SER Consumidor 17/03/2019: Especial Día del Consumidor

Voz 3 00:00 SER Consumidor

Voz 4 00:14 con Jesús Soria

Voz 0927 00:17 el viernes fue el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y cómo estamos en derechos vaso lleno o CIU o medio lleno pues seis de todos quienes piensan que tenemos muchos derechos insuficientes quiénes creen que son pocos todavía no adaptados a los nuevos tiempos por ejemplo a las nuevas tecnologías y quiénes como yo que creo que hay muchos derechos que nunca hemos tenido tantos derechos pero también que nunca hemos estado tan indefensos sobre el papel todo muy bien bastante protegidos pero este tú has tenido algún problema con tu operador de telefonía con tu compañía eléctrica con tu seguro con tu banco y que tenemos que recordar a caso los fraudes bancarios de estos hay entonces todo sencillo cordial y amigable todo facilidades o todo complejo difícil angustioso delirante lleno de trampas pues eso empezamos

Voz 5 01:15 no

Voz 6 01:20 sí no

Voz 7 01:30 más rápido más

Voz 6 01:39 ya está

Voz 7 01:44 Coll cifró los ladrones

Voz 0927 02:00 buenos días bienvenidos gracias por estar ahí por acompañarnos un placer acompañarles a todos ustedes a todos vosotros en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos Juan Carlos Ingelmo nosotros nos gastamos el dinero sólo encarar sea para que tener tanta gente sólo eh emplear de Aimar Messi exacto así que así estamos en este programa bueno hemos preparado muchas cosas que tienen que ver hoy fundamentalmente o casi en exclusiva con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor que ya les digo pues ha celebrado el pasado viernes nos cuenta ya todo lo que hemos preparado o algunas de las cosas que hemos preparado Julio López

Voz 0881 02:36 el viernes se celebró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor nos planteamos gozan de buena salud nuestros derechos sabremos la opinión de las principales asociaciones de consumidores

Voz 8 02:47 nuestra principal reivindicación es tener gobiernos serios tu viernes a la altura administraciones que controlen el mercado que sancionen el fraude con dureza

Voz 0881 02:55 aquí bien qué piensan los usuarios

Voz 9 02:58 todo actriz embudo y luego hablaremos con gente que tiene problemas con víctimas directas a dos dos

Voz 8 03:06 en dos almohadas presuntamente curativas por dos mil setecientos euros

Voz 0881 03:10 hablaremos con Un portavoz de la CNMC que conoce bien los problemas que genera por ejemplo un sector como el de las eléctricas

Voz 1397 03:17 les tenemos que ofrecer instrumentos inteligentes formularios entre

Voz 10 03:20 precios para el consumidor sepa cuál es su derecho y ejercerlo en este caso es decir consumió debía ser fácilmente si tiene una forma de pagar menos electricidad gas o cualquier otro ejercerlo

Voz 0881 03:29 conoceremos de las últimas iniciativas de la Unión Europea para proteger a los consumidores sabremos qué piensan abogados que llevan a clientes con serios problemas como las clínicas dentales

Voz 11 03:40 qué tal es un claro ejemplo de la indefensión que sufren los consumidores y otro punto de vista

Voz 0881 03:46 hacemos los usuarios todo lo posible para defender nuestros derechos

Voz 12 03:50 desgraciadamente aquí en España los consumidores

Voz 13 03:53 estamos acostumbrados a protestar mucho pero generalmente de manera verbal no por escrito con lo cual yo creo que la dramón más que hacemos humor del mundo

Voz 1981 04:03 de ahí Rafa África de Moner Haití Brett dejará de fabricar timbres porque nadie los compra

Voz 0881 04:10 en SER Consumidor nos gusta mojar nos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando seguir

Voz 0927 04:18 en muchas de estas cosas nos cuestiones que bueno

Voz 11 04:20 el mutuo en alguno se va abortos se olvidó Borno es buscar

Voz 0881 04:24 pues a gente con ideas totalmente diferentes

Voz 1981 04:27 parece fatal doce íntimo cinco céntimos por una bolsa de plástico

Voz 0881 04:30 eso sí siempre procuramos evitarles sustos

Voz 1397 04:33 la víctima

Voz 11 04:34 de alguna operación irregular lo primero es dar cuenta inmediata la compañía Pablo qué

Voz 1981 04:39 siempre buscamos las cosquillas a nuestros invitados Gabi yo solamente unos doce euros pero no te sé decir si anuales mensuales o cada cinco minutos no lo saben

Voz 0881 04:49 pero ustedes creen que no los quieren un lujo para que siga en la SER Consumidor los domingos de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora en Cadena Ser punto com bien nuestro podcast cabe ser

Voz 0927 05:07 bueno todos ustedes vosotros tenéis mucho protagonismo en este programa podría ser de otra manera odio eso de que no podría ser de otra manera porque siempre hay otra manera pero no lo es hoy más que nunca hablaremos de vuestros problemas con gente que nos va a cantar

Voz 14 05:19 o cómo son cómo van Si se han resuelto o no iré nuestros derechos porque

Voz 0927 05:24 el viernes fue ya lo decíamos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor la Organización de Naciones Unidas ONU declaró el Día Mundial del Consumidor en año mil novecientos ochenta y desde entonces se conmemora el discurso del presidente John Fitzgerald Kennedy el quince de marzo de mil novecientos sesenta y dos en el que reconocía al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso

Voz 14 05:47 productivo ante el Congreso cuando todavía no

Voz 0927 05:49 va por allí Javier del Pino dijo esto ser

Voz 0881 05:52 consumidor por definición nos incluye a todos somos el grupo económico más grande en el mercado que hace esta es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas pero también el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados John Fitzgerald Kennedy

Voz 0927 06:14 luego han venido muchas reglas muchas normas muchas leyes muchas directivas hasta una Constitución que en su día fue muy avanzada y que recogía los derechos de los consumidores en su artículo cincuenta y uno

Voz 0881 06:25 los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios fomentarán sus organizaciones y irán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos

Voz 0927 06:50 pero cómo están realmente los derechos de los consumidores gozan de buena salud avanzamos o vamos para atrás cuáles son nuestros puntos más débiles se lo hemos preguntado a los principales asociaciones de consumidores también al presidente del Consejo de los consumidores y usuarios el viernes colgamos nuestras sus respuestas en nuestra web Joy Se les recordamos aquí primera entrega

