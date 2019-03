Play Segunda: La importancia de los puntos (14/03/2019)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda no Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda en Segunda

hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento ochenta y nueve de segunda y bienvenidos a la jornada treinta de liga un dos tres una jornada que comienza con Osasuna Granada con la mayor ventaja hasta ahora sobre el tercero siete puntos respectivamente sobre Albacete y Málaga y eso lo importante ahora la diferencia de puntos porque da igual ser primero que segundo lo importante de verdad es la distancia con el tercero y en eso están navarros y granadinos en ampliarles a distancia con los equipos que están en playoff lo mismo por abajo dónde me llama la atención el Extremadura que sí dar la zona roja con veintisiete puntos tiene por delante al Zaragoza Lugo con treinta y ya Tenerife contra veintidós está a sólo cuatro puntos de la salvación pero en realidad es tan sólo uno porque esos tres equipos ya les han sumado los tres puntos de su partido con el Reus ya al Extremadura todavía no a los extremeños en habanos sumar no en esta jornada la XXX sino en la XXXI así que si tras su visita al Albacete de este sábado a las cuatro se queda a tiro de los que van delante del puede salir del descenso para afrontar el tramo final de Liga lo conseguirá no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera

Voz 1509 02:17 claro es que fíjate siempre basó la redacción y siempre estoy yo

Voz 1643 02:20 sí pero eso presumía ante el duro hoy no está pues sí

Voz 1509 02:23 va a pasar conmigo no te preocupes buen matemático duros sacar

Voz 1643 02:26 a pecho yo eso lo podemos partir porque la reacción es duro no estaba aquí que contigo pues mira me he traído a Gonzalo Conejo no cabía algo muy buenas muy buenas muy buenas siquiera no hombre si si quiere llegar a ser subdirector de segunda vez que el camino te lo están allanando de lo está poniendo plano si se están yendo todo así que

Voz 0861 02:42 no sé por qué será lo dentro de nada a la Semana Santa

Voz 1643 02:45 vaya a ver otra espantada aprovecha hasta ahí llega con el Extremadura Santa Gaza favorito y cómo te sumó los tres puntos del Reus sales de la redacción

Voz 0861 02:51 yo todos los jueves a las seis estoy aquí pues nada a ver si

Voz 1643 02:54 verdad que ese es otro que a su suegra la cuatro

Voz 2 02:56 pero pero bueno es que el más

Voz 1643 02:59 desde el master del universo vale vale vale pues entre Gonzalo y entre sube vamos a contaros que tenemos para probar

Voz 1509 03:05 analizaremos la semana con Joseba Etxeberria hay Sergio Sánchez la ventaja de Granada y eso es una sobre Albacete Málaga hay deportivo el debut con victoria de Pepe Mel y la crisis del Córdoba que esta vez parece lejos de salvarse

Voz 0861 03:16 en la llamada del ascenso os vamos a contar la última hora y las novedades de los partidos más destacados de la jornada treinta el líder Osasuna recibe al Rayo Majadahonda y el Granada que segundo tiene derbi andaluz con un Almería que busca acercarse al playoff

Voz 1509 03:28 esta semana el protagonista de nuestra historia es el cuerpo médico del Extremadura ya que antes de que su equipo ganara al Córdoba ellos ganaran un partido mucho más importante en la grada salvaron la vida de un aficionado que no pudo con la tensión de un encuentro que se antojaba habida

Voz 0861 03:42 y terminaremos con las happy Pierce de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda en Vigo Inger con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana

Voz 1643 03:51 y analizamos también lo que va a dar de sí

Voz 1509 03:54 la jornada treinta de la Liga Un dos tres a el sábado a las cuatro Se juega al Albacete Extremadura a las seis Cádiz Lugo a las ocho y media Alcorcón Tenerife y a las ocho y media también el Zaragoza Elche para el domingo a las doce queda el Real Oviedo Nàstic a las cuatro Córdoba Sporting a las seis Almería Granada también Osasuna Rayo Majadahonda a las ocho Las Palmas Mallorca para el lunes cerrará la jornada a las nueve de la noche el Numancia Málaga

Voz 0861 04:18 la clasificación también la analizaremos antes de esta jornada treinta que ahora mismo queda con Osasuna líder cincuenta y siete puntos el gran segundo con cincuenta y seis Albacete con cincuenta tercero los mismos que el Málaga que es cuarto y el Deportivo es quinto con cuarenta y nueve y el Cádiz es sexto con cuarenta y siete por la zona baja el Extremadura como decía Oscar es décimo noveno con veintisiete puntos el Nàstic es vigésimo con veinticuatro y último el Córdoba con veintidós

Voz 1643 04:45 así uno la jornada treinta de la Liga en dos cosas una jornada que analizamos desde ya en Play Segunda Osasuna y Granada se escapan al frente de la tabla gracias a las victorias en Málaga el Real Zaragoza Navarro si nazaríes abren hueco de siete puntos gracias a las derrotas de Albacete Málaga Deportivo los tres perseguidores se alejan así de la zona de ascenso directo lo Jagoba Arrasate remontaron el lunes en La Rosaleda y los de Diego Martínez ganaron en casa a un Zaragoza que se acerca peligrosamente al descenso tras sumar tan sólo un punto en las últimas cuatro jornadas el Albacete lleva cuatro partidos sin ganar cuatro partidos sin marcar su última derrota ha sido en casa del colista después de que el Nàstic marcara un penalti en el tiempo de descuento también perdió el Deportivo lo hizo en Las Palmas en la que es su primera derrota en Riazor en la que era la primera victoria de Pepe Mel en su debut en el banquillo insular después de cuatro victorias consecutivas el Cádiz cayó en Elche el Mallorca ganó al Real Oviedo yp perdió el Almería ante el Sporting que suma su segunda historia seguida por abajo el Rayo Majadahonda se acerca a la salvación tras su victoria en el derbi madrileño ante el Alcorcón además de Zaragoza y Lugo ojo al Tenerife que perdió en casa con el Numancia B como se acerca a los de abajo tras las victorias del antepenúltimo y el penúltimo porque gran victoria de la Extremadura ante el Córdoba en la final por la zona baja una goleada que permite romper una racha de cuatro derrotas y cuatro empates devuelven la esperanza a los extremeños de acercarse todavía la salvación así era la jornada treinta de la Liga Un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria muy buenas

