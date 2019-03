El Cine en la SER: La diversidad del cine en español llega a Málaga (15/03/2019)

Voz 1 00:00 hasta aquí

Voz 3 00:22 arranca el Festival de Málaga dedicado al cine en español y donde este año confluyen películas muy diferentes que representa nuestro cine estarán Neus vais con esta crítica social una mirada diferir

Voz 1463 00:33 de que ya pasó por la Berlinale también hay comedias con vocación taquillera como taxi a Gibraltar con Dani Rovira es la película de inauguración del certamen con gran cabida para los documentales el cine latinoamericano precisamente taxi a Gibraltar es uno de los estrenos de esta semana otro de ellos importante no pasa por las salas va directamente a Netflix es triple frontera está llena de estrellas Ben Affleck Charlie Hunnam y Oscar a Isaac en televisión estamos muy contentos porque vuelve la irreverencia con Ricky Gervais

Voz 3 01:27 en la SER con Elio Castro hola qué tal tal hijo de Manuel Romero hola qué tal bueno ha empezado el festival de Málaga Un certamen que busca conectar digamos todos los tipos de de cine español vamos a ver comedias como los Japón vamos a ver documentales cine latinoamericano cine español de autor como la nueva película de Neus pero además también hay películas de Netflix que te llevaría a una isla desierta hay series de televisión gigantes de Movistar Plus e instinto ese thriller erótico con Mario Casas a ver qué es lo que más os apetece de este certamen

Voz 0544 01:59 el que no nos aburramos osea no lo digo porque muchas veces es el cine español tiene estos altibajos tan grandes no que ves cosas que están muy bien que son muy interesante y que son películas que que alojó pequeñas joyita

Voz 4 02:14 bueno pues vimos verano mil novecientos noventa y tres

Voz 0544 02:18 bueno pues Isidre y luego vemos tiene muy comercial no también que tiene mucho éxito en taquilla pero quizá para la crítica para la prensa cinematográfica pues es un poquito menos menos interesante ir desde hace unos años que se abierto al cine latinoamericano encaminadas series pues si se ve en Degaña pasa por ejemplo vimos matar al padre que fue una sede que me gustó mucho

Voz 3 02:37 los dos mucho también remarcó

Voz 0544 02:39 pues esperemos eso que este año veamos eso eso alguna serie alguna película yo pido todas pero bueno alguna que sí que marque un poco en una tendencia de temporada

Voz 3 02:48 pues esperemos que sea así también hay youtubers tu primer año lleno de acompañados por este club

Voz 5 02:56 lo primero al llegar al youtuber eso bueno yo creo que es un festival que tiene una variedad en español y una diversidad bastante

Voz 1084 03:04 hay cosas interesantes porque entre comedias dramas luego la sección latinoamericana que también es como la española que siempre hay alguna joyita que luego hace un buen recorrido en festivales eso o en taquilla y las series este año

Voz 6 03:17 tampoco yo creo un poco más cojo no porque a estas dos serios es una segunda temporada hay suelo es un adelanto de Mario Casas pero sí que se abre a a mucho no el documental De Wit Michu y entonces pues yo creo que es interesante siempre ver por dónde tomar un poco el pulso al cine español a a través de este festival que que lo hace películas que que van a carrera de premios casi siempre

Voz 3 03:37 pues como decíais hay comedia mucha comedia de hecho la inauguración y la clausura son dos comedias protagonizadas por el mismo actor Dani Rovira que es una apuesta segura para las televisiones que son las que pagan estas comedias así que vamos a empezar por la cinta inauguración porque es que además es uno de los estrenos de este viernes es una comedia como decíamos dirigida por el argentino Alejo

Voz 1463 03:58 la que se titula taxi a Gibraltar una

Voz 3 04:00 Nicola en la que Dani Rovira interpreta a un taxista pues sumido en la precariedad que se embarca en un viaje desde Madrid al Peñón con un argentino con mucha labia que acaba de salir de la cárcel y una novia a la fuga que se encuentran a mitad Ingrid García Johnson Joaquín El completan el reparto

Voz 2 04:15 la Manchester United Manchester tenía un plan Éste es el peñón de Gibraltar a dentro hay cincuenta y dos kilómetros de túneles y contó que en algún lugar departamentos lleno de oro en los lo tiene que está llevó vamos entrar como turistas ya llevaron sesión

Voz 7 04:36 el plan

Voz 3 04:37 pues ese es el plan ni más ni menos

Voz 1463 04:40 que encontrar oro en Gibraltar

Voz 0544 04:43 comedia para para público yo espero que tenga mucho recorrido comercial a mí lo que más me llama la atención de la película es que ese los tópicos del argentino seductor con labia y el español eternamente cabreado absolutamente por todo con el fondo de Gibraltar obesidad grave inglés que tienen tanto argentinos como como españoles los argentinos con las Malvinas los españoles con Gibraltar pero creo que no será sacado eso todo el jugo que se podía sacar a ese tipo de situaciones ya los personajes y me gusta ver mucho a Ingrid García Johnson de un papel un poco disparatado de comedia porque yo creo que ya tiene una vis cómica aún por explotar y aún por desarrollar muchísimo

Voz 1463 05:22 totalmente Amy fíjate eh no se José que te parecerá pero me parece esa pensé que iba a ser mucho más floja de lo que resultó

Voz 1084 05:30 lo pensaba me gusta el humor creo que tienen cosas falló

Voz 1463 05:33 todas quizá pues eso más eh hubiera sido más incisiva con los argentinos todavía más pero me hace mucha gracia me parece que Joaquín él está estupendo que Dani Rovira también en ese en este nuevo papel de de hombre cabreado no persiguen el camino sigue encuentra algunos fallos pero bueno me parece una comedia muy divertida

Voz 0544 05:53 sí una comedia muy comercial no decía de Ingrid

Voz 1084 05:56 García Johnson que que en esta vena cómica no nos decía que claro esta película la grabaron antes de su explosión un poco televisiva no con bronca no es la resistencia quedan conocido de esa manera bueno es una comedia interesante interesa sobre todo que parta de la desesperación de de los personajes cada uno en un sentido no ya sea en el pueblo ya sea en la ciudad o ya sea en la cárcel tiene cosas interesantes sobre todo no incide demasiado en gags cómicos sino que es un poco la la comedia de la situación no de toda la aventura loca que surja alrededor de estos tres locos desesperados y bueno no sin ser redonda es una comedia que que pueden funcionar en taquilla seguramente