Voz 15 07:10 a eh

Voz 3 07:17 buenos días soy

Voz 1397 07:19 Pardos presidente de Adicae la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros en España sería abramos el Día Mundial de los derechos de los consumidores en medio de grandes problemas no resueltos del consumo financiero y no financiero como los lamentables problemas hipotecarios y del ahorro te hemos vivido preferentes suelos sigue otros muchos que ponen en la picota el artículo cincuenta y uno de la Constitución la gran ley General de Consumidores y Usuarios Illa amplia legislación protectora europea con la grave contradicción de que las comunidades autónomas tengan sobre el papel competencias plenas en consumo y sin que puedan hacer prácticamente nada en los problemas más graves hay importantes y sin que puedan resolver los seria y eficazmente los sistemas judiciales ni judiciales que España vulnera flagrantemente buenos días soy José Ángel Oliván secretario general de la de este año la hacer del quince de marzo es una celebración que la que tenemos poco que que alegrarnos que este año ha sido un año en el que una vez más los hechos los consumidores han sido reiteradamente vulnerados y además nuestra opinión sistemáticamente ignorada esto nos obligará a los consumidores a juntarnos a ocuparnos en el seno de las organizaciones de consumidores para defendernos ya que otros nunca van a tener en cuenta nuestras opiniones

Voz 16 08:42 buenos días soy Fernando Moner presidente de CECU Confederación de consensuar es total obviamente si tenemos que valorar en qué es lo que esos conservadores como es decir que los estándares son muy altos para el resto del mundo ahora bien que tenemos que hacer pues que el consumidor sean conocer esos hechos y que además sean exigentes con los mismos que además me cuenta que la formación la información de pequeñito aunque sea cierto que el apoyo a la asociación de consumidores tienes un elemento clave en las políticas de cotilleo

Voz 1397 09:15 en fin los consumidores demasiado avanzada la defensa de nuestros derechos

Voz 17 09:19 sobre estos últimos años la sociedad cívica Castro ahí

Voz 11 09:22 es cada vez más fuerte Mazen ponderada gracias a ellos sí que podemos decir que hemos avanzado los puntos débiles los sistemas de reclamación es muy frustrante sobre todo en los temas financieros tener que acudir a tribunales una y otra vez para recibir justicia tarde

Voz 1397 09:41 en cuanto la justicia es lenta no

Voz 18 09:43 justicia

Voz 19 09:48 bueno no

Voz 0927 09:49 lo ponen fácil o todos una carrera de obstáculos vamos a ver algunos ejemplos de casos a lo largo del programa algunos ya tratados aquí recientemente que quizá no sirvan para evaluar exactamente si las cosas son fáciles o difíciles cincuenta y siete años después de la famosa frase de Kennedy cuarenta años después de recogerse nuestros derechos en la Constitución treinta y cuatro años después de proclamarse el Día Mundial de los Derechos del

Voz 3 10:17 la denuncia María García vale

Voz 0927 10:22 pero muy buenos días hola buenos días hace no hace no mucho tiempo nos contabas el caso tuyo habías llamado simplemente para informarte una compañía de seguros para hacer un seguro médico con tu sorpresa qué muy poquito después te mandaban ya el contrato cuando tú habías avisado incluso de que simplemente quería información y que estabas incluso en unas pruebas médicas que a lo mejor podían cambiar realmente el tipo de contrato que te podían ofrecer eso hace algunos meses sabemos que sigues peleando con esa historia

Voz 21 10:52 sigo peleando porque siguen llamando es mi teléfono yo lo rechazan las llamadas que quiere decir que en siquiera me da la oportunidad de de coger las Ny

Voz 20 11:05 te manifestarme porque el propio teléfono por los filtros que hay ahora pues las identifica como spam

Voz 12 11:13 yo a través de burofax

Voz 20 11:15 pedí prueba por escrito de todo aquello que ellos manifestaban que tenían mío por escrito no tengo nada no tengo nada por escrito no se han manifestado por escrito no han dicho

Voz 21 11:28 nada pero llega a ya mal

Voz 20 11:31 yo estoy en la Lista Robinson con lo cual

Voz 0927 11:34 You a nuestro experto en seguros Terrell te te dijo más o menos como tenías que hacer el escrito tú lo has hecho tú ha defendido tus derechos pero sí pero siguen dando la lata te siguen llamando

Voz 20 11:45 llamadas si ya te digo por escrito nada

Voz 0927 11:50 se ha impuesto como lo llamas María indefensión te sientes frustrada crees que no podrían funcionar de otra manera

Voz 20 11:56 pues yo yo llamaba indefensión porque serenamente aquellos por escrito no se manifiestan estás en terreno de nadie

Voz 22 12:06 así que está indignada con esta compañía

Voz 20 12:09 se se se más que indignada hay ciertas compañías de seguros hay fiestas telefónica que funcionan así

Voz 0927 12:18 así muy bien pues María García Valero seguimos tu caso lo sabes eh pero esperemos que se resuelva pronto de acuerdo

Voz 22 12:25 venga gracias muchas gracias María que tengas mucha suerte

Voz 0927 12:29 Manuel es Manuel Enríquez muy buenos días o las los buenos días también estabas hace no mucho en nuestro programa lo que denunciaba vas en su momento es que a un familiar tuyo no en la mejor situación con una cierta discapacidad le habían convencido la que acudiera a un hotel allí Le hacían un regalo de un jamón o algo así eso es ir acabó comprándose por dos mil creo que casi tres mil euros unas almohadas no

Voz 23 12:58 eso si el resumen ha sido estupendo justo lo que le pasó

Voz 0927 13:02 ya bueno denunciaba el caso porque vosotros habéis intentado solucionar esto aunque en vuestro caso aunque sea lamentable la denuncia de este programa y supongo que otras cosas que han salido en otros medios habéis conseguido que nos devuelvan el dinero que el o que el crédito que había firmado se anulen Hoyos devuelvan lo que ya había había pagado no

Voz 20 13:21 efectivamente lo había pagado ochenta euros creo que sí

Voz 0927 13:26 aun así te te parece Manuel que es un mecanismo normal que esto funcionó normal o te parece anormal que sólo cuando ha habido denuncia pública con nombres y apellidos de la empresa es cuando han tomado cartas en el asunto nos han devuelto el dinero etcétera etcétera

Voz 20 13:42 a mí lo que me parece lo normal es que estos asistiendo que fiscales Policía Gobierno no nos depende pero alguien tenía que impedir que hicieran estas cosas porque bueno mi cuñado tiene una discapacidad setenta por ciento o bienes apuntado que el resto de la gente que estaba con la Reunión eran personas mayores con con bueno pues que no estaban en sus mejores condiciones físicas y a lo mejor tampoco ningún mentales no y entonces aprovecharse de personas así para para venderles un unos artículos que evidentemente no funcionan en absoluto que es una absoluta falsedad entonces me parece algo bueno pues además de inmoral es que es que creo que es ilegal

