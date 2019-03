Valoración Día del Consumidor: Rubén Sánchez (FACUA)

Voz 1

00:00

buenos días soy Rubén Sánchez portavoz de Facua podemos reivindicar muchos cambios normativos en materia de banca telecomunicaciones vivienda sector asegurador podríamos pedir una ley de servicios de atención al cliente que gobierno tras gobiernos hacen amagos de ponerla en marcha en casa peritos entonces luego el usuario pueda ser indemnizado cada vez que sufre un incumplimiento de contrato una facturación irregular un abuso que obliga a ponerse en marcha a tramitar una reclamación pero sobre todo lo que pedimos nuestra principal reivindicación Jenner gobiernos serios gobiernos a la altura administraciones que controlen el mercado sanciones el fraude con dureza no lo hemos visto hasta ahora lo pedimos legislatura tras legislatura y aquí no hay cambios sin eso realmente las empresas defraudan alegremente porque no les ocurre nada