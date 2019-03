Andoni Luis Aduriz: "En Mugaritz pasan tantas cosas que hasta damos de comer"

Voz 2 00:00 en la

Voz 1995 00:06 eh Andoni Luis Aduriz muy buenos días hola buenos días Andoni es uno de los cocineros más respetados huella decirlo yo más influyentes del planeta está al frente de su restaurante de Mugaritz Rentería de lleva dos décadas demostrando que las ideas y esto es fascinante las ideas pueden ser comestibles son ya muchos años y todavía hay mucha gente que lo de comerse una idea Andoni

Voz 1995 00:40 pocas minutas no mira yo no pocos minutos quizás necesitamos algo más bueno mira es pero pero déjame que

Voz 0155 00:47 lo de por lo menos así en dos frases por supuesto Si yo creo que todo el mundo entiende que un cocinero profesional o amateur va al mercado se asoma coge por ejemplo con chipirones una merluza elabora un plato que se puede marcar el reto de decir oye mira voy a volver a tratar de hacer otro plato diferente con merluza o con un chipirones y la tercera en la tercera ocasión que lo intente se esforzaron poco más el punto partir este todo el mundo lo ve es un punto de partida obvio oí yo creo que claro sí lo pasamos a una técnica y aplicamos la misma idea por ejemplo a pensar en una fritura os voy a hacer una fritura de lo que tenga que ser pero por qué no vamos a trabajar por ejemplo platos basados con un punto de partida que por ejemplo simplemente un trabajo un concepto por ejemplo la la comunión vamos a hacer un plato que refleje nuestra idea de la comunión no la comunión como espacio que al final se da en una mesa no entre el que cocina el que prueba o entre las mismas personas que están ahí compartiendo espacio entonces si lo hacemos con productos la creatividad Ésta es la desplegamos en base a productos o técnicas por qué no en base a conceptos no esto es un poco lo que nos hemos dedicado los últimos años

Voz 1995 02:03 Aduriz ha condensado todo esto es una particular manera de entender la cocina de vivir porque imagino que no disonancias cuando cocinas a

Voz 0155 02:13 cuando no lo haces totalmente de acuerdo yo creo que la palabra nutrir es una de las palabras más bonitas que Podemos que podemos utilizar no y cuando no tuvimos lógicamente todo el mundo entiende que tiene que ver con uno a esta parte biológica masa más animal más primaria más más de necesidad no pero también neutrinos las ideas tú estás todo el rato cocinando conceptos ideas y alimentando a tanta y tanta gente que está al otro lado escucha

Voz 1995 02:37 no lo precioso que te nutra no bueno el caso es que Andoni tenemos encima de la mesa precioso libro libro que es una joya titulado Puntos de fuga editado por Planeta Gastro donde condensa toda esa particular manera de vivir y entender juego la pregunta Andoni que te llevarían a una cocina desierta

Voz 0155 02:56 pues mira pues me llevaría una buena dosis de creatividad a yo creo que siempre hay un giro de guión siempre hay una pregunta que se puede abordar de otra forma es el es el inicio de de de opciones distintas que en el fondo lo que estamos tratando de dibujar son opciones distintas no no no estamos plantando ni siquiera tener razón sino explicar a la gente que se puede que se pueden dibujar otros espacios de otras realidades no

Voz 1995 03:26 porque claro restaurante lo llevamos como lo llamamos restaurante laboratorio

Voz 0155 03:32 bueno es un espacio gracias a nuestros amigos de la Fura nos ayudaron a a quitarnos un complejo de estos muy guipuzcoano no dijeran a ver si estáis todo el Joyce no sé cuantas décadas aquí incómodos en la palabra restaurante quitarlo quitar la palabra restaurante si la gente ya conoce el que quiera conocer Mugaritz ya sabe que el nombre engloba muchas cosas no mira internamente somos hacer un chiste Deimos en Mugaritz pasan tantas cosas que hasta damos de comer

Voz 1995 04:04 no está nada claro que estas presentando unos el libro tú tienes algún libro de cocina de de cabecera

