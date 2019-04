Solicitan la creación de la primera logia masónica de España

Voz 1626

00:22

los masones modernos los que surgen en el siglo XVIII estaban perseguidos en España por la monarquía y la Inquisición por qué porque si si no eres de los míos te persigue y así fue desde el diecisiete de abril de mil setecientos veintiocho cuando un grupo de británicos afincados en Madrid solicitó a la Gran Logia de Inglaterra el permiso para fundar la primera en España así fue cómo se constituyó la logia matritense la prima era también de la Europa continental ojo sólo había extranjeros que el Rey el Papa se lo tenían prohibido pésimo a los nacionales si los españoles querían reunirse por algo que fueran a misa definir qué es la masonería moderna es complicada y más complicado aún resumir sus casi tres siglos de Historia en España nada que ver con la masonería original la de los gremios y cofradías medievales los masones modernos los que surgen en el dieciocho son unos señores ahora señoras que pertenecen a una sociedad a una especie de club privado que tienen distintas categorías que siguen una serie de ritos celebran una serie de ceremonias no se comen a nadie no asesina niños van a su bola celebra lo que les apetece y creen en lo que les da la gana pero entre que a ellos les gustaba alimentar el misterio y que guardan bien sus secretos entre que muchos políticos liberales fueron masones y que los miembros manejaban muchas influencias que no controlaba ni la corona ni la Iglesia la masonería fue perseguida condenada anda que tardó el Papa de turno en sacar una bula alertando a los católicos de que el mayor peligro de la masonería radicaba en que era un colectivo abierto a todos los hombres con independencia de su credo religioso ya estamos o conmigo o contra mí todos los masones fueron excomulgados declarados herejes y total porque montaron una peña por encima de cualquier división polaca sicos religiosa filantrópica filosófica para el estudio de la ética y el mejoramiento espiritual en todo esto y muchas más cosas decían ellos que se empleaban pero como se salieron de la linde los condenados para quien crea que ya son otros tiempos pues no la Iglesia sigue en sus tiempos el cardenal Ratzinger antes de ser Papa ratificó la excomunión para los masones por cierto qué tal andará a Benedicto que ayer cumplió noventa y dos