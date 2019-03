Acento Robinson: 'Marc Fortuny' (14/03/2019)

Voz 1 00:00 es más esto ya piensan de da Vinci

Voz 4 00:49 bienvenidos acento Robinson

Voz 1546 00:51 más Fortune veintisiete años y es de Sabadell Barcelona tiene seis medallas en campeonatos de España Orbital júnior late bronce en su veintitrés escritos pronto en absoluto además debe ha sido miembro de la sección española júnior tres dos medallas internacionales era unos mejores judokas españoles en la categoría de menos cien kilos sin embargo desapareció de los tatami ahora vuelve a ser noticia después de haber ganado la competición más importante de su vida aceptarse como es que hay sin tapujos Icon objetivo de normalizar una situación impropia de los tiempos modernos que corre

Voz 5 02:14 el lado humano del deporte con Michael Robinson

Voz 6 02:19 así

Voz 7 02:30 cómo hemos cambiado no es sólo el nombre de la CAM

Voz 1913 02:32 nación es una expresión que utilizamos en este país al echar la vista atrás y a veces no demasiado atrás en según qué temas la homosexualidad es uno de ellos porque en cuarenta años hemos pasado de la persecución y la cárcel al reconocimiento de derechos como el matrimonio o la adopción ha sido un largo camino que hemos recorrido muy deprisa desde que en mil novecientos setenta y ocho Se reformó la ley de peligrosidad social por eso la memoria es importante y habrá

Voz 8 02:57 la vida privada es privada pero entonces si había un vecino que les denunciaba inmediatamente le metía en el la ley de vagos y maleantes claro

Voz 9 03:08 hola mi madre me denuncia rápidamente lo que no me pero mi madre fue a la comisaría de Entrevías IM denunció como homosexual

Voz 1913 03:16 no me tuve escapar corriendo Federico Armenteros activista por la igualdad de los homosexuales desde hace ya décadas recordaba que fue su madre la que le denunció algo que no era tan extraño en la España franquista donde por ley se perseguía cualquier atisbo de orientación sexual que no se ajustara al patrón estereotipado de hombre mujer los actos de homosexualidad

Voz 10 03:37 la ley no eran sencillamente actos sexuales que también sino que podían ser transgresiones en en las expresiones de género en los varones afeminado dos las mujeres masculinas pues podían ser objeto de estas peli

Voz 1913 03:56 los y las opción Víctor Mora estudioso de la memoria y escritor no recuerda además que dentro de la discriminación también había clases todos los homosexuales recibían el mismo trato tampoco

Voz 10 04:06 las penas por homosexualidad duraban lo mismo no ganan igual serán iguales para gente que pertenecía a lo que para la gente que que que fuera de una clase social baja

Voz 1913 04:17 hasta finales de los años setenta en España la orientación sexual podía ser motivo para ir a la cárcel y a veces no a cualquier cárcel porque el régimen había destinado dos centros penitenciarios específicos para encerrar a los homosexuales

Voz 10 04:30 sí que es verdad que había prisiones específicas para los invertidos porque ese les entendía como agentes contagiar antes como que producimos contagio entonces teníamos que estar separados del resto de presos teníamos que yo no estuve porque soy más joven pero bueno me me incluyo no se les enviaba dado

Voz 11 04:48 no de Huelva así a día dos centros

Voz 1913 04:51 no para activos para pasivos a la idea una idea que hoy nos parece un disparate pero que en la época muy pocos se atrevían a denunciar en mil novecientos setenta y ocho Se dio un paso el primero para despenalizar la homosexualidad se modificó una ley pero lo que la sociedad pensaba tras décadas siglos de intolerancia persecución no se pudo cambiar de la noche a la mañana las cámaras de Informe Semanal recogían estos testimonios de la calle en la España de mil novecientos ochenta y uno

Voz 12 05:20 si no debe estar prohibida achican poca debía estar permitida en el sentido de que se haga propaganda de la homosexualidad es una enfermedad más no perjudiquen a la gente que no lo eh civiles de malos ejemplos así en privado no tiene más remedio pues mira te al país no estoy seguro que lo habrá lo que me parece un exceso es la jornada el orgullo gay porque me parece que no tienen porque es una cosa que al final acabó pues una anomalía de la naturaleza por otra parte pues no sé porque no vamos a la jornada el orgullo machote introdujo yo me cuento verdad

Voz 1913 05:51 cómo hemos cambiado verdad no

Voz 7 05:53 eh

Voz 13 05:57 a donde sí que la hay

Voz 7 06:05 bueno pues no

Voz 1290 06:09 gracias primera más Fortuño creo que quiere compartir hasta esta historia con nosotros pero hay que decir que también me me crea cierta rabia que tengamos que contar una historia como ésta otra vez o que tenga tanto Vélez

Voz 1546 06:20 anuncia la sexualidad de de cualquier puso pues mal Fortuny muchísimas gracias por acudir a la llamada de A