Voz 0155 04:11 mira yo tengo muchos libros muchos libros de cabecera de hecho una de Mi combates internos trata por por cualquiera de esa pegarme un poco de libros que para mí fueron muy importantes en mis inicios lo sigo lógicamente guardando manteniendo pero que el desembarco se van clara se va ampliando Mi colección de libros con libros que me van llegando con leones que ahora mismo me dejan colegas hay otros libros que no tienen o tienen que ver poco que ver con la cocina pero que resulta que son tremendamente estimulantes no para para hacer mi trabajo y insiste el igual tienen que ver muy poco con la cocina dados

Voz 1995 04:50 para ejemplos bueno pues mira yo tengo

Voz 0155 04:54 una buena relación con Ignacio Morgado hoy es uno de los neurocientíficos más más importantes que que en España hay este hombre pues por ejemplo solamente la forma que te que que tenemos de de entender las cosas pues para mí es muy importante quizá un libro como éste puntos de fuga filtra au inconscientemente tiene también todo ese conocimiento de todas estas personas que saben de algunos temas infinitamente mucho más que tú y que lógicamente te acaban afectando te acaban pues mira alimentando no por ejemplo de Ignacio Morgado tengo de Pere Puig Doménech hizo es uno de los eh biólogos más extraordinarios que tenemos también en España hay ocho libros que para mí han sido muy muy importantes ha

Voz 1995 05:38 basada en los retos del futuro por ejemplo en el ámbito de la alimentación yo me acerqué la verdad habría que añadir a una cocina para torpes el de Simone Ortega que con el esquí

Voz 0155 05:49 nunca voy a dejar de ser torpe esto es que no más falta en el libro del libro no me va a resolver mi torpeza siete lo seguros la seguro vale

son las explicaciones siglo juez Marchena en directo en el Tribunal Supremo once diecisiete una hora menos en Canarias

Voz 1995 10:10 a la cocina es poco más divertido que el asunto se nos van a permitir que un segundo elevemos Penín esta esta conversación que porque para muchos la cocina se asemeja bastante al jazz verán por un lado existen unos estándar transmitidos entre generaciones que cada músico reinterpreta imprimiendo su propia mirada una canción que va cambiando según el músico por ejemplo la partida de cara van a famosísima canción esa partitura no suena igual cuando lo toca la banda de difíciles Pi

Voz 4 10:46 no suena igual que cuando lo hace

Voz 1995 10:48 la banda de Diu kellington es por eso que partiendo de la misma receta y los mismos ingredientes hay tantas tortillas de patata o tantas croquetas diferentes como cocineros en las labores y por otro lado también a este hotel vuestra tortilla hay que añadir la improvisación que supone un ejercicio de creatividad risco desde el profundo dominio de la técnica

Voz 10 11:27 filo ese riesgo de la improvisación desde donde surge el este donde surgen algunos genios que hacen avanzar el dinero

Voz 1995 11:35 alguien tiene que asumir el peligro que supone derribar barreras para que todos iremos más lejos ese alguien

Voz 10 11:41 se llama Andoni Luis Aduriz muy buenos días

Voz 0155 11:45 días oye que buen qué bonita forma de explicarlo pero te voy a meter una un elemento más en la ecuación si me permites

Voz 1995 11:51 dale

Voz 0155 11:52 pues tú imagínate ahora que el público que va a venir a escuchar ese concierto ellas viene vestido como para una premier de ópera ya verás lo que pasa

Voz 1995 12:02 vale entonces vosotros que tocáis

Voz 0155 12:05 nosotros el ejemplo de del jazz es es perfecto porque es una música con una belleza con una con una historia con una técnica es decir músicos extraordinarios pero lo cierto es que en el ejercicio de la improvisación también hay mucha gente que se siente incómoda hay personas que no que no les gusta nada absolutamente o escuchar la palabra jazz y salen corriendo no pasa también cuando tú de alguna manera te te aventuras a proponer a la gente que quizás más conservadora opciones nuevas a la hora de de mirar a través de la boca no

