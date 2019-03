Flash deportes SER de las 18:30 (14/03/2019)

Voz 0419

Eder militar nuevo fichaje del Real Madrid el club blanco ficha el joven de veintiún años para seis temporadas cincuenta millones de euros es la cantidad económica que se desembolsará por el central brasileño y malas noticias para el Barça porque den velé es baja al jugador francés estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas por una rotura muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda y nos vamos al escenario europeo porque hoy se vivirán los partidos de vuelta de la Europa League tres encuentros a las siete menos cinco quedarán comienza en menos de veinticinco minutos Dínamo de Kiev Chelsea Krasnodar Valencia yp Salzburgo Nápoles de las nueve el resto de citas europeas tenemos en el Arsenal Rennes Inter de Milán Eintracht de Frankfurt Benfica Zagreb Praga Sevilla hice Ramos con el encuentro entre el Villarreal y el cénit en la Liga Iberdrola hay buenas noticias para el fútbol femenino el Athletic de Bilbao volverá a disputar un partido de Liga en San Mamés y esta vez será ante el Levante el próximo treinta y uno de marzo y fuera del fútbol en baloncesto es dotar de hay cita con la Euroliga las seis de la tarde el Real Madrid se medirá ante el Khimki de Moscú en tenis Rafa Nadal consiguió ayer su pase para los cuartos de final en Indian Wells tras ganar Azpiri Echanove y que el próximo encuentro para el español será mañana ante el ruso Karen calla no dice Ramos con ciclismo nos vamos hasta la Paris Niza donde sacó incluido en el día de hoy la quinta etapa he Gal ha conseguido el mejor crono en la tanda y se coloca segundo en la clasificación general ya encabeza se mantiene el líder polaco de momento estos todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER