemos desgracia María Isabel cinta tanto Carlos Oteiza el nieto como yo nos hemos propuesto también devolver a este maravilloso país a un referente como es el propio

Voz 6 10:02 Carlos dice Luis de Oteiza claro de

Voz 1363 10:07 Chaves Nogales sí que se están recuperando sí que están volviendo a las a las librerías sus trabajos pero no los de Oteiza

Voz 5 10:14 bueno hemos empezado el libro Puntocom con la recuperación de mi tesis doctoral Íbamos a ir poco a poco recuperando ese espacio partido

Voz 1363 10:23 no sé si había algún conflicto entre las dos figuras la de Manuel Chaves Nogales y la de Luis de Oteiza por aquello de que los dos serán viajeros cronistas de su tiempo de su momento de los viajes y tenían su propia

Voz 5 10:35 pero indudablemente eran jóvenes periodistas le dos grandes gallos en un mismo gallinero creo que encuentras en el periodismo de Oteiza Antonio un valor añadido al dirías que yo creo que sí ha habido el que vivimos hoy día por parte de muchos periodistas que la denuncia el compromiso el grito contra el abuso de los derechos humanos él estaría hoy en Venezuela informando no en la valla de Melilla indicando que esas concertino no pueden estar estaría por otros muchos lugares diciendo que es lo que no se debe hacer

Voz 1363 11:13 me pregunto qué vio el periodista Antonio Rubio en el periodista Luis de Oteiza para bucear para interesarse para dedicarle tantas horas tanta vis tanta vida una tesis doctoral

Voz 6 11:25 bueno empecé buscando los turistas españoles

Voz 5 11:27 pero del Rif buscando y buscando eh