Voz 1290 06:29 cientos Robben son co cómo estás cómo te encuentres pues muy bien muy bien muy tranquilo estás estás en forma

Voz 14 06:37 sí estoy en forma Si bueno yo me dedico al mundo del deporte osea que siempre intenta estar en forma

Voz 1546 06:45 desafortunadamente declarar la sexualidad seres homosexuales todo un reto que provocó un quilombo curioso no hay gente que dice que cuando a sí confesa de su homosexuales no es algo para confesar no es más bien una declaración

Voz 14 07:04 sí bueno no sé como que a lo mejor te sacas un peso de encima no que tenías pero pero al mismo tiempo también te sientes como un poco mal por el hecho de tener que justificarse

Voz 15 07:16 sí es un poco lo que yo pienso en este socio

Voz 1546 07:21 dad moderna lo digo entre comía no mover moderna diversa sí sí sí sí resulta que tiene relevancia la la sexualidad de alguien por ejemplo idioma tengo sesenta años y nunca he tenido date declararme heterosexualidad cine y me levanté la sexualidad de un deportista o de cualquier persona

Voz 16 07:47 yo creo que eso es más cultural no ha no somos conscientes pero como damos por hecho muchas muchas cosas no damos por hecho que si eres un chico pues te tiene que gustar las chicas hicieron chica los chicos no y eso es donde yo a lo mejor es donde me he sentido un pelín más bueno me ha costado no el hecho de aceptarlo pues porque pues pues este tipo de educación no que es más ya te digo es más cultural que no

Voz 17 08:14 que no es consciente no

Voz 1546 08:17 la reacción después es como tú esperabas o sonó esperabas han la reacción posterior de hablar con los medios au de decir declarar tu sexualidad como ha sido

Voz 14 08:36 pues la verdad es que en ningún momento pensaron que que iba a ir a a animado no no sé es cómo lo has dicho tú antes no que es como una una doble lucha no es decir estoy orgulloso por una parte por la otra como te queda un poco de rabia no me da un poco de rabia que por el hecho de que soy él pues que incluso me llega a llamar el presidente del Gobierno no

Voz 1546 08:57 sí sí sí sí

Voz 14 08:59 yo eso no al mismo tiempo estoy contento porque le estoy dando vida visualización y a lo mejor que me que incluso todos los medios se pongan en contacto conmigo es que es un problema real no

Voz 1546 09:11 sí pero al mismo tiempo para mí no lo es

Voz 14 09:14 no es una lucha así como un poco interna no

Voz 1290 09:17 pero para ti personalmente lo que era todo el sistema que tú tenías pensado tu cabeza hablando con Pedro Sánchez aún más anormal

Voz 14 09:26 así lo vi en casa normal

Voz 16 09:28 que sea bueno no sé me me pilló un poco

Voz 14 09:30 yo desprevenido no incluso pensaba que era una broma no se enseña a lo mejor no no no era consciente que es la primera vez que fui a un medio llegaría a tener tantas entrevistas a tener tanto han salido en páginas web para mí no es un hecho tan relevante no lo era o al menos no lo eran me he dado cuenta a lo mejor por el hecho de no de que todo el mundo me llamase pues ustedes que a lo mejor estoy haciendo algo que que nadie ha hecho hoy es más importantes de lo que yo me creo no

Voz 1290 09:57 sí presentes que ahora tienes más más presión encima digamos

Voz 14 10:01 no no para nada para nada bueno no no porque lo he hecho es justamente para para intentar ayuda al intentar ayudar no da visualización yo he visto en mi caso ha faltado ha faltado esto que estoy diciendo no que verlo como algo más normal y si lo hago es para que dentro de unos años ah no se tenga no no no pase lo que me ha pasado a mí cosa que no sea noticia que el presidente del Gobierno no llame a un deportista por el hecho de decir su condición sexual no

Voz 1290 10:30 la tú has dicho que que que no se educa aquí tanto en este tema como se educa en los países anglosajones pero tú crees que es algo que de verdad es necesario educar a la gente para aceptarlas di una Comunida diversa tú crees que es una cosa que hay que educarlos o tú no crees que es algo que ya de por sí poco

Voz 14 10:49 no la gente tiene que ir aceptando

Voz 16 10:52 yo creo que las dos cosas pero principal

Voz 14 10:54 Mente se tiene que trabajar más en la educación en la educación yo creo que no sé yo hablo en mi caso no que como directamente cuántas veces me han dicho a mí a fiestas con desde pequeñito e te gusta alguna chica a tienes novia no es a lo mejor lo ha escuchado que mil veces mil veces y sin no es sin haber presentado a nadie no eso es como una presión social incluso Mis padres mis amigos lo haces sin sin darte cuenta no lo haces porque asocia bueno porque es como social no