Voz 0765 06:34 hola buenas tardes está por ahí y también

Voz 1643 06:37 lo que más sabe de segunda de toda España de los alrededores nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez o la Serge muy buenas qué tal muy buenas es Joseba lo decíamos la semana pasada lo importante

Voz 4 06:47 que no es quién es el segundo sino

Voz 1643 06:49 la distancia que les sacas al tercero y aquí Osasuna Granada se escapan de Albacete de Málaga hay Depor es la mayor ventaja que tienen sobre el tercero de toda la temporada lo que yo no sé es esto ya es suficiente para lo queda de temporada o esto todavía puede dar muchísimo bandazo ponga la segunda es imprevisible

Voz 5 07:07 sí bueno a ver todavía quedan jornadas pero pero no tantas no al final es significativo no que los dos primeros años

Voz 1643 07:17 los perseguidores algo así

Voz 5 07:18 de Málaga y Cádiz perdido en final es bueno son seis y siete puntos que que al final pues bueno son dos dos partidos y medio de diferencia Hay ya no queda tanto no yo creo que que esta jornada tanto Osasuna como más granadas y lo ha sido una jornada muy muy buen Hay bueno veremos lo que pasa no pero pero bueno ya empieza a ser una

Voz 6 07:41 la distancia pues lo suficiente como para para permite algún algún tropiezo no se puede permitirse

Voz 1643 07:49 payos seguir en ascenso directo quizá no es tanta sorpresa Sergio de Osasuna en Málaga que el líder remonte en La Rosaleda pero a mí sí que me sorprende dos cosas una que lo Albacete pierda con el colista aunque esto a la segunda puede pasar estamos habituados que Pepe Mel debutara con victoria en en Riazor que es un campo donde hasta ahora no había ganado absolutamente nadie

Voz 1393 08:10 sí lo que pasa es que ahora mismo estamos en ese momento último tramo de la temporada últimos partido en el que la necesidad aprieta tanto que se ven cosas que antes parecían imposibles no te Tarragona sabe que le quedaba quizá balas para seguir peleando por la salvación para salvarse pero sí para mantener opciones y le ganó al Albacete peleando hasta el último segundo en Albacete que por clasificación es verdad que están muy por encima del Nástic pero los de Enrique Martín habían mejorado las sensaciones en los últimos partidos del Albacete no son las mejores de la temporada no son cuatro partidos sin ganar cuatro partidos sin conseguir marcar en un equipo que tiene mucha pegada como el de Ramis que ha conseguido treinta seis goles en lo que llevamos de temporada hizo que no marcado los últimos cuatro por sensaciones pues podría pasar a la segunda división puede pasar cualquier cosa sobre todo en este tramo de temporada yo creo que antes quizá están un poquito más marcados los puestos puede suceder que gane un equipo de abajo arriba pero es más improbable pero ahora mismo yo creo que que cuál el cosas posible debemos por ejemplo decíamos del Cádiz también no estábamos comentando que llega a una situación que ha ganado cuatro partidos seguidos aparece en Elche y resulta que el Elche con un jugador menos durante toda una parte pues consigue ganar entonces esas esas situaciones ahora mismo se producen que estamos en un tramo en el que todo es posible el Albacete pues si tiene que recuperar las mejores sensaciones para poder está para poder estar de nuevo manteniéndose buen nivel de toda la temporada y el Deportivo de La Coruña está atravesando Serra chinón el Depor tiene la suerte de que le pilla justo esta temporada esta semana el partido frente al Reus que son tres puntos asegurados y le va a dar tiempo vamos a ver si a reseca el equipo porque la duda es si debe recuperar un sistema u otro Nacho González se pone en duda incluso Halonen al entrenador yo creo que le va a venir bien la calma que dan esos tres puntos sin jugar paras sobretodo asentarse de cara a la que puede ser el final de la temporada ir Las Palmas es que Las Palmas tiene una gran plantilla si consigue reaccionar ganar dos tres partidos seguidos ya ganó en Coruña si le gana al Mallorca se pueden meter y mete es un rival temible lo que pasa es que tienen los tres puntos del Reus ya sumados hay muchos equipos potentes por delante es difícil pero tampoco es un resultado que si tuvieras desde inicio de temporada de por Las Palmas en Coruña pues es posible que Las Palmas deprimida que hemos visto en los últimas jornadas no lo parecía pero es que este era un equipo nuevo y siempre sabe mejor yo se va a acabar nosotros que bueno pues a veces hay ese efecto reacción no efecto rebote cuando llega un entrenador nuevo suele pasar a mejor otras veces con peor resultado suele pasar ese rebote que el equipo se motiva que los que no juegan quieren demostrar que pueden estar ahí y al final pues si las cosas salen bien puede ganar en cualquier campo

Voz 1643 10:51 la espalda que recibe en esta jornada ha Mallorca al Deportivo como dice Sergio tres puntos puro porque es la jornada que le toca con el Reus Enrique el Depor suma como yo decía Eva empezar la jornada tercero incluso sin jugar el Extremadura cuando va a sumar los tres puntos del Reus nos esta semana si no la siguiente así que si la Extremadura sale vivo del partido ante el Albacete este fin de semana tiene Joseba muchísimas opciones de salir incluso de la zona del censo porque se pondría con los tres puntos del reo con treinta más si pesca este finde tiene el Zaragoza con treinta y uno al Lugo con treinta y uno y ojito el Tenerife con treinta y dos que también ha metido ahí en la zona del lío

