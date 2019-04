Zarpa el Titanic

Voz 1626

00:21

ya saben que la última superviviente del Titanic se murió hace diez años en dos mil nueve ella ni se acordaba del naufragio porque era un bebé de nueve semanas pero ya está no queda ningún pasajero de aquel barquito que el diez de abril de mil novecientos doce zarpó del puerto de su santo al sur de Inglaterra prensa hay fotógrafos no perdían ripio del envite que de cientos de personas en el más gigantesco e indestructible trasatlántico jamás construido el Titanic iniciaba su viaje inaugural complicaciones inmigrantes y con Leonardo Di Caprio era el barco más lujoso el más rápido el más grande era lo más de lo más de lo más en todo lo único que no tenía además eran botes salvavidas para que sea aquello no había Dios que el hundiera la compañía propietaria del Titanic se propuso batir dos plusmarcas la de velocidad y la de mayor número de pasajeros había que llegar a Nueva York más rápido que nadie y con el pasaje hasta los topes incluso se robaron viajeros a otros buques para cumplir este segundo objetivo en total dos mil doscientas veinticuatro personas Se trataba de ser noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo ya lo creo que lo fue el Titanic que no ha dejado de ser noticia incluso desde hace más de un siglo el buque partió de Southampton con destino a Burgo en el norte de Francia de allí a Kingston en Irlanda tras esta segunda escala comenzó la fiesta y la verdadera travesía de aquel majestuoso transatlántico todo perfecto durante tres días solo atentos por si en el Atlántico Norte aparecía alguno de los témpanos que anunciaba el radio Telégrafo el capitán Edward John Smith ordenó desviar el curso del Titanic un poco hacia el sur dobló la vigilancia y se fue a dormir tranquilo tampoco podría hacer mucho daño a que el color son pedrusco de hielo flotando en el mar a las doce menos cuarto de la noche del catorce de abril el Titanic en dos horas y media más tarde crujió mil quinientas diecisiete almas días después aún sepa abonaba por el Atlántico Norte un iceberg más alto que el Titanic con marcas de pintura el iceberg más grande más elegante y más majestuoso de la historia de la navegación y sin prisas por llegar a ninguna parte