Voz 18 11:26 eh

Voz 14 11:27 por eso yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poco la forma en la que nos dirigimos a la gente no ser un poquito más general no yo por ejemplo a raíz de ahí pues yo le pregunto a cualquier persona si tiene pareja a los niños les gusta me pregunto si les gusta alguien no si hablas del tema es es algo general pero no dar por hecho intentar eso no que probablemente el ochenta a noventa por ciento de de población será entre los sexual no se en tanto por ciento exacto pero a lo mejor si eres el otro diez por ciento te sientes muy condicionada

Voz 16 11:58 qué no te fustiga Si te castigan a ti mismo por no ser como como él como son los demás no

Voz 1546 12:05 es es curioso que en el deporte Marc deportistas que hace un deporte individual no tiene esa así es que no tiene tantos problemas a la hora de de de salir no sin embargo los de un equipo que me vino en mente un equipo de fútbol de Primera División aún estamos esperando eso es que El Vestuario esa canto

Voz 16 12:29 mucho mucho sí bueno supongo que bueno yo no el deporte individual pero pero indirectamente es el deporte de no deporte colectivo no porque yo no puedo entrenar yo solo necesito rivales no yo creo que también el problema de del fútbol de los deportes así ya no tenía tanta individual o colectivo sino diría a lo mejor los que están como muy utilizados como no que tiene muchos valores a detrás no es como escondidos no por ejemplo yo diría que el judo al ser un deporte de contacto no pues como mucho más viril mucho más masculino tiene que son son factores que que que que duele no que condicionan no y el futbol digamos que hay muchos es no hay muchas muchos valores muchos atribuciones que estamos dando sin darnos cuenta no

Voz 1546 13:21 entrevistamos hace hace unas fechas aquí en acento Robinson un Rumpy Íñigo Calvo que puede ser declaró que era homosexual jugada en el Guincho el Rugby Taldea en la primera división del rugby español el como tú Mc pensaba que había quitado un peso encima in a un deporte tan masculino como es el rugby con elementos del Vestuario pero el pregunte pues si en vez de ser juez derrumbe de de Guecho orbita aldea fuese jugador del Athletic Club de Bilbao

Voz 15 13:57 sí salido temo que no me

Voz 1546 14:01 la Response ver social debe ser momentos de de un enorme dilema cuantos cuánto tiempo os tú a debatiendo con contigo mismo sobresalir o no

Voz 16 14:15 pues yo creo que cinco seis años cinco seis años estuve luchando contra mí mismo y luego ya

Voz 14 14:23 bueno es que incluso yo no yo no veía acampar

Voz 16 14:25 no me veía capaz de seguir compitiendo seguir estando en el nivel que estaba ahí y acechar todo este proceso no lo veía como incompatible que ahora con el tiempo lo ves distinto pero cuando estás metido no lo ves no supongo que por eso hay niego te dijo lo de lo del Atlético de Bilbao pues supongo que yo habría contestado lo mismo no aunque deseó que un día deseo que algún día pasé porque creo que también igual que te he dicho que

Voz 14 14:52 la la educación es muy importante pero necesitaríamos también referentes influyentes no y ahora mismo aquí en España el fútbol es el deporte que manda sí la verdad es que creo que también cambiarían mucho la mentalidad no ayudaría en la educación se tiene que trabajar pero la gente pensaría muy distinto si una persona a un futbolista top la discutiera que pidiera a la gente que puede ser deportista de alto rendimiento ser un buen futbolista hay Sergei y no como no atribuir ciertas cosas

Voz 19 15:25 y en no

Voz 20 15:35 a ya que eh

Voz 21 15:46 una cosa el en el en el judo como es un es un deporte individual a la hora de ejecutar os conocéis todos muy muy bien

Voz 1290 15:57 de cerca por ejemplo en tenis que se conocen todos porque van todos a los mismos torneos os conocéis mucho del uno

Voz 14 16:04 todos todos la selección española digamos con el con todos los miembros de todos los pesos porque por categorías de eso lo nos conocemos todos

Voz 1290 16:14 es que por eso me sorprende que qué dijiste que ayudó Salif fue el tema entorno fuera del deporte porque precisamente en el deporte normalmente cuando tenías tanto contacto huesos conoces mucho pases mucho muchas horas juntos y y quiero que obviamente el deporte es una plataforma donde ese de orgánicamente se celebra la las culturas diversas que ahí las opiniones sí que creo que tendría que también será la sexualidad pero él me sorprende que tú te tienes que esconder de ese entorno

Voz 14 16:46 ah claro mira de de hechos a todo este el hecho de que yo dijera lo lo dijera públicamente todo empezó con con el trabajo de fin de grado de carrera yo estoy ahí ya esta actividad física deportes yo analice como mi caso no sea analice qué factores habían afectado positivamente negativamente yo el deporte en sí para mí era un digamos un ambiente negativo es decir no no no estabas no no te condicionaba no te ayudaba

Voz 22 17:13 a dar el paso

Voz 14 17:16 estamos generalizando a lo mejor en chica estoy generalizando es una hipótesis sin saber pero por ejemplo en la chicas el deporte es justamente el contrario es donde ellas se sienten más cómodas incluso es donde pueden ser ellas mismas y cuando salen del deporte es cuando tienen que esconderse tienen que decir no cambió en un chico por por mi experiencia podría decir que que es al revés no en el es cuando no puede ser tu mismo cuando sales ahí sí que lo es no

