Rick Rubin, el rescatador de estrellas

les sugirió a abandonar el estuve grabarlo una gran casa la mansión en la que alguna vez vivió en Vini vecinos movieron durante un mes fundiendo Pang Prat is rock como casi nunca antes había hecho en lleva más de tres décadas desafiando el statu quo de la industria su nombre está impreso en discos de artistas tan dispares como Adele Shakira Eminem Tom Petty o Neil Diamond el sencillamente es el tipo al que acuden los músicos cuando no saben qué hacer con su carrera

Voz 6

02:22

no ya ya no no eh no no eh eh eh bebe no yo soy sí yo a eso