Voz 0927 14:23 claro y crees que además las autoridades deberían tomar cartas punto porque esto no es nuevo eh

Voz 20 14:29 evidentemente esto no es nuevo sabemos que reuniones que se llevaban a los favoritos en autobuses hoteles hacer una excursión de de dos horas después les meter en un hotel ya está que no es un unas sartenes mágicas a unos cubre colchones como el caso que que están con Tour maligna hay unas almohadas toreas pues pues hasta que no sólo venden por tormenta trescientos euros entonces no no paran con ellos

Voz 0927 14:53 bueno Manuel Enríquez que nos alegramos muchísimo que en este caso la denuncia aquí haya servido para que para que todo se haya arreglado eh oye gracias gracias

Voz 20 15:01 sí

Voz 22 15:01 si seguir adelante con este trabajo muy bien

Voz 0927 15:04 un abrazo muy fuerte Dior Manolo

Voz 24 15:18 yo casi nunca falla

Voz 4 15:39 en especial el Día Mundial de los Derechos del consumidor con Jesús Soria no

Voz 24 15:51 si alguien nada nada

Voz 25 16:02 va nunca es tarde

Voz 0927 16:08 muy buenos días qué tal buenos días Jesús director del departamento de control interno de la Comisión Nacional del Mercado de la apetencia un placer que esté aquí con nosotros porque hablamos mucho de competencia pero no siempre tenemos acceso a las personas que más saben que más sabéis de de estos asuntos eh

Voz 1251 16:25 bueno no no es nuestro como saben es él no publica mente

Voz 0927 16:30 perfecto hace unos días participaba en el II Congreso de consumo de la abogacía en Barcelona usted sabe mucho de problemas de los usuarios con las eléctricas edad somos o no somos muy vulnerable en los consumidores hoy que estamos haciendo un especial de El Día Mundial de los Derechos del Consumidor frente a todas estas grandes empresas

Voz 12 16:49 pues somos muy saludables como yo no quiero decir que las empresas eh no conozca al marco normativo y lo cumplen claro que lo cumplen el problema es que el Macondo motivos tan extenso que es precisamente en el marco en el en el mundo regulado en aquel que nosotros hemos calificado como como impediremos intervenidos ICO gasístico eh financiero donde el ejercicio dos derechos es digamos más precarios donde existe más indefensión de los consumidores

Voz 0927 17:12 te tenemos por ejemplo el sector eléctrico dos dos mercados el libre el regulado el regulado es según todos los estudios es más barato pero curiosamente hay yo creo que que ahora ya hay más usuarios en el libres decir que hay muchísima gente que está pagando más de lo que debería estar pagando aquí hemos denunciado muchas veces que muchos de estos cambios se hacen con engaños confirma estas malas practicas ustedes las conocen perfectamente

Voz 12 17:37 no podemos decir que con esa contundencia vosotros como regulador tenemos lo apostura muy agresiva muy agresiva yo creo yo creo que va a en parte personalizada por el presidente lo que sí confirmamos con los padres de hogares que hacemos semestralmente como sabes entrevistando a miles de personas es que hoy en día casi sesenta y dos por ciento de la gente en electricidad está en el mercado libre como dices no pedimos está sujeta a una deuda haciendo

Voz 1251 18:00 es decir a través del precio M también

Voz 12 18:03 señor tengas se eleva hasta el ochenta por ciento puedes nosotros tampoco podemos decir públicamente que el mercado libre sea más caro que el mercado regulado pero es que llamamos a los ciudadanos a que hagan esa comprobación en lo digo

Voz 0927 18:15 lloro por los estudios que efectivamente parece que todo ustedes no lo pueden decir efectivamente eh

Voz 12 18:20 bueno de alguna forma indirecta lo hacemos porque en la página ve momentos instrumentos digitales que son el comparador de ofertas para el comprueba factura en conciencia no pueden meter sus datos de consumo Tenet la eléctrica tiene el derecho a obtener eléctrica en formato CSU y comprobar si paga más o menos de lo que debería pagar

Voz 0927 18:36 si no lo dicen pero lo están diciendo de alguna forma con los con los datos a los que tiene acceso fácilmente cualquier usuario pero lo que sí está claro es que ustedes recientemente multa Habana por ejemplo una gran eléctrica por estas prácticas es decir por contrataciones que se han entendido como irregulares no hay forma de evitar estas críticas abre agresivas de abusos frente a los clientes

Voz 12 18:57 sí desde luego hay formas lo primero salvar la asimetría informativa veremos que hacer una campaña masiva por informar a los consumidores los instrumentos existen tenemos que tenemos que poner instrumento es inteligentes formularios inteligentes cada consumidor sepa cuál es su derecho y ejercerlo en este caso es decir subidas debía ser fácilmente si tiene una forma de pagar menos electricidad gas o cualquier otra ejercerlo en un plazo razonable la ley permite cambios en muy poco tiempo en otros oficiamos que se produzcan luego claro que las hay pero necesitamos a los diez de comunicación para decirle a los ciudadanos por ciento treinta millones de puntos de suministro treinta millones no estamos hablando de mil dos mil treinta millones de suministro especialmente a los domésticos especialmente los vulnerables oye tienes otras formas de vivir la electricidad llega conoce las si ejerce eso es lo que yo creo que el mensaje la CNMV esto

Voz 0927 19:41 los fondos que está diciendo de llegar a los consumidores los medios de comunicación nuestro papel este micrófonos siempre abierto para ustedes eh siempre

Voz 12 19:47 pero nosotros queremos volver a seguir hablando de esto que deberá consideramos que el consumidor informado derechos

Voz 0927 19:54 pues señor Balmain sale vamos le emplazamos para que en próximos programas venga aquí no nos cuente un poquito con más detalle muchos de estos problemas que tenemos los usuarios lamentablemente con muchas de estas empresas con estos servicios que son importantes para para los consumidores y más cuando son tan importantes en cuanto a la economía una cosa para terminar porque ustedes el otro día organizaron una interesante jornada sobre los malos lobbies la en su sede en la sede de la CNMC mandan mucho más quiénes barren para las grandes poderes económicos que quieren protegen a los consumidores bueno si aplicamos el principio

