Recuperada la Piedra del Destino de Escocia

hace una semana pasó por este foro el famoso héroe escocés William Wallace S que ni era ni se parecía Mel Gibson recordarán que a William Wallace le hizo cachito es el rey inglés para que sus colegas revoltosos tomarán nota de que en aquel siglo XIII Escocia quedaba bajo dominio de Inglaterra sí o sí pero el Rey hizo algo más despojó a los escoceses del mayor de sus símbolos lo quedó la Piedra del Destino pues bien esa pieza era fue robada en pleno siglo XX y el once de abril de mil novecientos cincuenta y uno Inglaterra la recupero no se pierda la historia del Pedró lo que tiene guasa

Voz 1626

01:22

a William Wallace para fastidiar aún más a los escoceses les quitó la Piedra del Destino o piedra de la coronación es un bloque rectangular de ciento cincuenta kilos sobre él que eran coronados los reyes de Escocia y cuya historia es un guión digno de premio dicen que sobre esa piedra tenía apoyada la cabeza el patriarca judío Jacob cuando tuvo su famoso sueño de la escalera ya sabe la escalera de Jacob por donde se supone que los Angeles bajaban y subían del cielo toda la vida creyendo que los Angeles iban y venían volando con sus alitas y resulta que no que usaban Escalera imposible contar aquí como esa piedra que hizo de almohada deja ko llegó a Escocia pero el caso es que el rey inglés se la birló a los escoceses Ipar H hinchar les todavía más hizo fabricarse su trono para encajar la piedra justo debajo de asiento como diciendo sobre vuestra piedra pongo yo me esperen de inglés y en ese mismo trono sean corona durante siete siglos los reyes británicos pero a finales de mil novecientos cincuenta y cuatro universitarios escoceses entraron en la abadía de Westminster llevaron la piedra tras pasear la Portuarios paz acabaron dejándola en una iglesia escocesa creyendo que allí la protegería pero el cura dijo mía déjate que yo no quiero líos llamó a la poli y aquel once de abril los ingleses recuperaron la piedra la devolvieron a Westminster ahora la tienen prestada los escoceses pero con la condición de que la devuelvan cuando haya que coronar al próximo Rey británico pero ya les digo yo que no va a hacer falta la reina de Inglaterra no se va a morir nunca