Inés Sabanés asegura que el objetivo de Madrid Central no es sancionador: "Cuantas menos multas, mejor"

Voz 0867 00:00 Inés Sabanés concejala de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes Gemma

Voz 0795 00:05 cómo está

Voz 0867 00:07 el coche de Ayuso puede circular por Madrid Central

Voz 0795 00:10 pues me da la impresión que no lo he visto sólo algunas imágenes pero no si yo sí le da comunidad buenos es seguro que la Comunidad de Madrid no ha hecho el mismo esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en la renovación de las flotas de servicios y las las flotas de coches que son menos en cualquier caso como son el Ayuntamiento de Madrid hay más coches de incidencias que coches oficiales y en cualquier caso la mayoría son eléctricos Si son cero emisiones que no se casa

Voz 0867 00:42 mira Javier Bañuelos que que ha sacado esta información aquí en la SER ha hecho sus investigaciones me dice que el coche que elevarla a su compañero Osorio tiene etiqueta C

Voz 0795 00:52 bien pues no yo lo he visto y lo he visto así me pensé yo he pensado lo mismo que me estáis preguntando si tienen etiqueta hace quiere entrar en Madrid Central ya sabe que tenga que entrar en un aparcamiento en cualquier caso porque lo escuches

Voz 0867 01:06 sociales de los políticos no están exentos más el sábado comienzan las multas en Madrid Central Inés Sabanés sacaba por tanto el periodo de prueba ustedes tienen garantías absolutas de que todo el sistema funciona está aprobado está testado

Voz 0795 01:20 claro sea está ya llevamos tiempo enviando lo que estamos te estando de últimas es las cartas que se están enviando a los usuarios que han incumplido por si acaso bueno pues ya sabe dice el periodo de pruebas en el que se decía que habían incumplido la normativa de Madrid Central les daba un correo por si pudiera haberse producido algún error o tuvieran derecho hubieran tenido todavía la autorización alguna incidencia puedes buenas cartas hasta pendientes

Voz 0867 01:56 llegado a miles hace días por llegar por enviar a los usuarios a los conductores

Voz 0795 02:02 no no han llegado oí nosotros tenemos el reporte de de lo que nos van de que de que eran contestando el nivel de incidencias de una posible error a la hora de enviar la carta o es mínimo lo que hay es algún una incidencia es decir bueno pues yo creo que si tengo derecho un bueno y entonces ellos comprueban

Voz 0867 02:27 no puede ocurrir entiendo lo que pasó cuando se abrió la PR de roja en este caso la perra de ópera no es decir que de repente las cámaras se vuelvan locas que aquello esté mal programado remite empiecen a llegar multas que no deberían haber llegado

Voz 0795 02:40 no nos vamos quiero decir que el sistema de cámaras está preparado además todo el sistema de de cámaras de multas pagado pasa todo un proceso en el que sí era el momento no ocurrió acusarme el momento vamos a gente incluso con discapacidad que no podía pasar

Voz 0867 02:59 tenía autorización y que de repente

Voz 0795 03:02 el recibió en su en su correo una multa cuando evidentemente estaban exentos pero sobre todo un problema de información nosotros acabábamos de de llegar el decreto era de enero del dos mil quince y había un cambio no sólo de poner en marcha ópera sino de de de conjunto de de de normativas y reglamentaciones que afectaban a todas las a PRS en aquel momento a mí lo que me informaron es que se había hecho un proceso informativo que todo el mundo estaba informado que todo el mundo había hecho la solicitud de autorizaciones

Voz 1 03:34 la total entonces nosotros retos

Voz 0795 03:36 pasamos porque quise yo de alguna manera tenía alguna inquietud al respecto porque había pasado mucho tiempo desde que se hizo el decreto y la consiguiente información que se aplicaba pero bueno pues ahí hubo un fallo Irán evidentemente no estaba informada la gente no era ese demandaban toda la gente que tenía derecho pero que no había hecho la solicitud no había hecho la autoridad sanción u otros roban todo

Voz 0867 04:03 el bien entonces a partir del sábado en principio no hay ningún problema quiero que escuche a su compañera Rita Maestre a la portavoz del Gobierno municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno

Voz 2 04:12 las sanciones comenzarán el día quince de marzo en la ciudad de Madrid

Voz 0867 04:18 anunciar quiero el día quince fue un error de comunicación como se lo pensaron mejor cuando comprobaron que cae en viernes

