"Mis padres pensaban en el torero español, guitarra y clavel en la boca"

Voz 0313 00:00 hola buenas tardes ya sé que la definición se queda incompleta y que muchos colegas reivindican papeles de de mayor relevancia pero siempre he pensado que los periodistas somos básicamente contadores de historias en su contexto su relevancia por la incidencia que pueden tener en el conjunto de la sociedad etc etcétera Patín patán muy bien de acuerdo pero o al menos así lo veo yo somos básicamente contadores de historias Roberto Isaías buenas tardes

Voz 1 00:24 hay que estar muy de acuerdo poco de acuerdo algo de acuerdo en esto

Voz 0313 00:26 esto nos falta algo a la definición le añadiría

Voz 2 00:29 mucho porque es absolutamente somos contando es yo creo que cada persona además es una historia que se podría contar a partir de momentos muy concretos desde la vida no de casualidades

Voz 0313 00:40 efecto dominó del efecto mariposa ya sé que son lugares comunes pero que tiene mucho que ver con la realidad bueno sea como sea ante una buena historia es muy difícil muchísimo resistirse te llegue por dónde te llegue a mí me llegó una hace hace ya unos cuantos meses a través de una entrevista en El País Semanal Montserrat Domínguez director

Voz 1 00:58 de la buena unos tras la entrevista

Voz 0313 01:00 Lin un personaje razón toda regla eh actriz cantante siempre da juego cuando hablas con ella siempre da juego en las entrevistas siempre en este caso repasaba XXV Años de de profesión y soltó un montón de cosas muy interesantes no pero a mí lo que más me llamó la atención

Voz 3 01:15 fue la historia de su madre una mujer inglesa

Voz 0313 01:18 que estudiaba en París que se fue de vacaciones a Ibiza con una amiga a la vuelta pasan por Madrid y les roban la maleta pidiera ayuda se presenta a un chico

Voz 3 01:25 oh sorpresa sorpresa no te rías flechazo a los tres meses se casa

Voz 0313 01:30 Leonor contaban aquella entrevista de El País Semanal lo siguiente siempre le digo a mi madre que tendría que ir a un programa de radio para hablar de su experiencia como mujer extranjera en aquella España de los sesenta coño pues dicho y hecho hoy las tenemos aquí enseguida hablaremos con ellas bienvenidos a La Ventana

Voz 11 03:46 y eso situarnos en el momento exacto de inicio de esta historia veintiocho de octubre dos mil dieciocho hace casi cinco meses el país seminal de pregunta Leonor Watling le preguntan por su madre y ella responde

Voz 1288 03:59 mi madre inglesa se crió en Kenia Somalia estudiaba en París en el sesenta y uno una amiga la invitó a Ibiza de revés

Voz 12 04:07 eso pasaron por Madrid y les robaron la maleta

Voz 1288 04:09 hacía frío ellas Iván de ibicencas total que tenía el teléfono es sede si necesitas algo en Madrid llama este chico que ha estudiado en Londres llamó mi padre abrió la puerta y se casaron a los tres meses la España a la que llegó era de traca y ella era extranjera lectora independiente anglicana siempre le digo que tiene que ir a un programa de radio para hablar de su experiencia como mujer extranjera en España durante los sesenta

Voz 1 04:33 pues aquí estamos Julian Leonor Watling buenas tardes bienvenidos a La Ventana reconciliado pues muy bien gracias de verdad Leonor llevado mucho tiempo insistiendo en esto de contar la historia por este puedo tutear o eres una persona discreta que no quería contar bueno me da pudor pero bueno pero ya ya contó con aparte ya

Voz 2 04:55 no ya choque eso puramente lo ridículo pero no importa porque

Voz 13 05:00 los ingleses no les importa cien lo que dijo

Voz 1 05:02 no lo decimos por algo que está ocurriendo es verdad o no entrar en detalles pero la historias como la apuntó Leonor mal

Voz 13 05:08 había lo había unos pequeños antes

Voz 12 05:11 varios errores por ejemplo

Voz 13 05:13 sí lo más bonito es cuando llegó este hombre a a rescatarlos en el piso y El actor que había estado usando nuestro quiso había dicho que este señor no era gorro