Voz 1290 17:43 tú crees que ser homosexuales todavía en el día de hoy ser inferior

Voz 14 17:49 ahora ahora no lo pienso antes lo pensaba pero ahora no claro obviamente no

Voz 1546 17:56 Maxwell tú eres un chico que Isabel siempre de que era homosexual o tenías la duda o con cómo cómo te haya Abbas como homosexual

Voz 16 18:06 yo creo que sean me lo negaba a mí mismo no

Voz 14 18:10 me pues estos cinco seis años es como no de P

Voz 16 18:12 el emitía el hecho de de Serguéi injustamente también lo lo supongo que eso haga a nivel social como que yo había atribuido ciertos ciertos patrones ciertas cosas como algo negativo no

Voz 14 18:27 no sé si yo mismo me las había hecho socialmente me las habían inculcado no yo no quería ser hasta que llega un punto que es como Marques que tú no puedes se le a elegir quién eres menos ciertas cosas en esas si te tienes que querer llegar a querer así no y no por eso tienes que sentir inferior niños rebeldes que les un igual no espero hacer este proceso tardará mucho tiempo

Voz 1546 18:49 la la la primera charla sobre tu sexualidad lo tuviste con tus padres

Voz 14 18:55 no no mis con mis amigos con mis amigos más cercanos las dos personas fueron mis bueno mis mis mejores amigos y claro la verdad que ahora si me viera con un espejo pues a lo mejor incluso me daría un poco de pena no yo lo explicaba llorando como siempre una desgracia no

Voz 1546 19:14 sí ahora mismo son tres años después

Voz 14 19:16 para nada lo de una desgracia a lo mejor incluso ayudado a aprender hay que hacer mejor persona no sea incluso Le doy gracias a poder ser así

Voz 1546 19:26 supongo de que eso fue la charla más difícil que habría tenido nunca no

Voz 18 19:30 con tus padres se ha

Voz 14 19:34 sí sí sí no no claro e incluso ellos necesitan necesitaron un proceso no Cuba a quien lo necesite pues no lo necesitaron

Voz 18 19:44 sí sí

Voz 14 19:45 sí la verdad es que ahora cómo lo ve con perspectiva no digamos como aquí hace unos años lo veo distinto seguramente en ese momento fue como la si lo que dice es que es más difícil de mi vida pero pero ahora viéndolo incluso el el proceso que han hecho mis padres lo normalizado que que está todo no

Voz 17 20:02 es mucho más es mucho más fácil

Voz 1546 20:05 era más fuerte que nunca

Voz 18 20:08 sí sí soy totalmente totalmente totalmente

Voz 14 20:14 totalmente por eso no es así lo he hecho es justamente porque no me gustaría que otros deportistas pasaron por la misma situación no tuvieran que renunciar a uno de sus sueños Kevin uno de sueños era ir a unas olimpiadas

Voz 16 20:27 va a hacer el me uno de los mejores judokas

Voz 14 20:30 españoles no les doy la culpa eso porque luego también hay otros factores que hay otras cosas pero pero a mí me afectó mucho y no no me gustaría que otros deportistas que pueden llegar a serlo los grandes poderes sobre el hecho de sentido sexual distinta a la mayoría que se castiga Geli que pasarán todo este proceso que yo ahora veo que que es en vano no ha sido necesario no tiene nada que ver con el deporte norma se dijo bien claro no no tiene no tiene que ver pero en el deporte aún es un limitador no a lo mejor en otros sectores no yo no lo veo pero yo creo que en el deportes limitador muy muy importante

Voz 1546 21:10 ya pero ya está pensando supongo de Tokio has mencionado los Juegos Olímpicos antes pero cuando lo hacen contra algún contrincante a algún

Voz 1290 21:23 rival sobre el tatami que que su actitud ha sido un tanto cruel

Voz 16 21:30 no no nunca he encontrado esa saber no deja de ser un deporte de lucha es decir tuvo allí vas a va a por todas pero no en ningún momento me he sentido en ese sentido

Voz 1290 21:44 no logro pues el objetivo no supo

Voz 1546 21:48 no estoy pensando en Tokio

Voz 16 21:50 no hay problema también aras supongo que bueno claro ha estado tres años fuera también las prioridades han cambiado así ahora mismo me gustaría más disfrutar de mi deporte en un ámbito más bueno no tanto profesional como hacía antes

Voz 1546 22:05 sí sí

Voz 16 22:06 sino más bueno amateur profesional para decirlo de una forma

Voz 1546 22:08 mira pero no no ahora mismo también nominado

Voz 16 22:11 me compensa todo el sacrificio que no que tienes que hacer como para llegar a unos Juegos Olímpicos