Voz 12 20:25 la técnica el veinte ya ese imán de los datos no mienten ellos pero muy comentarios pero no nosotros les hizo lo es para lanzar un mensaje al mundo el lobby tienen que existir el lobby tiene que ser público de forma que el vista que escapan y acreditar públicamente que el interés que defiende para una compañía o para un grupúsculo particular se alinea con interés general mientras tanto no acrediten esa alineación entre interés culto interés particular descansaremos esos lobbies sino que tenemos obesos lo mismo que bajo la capa de oscuridad de otra o cualquier otra forma no son capaces de alinear su interés particular interés que de aquí al menos dos capaces demostrando los hechos lo miénteme las estadísticas son muy interesantes no mienten

Voz 0927 21:05 en el sector energético para terminar hay competencia no hay competencia

Voz 12 21:09 la pregunta tiene usted qué indicios tomando café

Voz 0927 21:14 bueno sí

Voz 12 21:15 lo tiene una relativa lo quiere puedo decir Jesús es que hay un atisbo de esperanza la digitalización todavía es así metido informativa que existía eso intervenimos los mercados chico asiático financiero el mundo digital nuevo va a permitir salvarla las nuevas generaciones buena tiene a su alcance la posibilidades salvadas informativa entonces en los mercados regulados desaparecerán o tenderá a desaparecer eso quiere decir que habrá mucho más completo

Voz 22 21:38 yo te responde muy bien

Voz 0927 21:41 Carlos Val director del departamento de control interno de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia CNMC que lo conocen ustedes perfectamente le emplazamos a otro día hablar aquí un poquito más largo

Voz 22 21:52 digo eh muy bien muchas veces gracias gracias un saludo adiós

Voz 0927 22:23 bueno queda pendiente ha quedado claro un café con micrófonos con Carlos bueno tendremos aquí pronto porque tiene muchas cosas que contarnos sobre el tema de las energías y nuestras facturas a veces con poca luz hay que pensar y los usuarios en los consumidores os sentís protegidos tenía plena confianza en que vuestros problemas serán resueltos telefonía eléctricas las empresas de gas confiáis en las instituciones de consumo Sonia Faura ha salido a la calle ya preguntado algo

Voz 26 22:51 ha sido algún problema con tu compañera de teléfono banco seguro detrás con todos

Voz 1127 22:57 alguna vez es posible que alguna vez haya tenido

Voz 3 22:59 con el banco a la hora de sacar dinero que intente sacar no me lo das

Voz 26 23:04 el teléfono ya Esther tenía reclamaciones sí

Voz 0927 23:09 me deben cincuenta y seis euros el teléfono

Voz 26 23:11 debe pagar en los de morosos el bancos será volar manos

Voz 3 23:16 dice que ha reclamado sí sí hemos reclamado ante la compañera claro

Voz 26 23:21 pero a asociaciones de consumidores no verdad

Voz 1127 23:24 no no no otro a consumidores y por qué no lo ha hecho bueno porque he intentado hacerlo con las compañías y la verdad es que me ha ido bien sabes

Voz 3 23:32 está solucionado no no si los servicios de atención al cliente en este caso han funcionado bien sí bueno tuve que reclamar tres veces al al banco oí bueno a la tercera fue la vencida no pero pasó una semana y la verdad es que bueno

Voz 26 23:48 confías en las asociaciones de consumidores para para que te defiendan la verdad no no he llamado nunca pero no

Voz 3 23:58 no bueno no sé si no hubieran ayudado demasiado la verdad

Voz 9 24:03 por qué genio toda vez que dicen voy y lo valoras de Los Verdes Ana

Voz 26 24:07 te sientes seguro como consumidor ante las administraciones con Gobierno etc

Voz 3 24:13 yo creo que sí yo creo que sí que cada vez son mayores

Voz 1127 24:15 los controles que hay en todo eso entonces yo creo que podemos estar tranquilos si no

Voz 27 24:21 los jóvenes como yo en este caso nos sentimos desprotegidos no sólo en esto sino muchas más cosas si no no me ha sido buena

Voz 0927 24:32 mucho cuidadito con lo que decía señora dejar de pagar ya sé que lo pide el cuerpo tenemos razón dejar de pagar pero no es un mal consejo eh porque nos meten aunque tengamos toda la razón en los listados de morosos hay que cerrarlo bien bueno parece obvio que tenemos mucho que avanzar también en educación financiera derechos en confianza en proteger de verdad a los usuarios a los consumidores precisamente esta misma semana se ha celebrado un acto en la sede de la Comisión Europea en Madrid donde diferentes expertos han analizado algunas de las iniciativas legislativas que tiene en marcha la Comisión Europea para proteger precisamente a los consumidores

Voz 28 25:08 dos

Voz 3 25:09 es derechos Francis

Voz 0927 25:11 a Fonseca muy buenos días buenos días director de la Representación de la Comisión Europea en España a un placer que esté con nosotros en SER Consumidor

Voz 29 25:18 el placer para mi estar en la cadena se buenos tuvimos

Voz 0927 25:20 el otro día moderando una mesa ahí justamente en el Paseo de la Castellana en su en su sede que propuestas legislativas tiene ahora mismo en entre manos la comisión que afecten directamente a los consumidores

Voz 29 25:30 bueno pues la Comisión ha propuesto en abril del año dos mil dieciocho una reforma global del derecho del acervo el Mater hecho consumidores hemos propuesto una directiva que es la codificación de la cinco directivas previas de derecho sustantivo hemos puesto la modificación de la directiva de derechos de los consumidores de cláusulas abusivas en términos abusivos ir indicación de precios y una segunda perdón sí que es para introducir un sistema europeo común de reclamaciones colectivas

Voz 0927 26:05 sí hay legislación actualmente para proteger de forma segura a los usuarios del mundo digital cada día compramos más cosas por Internet

Voz 29 26:12 estamos somos al mundo digital y que en esta propuesta de codificación de modernización de todo el acervo existente atacamos este problema atacamos este problema estableciendo un principio jurídico fundamental y es que todas las plataformas que nos ofrecen comercio on line tienen que identifica a sí mismas irascible cada consumidor online sirios son el que venden un intermediario cuáles son sus derechos y obligaciones y que el consumidor sepa si comprando online ese punto concreto está protegido por el derecho europeo o no iba segundo elemento fundamental que estamos haciendo en materia comercial Line es intentar estimular las empresas animándoles a invertir a entrar en el mundo digital el comercio online para eso pensamos que la regla de la devolución de un producto comprado online una garantía para el comerciante es que no tenga que devolver el dinero hasta que la mercancía la llegado efectivamente de vuelta

Voz 0927 27:12 una reclamación del otro día de las asociaciones de consumidores es que se ponga en marcha lo de las acciones colectivas para poder reclamar frente a los grandes fraudes como está este asunto