Voz 3 05:28 pequeño calvo con gafas cuando llego abrimos la puerta y hay un sueño

Voz 2 05:36 unos ojos grandes unas pestañas largos un sonrisa un botella de ron Navarra liguilla lo debajo del brazo hizo Eloy Gonzalo seis meses más tarde nos casamos tres pero en un iglesia católico en Londres eh pero tú eres africano exactamente con mucho orgullo no no lo digo

Voz 0313 06:05 se lleva bien eso y se llevó bien en aquel tiempo porque hoy hoy es hoy es otra cosa claro lo que proponía Leonor es conocer el testimonio de alguien que aterriza de repente de otro mundo con una mente mucho más liberal abierta que le que escucha música qué tal se encuentra con aquella España de

Voz 3 06:20 los años sesenta como fue el aterrizaje tremendo complicado no

Voz 13 06:26 bueno cuando eres joven lo tomas las cosas como son no ha que es el que hizo el Dow en cómo en Inglaterra dijo Prodi pide a los jóvenes hacia cosas porque no sabe que no pueden hacerlo de beber es es es bueno tú sí ahora miro atrás y digo cara ahora lo que se hubiera hecho eso creo que no hubiera tenido

Voz 2 06:51 el valor pero te has arrepentido al parecer si alguna vez sí sí sí sí

Voz 12 06:57 sí pregunta qué medida sería muy falsa de Disneylandia exhibición no no ha sido maravilloso y que ha sido lo peor

Voz 13 07:06 a la falta de conocimiento de la ignorancia especialmente sobre religiones pero hasta hace poco en la Iglesia que hacemos unos lirios entró una señora le preguntó hicisteis una iglesia Iribar si esa anglicano a pues no es cristiano y salió y esto es ahora de dos mil diecinueve

Voz 12 07:28 pero bueno dieciocho pero no lo haría mundial muy católico me gustó mucho cuando te llamaron para que tradujera es cuando vino el Papa en Madrid si mi madre hijos hoy anglicana Idle dijo bueno ya pero es que no que no que los anglicanos el Papa no no lo trabajar

Voz 0313 07:50 pero entiendo lo de lo del monólogo de Leonor el día que sustituyó Andreu Buenafuente leitmotiv una de las noticias que leyó les recuerdo era la bendición de un camión

Voz 1 07:58 asegura llene el comentario dijo además

Voz 0313 08:00 cielo no podríamos ponerle el el pisito aquí

Voz 1 08:04 a sacrificar un carnero algo todo lo que sea sumar ayudar con las religiones no lo no claro

Voz 12 08:10 en España además es que empobrece mucho también es una cosa cuando verlos todos los presidentes americanos todos los actores cuando recoger un premio todo el mundo es como gracias a Dios pero claro es que hay Dios es muy inclusivo os ahí hay muchos diócesis cuando dices aquí en España gracias a Dios es uno tiene un señor clavado en una cruz en la Iglesia los anglicanos por ejemplo no tienen esa imagen

Voz 2 08:37 tuvimos a unos cuarenta años por la gracia de Dios

Voz 1 08:39 que de ese Dios de otro guía

Voz 1603 08:46 no no es que es una forma de hablar Yves expresarte ahora que te estoy escuchando y una manera de jugar con la voz que me parecía que esto o venía de familia actrices Radio

Voz 12 08:59 realmente está claro como periodista a la mejor cuenta tenemos una parte de contadores de historias que decíais antes yo a veces también tenemos que hacer algún papel eso es poquito teatral pero nunca nada entonces ni la música ni la ni la actuación de canto horror el ahí

Voz 13 09:18 sea

Voz 12 09:19 si ese día antes teníamos un corro más rabioso

Voz 3 09:23 que no era de la iglesia San Jorge

Voz 14 09:26 cantamos

Voz 13 09:28 a la Vecchia me en los Jerónimos a pieza no se toros católicos también en el de la es que era un corro muy bonito

Voz 2 09:42 Julian has contado tu parte el choque que te produjo llegar a España del bueno y el malo pero cuál fue el choque de tu familia allí es decir que te dijeron cuando dijiste y me quedo me quedo me voy a casar con un torero español

Voz 12 09:57 eso está más claro que pensaban eso es que el típico tópico

Voz 13 10:01 de entonces a mis padres en África claro estaban preocupados pensando bueno estoy español