Voz 1546 22:17 mira aquí no es la razón principal y además tú has marcado un gol has ganado en comparación con con uno mismo contigo mismo ir por el camino liberando otros que llevará admira a tu Ballan tía ay claro es un peldaño más hacia la normalización en un mundo cuando nadie tiene que declarar desde luego confesar su sexualidad debe ser algo absolutamente irrelevante pero mientras tanto Mc has tomado un paso gigantesco para ti y para otros para otros sólo quiero preguntarle una cosa la yo pienso que el mundo entero están esperando el día cuando un deportista por ejemplo de de la primera vez que toma ese salto a quién sabe estamos hablando ahora puede que haya al King contemplando lo pero puedes entender por qué hay tanta reticencia

Voz 14 23:18 sí claro sí sí lo entiendo perfectamente si yo en en una escala menor es decir yo el judo no es un deporte tan mediático a yo no eran era profesional pero no en el top como cómo están estos puedo llegar a entenderlo pero también de diría que haría un favor a la Sociedad General no sale entiendo perfectamente pero pero igual que yo he salido amistosa como no es como una decisión personal pero ya te digo creo que el día que pase a va a haber un antes y un después en todo eso

Voz 1290 23:51 sí incluso te diría

Voz 14 23:54 si es inteligente esa persona y lo sabes llevar a su favor a puede incluso ser incluso más mediático más famoso puede ganar incluso más dinero y puede estar más conocido no se esto está demostrado como deportistas como Tom Bailey que sí lo conoce

Voz 1546 24:10 Zisis es un saltador

Voz 14 24:13 de ese trampolín que que hacer campeón olímpico sabiamente han sido muy buen deportista pero el hecho de demuestra sus su sexualidad incluso le ha hecho más famoso incluso ha podido aprovechar más oportunidades no creo que en la sociedad en la que estamos ahora incluso demostrar ser diferente en ese sentido a todo el mundo creo que incluso lo puedes ganar como algo a favor no sea que decenas pero yo creo que eran faltan años eh espero espero equivocarme espero que en eso me equivoqué pero creo que aún hay una presión mediática muy importante ahí aún falta aún falta por eso tenemos que trabajar no efectos desde la educado John educar educar para que la gente ya no sea ni un boom no que que sea más normal pero

Voz 1546 24:59 bueno pues marcas tu pan gracias por esta conversación con nuestros oyentes es un placer saludarte enhorabuena

Voz 1290 25:11 muchísimas gracias muchísimas gracias

Voz 23 25:14 pues muchas gracias hasta luego

Voz 5 25:42 escriben en Twitter arroba hacen

Voz 1546 25:44 dos Robinson

Voz 23 25:46 enseguida volvemos con más acento europeísta se trata

Voz 1913 27:18 sí

Voz 23 27:21 no eh eh

Voz 1546 28:52 aquí estamos con más acento Robinson y una semana más estamos con José raza José como estamos Michael cantado es cierto que mis amigos muy cercanos saben quiso de botón de del baloncesto yo me acuerdo cuando me hablabas de Aute Tabares no hay que dar una especie confusión porque aunque les llaman Eric no no sé porque estaba esto esto sí también es fuente de investigación para un siguiente son por qué hubo Aute Taures

Voz 1493 29:26 se llama bueno eso estaría encantado de preguntárselo a él aquí de nuevo y que nos lo contara que por cierto es una persona encantadora y seguro que muy solícito y que estaría encantado de estar contigo en el en acento Robinson y bueno la realidad es que la historia de de Tabares es la de eso es lo llamamos recuerdo cuando decimos el informe el gigante de mayo no es la historia de alguien que nace y vive en una isla en semi abandonada de Cabo Verde donde no hay nada ni pasa nada donde solamente está comunicada por una avioneta que qué parque que vuela a la isla y desde la isla principal del Archipiélago un día a la semana

Voz 10 30:12 que es una isla

Voz 1493 30:14 esto tiene unas playas maravillosas pero no no hay nada nació un chaval que creció en su adolescencia mucho más allá de lo que en su familia anunciaba porque tampoco eran eran altos pero no no eran gigantes y que a los diecisiete años comenzó a jugar a baloncesto por primera vez no había tocado nunca un balón de baloncesto ni se había puesto unas botas de baloncesto nunca la historia es que un turista alemán afincado en la isla e insisto no tenía nada a la isla pero había unos pocos turistas un italiano algún alemán ya había un alemán que tenía como un puestecito de bebidas delante de la casa esa de la abuela de de Di lo lo veía yo decía bueno yo este chico de solía frecuentar también Gran Canaria indio pues me voy a voy a proponer como jugador de baloncesto es una es una maravilla este chico de altura no había jugado a baloncesto nunca el caso es que este hombre y se plantó con unas fotos en bueno realmente ni siquiera fue al club cuando estaba cuando vivía en Gran Canaria compartía un bar donde iba a tomar café con uno de los directivos del club del equipo de baloncesto de Gran Canaria aquí un día le enseño las fotos dijo bueno pues pues pues igual está bien que le hagamos una prueba

