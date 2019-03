¿Cárcel y alejamiento por dos bofetadas?

Voz 0827

00:00

la noticia es esta la Audiencia de Pontevedra ha condenado a una madre a dos meses de cárcel por un delito de maltrato en el ámbito doméstico por dar dos bofetadas a su hijo de diez años que no quería ducharse el Tribunal según leemos en La Voz de Galicia reconoce que los progenitores tienen la facultad de corregir a sus hijos pero concluye que esa represión ante una de sus ciencia nunca puede justificar el uso de la violencia que la acusada ejerció como la mujer no tiene antecedentes podrá sustituir esos dos meses de cárcel por trabajos comunitarios pero sin embargo no podrá eludir la orden de alejamiento durante seis meses que también ordena la sentencia por esas dos bofetadas bueno no cabe ninguna duda de que la protección del menor frente a la violencia debe ser un principio sagrado de el ordenamiento de una sociedad democrática sobre eso no cabe polémica pero nos quedan dudas sobre el límite en el que la represión Se convierte en delito sobre si una interpretación muy estricta por parte del juez del Derecho del Menor puede llegar a desactivar cualquier intento de represión por parte de los padres y sobre todo sobre si la pena añadida de seis meses de alejamiento contribuye a la normalización de la relación entre la madre y el hijo casi un año después de las dos bofetadas