Voz 1463 06:37 bueno pues de Dani Rovira es el tercer malagueño en importancia dentro de cine cine porque bueno pues están Antonio Banderas está Antonio de la Torre que también es malagueño y además este año pues Dani Rovira inaugura clausura como decíamos el festival

Voz 8 06:52 yo me siento muy muy afortunada ser profeta en mi tierra no como que siempre se escucha en el refrán que muchas veces refrán atienda verdad es nadie profeta en su tierra yo me siento súper afortunado porque a mí siempre me ha querido muchísimo desde que empecé con los monólogos relata la mente pronto me hicieron pregonero malagueño del año pero en ese aspecto estoy siempre súper contento

Voz 1463 07:12 bueno pues mientras

Voz 0544 07:14 aseguraba porque además Málaga es un festival muy agradecido de Annecy de

Voz 9 07:18 da mucho calor a a las alfombras rojas arranca camisa

Voz 3 07:23 se está más sencilla a Dani Rovira

Voz 1463 07:26 el arrancarán bueno taxi a Gibraltar es una comida de amistad pero también decíamos que tiene temas sociales habla de esa precariedad de la gente ficción ya está del peligro de de conseguir dinero fácil por eso decía Dani Rovira que la comedia para él es un lubricante para contar muchos dramas

Voz 8 07:43 Comedia no deja de ser una especie como de detonador una especie como de lubricante para poder contar otras cosas no no no hacer de una hora y media sentado en una butaca en una especie de de dramas que para eso existe también películas con drama no pero creo que no hay nada lo suficientemente serio ni importante que no se pueda contar desde el prisma de la comedia

Voz 1463 08:06 bueno José note no analizó demasiado todos estos elementos

Voz 9 08:10 estaba en su día casos sociólogo

Voz 1084 08:14 mucho incidir en ese personaje que curiosamente es un personaje que tiene problemas con no que su mujer La Habana le van a subir el alquiler de la peluquería que no paga la hipoteca que bueno pero no quería hacer mucho retrato social de esta España en promoción al menos

Voz 1463 08:31 pero si su compañero el argentino Joaquín El que analizaba pues esa desesperación con el sistema de los personajes

Voz 10 08:37 la base la película muestra que que quizás estamos viviendo un sistema este si ese nivel global que es incómoda que que hace que que las personas tengan que vivir situaciones extraordinarias para poder salir adelante en el día a día Nos hemos vuelto una máquina de consumo de de de de estar todo el tiempo currando y que esto y lo otro Si la película en ese sentido muestran muy al principio de la película

Voz 0544 09:06 tampoco la situación en la que están estos personajes

Voz 10 09:08 porque es posible este encuentro en ese ámbito de la desesperación

Voz 9 09:12 lo tiene claro es curioso

Voz 0544 09:14 hola el miedo que tienen actores y directores a a que la película parezca más seria de lo que de lo que es en este caso no sea o que traté algún tema con lateralmente social pues que se habla así de gente que tiene un préstamo en el banco y que no llega a pagar lo que le pueden desahuciar y tal pero mantenga a tener un discurso general general no no

Voz 1084 09:34 en una implicación pero yo creo que eso es

Voz 0544 09:36 está muy marcado para decir que la gente no vaya pensando que es un dramón social no bueno en este caso no lo ves una película divertida y nada más

Voz 1463 09:43 pero es verdad que tiene es interesante porque decían griegas día Johnson que que bueno que que da curioso que era una película que sí que estaba muy conectada con el tiempo con la realidad social donde iba a estrenarse

Voz 11 09:55 en ningún momento pretende aleccionar de nada ni nada también habla de temas que están sufriendo en nuestra sociedad porque las pelis tienen que estar ancladas a la realidad de alguna manera está pero es una peli de aventuras

Voz 12 10:06 IVE familiar ID inhibirá aves

Voz 11 10:08 ABC de fantasía pero eso no quita que muchas veces para tú anclar el espectador o tenerlo enganchado a la pantalla tengas que darles también elementos de realidad que son las cosas que están pasando

Voz 12 10:18 día a día hay que son las que están metidos

Voz 1463 10:20 en la película bueno pues vamos a cambiar de estreno porque la gran película el Blockbuster digamos de esta semana pues no va a pasar por los cines es una cinta de acción un drama sobre la avaricia el dinero se va a estrenar exclusivamente en Netflix mientras Hollywood sigue peleándose a ver qué hacen con los Oscar pues NEC sigue eh mostrando el poderío económico porque esa película costado pasta Triple Frontera ha reunido al director Jaycee Chan do el del año más oscuro Martín Kohl al guionista de La noche más oscura Mark Boal juntos configurado pues una historia con un grupo de soldados Jeff soldados norteamericanos de clase media baja que se reúnen para robarle dinero a un arco de la droga en esa zona no que ocupa tres países en Latinoamérica los protagonistas tienen cachés son Ben Affleck Oscar a Isaac Charlie Hunnam Pedro

Voz 4 11:08 y a punto de hacer el reconocimiento

Voz 13 11:11 según seis pero sólo eso nada de disparar cuando es salimos el jueves bogey

Voz 5 11:31 bueno pues es si es muy entretenido la verdad para verla

Voz 0544 11:36 sí en televisión bueno en pantalla grandes podría estrenar pero es muy entretenida a mí me recordaba en algunos momentos eso pues eco algo así como El tesoro de Sierra Madre no de estos de estos que van buscando el oro van buscando la riqueza van buscando el éxito fácil no hay pero que luego entre ellos empiezan a existir unas rencillas y va a comiéndose un poco esa amistad que que tenían y desde luego también eso de que han sido soldados que han cumplido con su deber en guerras en misiones peros Se

Voz 9 12:05 lo más pobres que las ratas no es un poco el tema aquí claro si ese punto

