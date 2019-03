La reciprocidad de la lectura

Voz 2

00:03

Silva buenas noches un libro es entre otras cosas una conversación lanzó quién lo escribe pero sostenida por quienes lo leen los libros que quedan en la memoria son aquellos en los que el autor supo el lector los los sectores también supieron entregar y recibir ese ese rasgo de la conversación la reciprocidad en la entrega en la recepción de mensajes lo que a veces se pierde en nuestras modernas formas de comunicación en las redes sociales sobre abundan los monólogos las exhibiciones la sordera los grandes escritores escucharon antes de sentarse a escribir y por eso son capaces de provocar que otros al leerles sientan que les suena al oído una palabra que no pueden dejar de escuchar corresponde la Odisea El Quijote o La metamorfosis son hoy mucho más que lo que pusieron sus autores son la suma de eso de ellos de su experiencia y su sensibilidad de las de todos sus lectores pensaba en esos días atrás en Morella Castellón ante alumnos de Bachillerato que habían leído escuchaban y enriquecieran con su mirada lo he leído sus profesores agradecían que alguien se acercara a un pueblo no muy grande no demasiado bien comunicado a hablar de literatura con los chavales el interpelado agradece que haya quien siga alimentando la conversación en tiempo de gritos de ensimismamiento en ese empeño nos lo jugamos todos y no sólo el futuro de los libros