Voz 1546 31:40 está cerca del aro no

Voz 1493 31:43 el tema está bueno no había jugado al once esto a los técnicos del equipo les había hecho gracia a los técnicos de formación y organizaron un viaje para verlo

Voz 26 31:51 el tema lo comentó varias veces que el chaval era enorme pero grande que explotan de partido grande

Voz 27 31:56 muy muy grande

Voz 28 31:59 la gran eminentemente gran asistencia de mantener limpia

Voz 27 32:04 el primero algún cuando Morales que trabajaba administración de club me aparece en la oficina como señor alemán explica que él tiene negocios nunca muy verde y que su vecino colega pequeñitas que se llama mayo es más grande que los chicos que tenían que poner se yo no le prestó especial atención lo que concretamente es que me iba a traer algún documento de seis a ocho semanas cuando apareces grancanaria no imágenes con su cámara digital dónde meterá dos una que está Hedi sólo al lado una puerta y la puerta que lleva por aquí

Voz 29 32:45 en la medida justa en la puesta hay una raya a mí me han tornado

Voz 27 32:51 ya me empezó a picar la curiosidad

Voz 28 32:54 instintivo realmente es tan grande como dice que uno va daría una persona Barça allí nada nos quedamos en casa de mi hermana misma no vive en Cabo Verde

Voz 30 33:04 bueno decimos planificar un viaje de una semana como Aldeasa no lo tenía mucha fe no porque el viaje si no tenía mucha sed no es una historia un poco rocambolesca el podía no ser nada

Voz 29 33:16 si me pongo a a practicar encima se Se famoso que tengo que a la gente porque hace la hacer la firma como que voy a hacer para Henry

Voz 1493 33:26 bueno ya de paso como las coincidiendo con las vacaciones pues pues tomar de alguna forma había una conexión hay una conexión buena por habían entre Cabo Verde y en las Islas Canarias total que fueron lo vieron y comprobaron que efectivamente este chico ni había jugado al baloncesto ni vamos no parecía tener ningún porvenir porque lo que vieron era desolador no sabía botar nunca vi llevado calzado bueno él llevaba siempre siempre chanclas efectuó

Voz 27 33:56 lo que más nos sorprendió primer acusó su pie tenido blanco tremendo su te otros pagan como un resultado no con garra en chancletas no podía entrar con una hora y media más tarde alguien nos trajo al respecto que no le cabían a duras penas las consiguieron las medidas de fútbol yo próximo a ser trabajar muy sencilla esto era algo diferente era la primera vez que trabajamos con un chaval que nunca había hecho de noche

Voz 29 34:33 tal de una pierna en el pie no sabía nervioso y no se ve Caser

Voz 27 34:39 nunca había tocado el lesivo vengamos a largo convertido separa a mí me hace veinticinco lanza una quebrada tablero si así lo mira como diciendo igual no sé si fue así

Voz 4 34:59 así es

Voz 27 35:03 recuerdo con quince veinte minutos después esparciendo en el sitio básico pagar unos mira tengo mucho dolor y le pidió que bueno permitan a descansar porque su cuerpo no estaba preparada para hacer deporte no y a todo aquel que coordinan matar

Voz 31 35:25 en todo Pardo Pacojo los ninguna pasmada

Voz 29 35:28 con el malo cuando nos quedaba pasado otra

Voz 31 35:30 estaba clara

Voz 27 35:34 el IVA como persiguiendo como dos secuencias más tarde

Voz 32 35:37 como uno nuevo es un presente edición melillenses

Voz 33 35:44 que si no no hay que siguen con la vida de evidentemente que sabíamos que íbamos a

Voz 34 35:56 yo no yo no me fijo en cómo lo hace en como lo aprende

Voz 7 36:04 el recuerdo no tengo como al valor en atrapada como yo agarro al final de la sesión los sentamos allí con ello pregunto tu tú quieres tú quieres venir para allá sí sí sí sí me gustaría mucho entonces les digo bueno que porque quiero tener una vida mejor

Voz 35 36:26 entonces es la respuesta conlleva

Voz 27 36:29 son muchas cosas buenas y fabricar

Voz 1546 36:32 unos zapatos dos zapatillas par Eric no

Voz 1493 36:35 la cosa artista nada sí

Voz 1546 36:37 y no es que la verdad

Voz 11 36:40 eh hay un componente asilvestrado en todo esto salvaje quiere decir que es que él no había salido esa isla nunca tabloide que es una isla pequeña que fuimos a visitar con él y de ahí pasó cinco años en la NBA ya debutar

Voz 1546 36:54 con los Atlanta Hawks es decir es eso

Voz 11 36:57 la lista cómo es posible que alguien que viene de un lugar donde el baloncesto ni siquiera existen ni rastro de nada y el Benfica éste le gustaba Cristiano Ronaldo veía algo de la tele pero es que estaba en un sitio muy alejado de la edad de las los lugares los centros importantes de baloncesto en el mundo de pronto debo decir que con una determinación con un ahínco y con un amor propio de de verdad impresionantes di llegó a Gran Canaria