Voz 29 27:22 esta directiva está en negociación Consejo y el Parlamento va un poco más retrasada que el anterior la anterior sobre la modernización el derecho europeo incluyendo al mundo digital esperamos que haya un acuerdo con el Consejo antes de abril está probablemente hay que esperar a finales de año pero las discusiones de fondo sobre cómo garantizar que en que todos y cada uno de los veintisiete Estados miembros hay unas entidades cualificadas que puedan pleitear colectivamente en los consumidores está en marcha

Voz 0927 27:54 estamos hablando de muchas reclamaciones de los usuarios diciendo que muchas veces hay demasiadas dificultades para poder solventar los problemas es una percepción muestra que todavía falta mucho por avanzar para proteger a los consumidores hay de verdad interés político en que todo esto se resuelva frente al Gran Poder de las grandes empresas

Voz 29 28:13 yo creo que en el mundo global es efectivamente el consumidor puede tener la percepción de que es David frente a Goliat pero me gustaría pasar un mensaje muy claro en nivel de protección de los consumidores en término de derechos devolver el producto en términos de garantías sobre el producto en términos de lucha con los contratos y obsolescencia perdón en términos de saber quién me está viendo quede mundo digital es el mayor conjunto de reglas protectoras que existan global y lo que queremos hacer es modernizarlo para adaptarla mejor a las circunstancias luego puede haber problemas personales pero en general como bien permítame la expresión como ha demostrado el Tribunal de Justicia Don europea en España en materia de consumidores hipotecarios creo que tenemos un conjunto de reglas protectoras que son fantásticas para el consumidor

Voz 0927 29:05 sin embargo cuando hablamos del tema por ejemplo del diésel gay lo que pasó con los coches Volkswagen el fraude lo de las emisiones se hablaba el otro día se habla desde hace mucho tiempo en Estados Unidos grandes sanciones ir a los usuarios se les compensa aquí en España nada

Voz 29 29:22 claro ahí en Europa en estos y diverso un Estado federal tienen el sistema de sanciones federal en Europa no tenemos un sistema de sanciones federal la capacidad legislativa Unión Europea es más limitada lo que quiere o piensa perdón lo que estamos haciendo es intentar armonizar vía sanciones lo que se puede exigir a escala europea cuando hay un fraude al consumidor

Voz 0927 29:49 ya sobre el tema de la lentitud siempre se quejan el otro día también muchas asociaciones consumidores que decían que todo va demasiado lento qué pasa por qué van tan lentas las decisiones que muchas veces lo que se habla de compensaciones por problemas en las compañías aéreas por el roaming tarda tanto muchas veces en parte capado que qué qué pasa con esto las presiones de los países de las empresas los lobbies

Voz 29 30:13 no lo que pase insisto en que se tenemos un conjunto de reglas europeas que no están completamente armonizadas esta reforma legislativa que tenemos que estamos en el Parlamento Petén pretende solucionar una gran parte estos problemas lo que queremos es que hay unas sanciones armonizadas europea queremos acelerar los plazos me entre los cuales una compañía tiene que responder a una el consumidor por eso para entre otras cosas necesita que los consumidores tengan un lugar en públicas puramente mejor que la actual estamos en ello

Voz 0927 30:48 mal sale ve usted optimista e puede ser como

Voz 29 30:53 todo padre orgulloso de su bebé ha sido la persona que presento este paquete creo que he sido optimista porque el gran problema perdone que le diga es que a veces como David que somos todos no nos compensa por los derechos la gran propuesta que hemos hecho con las acciones colectivas es que es cualificadas que pueda ampliar nuestro nombre y luego a posteriori

Voz 0927 31:15 muy bien Francisco Fonseca director de la Representación de la Comisión Europea aquí en España tiene usted siempre que quiera los micrófonos de SER

Voz 22 31:22 lo de abiertos e pues encantó dijo su disposición gracias gran fuerte abrazo adiós

Voz 0881 31:27 especial Día Mundial de los Derechos del Consumidor con Jesús Soria

Voz 0927 31:32 bueno hablamos de una lamentable práctica que que no es nueva hablamos de telefonía denuncias de usuarios por malos usos de teléfonos de información de fraudes que incluso pueden volverse en contra de quienes intentan proteger el bolsillo y los derechos de los usuarios

Voz 30 31:50 trileros prisa

Voz 0881 31:51 punto cero los nuevos timos

Voz 30 31:53 las ofertas bajo sospecha los fraudes

Voz 3 31:56 es las estafas

Voz 0927 31:58 Alberto Harness muy buenos días bueno director de listas pan oye cuéntanos qué hacéis vosotros exactamente

Voz 1251 32:05 bueno lista spam punto com es un portal que nació en dos mil once que está destinado a hacer búsquedas de teléfono inversas por lo tanto es no buscar el teléfono una empresa sino saber el teléfono que te ha llamado a que presa realmente pertenece y cuáles son las intenciones que tiene tras la llamada mucha gente que pues a lo mejor el recibo una llamada en su teléfono móvil y no tiene tiene siempre es mucha gente muchos usuarios muchos consumidores se mete en nuestro portal buscan el número de teléfono ya ahí les nosotros les informamos

Voz 0927 32:32 detrás de esas llamadas hay muchas trampas no

Voz 1251 32:35 correcto el el portal empezó en dos mil once coma comentaba hay bueno en en los últimos ocho años ha habido un incremento increíble muchos cocineros pues están perdidos y no saben pues a lo mejor llamadas de números de teléfono premio

Voz 0927 32:48 o incluso sin quererlo lleguemos a unos comerciales que lo que tratan es de vender cosas por ejemplo a gente mayor antes contábamos un caso pero ese también es un caso que a vosotros estáis denunciando llegan a a determinadas personas de cierta edad les sacaban ofreciendo una cosa que puede ser más o menos atractiva pero acaban teniendo que comprar entre comillas algún producto que es donde tiene su gran negocio no

Voz 1251 33:12 sí de hecho si pues en el caso que tenemos ahora mismo en la web como Estado denunciado denunciando casos de esta de esta índole y recientemente pues empresas que se dedican a exactamente a este tema pues nos han demandado precisamente pues por poner de acuerdo a consumidores compartir información sobre caso así como se han visto afectados por por estas ventas

Voz 0927 33:33 esa es la historia porque nos llamaba seis esto es que vosotros por poner en practica estoy por las denuncias y reclamaciones que están saliendo en las redes con con clientes vuestros con gente que os sigue ahora os os demandan ellos piden dinero nos piden hasta doce mil euros de indemnización no sabemos por qué