Voz 1995 12:39 si cualquiera de nuestros oyentes entre ahora mismo en una página de valoración donde ya se valora el mundo les contaré antes el planeta llamada Trip Advisor lento pero esta es lo que te dé la gana comprobará que la apuesta de Andoni tiene muchos muchos adeptos absolutamente de votos pero también unos cuantos de eres de verdad ni dedica que reconocérselo dedica un par de páginas de libro a recogerlas que me parece las críticas más habituales apuesta cocina

Voz 0155 13:08 te leo por favor

Voz 1995 13:11 las críticas más habituales que yo no pago por aire no veo materia prima parte yo no vengo a un sitio así al Mehr el plato me piden que piense pero yo he venido a comer está muy buena la última no he venido aquí a comer manzanas podridas para eso me quedo en casa que tengo unas cuantas sí

Voz 0155 13:33 en huy esto son amables hay cosas hay cosas quizá más dolorosas no pero pero por eso mismo yo apelo un poco también a la responsabilidad que tenemos las personas de saber que entradas hemos comprado antes de ir a un concierto simplemente no el yo creo que aquí el problema siempre va a ser de comunicación una vez que por eso a mí las las críticas no me parecen malas yo a los chicos que están con conmigo trabajando gente absolutamente apasionada y muy bien formada yo les digo no os olvidéis que a veces tu mayor éxito en la vida puede ser que las cosas no salen como tú habías pensado en un momento determinado a veces un un un problema quizá te salva la vida It Up mayor desgracia puede ser triunfar por ejemplo no cuánta gente no ha triunfado y es lo peor que le ha podido pasar no entonces bueno la vida todo es relativo quizá lo que uno debe saberes

Voz 11 14:23 donde no quiere estar sin ya no sabes dónde quieres ir por lo menos saber donde no quieres estarlo yo creo que es un buen primer paso sea ser sede es decir creo que es un buen primer plato creo que se ahí hay en pensábamos pero además eso es críticas esto está

Voz 0155 14:38 viene de del Internet eso pues

Voz 12 14:41 alguien se ha atrevido a dar la cara y comentarlo bueno hay hay hay de todo

Voz 0155 14:47 críticas que que que son absolutamente genuinas realmente la gente las a las a las a proyectó desde las tripas au desde su verdad o desde el corazón Permira Volvo existir voy a apelar un poco en la el como hay que relativizar todo en esta vida no porque a mí una de las cosas que más me suele sorprender es cuando alguien llega al restaurante Iyad antes de empezar a comer me señala con el de de me dice oye que yo he comido en el Bulli Jenner

Voz 12 15:15 muy diciendo que tengo yo un currículum que te mueres no yo yo me

Voz 0155 15:20 este hombre sabrá las veces que yo comido sabe sabrá preguntado si acaso si alguna vez he comido en Arzak con o en o en no sé Akelarre o en o en el Bulli bueno te cargas el habrá preguntado porque sólo le valen las dos veces que la comida sabes este es el el marco de juego en el que vivimos no pero también hay que aceptarlo quizá por eso es tan excitante todo esto

Voz 1995 15:40 bueno que han pasado veinte años que hace veinte años había que hacerlo el valor estaban hacerlos doce será porque la gente ya conoce ya sabe lo que supone Andoni Luis Aduriz hay una frase una definición tuya es esta la tienes que explicar despacito dictadura de lo delicioso que así lo límites según opinión para evolucionar en la cocina qué es eso

Voz 0155 16:03 mira vamos a plantearlo vamos a plantearlo de tal forma que también esto lo podemos explicar de forma sencilla algo que bueno que oculta algo que yo creo es complejo no cuando tú vas a México por primera vez tienes unos amigos que les guste comer quizá de puedan dar una cucharada de ska Moles que son las larvas de de hormiga que ellos para ellos es una cosa deliciosa desde luego odian que la gente resto el mundo lo considere caviar porque no no es dicen que no los es es una es como les si cerráramos los ojos yo te cocinar refresca moles como un poquito mantequilla como hacen allí en México te diera una cucharada con los ojos cerrados y luego te diera una cucharada de Elvis guisante lágrima que estamos ahora mismo en temporada aquí en el País Vasco también simplemente atemperado con un poquito calienta un poquito mantequilla es decir muy poca cocción veré veríamos que son primos hermanos es muy posible que al en el momento Abre los ojos una parte importante del público que se ha dado cuenta que una de las cucharadas es de larvas dormía el pato es que les da se van al suelo es decir el concepto delicioso el concepto de buen el concepto malo ya es una de las primeras barreras que nosotros estamos imponiendo a la hora de abrirnos a un mundo lleno de opciones el concepto bueno o malo es es absurdo es como si yo te dijera nadie se ha planteado el hecho de que quizá tu plato favorito todavía no lo has probado sino pruebas no sabes dónde ni sabemos todos