Voz 2 10:09 torero que toca la guitarra con clavel en la boca no era profesor en

Voz 13 10:15 qué hacen en la universidad con Fraga Iribarne así que no pasó serio no Ia aquí mi suegro no quiso conocerla me los primeros dos años

Voz 12 10:26 no no era un ERE

Voz 13 10:29 luego me quería mucho pero les

Voz 2 10:31 en los primeros dos años lo entiendo lo del aterrizaje complicado ahora lo voy entendiendo

Voz 0313 10:37 Julian y hoy ha pasado ya un tiempo desde aquel aterrizaje forzoso azaroso y tal por cierto la maleta apareció no

Voz 13 10:45 bueno este es otro pequeño fallo

Voz 1 10:47 es lo que pasado mañana versión más libre y si me llega a caer en la selectividad edad acción sobre tu madre no pasa

Voz 13 11:01 no que escribe la biografía para que saben no pero eso damas en Ibiza vibrante por lo menos dos meses porque la madre de mi amiga vive ahí entonces había dejaron el piso precioso al final de Reina Victoria en nuestras casas que hasta qué haré los reincidentes estudiantes teníamos unas chicas cantando rozó fue la todos los días hay entonces lo había deja lo episodio un amigo José Antonio que trabajaba con Sando pronto estén con todas esas personas y tenían fiestas todos los noches y cuando llegamos nosotros la cocina estaba llena llenas de botellas vacíos nuestros a también vacíos y nuestros cajones vacíos entonces solamente teníamos la ropa que lleva más Ibi

Voz 3 11:47 ahí hacía frío

Voz 13 11:49 entonces este maravilloso hombre que llego decía lo hay Gonzo

Voz 3 11:54 no no le iba a Amanda a

Voz 13 11:57 Inglaterra para el Ministerio de Trabajo porque eso ya hablaba inglés no había tanta gente y entonces todo el mundo hablaba francés todo el mundo entonces él dijo yo me cojo ropa suyo de sus familiares que era muy noble es que no te das cuenta que hay quinientos kilometros desde Londres hasta la iniciativa era párroco ropa él dijo quisiéramos remitía que era muy muy guapa que les había prepararon cubrí y entonces dije dijo que se había casado conmigo porque pensaba que yo podría preparar

Voz 2 12:36 sí

Voz 13 12:37 llego con nuestro ropa y mi amiga Vicky era la talla cuarenta y ocho cincuenta yo era talla treinta y ocho y creo que cuando el entonces abrían las maletas y miraba unos sostenes con Andy sino los pequeños y miraba no

Voz 2 12:55 marinero cero mirando al cielo cero

Voz 13 13:01 sí es a Dios esto es nos ha ayudado mucho para vivir

Voz 0313 13:05 yo preguntaba al tiempo no desde aquel aterrizaje forzoso a día de hoy España ha cambiado mucho si es muchas cosas afortunadamente para bien

Voz 12 13:13 es decir en este momento de ahora que todo esto

Voz 0313 13:16 todos tenemos Si vivimos como muy complicado como muy tenso como muy en Coronado directamente a alguien que vino de fuera llevan tiempo aquí cómo cómo lo ve luego hablamos del Brexit así ha Carlos Granados ha entendido

Voz 2 13:29 a mí me hace muy triste

Voz 13 13:31 ya hay algún esto los protagonistas

Voz 3 13:36 los los

Voz 13 13:38 qué político es que son como prima donna que no les han dado el papel principal en el Opera entonces están portando como prima que a más importante no entonces hay muchísimo

Voz 12 13:54 no mezquindad y Cuba es que no hacía falta

Voz 3 13:58 no

Voz 12 13:59 y luego el la situación terrible hoy a votación en el Parlamento pero es que ayer yo sé que el titular ayer por los pero ayer por los pelos cuando adelante evitar el Brexit que es romper directamente sin acuerdo ETA y bueno para el titular es que casi la mitad del Parlamento británico no le parecería mal que hubiera una ruptura sin ningún tipo de acuerdo con lo cual lo cual es estremecedor privado no es tan bien

Voz 0313 14:30 dice políticas del Reino Unido están actuando también así no

Voz 13 14:33 porque no son individual necesito su papel estos son personas que manipula si quieres política