Voz 0544 12:10 me dicen vamos a luchar ahora por nosotros vamos a ganar el dinero que merecíamos no y que no y que no ganamos Si bueno pues en eso en una super digamos misión para consiguen muchísimo dinero y con no cuento más pero es curioso no esas relaciones de solidaridad de amistad como se van poco a poco res resquebrajado aunque al final en la amistad por encima de todos ellos

Voz 1463 12:34 luego está muy bien con entrado el mundo latino y el mundo sajón porque os Caixa aquí Pedro Pascal hablan en

Voz 0544 12:40 sí escurre todos

Voz 0457 12:43 la así la en la selva

Voz 0544 12:45 Amazonas los Andes en fin es un recorrido unas grandísimas superproducción la verdad parece que Netflix gastara pasta pero bien bien gastada no es la

Voz 1084 12:55 la puesta mainstream un poco por por sacar pecho de de todo lo que están haciendo a mi me parece que tiene cosas muy interesantes sobre todo eso de decías los veteranos de guerra pero es que aquí ya tienen cuarenta años no es el veterano de guerra que imaginamos de de sesenta años a ver esa situación económica en la que están y luego también toda la reflexión acerca de puesto el dinero de la avaricia de cómo al final esa amistad lo que decía Joseba resquebrajado un poco por por a ver qué pasa con con el dinero es muy interesante la mirada que Netflix está poniendo al poder latinoamericano yo creo como también espacio de grabación de fascinación en en Estados Unidos

Voz 1463 13:33 sí a mí me me gusta mucho ese director me gustó mucho el año más violento y me gusta mucho más Coll luego en en la que hizo con con Robert Redford Cuando todo está perdido quizá que que era muy potente tan bien pero quizás es la única ese sale un poco de esta como una investigación por el dinero por la avaricia y no desde el colapso de la crisis a esos años setenta no en el Nueva York y en esta que sí que están esos temas y que está la avaricia sigue esta pues eso las las luchas usar la la amistad enemistades al final todas las pequeñas decisiones que va tomando y que bueno eso pueden afectar a es bueno mala persona luego en la a la larga pero sí que me parece mucho más comercial o menos poliédrica que las anteriores son así me parece muy divertida me parece que ellos están estupendos y me gusta mucho Ben Affleck

Voz 0544 14:25 Pedro Pascal que debimos sembraba hace hay quizá aquí también hacia otro otro papel el reparto es un caramelo para la plataforma porque son caras muy reconocida Si esto es una apuesta segura de que sabes que te va a funcionar si luego también tiene eso una una reflexión el el dinero o la vida no y cómo estás siempre eligiendo un poco entre oye voy a perder muchísimo dinero puedo perder mi vida entonces que el hijo que el dinero que puede causar mi muerte au prescinda de eso de millones y millones de dólares y sigo vivo no

Voz 1463 14:55 luego es también como el daño que que que muchas veces Estados Unidos y también el narcotráfico han hecho en en Latinoamérica en esas pequeñas aldeas osea que eso también es bueno decía José antes Kenneth Blix estaba intentando sacar poderío en América Latina o en todo el sello en español digamos sabes que te hay sede en Madrid que pronto en un beso así se inaugurará bueno pues de momento ya están notando las cosas porque la premier europea de Triple Frontera fue aquí en Madrid eso es algo novedoso porque siempre te tienes que ir a Londres o a París entonces aquí vinieron periodistas de todas las capitales hacer las entrevistas a estas estrellas estuvo Oscar que estuvo Ben Affleck con él pues hablábamos de hablábamos de Netflix hablábamos de la avaricia del dinero y también de la masculinidad porque es una película con muchos machos alfa pero donde bueno sí que se SP distintos tipos de masculinidad o lo que la sociedad exige a los hombres

Voz 14 15:48 de está supuesta chocado yo esto

Voz 15 15:54 es una película sobre las fuerzas especiales del Ejército alguno de los personajes incluso son militares en activo pero no es una película sobre hombres exclusivamente sino que es interesante preguntarse si esta es una película sobre la masculinidad es una pregunta sobre hombres porque circunstancialmente todos nombres yeso así ya que fuera más realista eso nos lleva a pensar que atribuimos de manera inherente a lo masculino y qué es lo que impone la sociedad a los hombres pero creo que si nos da las claves de algunas fortalezas y algunas debilidades de lo que es la masculinidad y tenemos una enorme lealtad de estos hombres hacia lo niega que actúan como si fueran hermano violencia para resolver pierde

Voz 14 16:32 si vas a esas minas alzado hablan

Voz 3 16:38 pues estaba muy lúcido Ben Affleck sí pero no

Voz 0544 16:40 habla español

Voz 9 16:42 mira cuando venía a promocionar hablaba así lo narraba

Voz 1463 16:45 todo hablaba en español pero yo creo que ya no comía chicle todo el rato había como mucho interés por ver si se había operado no se había operado bueno estas cosas estas frivolidades

Voz 9 16:56 es que siempre que siempre surgen

Voz 1463 16:58 sí bueno pues si queréis vamos a pasar a otro estrenada esta semana que es Beautiful boy es un drama que se ha quedado fuera de la temporada de premios se presentó en el Festival de San Sebastián está dirigido por el belga Félix van Groening que debuta en inglés después de Álava Ramón robo aquí adaptó una historia real la del periodista la de un periodista musical y su hijo que era adicto a las drogas es el intento de un padre por entender la adicción de su hijo is los protagonistas pues son una pareja de actores Steve Carr a la vez que actúan en esta película

Voz 4 17:28 ha estado investigando me enganchó mejores papá tú tienes controlado si lo asustado que éstas se porque hago las cosas diferente me atrae la locura cuentas de mí porque era era algo maravilloso tu creación especial no te gusta quién soy ahora quién eres ni empapar soy yo

Voz 5 17:59 a mí me parece una propuesta muy interesante tiene varias cosas el

Voz 1084 18:03 tiene varias cosas interesantes y también falla en alguna de las cosas clave que que tendría que tener la película es esos dos puntos de mira no porque estabas las dos libros el libro que escribió el padre y el libro que escribió el hijo entonces como una realidad compartida dos enfoques dos o dos puntos de vista IS equilibrio de las dos realidades por momentos no le encuentra el tono que tampoco es fácil porque es una película de adicción es llevarla al cine siempre es complicado para para saber encontrar el registro que no quede ni glorificar ni como algo de evasión no mística y entonces hay falle la banda sonora también es un poco envolvente y embaucar