Voz 5 11:29 sí la verdad es que bueno yo Extremadura desde la llegada de Manuel al final no de ese empate en Las Palmas y la victoria contundente al otro día más allá de los resultados que se abre a un Extremadura que puede tirar para arriba no oí bueno son equipos que has comentado tanto Zaragoza Lugo Tenerife y el Rayo Majadahonda el mismo Numancia si si consigue eh pues se ganar el el Extremadura en Albacete que no va a ser fácil pero claro sería serían tres victorias seguidas porque después de lo del otro día más sin gana Albacete más el partido con el Reus claro de la zona de abajo se pondría muy muy caliente

Voz 1643 12:14 no él Extremadura ganó a Córdoba un Córdoba que ha salvado en en las últimas temporadas que la temporada pasada protagonizó un milagro con Sandoval en el banquillo porque cuando nadie apostaba porque fuera posible lo hizo pero lo de Córdoba de esta temporada no tiene pinta de que los milagros alegando veces la flauta alguna eh va a dejar resuelta

Voz 1393 12:35 sí es que fíjate Córdoba la pasada temporada es verdad que lo hizo pero llegó a no el entrenador llegaron un montón de fichajes llegó por ejemplo el autor del gol en Las Palmas en Coruña Aythami que fue además fundamental porque también consiguió unos cuantos goles muy importantes llegaron fichas como José Antonio Reyes vamos es revolucionó Lapan la plantilla al completo eso le hizo también estar en el punto de mira en la lupa de la Liga que lo cual en esta campaña tampoco se podían hacer esos dispendios no con fichajes que bueno muchos equipos incluso pusieron en duda si realmente estaba pagando lo que estaban diciendo al final bueno pues fueron validados por la Liga que lo que cuenta y pudieron ayudar a salvar al equipo pero esta temporada era muy difícil

Voz 5 13:12 al hacerlo así cuando te toca

Voz 1393 13:15 quería dos veces pues bueno con una casualidad situadas entre esos cuatro hay que sospechar entonces es difícil que lo consiga la situación es muy complicada porque además bueno pues con bastante división entre lo que era la City lo que es la acción y lo que es lo que es el equipo que siempre apoyan a los suyos el arcángeles una olla pero claro también un poco hartos de lo que de lo que están viendo temporada tras temporada ahora mismo puntos de diferencia con el Real Zaragoza con el Club Deportivo Lugo imposible no porque sabemos que en Segunda División pueden pasar muchas cosas pero ahora mismo yo sí que veo muy improbable que consiga el Córdoba salvarse y esto es una lección que deberían haber aprendido la pasada campaña todo empezó mal con el relevo de entrenador antes incluso de que empiece la temporada luego de nuevo destituciones y al final es muy difícil que consiga salvarse a mí me sorprendería una barbaridad me sorprendería una barbaridad que consiguiera la permanencia al Córdoba no se lo merece la afición que tiene una afición que ni él ni muy numerosa pero al final las cosas se hacen mal durante varias temporadas pues termina pasando esto

Voz 4 14:19 la verdad que puede pasar que hay

Voz 1643 14:22 es todo tan cuesta abajo que al final la cuesta sea tan empinada que sea imposible remontar la de nuevo hasta la tabla en la Liga en dos tres y todo puede cambiar dependiendo de lo que pase este fin de semana en la jornada treinta Joseba que partidos el que te has señalado tuve mayúsculas

Voz 5 14:39 hombre yo creo que el Albacete Extremadura yo creo es el partido pues es más atractivo por lo que hay en juego no el Albacete parece que que está en ese ese pequeño bache el el hecho de ganar no me puede otra vez pues eso ya cercana a los puestos de ascenso directo en caso de que de que él Extremadura pierda hispana pues se Zaragoza Lugo Tenerife pues ya la estancia otra vez pues es muy amplia pero en caso de que el Extremadura pues en en Albacete pues lo que hemos comentado antes no la zona de abajo incluso equipos que estaban ahí en la zona un poco media pues se tiene que empezar a preocupar no yo creo que puedo ser a priori el partido poco más más atractivo por por lo que hay en juego no

Voz 1643 15:29 claro que puede decidir si el Albacete va a seguir luchando peleando por el ascenso directo inútil Extremadura tiene opciones de salir de la zona baja en las próximas semanas además hay un Almería Granada también que pinta muy bien Sergio hoy no sé para dónde tirar esta semana en Movistar

Voz 1393 15:44 yo me voy a él los dos me voy al Albacete Extremadura a la grada y después me voy al Almería Granada a trabajar a verlo a pie de campo para contarlo en Movistar Plus un gran partido no es un equipo el Almería que está haciendo una buena temporada de que sí que aprendió de los errores de campaña en las últimas tres jugándose la después del descenso de Primera División con cuarenta y tres puntos también tiene el play off a tiro de piedra pero conseguirlo yo creo que pasa parado estas semanas inmediatas no ahora tiene partido con el Granada yo jugará con el Deportivo de la Coruña y eso va a determinar dónde estén los de Fran Fernández que pase lo que pase parten de la tranquilidad de que han hecho los deberes ya no a estas alturas de temporada está muy cerquita y lo que sería su objetivo de salvarse tranquilos y el Granada pues amenazando esa posición que Osasuna y sobre todo intentan nueve hueco no porque es cierto que ahora mismo la diferencia son esos seis puntos pero si sumamos los tres del Deportivo ya en cincuenta y dos estaría cuatro el deporte del Granada entonces sacar un buen el resultado en la visita Almería para Diego Martínez también va a ser muy importante así que bueno ahora mismo ya estamos en ese tramo el que todos los partidos tienen bastante picante