Voz 1251 33:51 pues ellos básicamente a los consumir estado quejándose por haber sido bueno a sus productos bueno Xavier enganchado a la gente que hacían los comentarios eran pues los hijos el pasado mayo es porque presuntamente bueno los afectados eran personas mayores intensas estas empresas se ponían en contacto con estas personas mayores ilesos parecían pues un regalo pues una olla un horno eléctrico seduce a lo que sea entonces

Voz 23 34:14 les decían bueno pues le vamos a enviar el regalo gratis

Voz 1251 34:16 hice lo va a enviar casualmente pues bueno un comercial que está en su área junto al ir el comercial a casa de esta persona pues ahí es donde ya se empezaba pues le daban el regalo pero luego ya intentaban pues a vender pues enciclopedias o cualquier cualquier cosa buena hoy apagar pues a plazos entre es un buen muchos de sus usuarios entre estaba en nuestro portal poniéndose de acuerdo porque claro tu madre pues a lo mejor se ha metido pues en un crédito pues enorme una hipoteca es enorme para pagar algo pues que a lo mejor una enciclopedia Gago que bueno que considera que no que no que el prócer

Voz 0927 34:47 así denunció cómo los usuarios denuncian estas practicas estas empresas que puede excitar perfectamente no hay ningún problema en este en este programa os quieren callar la boca os piden una indemnización y además que todo tipo de todo rastro no que haya haya podido o que pueda haber en la red no sí correcto vuelva siempre lo son

Voz 1251 35:05 nuevas es el esté Iber Home y claro no tienen que hablemos nada más de ellos

Voz 0927 35:10 no os vais a plegar entoces sí sí vamos a seguir adelante y claro

Voz 1251 35:13 lo sí sí clientes no están contentas con un servicio un producto o la forma que les Altamira usted producto no están de acuerdo pues yo creo que lo lícito sería no a estas opción opiniones sino utilizar este feed back y hacerlo de forma constructiva Clare Jodar

Voz 0927 35:28 es el colmo del descaro es decir están engañando a gente están presuntamente estafando a gente cuando sale en críticas quieren encima callar la boca pero bueno alguna pista que podamos dar a la gente para que no Pickett

Voz 1251 35:41 bueno lo principal el pesado que mágica diría yo ese nadie va a regalar nada obviamente siempre hay una razón detrás

Voz 0927 35:48 a pesar del esfuerzo que estéis haciendo que es muy loable lamentable que esto siga pasando lo cual demuestra lo que venimos hablando los goles a lo largo del programa que hay bastante indefensión por parte de los consumidores o no

Voz 1251 35:58 eh totalmente al final estas empresas muchas de ellas también tienen datos nuestros nosotros no sabemos ni cómo nos han obtenido no sabemos qué quieren hacer con ellos cuál es la intención de su llamada

Voz 0927 36:08 Alberto Garre director de listas pan punto com muchísimas gracias

Voz 1251 36:11 muchísimas gracias

Voz 32 36:22 qué que tanto por ya que hace porque no

Voz 0927 36:36 cuánta gente es víctima de estos teléfonos tóxicos unas veces no sacan treinta cuarenta cincuenta euros pero otros casos abusan de gente mayor casi siempre terminan pagando muchísimo dinero por productos que seguramente ni necesitan ni quieren engañados otro fraude masivo el de las víctimas más vulnerables también el de las clínicas Eden tal se sienten protegidas las víctimas Isabel Palomino muy buenos días hola buenos días abogada de la Plataforma de Afectados de las clínicas Dental tú cómo es esto estamos analizando si tenemos los es y nuestros derechos son suficientes sino tú cómo ves la situación tú que estás llevando este caso concretamente con miles de afectados

Voz 33 37:22 bueno pues yo veo que los consumidores este caso Suay he sido protegidos en ningún momento es más estamos hablando de salud no estamos hablando de un tema simplemente económico por lo tanto tendría que estar mucho más vigilado siendo la Administración la administración pública a las que tiene el cometido de velar por ese cumplimiento de la norma por ese cumplimiento de todas las situaciones administrativas y sanitarias que de cumplir una clínica y en este caso yo creo que eso no sea realizado

Voz 0927 37:58 por qué hemos hablado algunas veces contigo lo que ha pasado con las clínicas en tal como ha pasado con otras clínicas anteriormente no tenía que haber pasado tenía que haber habido vigilancia no evitar esta situación claro

Voz 33 38:09 lo que no se puede permitir es que una vez que haya más de trescientos mil afectados por que se haya realizado a apertura de clínicas de forma masiva con unos materiales Lamas

Voz 20 38:22 darles afectando a la salud de

Voz 33 38:25 de de los usuarios

Voz 0927 38:28 que incluso después de haber pasado ha tenido que ser la justicia la que ha parado un poco los los los pies a a los responsables de niega ir sobretodo también a los bancos las entidades bancarias que querían seguir cobrando los créditos que han firmado esas personas no

Voz 33 38:42 sí evidentemente sabe que nosotros decíamos que ya nos tenía que estaban vinculados a ningún préstamo de consumo que podían dejar de pagar pero están siendo sometidos a verdaderos acosos por parte de las financieras para que continúen pagando ese préstamo de hecho lo están siguiendo haciendo después del auto que se ha dictado por la Audiencia Nacional

Voz 14 39:09 ajá por qué porque no no sea puesto lo

Voz 0927 39:12 mecanismos todavía para aprobado porque

Voz 14 39:14 bueno pues por las finanzas insiste intenta todo Armando

Voz 33 39:18 lo el conoce o quiere el miedo es muy libre Illes amenazaran pues con meterles en en el registro de morosos que no puede nacer que van a estar siguiéndoles les llaman continuamente pero ya les hemos comunicado y dicho que pueden dejar de pueden dejar de pagar aunque no puede ser es un sometimiento a esta a esta presión

Voz 0927 39:41 Isabel Palomino abogado de la Plataforma de Afectados de lo de las clínicas dentales Dental muchísimas gracias seguiremos hablando eh

Voz 33 39:47 pues muchas gracias a vosotros

Voz 3 39:50 te han engañado que han robado te han tomado el pelo reclama sus derechos serconsumidor con Jesús Soria

Voz 0927 40:02 dicho esto y para seguir hablando de derechos recuperamos algunas de las cosas que nos han dicho otras asociaciones de consumidores

