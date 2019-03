Los médicos del Extremadura salvaron la vida a un aficionado

Voz 1643 00:00 bueno vamos a ir a Extremadura porque el pasado fin de semana lo más importante que pasó en Almendralejo ya lo adelanto no fue la victoria del conjunto extremeño

Voz 1643 00:24 el pasado fin de semana se jugaba una final por abajo entre la Extremadura ahí el Córdoba era un partido de alta tensión Un partido de esos que acelerar las pulsaciones hasta los extremos e tanto que antes de el encuentro los médicos del Extremadura ganaron un partido en la grada que yo creo que valía más de tres puntos y es que valía toda una vida qué paso en ese partido entre de Extremadura hay cordón Sue

Voz 1693 00:48 pasó por suerte menos de lo que pudo haber pasado porque se llegó a temer por la vida de un aficionado de setenta y siete años que sufrió una parada cardio respiratoria en la grada del Francisco de la era eso sí celebramos que no hay que lamentar males mayores gracias a la intervención de los sanitarios todo ocurrió en los prolegómenos del partido Extremadura Córdoba duelo directo por la permanencia cuando de repente un hombre se sintió indispuesto y se desvaneció la Cruz Roja y los médicos del club de Almendralejo subieron inmediatamente a la grada para realizar ejercicios de reanimación al aficionado Alejandro García es el jefe de los servicios médicos del Extremadura

Voz 3 01:30 a vosotros atendiendo el calentamiento del equipo miembro de Cruz Roja en ese hacer grato a nosotros a toda la compañera Gracia ella hacia mí Nino pide nos pide que intervenga vamos porque impaciente la chica ayuda ya actuamos yo creo que desde que este hombre se desvanece no tardamos más a actuar dos minutos dos minutos osea que era actuación fue fue inmediata

Voz 1693 01:50 también cuenta que maniobras de reanimación realizaron junto a miembros de la Cruz Roja

Voz 3 01:55 yo me hago cargo un poco dirigirla las maniobras de ERC de iniciarla y luego si es verdad que la enfermera de Cruz Roja por ejemplo pues eso mal ni con una vía sin que profesionales no en ese momento para aspiración en la que hay usted se defunciones Vitale respiración y pulso aquí bueno pues que es irreversible y bueno pues por eso iniciamos esas maniobras de manera inmediata Hay identificando pues eso situación de juzgar y actuar no eso es importante

Voz 1693 02:24 varios minutos de masaje cardiaco lograron estabilizar al hombre y evacuarlo al Hospital Tierra de Barros

Voz 3 02:29 masaje cardiaco en tema de el desfibrilador semiautomático se necesitaba actuar en la ventilación o etcétera maniobras básicas de receptores hasta que bueno pues de civismo poquito trasladarlo no que recobra un poquito cierto pulso respiración y el momento para dejar a seguir iniciando pues traslado no que academia continúa durante dos obra para conseguir salvarle la vida hay mucho ruido implicado

Voz 1693 02:54 sí aunque Alejandro dice que no es su especialidad porque no tiene experiencia en estos casos lo cierto es que no se lo pensó y fue a ayudar al aficionado de setenta y siete años de edad

Voz 3 03:04 soy médico especialista en Traumatología con lo cual ha atendido esta esta situación es el de parada cardio respiratoria o un cardiaco plata con una parada no tengo experiencia es decir yo me he limitado a iniciar unas maniobras de reanimación que son las que estamos entrenados y formados para hacer

Voz 1693 03:24 fue trasladado posteriormente a la UCI del Hospital de Mérida está estable y ha evolucionado favorablemente por lo que se puede decir que los médicos del club le salvaron la vida

Voz 3 03:33 de las claves ponga atención siempre hay que tener en cuenta que esto este tipo de sucesos también pueden ver un desenlace fatal no es no conseguir la organización muy alta que existe que eso no ocurriera no estamos ante un caso pues bueno que una buena noticia pero que esto no siempre es así en este caso hay que quedarse con lo positivo que se abstuvo rápido pero que de manera correcta yo tengo un buen resultado satisfechos todos una historia

Voz 1693 04:01 gracias a la intervención de Alejandro García

Voz 4 04:04 compañeros terminó con final feliz tan feliz como decía una