Voz 1643 16:50 ves el Almería sí que ha hecho lo que no ha sido capaz de hacer el Córdoba tras sufrir las últimas temporadas que por fin han conseguido una Liga no sólo tranquila sino aspirando incluso a volver a Primera División al buque el Córdoba no ha sabido hacer y no lo está saliendo pues es soso alguno de los partido más interesantes del fin de semana de alguno de ellos vamos a hablar ahora con el resto de compañeros de la Cadena SER Joseba Etxeberria se muchas gracias ya está próximo jueves segunda gracias hasta luego gracias un abrazo pues vamos a conocer la última hora y las novedades de alguno de los partidos más atractivos de este fin de semana empezando cómo no por el de el líder el Osasuna que viene de ganar remontando en malo la reciben el al Rayo Majadahonda el domingo a las seis de la tarde Pamplona Javier ya que hay muy buenas qué tal Óscar muy buenas tardes a sumar una victoria más en casa

Voz 7 17:37 después de abre un hueco importante

Voz 1643 17:40 la tabla porque como decía la semana pasada lo importante no lo hace con el segundo sino con el tercero y ésta es ya de siete

Voz 0888 17:45 sí son siete puntos después de esa victoria como dices meritoria eh frente a un Málaga que le puso las cosas pues muy complicadas en la primera parte pero sacó el carácter en la segunda esa versión de líder solvente que está consiguiendo en las últimas jornadas son como dice siete puntos de ventaja respecto a sus perseguidores por el ascenso directo y además lo hace defendiendo ese liderato en El Sadar donde se está mostrando pues fortísimo buscará la undécima victoria consecutiva en El Sadar que se dice fronto pronto frente a un equipo como el Rayo Majadahonda pues que aquí la verdad que se teme sobre todo por la posible relajación del conjunto

Voz 1393 18:21 sí aunque durante toda la semana los futbolistas

Voz 0888 18:23 el cuerpo técnico están hablando de que si nos relajamos y estas cosas pues que puede llegar el disgusto por lo tanto todos centrados Yago Barça T que no va a poder contar únicamente con Nacho Vidal con el lateral derecho titular que veía la amarilla en Málaga y que tendrá que cumplir el ciclo de sanción dos alternativas una la de Lillo que lleva dos meses en el dique seco después pues de una pericondritis que le tuvo un mes de reposo absoluto una lesión muscular veremos si entiende Yago que está o no en condiciones de poder jugar la alternativa sería cambiar a Oier de medio centro al lateral derecho y entonces entraría Íñigo Pérez para formar junto a Fran Mérida el doble pivote así que el domingo a las seis de la tarde Osasuna buscará insisto la undécima victoria consecutiva en El Sadar frente al Rayo Majadahonda para seguir defendiendo el liderato

Voz 1643 19:09 pues a lo que él considere más oportuno la aquí pero sería bonito sería una buena noticia a jugar otra vez a Lillo

Voz 0888 19:16 sí sobre todo porque lo ha pasado mal porque una Peric arritmias esa inflamación pues de la membrana que envuelve al corazón siempre es delicada afortunadamente pues ya lo ha superado pero claro habrá que ver el estado de forma tal y como está ahora mismo la competición volver sin ritmo la competición te puede pasar por encima pero sin duda que sería la mejor noticia al volver a ver a Lillo de corto disputando sus primeros minutos practicamente de este año

Voz 1643 19:42 pues Osasuna Rayo Majadahonda el domingo a las seis de la tarde nos lo cuenta Javier la queden en Carrusel hasta domingo aquí

Voz 0861 19:47 hasta el domingo también el domingo también a las seis

Voz 1643 19:50 el segundo que es el Granada tiene derbi visita Almería en Almería está Rafa Góngora o las Rafa muy buenas

Voz 8 19:59 hola Rafa muy buenas tardes son

Voz 1643 20:02 vendido cuando te decimos oye te vamos a la llamada del ascenso pero si este fin de semana venimos de perder y si los anteriores ganábamos y no me llamaba ahí

Voz 9 20:10 nos vino a la cabeza y no habría que volver a esa llamada el ascenso a Almería hoja que está creando aquí está generando esa ilusión como en temporadas anteriores cuando el equipo consiguió el ascenso a Primera División no que es el objetivo principal objetivo número uno el de intentar conseguir ascenso pero como digo es está generando cara una ilusión muy grande en la ciudad poco a poco la afición ya va creyendo de qué se puede conseguir esa posibilidad de meterse en el play off a primera división aunque la verdad es que es bastante complicado

Voz 1643 20:41 tiene un partido difícil este fin de semana en Granada hasta Luis Mora Luis muy buenas hola chico muy buenas le decía yo al aquí lleva esa Osasuna siete puntos sobre el tercero ven no está mal es una buena ventaja que el Granada al tercero lo lleva seis

Voz 10 20:53 sí tampoco está nada mal es una ventaja muy importante para este Granada a cuatro victorias de forma consecutiva contando y con permiso los tres puntos de el choque ante el Reus viaja a hasta el Juegos del Mediterráneo va a estar muy bien acompañado en torno a unas mil personas van a viajar a aficionados del Granada Club de Fútbol a ese partido del próximo domingo y lo hace con la vitola además no solamente de ser segundo clasificado en la tabla sino el mejor visitante de toda la categoría el Granada es el mejor visitante de toda la Segunda División y además el el máximo goleador por ejemplo a domicilio así que con muchísimos argumentos de ver un partido muy guapo el próximo domingo ir

Voz 1643 21:27 afanoso lo te llamamos porque el Almería lo está haciendo también que este año no va sufrir sino que va a intentar meterse en play off sino también porque este derbi va a ser especial para para muchos jugadores del Granada porque cuantos ex del Almería van con el Granada Los Cármenes este fin de semana hay hay unos cuantos

Voz 9 21:42 si la memoria no me falla está Antonio Puerta que es almeriense Ramón así el nigeriano estuvo en el Almería Alberto Martín un pedazo de centrocampista Adri castellano osea que Jürgen estas y futbolista en Granada que estuvieron en Almería por lo tanto va a ser un partido Un partido que reúne todos los ingredientes para que sea un auténtico partido se alzó no son el campo también en la grada de hecho este mediodía Óscar se ha agotado el papel los fondos la preferencia tiene pinta de que mañana por lo que me dicen podría agotarse osea que vamos a vivir un auténtico partidazo tanto en el campo como en la verdad llamábamos a registrar la mejor entrada de la temporada este año en el Estadio Juegos Mediterráneos