Voz 4 17:31 que yo la primera vez que provee el vino

Voz 1995 17:36 muchas cosas se ha primera vez no me gustó lo más lo más probable es que cuando pruebas porque no te guste necesitas desarrollar tu paladar necesitas llegar a otras cuotas miras esto es la radio aquí claro vivimos con sonidos tradicionalmente donde tú trabajas lo llamamos cocina y esa cocina para nosotros es un espacio de creación en el que están produciendo de forma simultánea varios procesos porque además no suelen ser esos lugares lugares silenciosas impreso quiero poner T

Voz 6 18:06 a proponer más bienestar

Voz 1995 18:09 corría creo que escuches algunos sonidos no sigas cuáles de ellos pueden oírse habitualmente durante un servicio Mugaritz y cuál es para situar un poco la acción estos escuchen tu restaurante

Voz 0055 18:25 ahora está absolutamente falso soy maquetas

Voz 0155 18:29 la tengo sé si sonido podría identificar

Voz 1995 18:31 entre un millón si todo el mundo sabría sonido de un tenedor batiendo en juego en un plato no pueden ser otra cosa es curioso si no se vale es muy clara

Voz 0155 18:41 este identificable otro sonido

Voz 13 18:45 a todos

Voz 1995 18:47 microondas pero no octavo cambiando el tiempo hay microondas y si alguno habrá seis ese momento vamos mi cocina eh vientos por la tardamos este sonido

Voz 14 19:06 más

Voz 15 19:07 es está sucediendo algo pero más que en una más que en una freidora en una sartén pero

Voz 1995 19:13 si tienes sartén verdad si se me dice la tuya momento vale que éste no claro no sé si cocina con gas sin gas

Voz 15 19:24 también tenemos das claro sigue

Voz 0779 19:27 tenemos inducción tenemos carbón tenemos ganas tenemos muchos tipos de

Voz 15 19:32 eh de de yo estoy yo estoy lo tenéis esto son brasas estos si esto es un leña quemando o como más

Voz 0155 19:42 de carbón consideró si esto

Voz 15 19:44 lo tenemos una parrilla sí sí a los que estamos aquí

Voz 1995 19:47 me parece que tú trabajas en la NASA poderes es que todo eso en mi en mi cocina eh

Voz 0155 19:51 pero pero mira te puede ser una cosa mira si nosotros que llevamos veinte años como restando quitando proponiendo que en nuestra cocina sea de mucha contención casi un bocado o no siendo también muy fieles a un lugar donde estamos en otro estamos en el País Vasco es un lugar donde se ha comido de una manera determinada Hay de una forma vota también se filtra lo que nosotros proponemos quizá el marco cambia pero fíjate siempre cuántas veces no han oído ese ese cuadro lo ha podido pintar un niño ya tener una buena analogía pero lo que pasa es que el niño no ha tenido conciencie quizá para llegar a hacer eso lo que has tenido que construir un proceso no luego generaba un relato el Mugaritz ahora que estamos en periodo de creatividad Se retiró el concepto las cosas tienen que estar buena bueno esto ya ha quedado claro pusimos una un titular que era mucho para nosotros mucho más cómodo era las cosas tienen que tener sentido nosotros tenemos que habitar el sentido de las cosas así quizás es lo que hace la mirada la perspectiva esa línea no hacia el horizonte ese punto de fuga que todavía no sabemos ni dónde nos va a llevar esa línea es la que nos propone o no hace absolutamente diferentes luego a la hora de la verdad la materia materia nosotros lo utilizamos en términos absolutos pero sí generales como cualquier otro cocinero no incluso en su casa no que cocina su casa