Voz 11 40:10 Iliana Izverniceanu directora de comunicación de OCU en ocu queremos pedir hoy protección especial para los consumidores vulnerables que son sin duda los consumidores mayores que tienen más de sesenta y cinco años y que representan más de ocho millones de consumidores en España el son víctimas de engaños y abusos porque no pueden acceder a ventajas a las que tienen derecho y esto afecta a los mayores y a los que estamos en su entorno por tanto que pedimos pedimos que se garanticen los derechos de los consumidores mayores queremos que se tengo una especial protección que contrarreste la situación de inferioridad en la que se encuentran como lo queremos modificando la Ley General de Consumidores y Usuarios para incluir esta opción cura para obtener una protección mayor al consumidor vulnerable buenos días oir

Voz 8 40:50 ven Sánchez portavoz de Facua hemos reivindicar muchos cambios normativos en materia de banca telecomunicaciones vivienda sector asegurador podríamos pedir una ley de servicios de atención al cliente que gobierno otra gobiernos hacen amagos de ponerla en marcha que pedimos voces luego el usuario pueda ser indemnizado cada vez que sufren un de contrato una facturación irregular un abuso que le obliga a ponerse en marcha tramitar una reclama pero sobre todo lo que pedimos nuestra principal reivindicación exponer gobiernos serios este viernes a la altura administraciones que controlen el mercado que sanciones el fraude con dureza no lo hemos visto hasta ahora lo pedimos legislatura tras legislatura y aquí no hay cambios en eso realmente las empresas Strauss alegremente porque no les ocurre nada

Voz 1397 41:34 buenos días soy Gustavo Tamayo al presidente de la Federación de Consumidores Independientes estamos de enhorabuena estamos celebrando en el digamos vía de los derechos de los consumidores tengo que decir que los derechos de los consumidores en nuestro país pionero en en normativa pero nos hace falta todavía definidos de las directivas europeas nos traen muchas reformas y nosotros aquí tenemos que aplicarla estamos esperando la ley de servicios públicos por ejemplo que publica para que los consumidores tengan una perfecta defensa en cuanto sus derechos estamos esperando que se defina la y la exhibición de consumidor vulnerable pero excesivamente estamos muy contentos porque nuestro país está perfectamente delimitadas la normativa de defensa

Voz 8 42:19 los buenos días soy Carlos mujeres presidente del Consejo de usuarios soy optimista en cuanto al estado de salud de los derechos de los consumidores el Constitucional acaba de reconocer el derecho de esos consultores sin embargo la cruz de esta situación se aprecia en este mismo el caso el consumidor lleva batalla Henri planteando seis años porque se le reconozca su derecho y ahora todo vuelve a empezar el delito español tampoco recoge días detalladamente los secretos ultra partes de las sentencias de nulidad de cláusulas abusivas los consumidores tendrían los tenemos que esforzar mucho para los líderes de cláusulas abusivas

Voz 0927 43:05 porque claro estamos criticando mucho que las administraciones podrían hacer mucho más las administraciones europeas que nos sentimos bastante desprotegidos pero nosotros de verdad ponemos toda la carne en el asador para solucionar nuestros problemas

Voz 34 43:22 laboratorio de análisis estudios investigaciones la ciencia al servicio del consumidor Antonio castillos partía muy buenos días o nada

Voz 0927 43:33 buenos días catedrático doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona le conocí hace unos días en una jornada en la Comisión Nacional Mercado de la Competencia hablando sobre lobbies y nos vino Le dije te voy a debía llamar el domingo sí porque claro los españoles según los datos que dabas reivindicamos mucho estamos somos líderes exigiendo a las administraciones que no nos den soluciones a los problemas pero lo luego a la hora de exigir Jiri de pringar nos estamos en la cola no pues sí la verdad es que las

Voz 23 44:06 estadísticas nos dicen que los españoles le pedimos al Estado Gene mucho de los problemas sociales que tenemos pero luego en el momento de cuando se les pregunta qué ha hecho usted para intentar influir o presionar para que eso sí la práctica nos dicen que básicamente los españoles protestamos mucho de boquita en las cafeterías son otros sitios pero nos movilizamos poco para exigir nuestros derechos

Voz 0927 44:31 por ejemplo nos asociamos pocos siempre se ha dicho sindicatos pero es que pase igual con las asociaciones de consumidores

Voz 23 44:36 por ejemplo nos asociamos muy poco somos de los países europeos que tasa más baja de asociacionismo tenemos y eso repercute también en la fortaleza de las asociaciones que defienden los intereses por ejemplo los consumidores sino de consumidores tuvieran una filiación muy alta pues eso repercutiría primero eso en su poder hacia sistema político también ayudaría a tener mejor y mayor financiación de estas asociaciones hice podría digamos potenciar todo lo que en la actividad en la defensa de los consumidores desde el punto de vista de que el Estado hilo gobiernos pues y sancionen y controlen cómo están trabajando y utilizando las empresas os sus actividades profesionales

Voz 0927 45:19 tu hablabas el otro día de cómo actuaban los lobbies y nosotros podíamos ser un perfecto lo vi lo que pasa es que estamos organizados somos un poco vaguete es eh sí o no

Voz 20 45:28 no

Voz 23 45:28 exacto la cuestión dieta que que digamos que nos podemos movilizar un poquito en la calle pero luego cannabis lo que son nuestras demandas implicando Nos y haciéndonos socio de asociaciones pues es muy muy complicado tenemos que asumir que hoy en día tal como está la situación política en general los países aquellos aquellos consumidores usuarios que más uno mueven son los que tienen mayores posibilidades de que se les escuche y que se les haga caso

Voz 20 46:00 ah pues Antonio Castillo parecía catedrático

Voz 0927 46:03 doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona muchísimas gracias ha sido un placer e otra otra mirada que siempre viene bien que no es normalmente en la que la que tenemos en este programa eh muchísimas gracias y un fuerte abrazo adiós

Voz 23 46:15 igualmente

Voz 35 46:18 el día frío ir desnudos de olor ACA velo ido sin licencia

Voz 4 46:40 especial Día Mundial de los Derechos del Consumidor con Jesús Soria he desde el consumo

Voz 0927 46:55 María Faura venga a cuéntanos ya cosa que haya visto en las redes

Voz 1463 46:57 bueno en primer lugar tenemos que agradecer la buena acogida que ha tenido la noticia quedábamos el domingo pasado donde hijo José Miguel Mulet afirmó que el colágeno no hace nada esa entrevista ha difundido con la cuenta de la Cadena SER a través de Youtube de Instagram y Twitter además fue lo más leído en la web de la Cadena Ser el jueves así que muchas gracias

Voz 0927 47:16 aquí damos mucha noticia de mucho interés satélite no es la primera vez que ha pasado esto venga más por lo tanto ávido