Voz 1643 22:22 para mí es el mejor partido de del fin de semana por eso hacemos novedades de Granada que es segundo del Almería que está en esa lucha por Off que no es tiene Diego Martínez en el Granada tiene una baja importante Luis

Voz 10 22:34 sí bueno seguimos a ese parte de ausencias habituales Alex Martínez y a Fran Rico Alex Martínez tiene que salir ya porque se lesionó a principios de diciembre hablaban de una rotura parcial del tendón de Aquiles los dijeron unos tres meses delitos ya se han cumplido así que debería volver al trabajo con el grupo casi casi que ya en ese lateral izquierdo también se centra la otra baja importante que tiene que es la de Kimi está actuando muy bien Adri castellano precisamente en las últimas jornadas ese lateral zurdo Quini no sigue sin trabajar con el resto de compañeros así que parece que va a ser el mismo once del pasado domingo en el no está de Nuevo Los Cármenes y seguimos apuntando en el apartado de tocados de dudas Alejandro pócima Nico Aguirre

Voz 1643 23:12 de ayer están trabajando con con normalidad pero en

Voz 10 23:14 demos que como la maquinaria está funcionando pues ni el sevillano que mañana va a ser por cierto convocado con la sub veintiuno ni el argentino Nico Aguirre pues entrar en convocatoria pero no van a ser de la partida IN

Voz 1643 23:25 el Almería y Rafa que bajas

Voz 9 23:28 la baja asegurado central la de Juan Ibiza que vio la segunda cartulina amarilla en la pasada jornada de liga en El Molinón frente al Sporting que esa baja segura baja por sanción iba a estar en su sitio el camerunés Lucien alguna invitó pendiente en Almería de cómo está este avanzaba elegiría al final va a llegar si va a estar OK OK para el partido el domingo frente al Granada en casa hoy ha hecho trabajo de campo por lo tanto mañana entrenamiento mañana viernes el sábado también se va a entrenar a puerta cerrada el domingo por la mañana una jornada un entrenamiento de activación física en principio tiene pinta de que sabe el estará para el partido frente al Granada

Voz 1643 24:06 pues va a ser un partido hacerse Almería Granada el domingo a las seis de la tarde el segundo de la tabla visita al noveno a la Unión Deportiva Almería Rafa Góngora Luis Mora muchas gracias y nos escuchamos el domingo a cargo del abrazo chico un abrazo además de los dos primeros de Almería los cuatro perseguidores en zona de play off va a buscar una victoria que se les negó el pasado fin de semana en la jornada veintinueve el Albacete ahora la jornada sábado a las cuatro de la tarde lo hace recibiendo al Extremadura pardillo que no va a jugar a Alfredo Ortuño porque yo Extremadura ya ha dicho que no va a pagar al Albacete la cláusula del miedo que hay estipulado en su contrato de cesión el Málaga cierra la jornada visitando al Numancia el lunes a las nueve de la noche yo quería en Málaga porque en Málaga hay noticia presta a Justo Rodriguez ahora culto muy buenas

Voz 11 24:50 hola buenas tardes no llamo pararlo

Voz 1643 24:52 a esa derrota con remontada del ex de Osasuna el pasado lunes en La Rosaleda sino para preguntar qué es lo que ha pasado en esa queja formar contra el arbitraje que ha puesto el el Málaga el lunes que lloran unas más enterado por las redes sociales porque Serge Daniel que contesta a alguien que van a parar la queja al menos yo me entero así

Voz 11 25:10 sí sí no no es que es así todavía no han puesto la queja la estatura para que este hombre es Josebi como cómo funciona entonces yo aquí por Málaga porque vino el juicio que pinten un contexto de la cadena hotelera que que que quiere el cuarenta y nueve por ciento de sus acciones club y entonces yo miro cuántos días aquí y cada vez que va al a los partidos Alhmabra o pierdes pasta no cuando cuando les Illano todavía no les gusto les gustara una labor pero queda había penaltis posible pena que en un lanzamiento que tocó en un defensor y el hábito que estaba al lado pues no considere lo posible la población pero esto enseñaba al día siguiente en su red preferida porque él solo se transmite y se comunica a través de me dijo que que el árbitro que era una vergüenza lo de siempre es decir porque pues las quizás lo palmero meterme ingente que que suele contestarle y que lo dice que por el club no presenta una queja formal y entonces dijo que la queja ya estaba la puesta que era a través de Twitter esa tú fíjate hasta dónde llega ya la la historia de este señor entonces les dijeron que no que por ahí no se debe presentar una queja dijo que uno pues yo voy con no voy a hablar con los dirigentes para que presente una queja formal si eso supongo yo que lo haría con el director deportivo y también con el asesor jurídico sí estarán estudiando presentar una queja formal a la Real Federación Española por el arbitraje de día de mera pero bueno no ha pasado la cosa veremos a ver ahora el próximo lunes a las aguas están un poco turbia ya sabe es mucha presión ex equipo cínica etcétera se han distanciado los dos primeros Iyad a la gente que habla de plagio cuando empieza a hablar de plagio malo

Voz 1643 27:00 pues ya lo sabéis así funciona jeque

Voz 7 27:03 que Al Thani si quiere preguntarle algo

Voz 1643 27:05 hola o queréis poner una queja al escribí solicitándole y lo soluciona todo a través de Twitter de la red social de pajarito

Voz 11 27:13 sin problema y tú lo dice que como mucho lo escriben que Juan Ramón López Muñiz fuera

Voz 1643 27:18 es una ventolera Hay ya hace caso

Voz 11 27:21 sí sí y fichajes está siendo es inaudito lo que lo que se ve en un presidente de de segunda división contestar a través de Twitter ni hablar a través de Twitter creo yo eh