Voz 3 14:41 sus propios intereses intereses pero es que cuando desde fuera la falta de información

Voz 13 14:51 desde el principio el doctor esos millones que íbamos ahora del Unión Europeo vamos a gastar la Seguridad Social

Voz 3 15:00 tres días más tarde pues no tenían pero desde entonces

Voz 1603 15:04 han pasado tres años tres años pero eso a los miembros del Parlamento padecer prima donna soy responsable si tal desde luego es gente educada gente informadas desde ahora ya sí que sabemos ya vemos las orejas al lobo puede ocurrir con los estudiantes con los aeropuertos con unos británicos que viven aquí es que necesitan necesita un acceso lo razonable es muy sencillo a la a la sanidad a mí me sigue pareciendo me sigue dejando escuchado la idea de que a pesar de todos los prole

Voz 12 15:38 más que tenga un una posible salía sin acuerdo haya tantos parlamentarios de un lado Diderot todo un fenómeno

Voz 1 15:45 no obstante en chándal

Voz 13 15:48 a ustedes ven los vídeos que mandan generalmente como un humo negro de Toro estas personas tienen sus ahorros en leer los Islas Caiman

Voz 12 16:02 paraísos fiscales exacto no no pero

Voz 13 16:04 es una inepto otra por ejemplo la consola británica es una mujer maravillosa es más bien un trabajador social que hay una familia que han decidido vender su casa en en la costa para volver a Inglaterra porque están preocupara que no venía Ia con Oliver

Voz 3 16:23 tan con su perro claro claro

Voz 1 16:28 hay un montón de Scorsese por no a una pregunta por curiosidad está mirando a Leonor que están muy cainita la entrevista está siendo muy poquita cosa pero cuando cuando te presenta no cuando mira la madre del honor como como la madre era la madre de cómo se siente con la niña sí sí

Voz 2 16:47 a partir de hoy cambia esto no no no estoy

Voz 13 16:51 muy orgullosa de todo lo mis hijos son fabulosos cuatro pero somos muy discretos yo muy pocas veces a mí Mary cada de cabecera que es una maravillosa doctora me ha dicho hoy hay sales enervar voy a escuchar pero como

Voz 12 17:08 que como siente daba no hay generalmente nadie sabe no el nombre insular

Voz 13 17:15 eso sí es verdad así que algunas veces

Voz 12 17:18 pero te y luego es muy inglesa sea para lo del cosa de darte yo me río mucho y hago muchas bromas de te voy a dar besos de Almodóvar es como de hacer mucho ruido y Di de abrazar hilos tres primeros segundos su reacción instintiva de muchos milenios de ser británicos es como como de yo qué hago con esto es dos tres segundos dice no Price bien

Voz 1 17:45 has visto la tele de Almodóvar o no sí

Voz 12 17:48 eso tengo esta voz esta resaca porque la estrenaron ayer maravilló

Voz 3 17:53 esa es maravillosa de verdad yo bien y Antonio Banderas todo todos los actores están increíbles pero lo que hace Antonio Banderas es es otra cosa se nota

Voz 0313 18:03 para hacernos con juramos con Carlos Boyero creamos expectación dijo que no la podía haber

Voz 1 18:07 con pasa todavía que la próxima semana

Voz 2 18:10 pero pero tienes ganas de verla

Voz 0313 18:14 se hizo un silencio

Voz 15 18:16 no no es que luego

Voz 1 18:19 de hecho no me ha gustado digo pero te gustaría que te gustara dice sí me encantaría pasar dos horas fantástico

Voz 12 18:25 yo creo que Carlos Boyero como que ya ha superado el el trabajo de crítico de cine no es más como él un personaje más que su opinión sobre las películas que seguramente no les va a gustar porque porque nunca le ha gustado pero sea porque hasta aclarar eso hay películas que si hay películas que eran Gustavo y la su que a su pesar tengo

Voz 1 18:48 desde ese reto bastante esta película alegato puesto aquí esta película les gusta esta es muy muy entero