Voz 9 18:40 la hora

Voz 1084 18:43 pero bueno a mí sí que me gusta ellos dos está muy bien y también es verdad que sea es un actor que que te lo crees ya adelgazó no sé cuántos kilos ocho o nueve kilos

Voz 0457 18:54 que a hay que no es una película muy

Voz 1084 18:57 explícita en en el tema de de la adicción ni tampoco cuenta la motivación no simplemente es un personaje un tanto depresivo un tanto disperso pero es un chaval encantador in

Voz 1463 19:09 sí de hecho yo creo que lo lo original de la película es que generalmente son adicto a las drogas que bueno pues acabas y acaba en la delincuencia o está en entornos digamos más marginales ya que es una familia burguesa e intelectuales en el es periodista de la Rolling esto

Voz 9 19:27 no es un periodista freelance con una casa

Voz 3 19:30 Ana si bien no lo explicamos ninguno de los

Voz 9 19:32 es no declaración

Voz 3 19:35 no no no pagará IVA

Voz 9 19:39 pero qué me pregunto

Voz 3 19:41 sí bueno en sí es una como una infancia perdí

Voz 1463 19:44 irá como una el querer volver a la infancia mi me parece que es una película totalmente fallida de tono que que ellos están muy bien y que es una historia interesante la del padre intentando entender porque su hijo estaba

Voz 1084 19:54 que también es una dicción del padre por intentar salvar al hijo tener las herramientas que que no tiene realmente acabase en una historia de amor entre padre y

Voz 1463 20:04 lo único que pérdida de confianza quieres sería un día a veces te mete la música indie luego quieres luego es un dramón muy convencional luego es empalagosa yo creo que empieza muy bien me gusta mucho de esa escena de Steve Carell buscando en Internet de adicción a las dos de Dios mio qué está pasando no y luego como como todo se desenvuelve luego que todo esto sea una relación padre hijo porque generalmente pues son las madres las que tratan con con este que es un padre y un hijo y eso es es interesante ellos la verdad es que están muy bien bueno pues Timothy Salomé que es el hombre de moda el estuvo nominado al Globo de Oro no lo consiguió los Oscar y eso hizo que en Twitter pues la legión de fans que debe tener Cabrera muchísimo hizo bueno el estuvo en San Sebastián fue aún McDonald's como nota

Voz 3 20:50 en San Sebastián

Voz 1463 20:52 este en temas muy bueno explicaban un poco pues como los problemas económicos y los problemas de drogas están afectando ahora mismo ha estado en EEUU

Voz 16 21:02 pero a la adicción no tiene límites y no discrimina en función de raza género clase sino que cualquiera puede verse afectado por una adicción el alcoholismo en Estados Unidos es particularmente una crisis una crisis con los brazos ahora mismo la mayoría de la gente tiene una adicción a los opiáceos la sobredosis matan más que los accidentes de tráfico o la violencia con armas es el mayor asesino

Voz 1463 21:27 bueno le preguntábamos también en esta entrevista en San Sebastián que de dónde pensaba él que podía venir esa crisis sobre todo una epidemia que afectaba como en el caso de su personaje pues a los más jóvenes

Voz 17 21:37 es que es algo que afecta globalmente pero especialmente en Estados Unidos creo que se debe a la desilusión que tiene la gente en este mundo digital y tecnológico algunas veces es una desilusión de la propia realidad no es una incidencia son cinco

Voz 1463 21:53 bueno Evelio cuidado con meterte mucho en Instagram

Voz 9 21:57 todos adicción

Voz 1463 21:59 bueno vamos a pasar ahora otra película que tampoco le pasa un poco como abierto y full voy noto no tuvo demasiado éxito en los premios es el gordo y el flaco la biografía de la mítica

Voz 3 22:09 ah perdón Juan Aranaz pareja de Hollywood

Voz 1463 22:12 cómico Steve sientes de casos mítica ya te pongas como te pongas son Stipe ni John Si Reilly los que dan vida a los actores en un momento muy concreto de su carrera cuando el éxito en Hollywood ya estaban Se estaba disipando realizan una gira por Londres por los teatros de Londres con bastantes achaques de salud

Voz 2 22:30 la proyección de fondo música

Voz 18 22:37 dejó alguna Stan Laurel guión Harvey han llegado hoy a Gran Bretaña para hacer una gira por todo el país

Voz 2 22:42 de esto lo hacemos mientras vemos si cuaja la película me encargaría de que esta gira empieza con buen pie la torre Eiffel es increíble el éxito que del mismo repertorio

Voz 9 23:00 bueno está bien o mal reflejada

Voz 0544 23:04 bueno lo que pasa es que se si en un momento en que ya soy ya son mayores es última gira han dejado de tener éxito tiene ese viaje nostálgico deberá unas grandes estrellas de cine en sus últimos años de carrera como tienen algún ramalazo de de genialidad todavía pero bueno su tiempo digamos que que ha pasado no físicamente lo lo notan pero también el público es otro al principio bueno en esta en esta gira los dos actores me parece que está muy bien tanto John Reilly como Steve Cuban me gusta mucho Steve Cougar

Voz 9 23:34 sí me gusta más sí lo que pasa es que este hombre no digo por qué

Voz 0544 23:39 que se haga que haya que meter en en en trapos sucios no pero que la película quizá indaga poco en en la pareja en si no que se llevaba muy bien aunque había alguna desavenencia y luego me me extraña el papel de las mujeres que muchos muchos lados en muchos momentos parecían algunas Arpón

Voz 9 23:58 las películas Yoko Ono

Voz 3 24:00 no no no

Voz 0544 24:02 osea que bueno es una película que se deja ver pero cada vez que salen los verdaderos el Gordo y el Flaco pues la verdad es que nos damos cuenta del los geniales que eran no ida una cosa que me gusta mucho la película es cuando de vez en cuando Ellos en la vida real hacen como algún número recordando en las viejas películas de el borde de la vida cotidiana no es momento que suben en la estación de tener un baúl tu cuando llegan a una a un hotel en fin esas cosas son las que más me han gustado