Voz 1643 27:35 está que alguno está bien lo de la cercanía con la gente pero la de este es exagerada pues justo muchas gracias hace qué partido en fin de semana detrás viene al Deportivo que está haciendo va a sumar tres puntos y jugar porque le tocaba el Reus así que casi se puede decir que empieza el fin de semana tercero ya por delante de Albacete y de Málaga de sumar tres puntos por el Reus viene también el rival del Cádiz que recibe a Lugo el sábado a las seis de la tarde y por abajo ganaron Extremadura y Nàstic perdió el Córdoba los extremeños visitan Albacete el Nástic visita al Oviedo también encontró el equipo asturiano juega el Córdoba que recibe al Sporting en El Arcángel con la esperanza de que comience un nuevo milagro cómoda la campaña pasada en el que se salvaron en el tramo final gracias a la llegada al banquillo de José Ramón Sandoval cómo están los ánimos por Córdoba José Alba cuéntanos muy buenas

Voz 12 28:23 qué tal buenas tardes pues el ambiente está bastante revuelto después de la derrota con esa mala imagen que dejó el equipo el otro día en el estadio de Extremadura y la sensación de que si se pierde contra el Sporting prácticamente ya el equipo dará con sus huesos en Segunda División B por más que en matemáticamente lógicamente todavía también hay opciones el ambiente como te digo no es ni mucho menos bueno pero seguro conociendo la afición del Córdoba el arcángel volverá a estar sino lleno casi para ver el partido frente al Sporting no tirar la toalla puesto que todavía queda un mínimo Un rayo de esperanza en que se puede lograr el milagro no estés Rafa Navarro el técnico del Córdoba

Voz 13 28:59 yo voy a hacer todo lo posible a alma por el Córdoba ya de verdad que le ha dado la afición ya puede está cansada de tanto pedir ley no darle no pero bueno es que en esta situación en el que la fisión vaya hay que tiene para nosotros con Omán pero yo estoy convencido que si la afición no apoya va a ser muy difícil el no se salven

Voz 12 29:19 Rafa Navarro convencido de lograr la salvación que sigue siendo muy complicada a nueve puntos ahora mismo de la permanencia para este partido regresan Fernández Luis Muñoz Blat y Toure la baja la debo DJ por sanción

Voz 1643 29:31 pues es ésta el Córdoba de ese partido con el Sporting en el marcaje a la jornada treinta en la Liga un dos cero es una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 1 29:49 sin duda la Segunda División Play Segunda

Voz 14 29:52 dos Un dos tres

Voz 1643 29:58 pues así viene la jornada treinta de la Liga dos tres pero vamos a echar un vistazo un reto Basso oí un ojo a todo lo que ocurrió en la jornada veintinueve y eso lo hacemos cada jueves en Play Segunda con nuestro compañero de Venezuela Ory De Gaulle el gran narrador de la con dos tres Héctor Antonio muy buenas qué tal muy buenas te dejaba estar Antonio unos seis mil inventado que iba bien

Voz 8 30:20 no no vale aquí me remiten a todos los santos pero bueno yo te vuelven cuando tanto

Voz 1643 30:26 bueno de la imagen de tu cuenta de Twitter y la cuenta de Twitter te Héctor Antonio Ruiz Pardo yo te digo te Ruiz que la la versión corta

Voz 8 30:33 eso eso lo explico pero la verdad es que su uso aquel el detallito de mi padre El día del registro sin avisar a nadie como como club pero bueno ahora ya con claro

Voz 1643 30:45 eso no lo sabía ni tu madre mi madre os lo vimos luego

Voz 8 30:50 pues no me extrañaría porque las que se calla

Voz 1643 30:53 Juan como como lío tiene ALE sabes que esta semana a juicio del proceso es que el Tenerife perdió con el Numancia ya no que haga al avestruces que directamente está pensando en quedarse ahí en Tenerife y no volver a la península

Voz 8 31:05 por ver no o no lo que pasa es que

Voz 15 31:08 eh

Voz 16 31:10 le necesita es verdad pero vamos a vamos a ver si el Tenerife remontan porque desde luego la situación por abajo la tablas hasta poniendo peliaguda

Voz 1643 31:21 sí digo yo que perdió empató a uno me metió un golazo olímpico Luis Milla que no sé si no es es es el Olímpico de de milita va a ser una de tu píldoras de esta semana

Voz 8 31:30 pues no va a hacer todo y hacerlo

Voz 16 31:35 quiero muchas noticias toda su familia porque tengo una tradición pudo ver Hay de la que están pleno una barbaridad pero en este caso voy a empezar por un poco más científico la primera Happy PIL de esta semana si te parece voy a llamar

Voz 11 31:47 Bill ahora mismo un dos o tres días

Voz 16 31:50 que esa parte más científica del fútbol muchas veces sirve sobre en esta segunda vuelta del campeonato para sacar adelante los partidos

Voz 15 31:58 la idea de muchos entrenadores

Voz 16 32:01 esta división y hay mucho otros lugares del planeta fútbol cerca para acertar en la portería rival Ikea tiene notarán ninguno aquí en este caso pues el uno a cero ante un resultado de esta jornada hasta y a cinco partidos sean resultan alegan uno a cero Real Zaragoza el Elche lo mismo al es el en Albacete lo deporte además Almería Oviedo todos ellos jugando como locales y su portería a cero siendo capaces de sumar tres puntos Hinault todas las victorias fueron iguales pero sí que es verdad que a todos al final les sirve se ha resuelto por la mínima pero que a partir de ahora a mí me extrañaría que se repito va

