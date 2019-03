Manu Carreño: "Se espera que de vez en cuando Griezmann dé un paso al frente y diga 'aquí estoy yo' en un partido grande"

Voz 1375

01:40

en torno al Cholo Simeone cómo no lo voy a entender con todo lo que ha hecho y como decía Kiko anoche como dicen los atléticos hay que echar la vista atrás y recordar lo que éramos antes del Cholo eso creo que es incuestionable pero repito en los últimos años desde la Liga que gana en dos mil catorce el que recordar que el Cholo gana la Europa League en dos mil doce y la Supercopa de Europa dos mil doce la Copa del Rey en dos mil trece y Liga en dos mil catorce desde dos mil catorce hasta dos mil dieciocho no ha ganado nada se ha vuelto a ganar otra Europa League que está bien pero a este Atlético de Madrid pues hombre no digo que es un título pequeño pero sí es un título menor porque ganas la Europa League porque el Karabaj te echa de la Champions por eso acabas en la Europa League y luego ganar la Supercopa de Europa al Madrid pero en los últimos desde el catorce que se gana la Liga hasta hoy que estamos en el XIX una Europa League porque te echa al Caravaca de la Champions y la Supercopa de Europa este año te elimina Girona en la Copa del Rey ITA remonta la Juve con un partido como el de ayer entiendo la admiración y la veneración al Cholo Simeone pero también entiendo a los que dicen yo espero más y quiero más de este Atlético de Madrid hoy ha habido día movidito aunque hay un silencio estampa hoy ha sido día movidito en las oficinas de el Atlético de Madrid porque hay muchos que piensan esto dentro del club aunque no lo digan y es lógico que no lo digan pero repito al Cholo Simeone a San Cholo Simeone no creo que los atléticos se conformen con bueno no pasa nada no salieran a la Juve pues si te puede eliminar pero no como te eliminó ayer eso no le gusta los atléticos le puede decir al Cholo o por eso ya no eres del Atlético porque critique es como juega el equipo porque no tengas iniciativa lo he dicho más de una vez y lo repito hoy creo que el Cholo era más feliz cuando tenía once gladiadores y ahora intenta que algún artista se disfrace de gladiador y un gladiador es un gladiador y creo que el Cholo es más feliz rodeando Se de once gladiadores que de algunos artistas que intentan ser gladiadores porque no saben serlo aquí sólo le gusta Gabi le gusta Tiago le gusta esa guardia pretoriana con la que empezó este proyecto del Atlético y ahora tiene una plantilla espectacular con jugadores que en otros equipos estoy seguro darían mucho más rendimiento en el apartado ofensivo de técnica de balón de y en el Atlético van pasando los años íbamos viendo que pues eso en estos cuatro cinco años la Europa League y la Supercopa de Europa sigo día movidito Miguel Martín Talavera Pedro Fullana están por ahí o la tala muy buenas qué tal Manuel anoche sola Pedro qué tal hola muy buenas bueno pues hay que pasar página evidentemente esto es fútbol esto es deporte y te puede te puedes tropezar te puedes caer pero aquí hay gente que aplaude que perdona bueno aplaudir aplaudir muy pocos ahora mismo pero hay gente que dice bueno no pasa nada y hay otros que dicen oye