Voz 1463 24:30 sí yo creo que de lo que pecan pongo la película es que son demasiadas actuaciones claro es no son el gordo claro entonces eso es un poco lo que me aleja me gusta más el cómo se como creaban esas escenas urbano en el tendencias y pongo este diálogo para arropar Cut eso me parece muchísimo más interesante y luego lo que de lo que decías tú que me hubiera gustado una exploración mayor de la persona detrás del personaje y si lo de las mujeres es como las que los separan desde que a lo mejor fue así y no y las dos edad

Voz 9 25:04 no malísimas y no bueno pues miraban varias veces cada cada

Voz 0544 25:09 no perdieron mucho dinero en sus divorcios y tenían que seguir trabajando en fin que es una una relación compleja dice que se compenetramos muy bien hoy además en la película arranca en un momento en el que en el que se separan no que la industria del cine dice bueno da igual por separado van a tener el mismo éxito no

Voz 1463 25:28 no es es interesante también ese momento de sobrellevar la fama que ir el hacer promoción es un poco eso yo creo que sí tienen mucha conexión con el momento que pasa a la industria ahora mismo no que un actor tiene que ir al estreno presentarlos ya que tiene que a tener una implicación mayor recibirá al alcalde porque el alcalde te ha recibido en el teatro sea que eso me parece que que incluso conecta con una situación muy actual muy concreto la de de de también de la promoción en redes sociales de todo este toda esta pomposidad que ahora acompaña a cualquier película pues vamos a pasar con otros estarán porque esta semana hay un montón es vuelve la directora francesa Mia Hansen Love estrena Maya una historia de amor la de un reportero de guerra francés que sobrevive a un secuestro en Siria y que después pues en pleno trauma se va a la India para encontrarse asimismo allí se enamora de la hija de un amigo

Voz 4 26:18 no te puedes robar de tu padre es muy joven escucha no quiero estar enamorado ni tener pareja ni nada parecido podido irme con quien no no puedes reportero de guerra y es mi vida y dentro de una semana te vas a Sidney y eso es bueno porque tienes que estudia entonces

Voz 5 26:41 me aburría soberanamente

Voz 3 26:43 todo un poquito muy buenas

Voz 5 26:45 a la India muy bonito los paisajes tan ganas de viajar a la India Iber eso mismo paisajes pero la película me aburrió mucho

Voz 3 26:53 sí eso de todo quiero decir eso

Voz 1463 26:57 mirada la India cuando empieza lo de ir a la India buscarse uno mismo ya de entrada me da un poco de pereza pero en este caso en que un reportero de guerra el trauma mayor

Voz 0544 27:08 secuestrado y que que acabe en la India

Voz 1463 27:11 además enamorándose de una mujer y luego

Voz 0457 27:14 pues sí la verdad es que me

Voz 1463 27:16 parece que Mia Hansen Love es una directora que no es que yo conecte excesivamente pero sí me parece que es muy interesante que tiene una mirada a un ritmo una pausa que es bonita y en esta bueno ya algo decía que la película no hubiera pasado por los grandes festivales bueno ella es muy interesante este es estuvo aquí en Madrid presentando la película le preguntábamos Un poco por bueno porque al final en en su cine se ha colado el terrorismo se ha colado Siria se han colado Un poco algunas de las cosas que vivimos

Voz 3 27:48 la actualidad no tuvo su día

Voz 1463 27:53 si hoy en día pues haces una película ambientada en la actualidad es imposible que el terrorismo no se huelen y que en su caso como parisina había dividido los atentados seguía la actualidad y que bueno tema había entrado en su cine de una manera bastante natural igual que le ha pasado a otros colegas

Voz 3 28:09 yo de profesión Maya para quien quiera viajar a la India o una sola tarde Elio quería recomendar una película de animación

Voz 0544 28:20 bueno sí me hable existe no es bueno primero

Voz 1463 28:23 mira mi hermana pequeña que es la película de la semana

Voz 0544 28:25 aquella el futuros padres vean lo que puede hacer un hermanita una hermanita en este caso que llega una nueva familia no estoy pensando en nadie

Voz 9 28:32 la película está muy bien no buenos demasiado esperando en esa niña

Voz 0544 28:38 no ahora que quería recomendar bueno no quería recomendar comentar el niño que pudo ser Rey que es una película juvenil infantil que no es que sea gran cosa inglesa que recupera un poco el mito de El Rey Arturo de un niño que se encuentra el Excalibur que de alguna manera pues y saca Inglaterra de un gran caos no y entonces el mensaje del Brexit que estamos viviendo me parece muy curioso que se refleje tantas y tantas veces en películas y en este caso de una película de adolescentes

Voz 1463 29:05 sí es la reafirman la reafirmación nacional

Voz 0544 29:08 de un gran caos que se avecina que tenemos que hacer mirar a nuestra historia pero mirarla en no para repetir la sino para sacar lo bueno que teníamos de ella y las cosas positivas y tal pero somos ingleses pero somos multirracial es pero bueno en fin

Voz 3 29:20 soy más de Robin Hood

Voz 9 29:23 bueno gracias a los dos de hablamos la semana que viene adiós adiós

Voz 9 30:30 y abrimos ahora la sección de televisión con Dani Garrán hola qué tal hola cómo estáis muy bien tú semana Masoud mucho con muchísimo estrés

Voz 0457 30:40 no eran muchísimo estrenando a abasto

Voz 9 30:44 Gica lo que a mi me gusta bueno

Voz 3 30:48 lo que se acaba de tres vamos a empezar por eso porque hemos visto con Triple Frontera que es la que tiene la pastas apeló Weiss

Voz 9 30:55 no nos paga toda esta vía todavía bueno

Voz 3 31:00 han antes los cómicos los monólogos de todo esto funciona muy bien en la plataforma y en este caso pues vuelve Ricky Gervais

Voz 0457 31:08 vuelve Ricky Gervais After Life es la nueva serie del cómico inglés de Ricky Gervais acaba de estrenarse en Flix como dices como fruto un poco de esa relación que tienen desde los últimos años allí donde se ha estrenado también hace un tiempo una película y un monólogo suyos vamos a analizar si os parece esta comedia que acaba de llegar la trayectoria del cómico que como mínimo haber para no meternos con él yo voy a decir que peca de demasiada honestidad verbal