Voz 11 32:43 no

Voz 1643 32:43 es un resultado que se repite mucho porque cuesta mucho marcar en la Liga dos tres eso los resultados labriego temporada que el Mallorca de Vicente Moreno iba a ser así durante todo el año como hizo en Segunda B uno cero cero uno ganando por la mínima también recordó el Levante de muñeca que sube a Primera que hacía ese tipo de de guarismos así que en la categoría tan igualada que si consigue marcar y guardar la ropa lo normal es que sume los tres puntos se Argentina tenía a la nota o color la primera píldora que coordinó la segunda

Voz 16 33:15 cómo bastó de lucha libre

Voz 1643 33:18 muy libre sea de lucha yo muy pacífico no no hice objetor en la radio porque esas cosas respecto de pegarse una me gusta aunque esto es un deporte y no una una guerra

Voz 16 33:28 así sólo progresó por el marketing no sé detalló nunca al Rey Misterio

Voz 1643 33:33 es verdad es que sí levantó los brazos sí sí sí bueno mucho más caro

Voz 8 33:42 no algo así yo veía pero voy

Voz 1643 33:45 hay que que que narraba que el otro Héctor hace treinta años no

Voz 16 33:51 a eso un verdadero espectáculo gran maestro del velo pues voy a decir P El Rey Misterio de Arguineguín ir poco tiene que ver con una la lucha libre pero en ese lugar un secreto en Arguineguín estuvo Juan Carlos Bolton David Silva está Aythami Artiles tiene terapéuticos del querer hablar porque él me dijo un día porque yo al final he llegado hasta aquí porque había tanto talento es uno de los tenía que defenderse y a mí me tocó ese papel y al final pues te voy a decir una cosa yo no sé si hice lean pero vamos a tu lado o de otro porque últimamente Aythami Artiles en las últimas temporadas lugar que aparece para ver portería lugar donde se produce el milagro pum Misterio que tendremos que resolver porque Aythami Artiles siempre aparece en momentos puntuales en los lugares más idóneos para anotar un gol el último lo deja en Riazor el último lo hizo para darle la victoria en su primer partido a Pepe Mel al frente de la Unión Deportiva Las Palmas de ahí seguramente vaya a coger energía haya gobierno optimismo y vamos a ver qué sucede porque todavía hay tres de partido por delante el objetivo mínimo de la Unión Deportiva Palmar tiene que ser hacer expolió ICOM Aythami Artiles optar cualquier cosa puede pasar

Voz 7 35:02 un gol importantísimo hoy un campo donde no había ganado todavía nadie

Voz 1643 35:08 que no fuera el Deportivo de la Coruña esta vez en Riazor ganó Las Palmas en ese debut de Pepe Mel pues la segunda píldora para Aythami Artiles para Las Palmas de Mel dejaba la tercera

Voz 16 35:18 la sexta apunta coge pluma de papel porque dije algo así Sarah sino le llevó a Márquez en el granero y está esta con rato tomándome el cerebro porque sabía que tenía que los tres goleadores extremo aborda el otro día Dios fin no Kike Márquez y Borja Granero victoria importantísima para él lo alejó ante un rival directo como era el Córdoba además con una renta importante en el Ademar cabal parece que le ha sentado bien el cambio en la diligencia técnica a la cuadra remedio y esa victoria les da mucho al Extremadura obviamente pone de los nervios a equipos como Zaragoza como el de Tenerife a equipos que seguramente tener una zona poco habitual para ellos una zona en la que seguramente no están cómodos si no tienen por la mano mutar hace solventar según qué tipo de situaciones pero fíjate qué postal tan bonitas sí yo marqué en el gran héroe de extremo dolor

Voz 1643 36:12 pues me parece el título de un libro así

Voz 16 36:15 pues prácticamente está para que ver capítulos de libro

Voz 8 36:18 lo mismo el conjunto tres

Voz 16 36:20 me dio si necesita que alguien le eche una mano bueno porque es el PC en cualquiera de pluma literato o lo que necesite pero varones de dar tintes de épica seguramente también para para poder estar un poco de prosa también

Voz 1643 36:34 de nada vamos a contar a una segunda una historia bonita que hemos vivido en Extremadura el pasado fin de semana no fuera Victoria era Extremadura ante el Córdoba pero antes de contarla hay que terminar con la Javi Bill con la píldora de la felicidad acepto unos queda la cuarta

Voz 16 36:47 la cuarta es la trituradora Navarra que el Club Atlético Osasuna ya se ha convertido en una trituradora de equipos rivales de planes de partido de entrenador preparados de futbolistas de primer nivel pues el conjunto navarro se ha convertido en una trituradora de todos los que se ponen frente a frente ante ellos el último el Málaga Club de Fútbol La Rosaleda una primera parte gobernada

Voz 11 37:11 por el conjunto de muñeca bajo control ganando el partido pasó las a una pues

Voz 16 37:17 que la trituradora Navarra pasó por La Rosaleda fue capaz de darle la vuelta al resultado sigue líder ha ganado catorce de los últimos dieciocho es el equipo que menos pierde la León dos tres así que yo no sé si alguien se atreve a ponerse delante de la trituradora yo creo que con miedo no pero sí con siempre respeto porque últimamente todo que se mete sale triturado

Voz 1643 37:37 pues la trituradora recibe este fin de semana al Rayo Majadahonda con la intención y con el objetivo de conseguir otra victoria más en el Sadar donde lleva una racha alucinante y donde como dice Héctor va triturado y machacando a los rivales ya este fin de Héctor no sé si tienes doblete triplete sí ese seguros que el viernes no tiene partido

Voz 16 37:59 tengo triple temas como Cristiano Ronaldo tengo triplete si voy a empezar el sábado a las cuatro de la tarde en Albacete para un partido interesante por ver si la lo hace pero capaz de ponerle freno y a esa dinámica de los últimos resultados no tanto a nivel legislaciones pero sí en cuanto a resultados para ver si se mantiene en esa zona de privilegio recibiendo al Extremadura que ya sabemos todos lo que se está jugando la urgencia que tiene de de punto también eso vas a cuatro dos tres TVE el mismo sábado ocho y media fíjate que partir en la Roma era el Real Zaragoza recibe al Elche aceite de Pacheta que ha cogido un buen margen de puntos pero que el Real Zaragoza no se puede permitir mucho más tropiezos porque sino la película se lo va a poner muy negra eso será el sábado de nuevo ya para el lunes el portero que cierra vamos a ver de nuevo al Málaga a ver cómo es capaz de levantarse uno de esta última derrota en La Rosaleda visitando uno de los campos más complicados más ásperos de la categoría Luis Merlo Pajarito como es Oria así que ese Club Deportivo Numancia Málaga Club de Fútbol será de la jornada León dos tres el lunes