Voz 12 18:56 pero volvamos a la entrevista le porque la pelea

Voz 1 18:58 es una Almodóvar es más maravillosa o tan maravillosa como tu madre no es que mi madre está en otra Liga que está mirando otra división a este señor a que tienes que preguntar de dónde viene lo de hablar por los codos por qué me lo preguntas entra siete donde vino la expresión hablar por los codos que yo hablo por los codos dice de dónde viene esa pregunta no tengo

Voz 2 19:21 idea la verdad es que tengo que si efectivamente no pero te quería pregunta Leonor de lo que tú eres parte digamos viene de tu madre

Voz 13 19:30 muchísima

Voz 16 19:32 me da la risa es de Lliria de la madre

Voz 2 19:37 es que esto entrevista por televisión dijo que iba a hacer una declaración

Voz 12 19:50 serio el humor sí humor mucho ironía que la ironía mucho también en la la el pudor el pudor y la vergüenza mucho también de

Voz 13 20:04 aunque no lo parece hoy

Voz 2 20:06 no

Voz 12 20:10 más me ha me encuentro porque es que no es que no me no me dejas sí me debo también mirar la vida con una cierta distancia conozco muy poco a tu madre pero por como estaba hablando lo que estoy diciendo mira fíjate personas que se yo me acuerdo de frases así de de cuando eres pequeño de doce años la gran crisis vital de mí a mí no sé qué entonces me acuerdo que se me quedó que me dijo tú piensa que eres una mosca en la pared mira este problema como si fuera una mosca en la pared que te parece

Voz 3 20:41 le dije ridículo mi hijo pues eso

Voz 12 20:44 sí pero siempre has tenido una distancia que en esos un poco periodista me acuerdo cuando los atentados del once de septiembre si hablar con ella estaba entre completamente en shock con una mirada que también yo creo que es un poco le gusta mucho la historia le mucho historia eso también de mi padre así también eso lo heredado de los dos una mirada muy como si no estuviera no formara parte no sea yo me acuerdo de que yo estaba llorando diciendo que hacemos ya decía no no es terrible si es increíble pero fíjate que estamos siendo testigos de una de las mayores sea como sea

Voz 1603 21:18 mira a distancia

Voz 12 21:20 estás lo tenéis también pasará a hablar

Voz 0313 21:23 hemos hecho lo pasara ya hablaremos en la

Voz 12 21:25 al final quiero aprovechar que quieras jugarle hija la para preguntarle por el titular de esa entrevista que tú tan gentilmente reconquista del Wang hablemos de tu madre contó una cantante actúa a mí

Voz 0313 21:39 dice cine obedece exactamente ese titular

Voz 1603 21:42 este a Nacho famosa escoba que fue quizá la entrevista me dejó muerta

Voz 1 21:46 una cantada unos compañeros actores también la verdad perdón aquí de sorprendido

Voz 0313 21:54 es algo que ya sabían también no porque algo no

Voz 12 21:56 qué porque muchos no lo consideran así lo respeto también es verdad usaba también hay hay hay muchísima creatividad no no es que pero pero si estás problemas como yo entiendo la actuación Sir es un soldado es para mí es lo bonito no no no lo digo como algo malo al revés lo digo como como como algo bueno como como darte a ti mismo es decir yo soy este pigmento a ver qué va a hacer este pintor esta pintora conmigo

Voz 0313 22:26 la música no es así o no lo vi no no porque

Voz 12 22:28 son canciones que vosotros vosotros todos

Voz 0313 22:31 es una vez aquí en La Ventana y no lo vivís así

Voz 12 22:33 no no tú tienes el control en el escena claro yo yo canto lo que escribo oí lo canto como quiero diriges tú mismo la interpretación ya no sé qué Alejandro me mira desde el piano mal veinticinco años de profesión contabas alguna porque empecé muy chiquitita

Voz 1 22:53 si no fuera muchísimo pues mira nosotros llevamos palos cuarenta en fin una ir

Voz 0313 23:01 decías algunas cosas en la entrevista eh de así como de resumen de balance de ese ese a una parte digamos como Leo

Voz 12 23:07 no sí que ha cortado no pero sí en general

Voz 0313 23:10 cómo llegas a esto llegas por casualidad llegas por vocación

Voz 12 23:14 y yo creo que un poco de todo también gracias madre por el pudor muchos años de terapia me ha costado