Voz 3 31:37 a mí es que llevamos es muy fan

Voz 0457 31:40 necesitábamos necesitábamos tipo son esto o no

Voz 3 31:45 no tenga miedo a las consecuencias en reaccionar

Voz 0457 31:48 el humor bueno yo

Voz 3 31:50 claro es que me encanta de hecho este año en la temporada de premios los Globos de Oro que fueron el horror los Oscar que no tuvieron presentador le echaba tanto de menos

Voz 0457 31:59 es que es que lo hemos visto sabe más muchas

Voz 3 32:02 lo recordamos

Voz 0457 32:04 porque fueron los mejor años también le sirvió para aquí

Voz 21 32:07 era de un poco con la boca abierta

Voz 0457 32:09 todo después de presentar cuatro ediciones de los Globos de Oro pues ya conocemos un poquito a cómico vamos a recordar que básicamente lo que hacía era reírse en la cara de todos los invitados de Bush en el año dos mil diez la tomó con el alcoholismo de Mel Gibson un tema que también sacó luego a relucir con Robert Downey Jr o con Charlie Sheen por alguna razón también hay que decir se metió con las infidelidades cometidas por Ben Affleck e incluso le acusaron de Trans Fobos para hablar del cambio de sexo de Kathleen yenes vamos una joyita

Voz 3 32:41 bueno claro es sacarlo

Voz 9 32:45 a nivel personal que me ha llamado borracho a Charlie decir

Voz 3 32:49 que no ha puesto voz algo que estaba en el ambiente pues Ricky Gervais Eva Mendez y cómo es este nuevo registros hay nuevo registro no lo hay en hacer light es igual de bestias

Voz 0457 32:59 pues mira en esta seria se mete de nuevo en la piel de un personaje muy incómodo de ver que su especialidad ya lo hacía en la serie por la que saltó a la fama siempre le recordaremos en After life es un periodista de un diario local que tras la muerte de su mujer se hunde en una profunda depresión

Voz 22 33:17 no debería tener que decírtelo pero no puedes ir por ahí hablando mal a la gente sí que puedo es lo bueno que tiene hay ningún rédito en ser amable atento considerado una persona íntegra es una desventaja en todo caso ya pues qué pena porque si sigues así tendré que despedirte en absoluto no lo harás es lo que digo porque tú eres amable yo puedo aprovecharme DT como hace el resto de la plantilla meterá un aviso yo pasaré de él luego me dará su Trail yo pasaré seguiría haciendo lo que me salga de los huevos al final tú te rendirá Si yo habré ganado ya vivía de prestado así que podía convertirme en un capullo yacen y decir lo que me saliera de los cojones durante el tiempo que quisiera porque si me agobiaban siempre podía suicidarme era como un súper poder por ser es el peor superhéroe al que he conocido pues es lo que hay pues buena zona

Voz 0457 34:06 crisis en la que está sumido que según él le legitima para tratar como estamos escuchando a todos sus compañeros de trabajo que también es verdad son un poco

Voz 22 34:15 quizá tiene sueños extraños no ahora mismo no sueño nada porque casi no duermo pero aunque así fuera no se lo contaría a nadie porque no hay nada más aburrido que oir a alguien contando un sueño a ver qué pensáis de esté nos lo cuento igualmente me estaba mirando al espejo

Voz 4 34:31 me veía muy rara podía tocarle el pelo te comprendo además ni tocaba los dientes y los tenía sueltos pero luego ya no era yo era un bebé que puede significar

Voz 22 34:43 vaya así que sueña este con un bebé dientes el pelo pues no sé si fue pronto John quién dijo que si sueñas es hoy se lo cuentas a otras personas los Escurras como a ostrás era se

Voz 9 34:56 habló

Voz 0457 34:57 cabe lo que todos pensábamos que es muy real la mía

Voz 9 34:59 de verdad mucha gente buena en general

Voz 0457 35:03 en este hombre trata mal a cualquier persona que se cruce por el camino por ejemplo también pues es desconocido en un parque

Voz 23 35:09 vas sin correa que tienen que llevar Correa no sabe leer el parque es para todo el mundo

Voz 4 35:16 unos se disculpe gracias pequeña

Voz 23 35:20 cómo o quién es un gordo come pollas peludo y me tomé era esperando lo siento mucho asqueroso hasta luego

Voz 0457 35:29 es muy ocurrentes que no pasan y cinco minutos desde el primero de los seis capítulos ya hay un montón de insultos de ocurrencias del personaje que en verdad es un alter ego de de Ricky Gervais en sus actuaciones en directo en las que la verdad es que no tiene filtro y no tiene problema de hablar del sida de la transexualidad o incluso de la pedofilia

Voz 2 35:51 es mi tía no soy pedófilo y si lo fuera tú estaría seguro que apoyé Tovar rigor

Voz 9 36:04 es nazca Ignatius con Juan Echanove

Voz 3 36:10 no tiene filtro es es una verdad como un templo pero por lo que tengo entendido Ricky Gervais suele tratar también

Voz 1463 36:16 pues temas filosóficos existenciales en sus monólogos aunque sea con con este tono irreverente

Voz 0457 36:22 sí porque además en esta sería precisamente la la la muerte de su mujer por por un cáncer de mama pues que a la que estaba muy muy unido pues es donde podemos ver no el personaje de Toni que es el que interpreta que es un poco humano más allá de de todas estas burradas tiene momentos además con con su perra con la que tiene una relación muy especial donde se pone hasta sensible pero también es verdad que luego abre la boca todo el rato amenazando con con suicidarse

Voz 22 36:49 la humanidad es una plaga somos unos parásitos repugnantes narcisistas muy egoístas del mundo sería un lugar mejor sin nosotros y el suicidio debería ser como un deber moral yo empezaría ya lo haría encantado su veríais saltaría desde la azotea procurando caer sobre alguno de contabilidad

Voz 0457 37:06 y luego al al igual que en Twitter porque es verdad que estado buceando un poco en su cuenta o en todas sus actuaciones en directo también le gusta siempre siempre dejar claro