Voz 1463 47:22 muchas reacciones muchos comentarios entre ellos destacamos el de Aspe nos intentan enredar siempre vaya negocio otros usuarios aplaudían a Muller decían que lo explica muy bien

Voz 0927 47:33 eso por supuesto aunque como siempre hay de todo

Voz 1463 47:35 también hubo gente que no se cree lo que contó él los cuales aludían a que desde que toman colágeno sus rodillas ahora están mejor que antes no podían correr y ahora sí

Voz 0927 47:45 bueno hay gente que le va muy bien pues nos alegramos mucho pero parece que más bien engañoso

Voz 1463 47:49 pero no todo ha sido colágeno en cuanto a la indignación de los productores de cítricos hemos encontrado a algunos como qué vergüenza el mercado no funciona hace falta una regulación fuerte

Voz 0927 48:00 a ver la encuesta que hemos planteado esta semana que ya está colgada en nuestra web que tiene que ver con

Voz 1463 48:06 como el uno de abril vence a la suspensión del impuesto a la generación eléctrica que el Gobierno aprobó en octubre pasado para contener el precio de la luz y cómo reactivar lo podría ser tachado de electoralista parece que la luz volverá a subir por eso preguntamos qué Gobierno ha tomado medidas de verdad para evitar las constantes subidas de la luz como sólo han gobernado dos partidos pues éstas son las opciones PSOE PP o ningún

Voz 0927 48:30 no bueno muy bien y los resultados de la última encuesta que nos hemos metido en la política tomos últimamente preguntando muchas cosas políticas Vega

Voz 1463 48:36 bueno pues preguntábamos qué partido crees que defiende mejor tus derechos como consumidor los oyentes piensan que la izquierda los defiende mejor exactamente creen que con un cincuenta y cuatro por ciento de los votos Podemos es el que mejor lo hace seguido de PSOE con un XXXIII sin embargo no confían tanto en la derecha

Voz 14 48:53 en un ocho por ciento para ciudadanos y un cinco para PP que poquito no sea que confían sobre todo vale vale bueno tomamos nota

Voz 4 49:21 estás escuchando SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 7 49:38 esta

Voz 0927 49:43 bueno pues terminando recordamos por cierto que los afectados por las cancelaciones de vuelos del Boeing siete tres siete Mads ocho tienen derecho a asistencia de las compañías aéreas al reembolso del billete o que les ofrezcan un transporte alternativo indemnizaciones pues ya saben se agarran a de las circunstancias extra Ordín Arias buen otra cosita para terminar porque también esta semana el pasado viernes también fue noticia en la han el movimiento de muchos jóvenes contra el cambio climático que piden medidas El capitalismo mata el planeta el medio ambiente es mucho más importante que los beneficios empresariales la lucha contra la destrucción del planeta se ha convertido una cuestión de supervivencia vital el sistema capitalista nos conduce a la catástrofe ecológica bonos daban algunos datos por ejemplo en Gijón la contaminación se ha multiplicado en un dos mil trescientos por cien en dos mil dieciocho en Madrid cerrar el centro al tráfico ha rebajado niveles de contaminación en un treinta y siete por ciento los océanos ya sabemos que son esquilmados y en poco tiempo habrá más plástico plásticos que Peces bueno pero qué piden los jóvenes pues atentos atentos a lo que piden estos jóvenes para luchar contra el cambio climático Sonia

Voz 1463 50:57 nacionalización de todas las multinacionales energéticas inversiones públicas para establecer una industria energética cien por cien ecológica sostenible lucha contra la pobreza energética una red de transporte público gratuito de calidad y ecológico no nacionalizar las industrias automovilísticas aeronáuticas in navales la tierra y la industria ganadera un alimentación sostenible ecológica hispana para el conjunto de la población empresas públicas de reciclaje de una producción sostenible planificada democráticamente

Voz 0927 51:26 vienen pegando fuerte eh

Voz 36 51:29 sus denuncias con nombres y apellidos

Voz 4 51:32 casamos con nadie en SER Consumidor

Voz 0927 51:35 bueno no olviden no olvidéis que para las denuncias estamos aquí serconsumidor Consumidor

Voz 4 51:41 para consultas y denuncias SER Consumidor arroba gmail punto com Si lo quieres déjanos tu nota de voz en nuestro Whatsapp seiscientos setenta y nueve cero uno setenta catorce

Voz 0927 51:55 en la semana que viene vuelve nuestra sección de los oyentes siempre con un teléfono de contacto para consultas además del Whatsapp también os lo podéis dejar en SER Consumidor arroba gmail punto com y nosotros seguimos en nuestras redes Twitter Facebook y Twitter Jesús Soria le siempre en nuestra web dónde encontráis mucha información durante toda la semana una noticia que nos gusta para despedir y que hoy nos trae Cristina del Casar

Voz 3 52:21 la buena noticia será el Día Mundial de los Derechos del Consumidor hoy nos paramos en un estudio del portal

Voz 37 52:28 los números por nosotros nos abre los ojos elegir los proveedores más baratos nos puede permitir ahorrar al año hasta tres mil setecientos euros en las facturas del hogar más o menos la mitad del presupuesto familiar en hipotecas cuentas bancarias Internet gas o préstamos personales vamos que entre elegir bien o mal aplica uno de los mensajes de este programa busca compara hay una diferencia de bastante dinero

Voz 38 53:00 ha

Voz 3 53:07 hola juntos

Voz 39 53:08 a pedir que se cargaron las ruedas del Consejo y ahora me dicen que eso no es nada y luego yo como un tipo jazz madre yo con mi petición común gilipollas o la manía proclamar que el feminismo no es cosa de la izquierda al revés que es un invento

Voz 40 53:32 pero yo no Morillo como Hypo ya es madre allí en la amarillo común Filipo II

Voz 3 53:46 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana Javier del Pino

Voz 14 53:52 tampoco canta tan mal Javier no bueno un poquito de humor El Mundo Today

Voz 3 53:57 y para terminar

Voz 1981 54:01 la fábrica de Moner Haití Pérez dejará de fabricar timbres porque nadie los compra

Voz 0927 54:06 Araya Fábrica de Moneda interfono

Voz 1981 54:09 Bosé asegura Hacienda que esos impuestos a él le funcionan hay que diluir mis declaraciones en agua insiste aunque la Agencia Tributaria considera que son papel mojado

Voz 0927 54:20 los trabajadores del globo a tendrán que pagar un alquiler para dormir dentro de su mochila del globo

Voz 1981 54:25 el hermano feo de George Clooney será la imagen de Dolce Gusto se comió un imán con forma de piña porque era lo único que había en la nevera