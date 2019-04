Muere Goya

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

eh Francisco de Goya fue un gran pintor aragonés que no sabes lo que no sabe nadie es dónde demonios ha ido para su cabeza

el dieciséis de abril de mil ochocientos veintiocho murió Goya en Burdeos Francia y fue enterrado junto a su amigo y consuegro Martín Goikoetxea aquel día fue la última vez que le vieron con la cabeza en su sitio Goya permaneció en el olvido durante cincuenta y dos años hasta que un día el cónsul español de paseo por el cementerio se fijó en un panteón religioso en el que se leía malamente Francisco de Goya ilusionantes el autor de Los fusilamientos y las majas yacía en ese panteón cutre el cónsul no daba crédito pero aún faltaba la peor noticia en algún momento no se sabe cuándo a Goya le birlado en el cráneo el cráneo que más guerra dado a la Administración española

la repatriar los restos negocio dos décadas imposibles de resumir pero quede dicho que el retraso se debió a que como el pintor estaba enterrado con otro humano y allí había dos esqueletos y una sola cabeza nadie acababa de decidirse cuál de los dos será Goya el que tenía o el que no tenía la cabeza el cónsul envió al Gobierno un telegrama que decía esqueleto Goya no tiene cráneo y el Gobierno respondió envíe Goya con cráneo o sin él todo indicaba que Lacko Corot a que faltaba era la del pintor pero la Administración española exigía que se confirmara al cien por cien antes de repatriar al pintor no fueran a facturar han muerto equivocado