Voz 4 37:14 que es ateo que no cree en Dios eres muy cortado mira sabes no crees en nada así que creo pensaba que eso no significa que no cree en nada sólo que no creo es no creer en Dios quién el dios griego o no esas no es la auténtica ya llave sólo Dios igual que tú no crees en todos esos dioses que he mencionado yo tampoco creo en el tuyo puedes no creer que alguien haya creado todo esto por qué crees tú que alguien creo todo esto alguien tuvo que hacer crees que todo salió adelante impasible es cierto fue Dios pero de donde salió Dios siempre estuvo ahí lo ves Face

Voz 0457 38:00 está claro pero bueno por supuesto no todos no todos en las series de deja machacar por por esta forma de ser notan tambor de hay uno de los personajes que es la enfermera que cuida a su padre que le planta cara Ile de cine perfectamente como lo que es Kroll de TUI

Voz 4 38:15 cuesta tanto ser normal porque es obvio que no es normal Se nota que está amparado enojado deprimida no se tiene razón pero es un poco raro que alguien que está cuidando a mi padre porque su trabajo sea tampoco profesional y me de esta monserga lo cree es cómo entró en la gente sólo porque usted está cabreado todos los demás tienen que estarlo al príncipe qatarí el beneficio de la duda sabe porque suponía que siempre tenía un mal día pero a lo mejor simplemente es un capullo

Voz 9 38:44 toma bueno pues corte de cabecera no

Voz 3 38:48 con esta mordacidad quiero que analice y ésta sería haber os ha gustado está al alza

Voz 1463 38:54 dura a mí me ha gustado mucho la verdad es que no

Voz 0457 38:56 no bueno más allá de todas estas polémicas de los Globos de Oro y tal no me había acercado mucho a a Ricky Gervais y a partir de esta sería muy interesado por él he visto varios monólogos he visto series más antiguas y creo que es una serie que que expone muy bien todos los los problemas que estamos teniendo hoy en día creo que además es bueno y se le ve como es él pero pero siempre con un punto de de sensibilidad es verdad que él está todo el rato refugiándose en la muerte de su mujer no para de ver vídeos de ella tiene la relación muy buena con su perro incluso con su sobrino pero luego cuando sale de casa hice encuentra con esa gente que a veces también pues pues eso un poco friki a la fuerza pues pues pues les arrea no por ejemplo esa esa conversación que que tiene con uno de sus compañeros de trabajo de Dios pues bueno al final también expone su su punto de vista lo deja muy clarito ibamos sin meterse con ella por lo tanto creo que al final tiene un punto ahí como como de de querer sentar cátedra pero pero no lo lleva todo todo al extremo creo que es una serie para conocerle bien y que además pues pues no es tan dura como cualquier monólogo suyo en el que directamente se mete con la gente porque porque es verdad que el de Catalin Jenner va muy a saco en esta pues refugiándose en personajes de ficción creo que creo que es más accesible para todo

Voz 3 40:27 los dos curioso esta esta manera de la comedia de empezar una serie cómica con mucho humor e con una muerte con la muerte de un ser querido para el protagonista que lo hacía las Killing la de Jim Carrey yo sé que era mucho menos sarcástico

Voz 21 40:44 Pons que parte la relación de los dos personajes parte de de la muerte hizo bueno su relación con la muerte de dos dos viejos no a mi me gusta mucho Ricky Gervais porque aparte de que tiene la suerte de que ahora he encontrado un sitio donde le dejan hacer lo que le da la gana que no es tan fácil porque humor no no tiene cabida posiblemente bueno en Estados Unidos no tiene cabida en ningún

Voz 9 41:07 bueno aquí se viene a España aquí vamos sería cada dos por tres la Fiscalía a todo el día con Pozas pero bueno la la cuestión

Voz 1084 41:19 Ricky Gervais me gusta muchísimo porque creo que al final él coge cosas de sus experiencias de su carácter y las traslada al MT ficción pero siempre me lo creo así creo que que hay un ejercicio siempre honesto de lo que quiere contar muchos temas este este personaje es un personaje que de primeras echa para atrás porque es o depresivo es un personaje más de cincuenta años me gusta también que con las mujeres no pasa tanto pero con los hombres Últimamente cuesta ver hombres mayores gordos es muy cuidados en las series porque ya todos tienen que ser no hay sería si sin guapos y me gusta todo eso a mí me gustas un humor misántropo un poco no de aversión social absoluta hacia

Voz 3 42:03 hacía todo pierdo especie humana que quiere más

Voz 1084 42:06 a su perro o a o a las pocas personas que ha logrado querer cómo conjuga todo eso en una serie que realmente es su día a día caminando o hablando con sus compañeros con los que no trabaja IVAC tocando temas de actualidad o te o temas sociales o va metiendo sus pullitas de lo que quiere contar yo creo que siempre es un ejercicio interesante no siempre le ha salido bien pero en este caso a mí me convence

Voz 0457 42:31 sí hay además que que tienen también unos secundarios que que le permiten rozar esos temas y creo que es bueno porque bueno su padre está enfermo tiene demencia senil están en once dentro se cruza con una prostituta hay tiene una conversación con ella también pues pues sobre por qué vende su cuerpo y tal se hace amigo también de de un yonqui yonqui es clara también con ese mundo de las drogas y de la pobreza entonces bueno yo creo que que sí que expone eh bien a todos esos puntos de vista y creo que los desarrolla bien

Voz 3 43:03 bueno pues para los fans de Ricky Gervais Netflix tiene más cosas de él tiene muchos más proyectos así que ha analizado

Voz 0457 43:11 pues mira en este máster que me Ricky Gervais dos mil dieciséis Netflix estrenó especial corresponden que es una comedia bastante mediocre que no hace falta que la veáis pero hace año y medio es verdad que incluyó en su catálogo Humain y tiques es último monólogo de una hora y media en esta actuación en directo la verdad es que es bastante bastante bestia Gervais vierte los chistes pues más duros de toda su carrera hice ríe de las críticas recibidas por su forma de presentar los Globos de Oro en estos tiempos de tanta corrección política

Voz 4 43:44 ya de esmalte News tan pendientes de Fito

Voz 21 43:47 claro este es mi primer monólogo en siete años no cuentas los Globos de Oro los Globos de Oro son muy diferentes doscientos millones de espectadores mirando y es en directo y con tanta gente mirando da un poco de Pablo además todos los espectadores tienen un blog todo el mundo se sienta ofendido es lo que tienen las ofensas es una cosa personal pero a mí no me importa la reacción negativa