Voz 1 23:23 has hablado mucho de lateral hablabas mucho ahí no pero pero

Voz 12 23:28 hay hay una parte de de de decir en voz alta voy a ser actor qué queda mucho pudor entonces yo cuando empecé tarde muchos años en decir en voz alta que quiero ser actriz y aunque esté en un año en paro sigo siendo actriz porque había una cosa como si sale bien sino no pasa nada porque yo tampoco esto tampoco era yo una cosa que estuviera o sea que

Voz 0313 23:51 tardé muchos años en quiero decir no te dijo a un momento cuidado o no

Voz 1 23:57 no pero porque se puede hacer con la mejor intención no

Voz 13 24:01 sí sí necesita que sus hijas intervenir

Voz 3 24:03 Fuentes

Voz 13 24:04 y cuando habla de sobre qué me mandaba de África Inglaterra los diez años al colegio las españolas pero que a veces hace eso no y entonces han tenido muchísimo leyenda suelto pero es que era buen da la harina tenían muchísimo talento le liquidó impresionado desde estaba muy deprimido cuando no podía bailaba y eso es cuando empezaste en la Ashura con un nombre Pablo Pablo pum Dick que siguen para enseña actuaciones y entonces tu primer verso era en el colegio Juan Bautista

Voz 12 24:46 yo sabía que esto iba a SAS es que te es apartar

Voz 2 24:51 las motos del álbum donde Pablo Llorca Llorca que escogió para sí

Voz 13 25:01 el primer película que hizo y cómo era muy pequeñita mi marido estaba un poco preocupada tenía dieciséis pero tú siempre dijiste que todos los actores la arropaba sí sí

Voz 1603 25:16 en familias y así es Llíria anhelos a los españoles te sigue pareciendo que somos los españoles o no si los católicos otros en general que protegemos de manera excesiva a los padres helicóptero serían los padres

Voz 2 25:29 bueno todo que

Voz 12 25:34 hacen que dicen

Voz 13 25:36 para asar las jóvenes profesoras que venía a trabajar en los colegios bilingües

Voz 12 25:41 sí una chicas buenísimas muy jóvenes porque

Voz 13 25:44 qué has a España trabajaba no hizo una historia los hombres españoles que haría no apoyos ir de repente una dice sí pero no me casaría con ellos yo no quiero se su madre pensaba madre mía han estaba aquí seis meses

Voz 2 26:02 qué piensa pero

Voz 13 26:03 te hace pensar si si de verdad que rápida son eso sí

Voz 12 26:09 tú tardaste cincuenta años siendo

Voz 2 26:12 sí

Voz 1603 26:14 sí pero los anglo son muy pegado una patada a los a los políticos empujarle si el apartado la cariño

Voz 2 26:20 pues a la Unión Europea totalmente Euskatel la vida si no

Voz 13 26:28 se va digo universidad comparte en pisos

Voz 12 26:31 claro que ya no vuelven horroroso ya no tiene que aprender que es el único que que en la nevera es mío no es así no

Voz 0313 26:40 oye estoy pensando que es una una marca artística

Voz 1 26:46 no no es Ordín pero antes cuando voy a pedir que os queréis un momentito Abando ha tardado iba a terminar con

Voz 0313 26:54 conversación pero como ha salido el tema de la relación padres hijos y la educación y tal es que lo tenemos una polémica muy interesante enseguida diríamos que tiene que ver con los límites a la hora de educar a los hijos qué límites que líneas no pueden cruzarse me gustará que lo comentamos en un momentito verdad que estamos haciendo historia recordando cómo cuando esta mujer aterrizó en España por el año sesenta y tres era un año donde ocurrían muchas cosas el discurso de Luther King de ejemplo un sueño

Voz 1 27:24 que ayer fue el año sesenta y tres nací yo en Lyon si lo importante más que el ex portero además lo importante aquí se empezaban a escuchar los Beatles con esta canción

Voz 12 27:38 esto

Voz 17 27:47 elegimos que aquí en España porque ya época muy buena prensa no tenía o no no

Voz 1 27:52 la prensa no tenía

Voz 18 27:55 están empezando yo los y en Londres en el Cela se llamaba es el como siempre Sarr heredé todo queda remedio el de los Beatles ni un momento y todo mundo llevaba la ropa