Voz 1493 37:28 le enseñaron a jugar a baloncesto no es que le enseñaran a jugar mejor o peor no es que le los fundamentos el baloncesto Gaspar

Voz 11 37:35 a acoger el balón a votarla a dar dos pasos antes de entrar a canasta a moverse a no ser un estorbo en la cancha

Voz 1546 37:45 decir lo más elemental quién se enseña a un niño que empieza con siete ocho años ser enseñó a él con diecisiete

Voz 27 37:51 estaba un poco más en Palencia cuanto acabe tenía algo de anemia tenía una pequeña carencias se necesitaba cuantidad exactamente

Voz 28 38:06 al verle dar la carrera de cómo hago hasta terminar en el balón era algo difícil llegar a Calatrava para él conseguir una mecánica deberá prácticamente imposible lo tengo se levantaba encima otra era era difícil para el club mucha gente dudaba de que pudiese jugar

Voz 30 38:34 tuvo un poco de casi todo es solidaridad no

Voz 28 38:40 recuerda la última ya aunque no consiga jugar vamos estoy como labor social es que el pie expuso merece ya tenía claro que como mínimo una Elia teníamos que aprobar porque si no aprobaba como chico de dos dieciséis no sé con quién no

Voz 29 38:57 van a trabajar todo el mundo me decía que que tú no sirve para nada que solo sola porque no sé qué hacer de aquí no sé que Messi tenía un algo concedería no sé qué pero lo pasé muy mal al principio estaba perciba muy muy nerviosa y no sabía no

Voz 27 39:18 sí

Voz 29 39:19 la revisión de la les ha escuchado pero ella siempre entraba para escuchar a esta cosa yo espías que es ese es hasta pasando un día me van a una plata no sabía qué hacer hasta ahora en mi cama llorando escribía está algo la carrera ya hace que algo que va a entrar para que esas frases no siempre tenía la cabeza para vender la imagen de mi familia yo soy mi familia la vida aquí es muy complicado porque hay poco trabajo y los estudiantes que se forman aquí no hay trabajo once que era un aquí como se dice en España estancado y se ponen a trabajar entero de de albañiles de lo que aparezca puede tener mucho recurso

Voz 28 40:16 el decía que era el peor de todos así que tenía que cerrar más pilotaba

Voz 27 40:24 toda la dura entrada

Voz 28 40:26 no podíamos termina relajación si él no lo sé cuando lo haré y media simplemente porque realmente ser lo tiene que no cumplen todos los equipos que se sintió como una especie de Patito feo ha añadido porque lo que no podía contener coma intentaba colocar al balón pero tampoco se ha respetado unos días que me pasé después tengo una conversación con el entrenador de Liga es que me decía que que no era del toda la rabia contenida que yo tenía la descartó de color y sin que lo haré que jugar suerte tienes que ir fuerte tienes que ser toro la va a ser que o Flors exigía que rejonazo

Voz 36 41:25 esto

Voz 27 41:26 por eso tuvimos con la semana de entrenamientos se que tenéis que ser más duro gracias a eso poco

Voz 37 41:34 a cambio la muerte de

Voz 28 41:39 justamente a partir de empezó a ser importante tener aquí él quería más

Voz 38 41:45 pues que tenía una capacidad tiene unos brazos edil tenía insisto en además esas capacidades físicas tiene una cabeza

Voz 11 41:54 era una determinación y una humildad una humildad que le hace ser una esponja que absorbe todo lo que les dicen

Voz 10 42:03 que a día de hoy eh

Voz 11 42:05 con todo lo alto que es no ha tocado todos yo creo que todos los que lo conocen saben perfectamente que este chico no ha tocado el techo ni mucho menos de lo que es capaz de hacer

Voz 1546 42:15 es curioso cuando ido para el draft fue nueva yo claro va con el traje etc etc pero las chanclas no el zapatos zapatos que descomunales no no se hallaban entonces fuera una tienda aquí estoy específicamente para gente gigantesca hice presentó en el draft con unos zapatos de Shaquille O'Neal se esto es así quedan pequeños

Voz 1493 42:44 esto es una historia real fue una tienda especializada

Voz 11 42:46 en ropa calzado en una zapatería especializada en también en calzado en casa tallas grandes y bueno el caso es que él al final a ese acabó la acabaron ofreciendo unos zapatos que había encargado Shaquille efectivamente que no se los había llevado al lo fueron esos zapatos los que llevó en la en la ceremonia del draft

Voz 39 43:07 así es que había en la tienda detalló muy grandes de zapatos en Atlanta conseguimos dar con la talla y tal ya pues el tipo saca para tapar todos estos próximos a medida tan saquearon nunca los compraron que tenemos aquí todos la prueba de que también se levanta ni una sonrisa de oreja aviso digo lo que hizo la primera que como zapatos no

