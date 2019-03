Kerouac, el eterno rebelde

porque la única gente que me interesa es la que está la gente que está loca por lo comunicarse deseosa de tenerlo todo al instante la que lo acabamos cacería habla de lugares frecuentes

cuántas veces has pensado encargar de la mochila al hombro darle un portazo a tu vida y emprender un nuevo camino del que desconoce es todo lo que te puede deparar

Nueva York entre sonidos del jazz de Charly Parquer y cultivar amistades del círculo intelectual neoyorquino el joven escritor Jack Kerouac tras el reciente fallecimiento de su padre emprende un viaje por carretera donde no pondrá límite a ninguna de sus impulsos y deseos esta búsqueda de sí mismo lo plasman su obra en el camino adaptada al cine dirigida por el brasileño Walter Salles en dos mil doce rebelde frenético experimental Kerouac fue el escritor que sentó las bases de la generación beat un movimiento literario en donde la prosa y la poesía bebían de influencias como el jazz reclamaban valores contrarios al conservadurismo moral del país

Voz 5

01:33

dice no es no es que ya has hecho