Voz 1995 21:10 bien confianza Andoni en tu cocina se oye esto

Voz 16 21:13 hay recupera bien raquitismo podría cocina sin la radio puesta depende el partido de Champions

Voz 0779 21:24 no bueno pues el día que la Real Sociedad está jugando la final de la Champions pues no te digo que no pero bueno creo como creo que nos va a costar todo un tiempo de momento no

Voz 4 21:35 no no no lo hemos puesto en la televisión y en la magia en

Voz 1995 21:38 cocina que tú laboratorio de idiomas que habla

Voz 0155 21:41 o que una pregunta mira normalmente y gente a cada temporada hay gente de más de veinte nacionalidades hay una mezcla de todo básicamente inglés español inglés y algo de euskera algo de catalán y luego entre ellos bueno pues te digo hay paseantes que solamente del inglés quizá en algunos momentos al la lengua más más más escuchara

Voz 11 22:04 hay muchísimo de un cómico que es casi el papel de un entrenador de fútbol que entran en el descanso habla con el equipo estuvo otro país

Voz 1995 22:13 a seis si echando entronque en seis siete idiomas diferentes latín Pratibha lo mismo que es un buen día a día en el que está satisfecho que vas a tu casa llega sí dejó hoy nos ha salido es practico

Voz 0155 22:28 o aún bueno pues un buen día es aquel en el que puedo de una forma de una manera de otra sea ahora mismo el proceso de creatividad o pues simplemente un día en el que restantes está abierto pues hemos tenido los sobresaltos justos no sea yo yo considero que que el ajo el concepto de juventud está muy asociado a la incomodidad es decir yo creo que la incomodidades un un una herramienta muy atractiva para poder estar activos entonces un poquito en como ya tiene que haber sin ser más estas entonces bueno más allá de eso es bastante apacible en saber que a la gente que te ha visitado o la gente con la que comparte proyecto pues no se ha encontrado un poquito de armonía en ese día no esto esto suele ser un buen día

Voz 1995 23:13 ya en un par de ocasiones que estéis en periodo de creatividad es decir que estáis preparando lo que vais a a ofrecer dentro de poco tiempo cómo es un día de creatividad a llegas por la mañana

Voz 0155 23:23 sí

Voz 1995 23:24 como hacían las bandas de música como Metallica y se juntan las canciones todos hay puestos pues hay de Aida

Voz 0155 23:30 de todo ahora tenemos todas las paredes el de la cocina del restaurante llena de fetos de de de ideas lo que pasa es que también el nosotros la creatividad en la hemos de alguna manera lo hemos metido en en en un marco de procesos sabemos que tenemos tenemos que tener una creatividad como muy eficiente y una creatividad quizá mucho más experimental entonces bueno hay vamos habrá diferentes grupos trabajando en diferentes ideas y luego unos cada x tiempo nos juntamos las ponemos ponemos en común mi tomamos decisiones es bastante en ese sentido bastante coral el ejercicio de la creatividad pues

Voz 1995 24:06 fíjate hablando creatividad que las comidas deberían empezar por la sobremesa se lo consigamos acabar en las teníamos empezara a plantearnos acabar en la empezar por la sobremesa y acabar comiendo Andoni desde hace mucho tiempo desde hace veinte años es un estandarte es un valor seguro una puesta

Voz 4 24:26 a la rutina es

Voz 1995 24:29 probablemente uno de los mayores orgullos que ha producido el norte de este país y en estoy cuando va por la calle me dice mira ahí va moderno es manita Aduriz chef del restaurante Mugaritz Saura también autor de un libro apasionante titulado Puntos de fuga editado por Planeta Gastro muy recomendable para entender qué es eso que algunos llaman la cocina Andoni un verdadero placer de verdad

Voz 0155 24:53 el mío de verdad muchísimas gracias

Voz 1995 24:55 por eso las así bueno lo intentamos no siempre no sale bien a veces acabamos el servicio y recogemos hay rompemos platos aquí bueno sería no salgan al postre no bueno son muchos