Voz 31 43:33 ellos caben todos Michael Jackson a esa me sentía como persona

Voz 29 43:41 la ves

Voz 36 43:45 poder

Voz 27 43:48 no conozco estábamos pabellón de veintidós mil personas y ahí no sé cuántas cara televisión no sé cuantos escenarios persiste sobre las luces la música lleno estamos contaba así a saliente iba saliendo no sé yo salía en el cuarenta y tres

Voz 36 44:16 sí misa estaba roto

Voz 27 44:32 se ha hecho una pequeña realmente practicamente imposible se pueda repetir una cosa así sea porque es que en en tu vida a ser elegido es la NBA es una historia difícilmente repetible

Voz 1546 44:47 bueno entonces que sabemos de él

Voz 1493 44:49 ahora bueno me está en el Real Madrid es un jugador con son muy consolidado en el equipo de Pablo Laso que ha sido importante en las victorias de la de la temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho y que esta temporada y a toda la impresión de que todavía va a ser más importante en el engranaje del equipo que tiene una capacidad de intimidatoria que que que no hay nadie más que la tenga es que él cuando es todo en la NBA en los jugador más alto de la Liga dos veintiuno veintiuno desmentidos en este claro alguien que tenga esa estatura y que tiene la movilidad que tiene di pues es una auténtica pesadilla para para cualquier rival entonces en el Real Madrid parece que he encajado bien se que está feliz me consta

Voz 1546 45:37 yo creo que en el club están muy contentos con el también por cierto tengo Titín buenas noticias padre que fue la semana pasada Don sino lo anterior a cuatro museo el presupuesto de Informe Robinson porque estoy en en Cabo Verde

Voz 1493 45:55 que que va va austeridad total al contrario si si todo no no ahí sinceramente además donde desde lo Khider dietas bueno es que el hombre no se según donde vayas ya sabes tú igual que yo que que las dietas tras pues pulir mucho o nada y aquí no había ni había nada pero no veo curioso viaje en barco a bueno si eso es otra cosa no no no no claro no lo que sucedió fue como he dicho del que puede decirse ahora sí en lo que sucedió fue que nos montamos en el barco de un pirata eso es así exactamente un pirata un pirata creo recordar holandés porque como he dicho antes el ostra sea la isla de mayo está comunicada por una avioneta con una frecuencia un viaje semanal lo demás tienes que buscarte la vida para ir en barco y como quiera que llegamos recuerdo a a la isla principal en una hora y en un momento donde había que alquilar una lancha yo creo que esto se hizo a través del propio Eddie bueno la situación fue que los montamos a bordo de un barquito de un señor holandés que yo no sé ni cómo no sé ni como decimos aquello porque a ese barco no estaba preparado y salimos a alta mar empezó a ver un oleaje descontrolado todo el mundo vomitando Eddie pasándolo fatal su madre que iba con nosotros vomitando de verdad no está aquí con bastante delicada en general era aquello era un era una caja de cerillas y yo no olvidar era cara de de Adolfo nuestro nuestro cámara que que que las ha visto todas como bien sabes Michael las ha visto todas yo creo que nunca lo he visto peor sí de hecho este después en los preguntaron cómo fue posible que que confiamos en ese hombre y en ese barco para llevarnos a la isla

Voz 1546 47:55 menos mal que he de era un chico pequeño insinuaba distaba mucho bueno bueno bueno bueno bueno

Voz 1493 48:01 sí ahora que lo cuentas todavía esto recuerda no más sí sí más imágenes más estampas de aquella bueno creo que novedades

Voz 1546 48:07 era en detalles pues mucho me gracias Jose para el recuerdo el repostaje en porque era un placer conocerla o tres la pantalla para conocerle por la pantalla era muy bonito romper este hombre tan sumamente humilde un hombre que se hacía acto ha tocado el techo de Libia el baloncesto profesional y que de verdad creo que las mejores Page las de su biografía hay de su carrera deportiva están aún por escribir había una especie de broma que subyacía en ese comentario que tocó el techo quieren enviar porque tenía muy cerquita pero José muchísimas gracias gracias a ti escribe no es en Facebook acento Robinson bueno cuánto me alegro hablar con Marc Fortune lo hay muy feliz estuvo cinco años debatiendo consigo mismo site Vigo no declarar su homosexualidad no es sano tiene aquí de diez de una manera tan sumamente coaccionada tanto en su vida deportiva como en su vida personal por quién Marc tiene que hacer un gesto de tanta valentía para poder ser feliz simplemente siendo quiénes sin me alegré mucho escuchar más sentí tan feliz

Voz 40 49:24 muchas gracias por estar con nosotros al otro lado de la alcachofa en la que además Serge que va encontramos la eh

Voz 4 49:57 Robinson

Voz 41 50:08 Space Bell

Voz 4 50:10 pues muy es

Voz 1546 50:20 Arenas indicó el examen

Voz 4 50:23 de

Voz 42 50:55 eh

Voz 4 51:08 muy buenas