Voz 1643 39:01 pues tres partidazos que vamos a poder ver y escuchar en gol con Héctor Ruiz con Jofre Mateu y con esa foto pues esto muchas gracias disfruta de fin de semana ya está próximo jueves

Voz 16 39:11 un abrazo muy grande y te voy a dar una predecía Oscar

Voz 8 39:14 ya ha empezado a cambiar un poquito lo sólo

Voz 16 39:17 bueno pues a partir del fin de semana que viene aquí un servidor que empieza a tener libre salvo domingo día y lo voy a dejar para nuevas mucha envidia un abrazo eh

Voz 1643 39:24 a primera segunda

Voz 16 39:26 pero este que viene el siguiente este que viene que me primeras una segunda no pero luego a partir del fin de semana veintitrés veinticuatro de marzo los partido de voz pasan al viernes sea el lunes porque el que no disputaba de primera división el lunes se ha pasado al horario de domingo largos

Voz 1643 39:42 así que no va a ser porque ya jornada en Primera hay porque no esté narrando Héctor si no es porque narra por delante y por detrás oye pues estable

Voz 8 39:51 si cerrar varios votara el fin de perpetuidad

Voz 1643 39:54 ya que la necesitas esto

Voz 8 39:55 seguro que se tratado

Voz 1643 39:59 como he dicho no vamos a ir a Extremadura porque el pasado fin de semana lo más importante que pasó en Almendralejo ya lo adelanto no fue la victoria al conjunto extremeño

Voz 17 40:15 yo

Voz 1643 40:24 el pasado fin de semana se jugaba una final por abajo entre la Extremadura ahí el Córdoba era un partido de alta tensión Un partido de esos que acelerar las pulsaciones hasta los extremos e tanto que antes de el encuentro los médicos del Extremadura ganaron un partido en la hola que yo creo que valía más de tres puntos y es que no valía toda una vida qué paso en ese partido entre de Extremadura hay cordón Sue

Voz 1509 40:48 pasó por suerte menos de lo que pudo haber pasado porque se llegó a temer por la vida de un aficionado de setenta y siete años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la grada del Francisco de la era eso sí celebramos que no hay que lamentar males mayores gracias a la intervención de los sanitarios

Voz 1693 41:10 todo ocurrió en los prolegómenos del partido Extremadura Córdoba duelo directo por la permanencia cuando de repente un hombre se sintió indispuesto y se desvaneció la Cruz Roja y los médicos del club de Almendralejo subieron inmediatamente a la grada para realizar ejercicios de reanimación al aficionado Alejandro García es el jefe de los servicios médicos del Extremadura

Voz 0765 41:30 a vosotros atendiendo el calentamiento del equipo miembro de Cruz Roja se esto a todos nosotros a toda la compañera gracia ir hacia mí sino pide nos pide que hagamos digamos porque impaciente bueno sí que ayuda actuamos yo creo que desde que este hombre se desvanece no tardamos más a actuar dos minutos doscientos osea que era actuación fue fue inmediata

Voz 1693 41:51 también cuenta que maniobras de reanimación realizaron junto a miembros de la Cruz Roja

Voz 0765 41:56 yo me hago cargo un poco de dirigir la las maniobras de ERC de iniciarla y luego si es verdad que la enfermera le puso ejemplos pues eso mal y con una vía sin que te vengo profesionales no en ese momento usar situación en la que hay usted de defunciones Vitale respiración y pulso muy bueno pues que es irreversible y bueno pues por eso iniciamos inmediata Hay identificando pues esa situación de grave a juzgar y actuar no eso es un hombre importante

Voz 1693 42:24 los minutos de masaje cardiaco lograron estabilizar al hombre y evacuarlo al Hospital Tierra de Barros

Voz 0765 42:30 masaje cardiaco en tema de el desfibrilador semiautomático necesitaba actuar en la ventilación con las maniobras básicas de receptor hasta que bueno pues decidimos un poquito trasladarlo no que recobra un poquito cierto pulso respiración y vemos el momento para dejar a seguir iniciando pues el traslado no la cadena continua durante dos obra para conseguir salvarle la vida hay muchos implicado

Voz 1693 42:55 sí aunque Alejandro dice que no es su especialidad porque no tiene experiencia en estos casos lo cierto es que no se lo pensó y fue a ayudar al aficionado de setenta y siete años de edad

Voz 0765 43:04 soy médico especialista en Traumatología con lo cual a atender esta esta situación es el de parada cardio respiratoria o un paciente cardiaco cata con una parada no tengo experiencia es decir yo me limitaba iniciar unas maniobras de reanimación que son las que estamos entrenados formados para hacer

Voz 1693 43:24 fue trasladado posteriormente a la UCI del Hospital de Mérida está estable y ha evolucionado favorablemente por lo que se puede decir que los médicos del club le salvaron la vida

Voz 0765 43:34 de las claves atención también hay que tener en cuenta que esto este tipo de sucesos también pueden hacer fatal no es no puede ir la organización oí una provincia muy alta que existe que eso no ocurriera no estamos ante un caso pues bueno que es una buena noticia pero que esto no siempre es así en este caso hay que quedarse con lo positivo que se abstuvo rápido lo que de la correcta yo tengo un buen resultado

Voz 1693 44:01 una historia que gracias a la intervención de Alejandro García

Voz 1509 44:04 bañeros terminó con final feliz