Voz 0457 44:10 sí bueno en este en este monólogo la verdad es que se atreve con todo pero también es honesto con con los límites del humor asegura que sólo se burlaba de la gente por las selecciones que hacen la vida no por cosas que no han podido elegir eso pues como puede ser la raza la sexualidad hizo o la o la discapacidad

Voz 3 44:32 bueno es es una bonita manera no de de ponerlos

Voz 9 44:35 el límite genérico no

Voz 0457 44:40 bueno se defiende además de de todos los haters que tiene entre los trece millones de seguidores que tiene en Twitter

Voz 3 44:46 quién los pillara

Voz 0457 44:49 breve se atreve incluso también a meterse con con los políticos y con temas de actualidad o hoy en día lo importante es el popular verdad e incluso los políticos

Voz 21 44:59 los tienen esa manía de los políticos tuitean ahora quieren ser populares tuvimos un referéndum el Brexit

Voz 1084 45:04 porque pasaron la pelota los ciudadanos para no como

Voz 21 45:07 es un error ya hay una cosa ridícula en esa manía de preguntemos al ciudadano medio lo que piensa dejemos de preguntarle a la persona que piensa sabes lo jodida mente estúpido que es el ciudadano

Voz 2 45:20 Fangio Gil Pediatrics

Voz 9 45:22 bueno pues ha evolucionado del espectador al espectador medio

Voz 3 45:30 pues de ciudadano medio que vote vamos bueno

Voz 0457 45:35 pero al final es verdad es verdad que en este tema que el habla del del Brexit en en el monólogo bueno pues al final pues eso dice fueron precisamente los políticos los que le dieron la pelota a los ciudadanos porque no querían meterse en ese jardín y ahora se lo han tenido hoy comer por por preguntarles no directamente si queréis conocer a fondo a Ricky Gervais sin sin ver la serie pues la verdad es que es un monólogo muy muy recomendable inicios enganchada is a su irreverencia pues en los próximos meses Nets va a estrenar un segundo especial que se llamará súper Neill

Voz 3 46:08 bueno que quede claro que no no ha pagado nada pero bueno eso sí

Voz 0457 46:12 a ello sí pero es bueno

Voz 3 46:15 muy interesante encontrar eh pues todos los trabajos

Voz 1463 46:18 de Ricky Gervais la plataforma

Voz 3 46:20 a mí me gustaría preguntaros claro porque tú ves este humor intentas buscar en España a Pablo Casado le gustaría Ricky Gervais Albert Rivera Anka Santiago es casi seguro que no le digo Santín confianza no sé si es un humor para todos los públicos es un humor más para la izquierda que para la derecha donde hay más ofendidos esa no no sé cómo lo ves para quien no es no

Voz 1084 46:45 yo creo que no es una cuestión de Estado sino de inteligencia quién sabe o quién puede disfrutar sin prejuicios con Ricky Gervais de lo que hable sea de política de de personas sometiéndose con colectivos desde en esta época en la que ya no sabes quién se ofende porque claro hay tantas causas que que se ofende todo el mundo está desde vamos a una sectorial y acción de de las causas de los ofendidos que a lo mejor no se Pepa a ti te ofende si te llaman

Voz 9 47:14 ah pero nota de si te llaman pobre no lo sé pero me refiero a esa idea no entonces

Voz 1084 47:20 indudablemente Rivera yo te garantizo que le le haría un traje no

Voz 9 47:25 no les gustaría no les gustaría mucho

Voz 0457 47:28 claro es que hay una cosa que además Ricky Gervais también dice que a ti personalmente te ofende un un chiste ese chiste no es ofensivo ofendido por unas circunstancias que tienes tú por lo tanto no puedes extrapolar lo criticar ese chiste se ve pensar o querer que que se cómico pida

Voz 9 47:50 perdón por María Ricky Gervais Willy Toledo lo debe estar viendo diciendo

Voz 3 47:58 de vez en haces a ocurrir tanto Mel Gibson como como Johnny Depp después de las bromas Nixon como decías antes Dani era por su alcoholismo y a Johnny Depp por por aquella cosa infame que había hecho en el turista

Voz 1463 48:11 Jolie

Voz 3 48:12 y insinuando que los votos de los Globos de Oro estaban comprados luego los dos al año

Voz 1463 48:18 el siguiente a los dos años se aliaron con él

Voz 3 48:20 presentar un hacer a continuar las bromas que incluso la derecha veces hay vida inteligente bueno vamos a remontarnos un poco más en el tiempo para conocer los orígenes de Ricky Gervais y es que pues todos la asociamos con la versión británica de diócesis

Voz 0457 48:38 dio no se entendería sin su personajes y David Brent que casi tiene ya entidad propia la serie surge a partir de un corto que se rodó en el noventa y nueve en la BBC como parte de un curso académico la primera temporada de seis episodios estrenó su un poco sin pena ni gloria en la cadena británica pero tuvo una increíble segunda vida gracias a las reposiciones los DVDs hiel Boca Boca en dos mil cuatro ganó el Globo de Oro a mejor comedia y comenzó a expandirse por el mundo en forma de RIM Mike llegando hasta hacerse seis en diferentes países personaje pues es como le hemos continuado viendo a lo largo de de los años detestable busca ser el jefe perfecto una oficina es racista homófobo baboso muy mal

Voz 4 49:22 exista les cuente chistes machistas a las mujeres sólo son hombres que sexista no sólo digo que no deberías contarlos has dicho algo de sujetadores

Voz 24 49:34 sí un chascarrillo

Voz 4 49:36 adelante para qué sirve un sujetador de cristal

Voz 24 49:38 para romperlo tenía labia

Voz 4 49:41 Valencia machista no es cosa de rompes el sujetador y luego le agarró los pechos

Voz 24 49:46 no literalmente es un chiste y la violencia no es la gracia

Voz 4 49:50 cuál es la gracia del BID

Voz 24 49:53 mal rollo gracioso órganos graciosos

Voz 3 49:57 bueno

Voz 0457 50:01 así están las cosas en el mes de el feminismo