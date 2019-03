Javier Reverte. El derecho a seguir creando

o sea que no han sido nada fáciles porque claro cuatro años cuando tiene setenta ella ya no son lo la energía ni en que tienes cuando tienes veinte lo tienes treinta o cuarenta o cincuenta no he que te den un palo con esto sin con setenta años es bastante duro levantarse del pero yo me siento bien en la medida en que yo lo ha aceptado con mucha templanza por una parte aguantando el y luego peleando yo tenía dos opciones ahí era o la depresión o la pelea la depresión es muy aburrida no había además que un fatigosa muy triste pues opté por la pelea y la verdad es que la Asia encima la ganas yo creo que usó a punto de ganarla o muy cerca pues

Voz 1

01:46

soy indicó no va a mí eso me da igual a mí me da lo mismo yo lo que creo es que primero es un es una cosa que me sirve a mí mucho determinado bueno sirvió porque recupero una una vida económica anormal y segundo si si además con ella ha conseguido abrir un camino a mucha gente no sólo compañeros de escrituras sino de muchas otras profesiones pues la verdad es que eso sí es para sentirse de alguna manera orgulloso pero yo no me considero nada más ni tenido vocación de serlo nunca no no a mí lo que me gusta ahora además con setenta y cinco años y que es sentarme a escribir en jugar al mus con los amigos