Voz 0795 04:23 no no no fue un error fue un error que confundimos sea digamos el P lo la realidad es que el periodo de prueba acababa el quince sea entonces tuvo nosotros se entendía al director general lo periodo de prueba cabal quince luego entran en vigor las sanciones el dieciséis incluso IMI irreal da maestro incluso nosotros pudimos inducir al error que al decir acaba el día quince pues el día quince quedó como inicio de multas pero era claro en además el director general lo ha precisado muy bien que nuestro lo que explicamos es que el periodo de pruebas dura acababa el día quince luego evidentemente no podían empezar la sanción

Voz 3 05:06 el entre medias entre el lunes

Voz 0867 05:10 es ir el viernes que finalizan digamos que finaliza el periodo de pruebas este el fin de semana esto ayuda contribuye digamos que hay un periodo de transición más sencillo más fácil más suave el equipo que la verdadera prueba de fuego es el próximo lunes

Voz 0795 05:23 sí pero normalmente yo siempre me hice la idea que iniciaban un viernes que también no son días malos pero en este caso da un poco igual nosotros tenemos que estar muy pendientes de la evolución de ver exactamente todos los resultados que van dando las cámaras Si efectivamente Si se produce hasta ahora cómo está funcionando muy bien es decir que no no se produce un nivel grande incidencias hay que felicitar a la gente yo creo que la gente ha interiorizado el el funcionamiento de Madrid Central usted cree usted cree que la gente se entera que la gente lo tiene claro yo creo que sí hombre a ver en una ciudad como Madrid tener todo exactamente claro en todo momento normativas complejas pues siempre tiene que haber un acompañamiento nosotros a la vez nosotros vamos a seguir nuestra estrategia informativa la paz la de atención de atención en quieres donde está la oficina de Madrid Central unas oficinas de atención a la ciudadanía llene el cero diez quiero decir ese proceso de acompañamiento lo hemos hecho en origen y lo vamos a seguir haciendo aunque esté sancionando por otro lado es decir en la gente también en Madrid Central funciona desde finales de noviembre no todas las no todas las infracciones de tráfico como bien sabéis se miden con una cámara la gente tiene que saber que si hay un arroja una raya roja sólo quiero decir que entran un lugar donde tiene que estar autorizado hay señalización horizontal vertical que tiene que cumplir idea acompañamiento oí más esta las cámaras

Voz 0867 07:09 el estarán los agentes de movilidad y la Policía Municipal habrá refuerzo este fin de semana

Voz 0795 07:13 no no está pensado que haya ningún refuerzo ni de agentes de más allá de de de como siempre ocurre en esta ciudad los fines de semana si hay una una manifestación si hay alguna incidencia que la suele haber pues por ejemplo el domingo se encierra el Prado por tanto ahí hay más dispositivos de agentes de policía pero no más porque el trabajo lo hacen las cámaras del verdadero trabajo es una vigilancia e información preventiva las cámaras hirviendo exactamente el comportamiento de los vehículos y de los coches en el acceso

Voz 0867 07:47 bueno lo que no cabe duda es que Madrid Central es el proyecto estrella de esta legislatura y las multas son son la prueba de fuego dice la alcaldesa que no no tienen ningún tipo de miedo pero de verdad de concejala cuántas veces han pensado que iban tarde y que las multas y la entrada en vigor de de esta medida les podría jugar una mala pasada en las urnas

Voz 0795 08:06 es que el problema puede ser que en un momento dado pues es un proyecto complejo que ha necesitado muchas verificaciones muchas negociaciones mucho pues que Momo osea mucha flexibilidad incluso todavía están funcionando las mesas de de los distintos grupos de renovación de flotas de comercios Si merecimientos en interior de seguimiento de indicadores porque siempre hemos dicho que va a haber una evolución es un proyecto con dijo que no hubiera venido mejor más rápido y tenerlo resuelto y listo a mediados de legislatura seguro pero eso no te puede echar atrás cuando estás convencida de lo que tienes que hacer yo estoy convencida que es positivo que a mí no me da miedo mal más allá de de que pudiera haber algún fallo pero a mí no me da miedo en la en la el el tema de de de las sanciones en primer lugar porque es más intuitivo más amplio vosotros sabéis que antes pasaban de una PER a la otra que a veces la vía calles recovecos

Voz 0867 09:12 de repente la grafía exacto

Voz 0795 09:14 ahora es más intuitivo in nuestra industria objetivo no es sancionador al revés nosotros vamos a trabajar para que la gente lo conozca tanto tanto que cuanto menos multas y sanciones mejor nosotros no tenemos ningún interés en en en recordar que funcione y eso a través de sanciones

Voz 0867 09:36 Más Madrid pierde las elecciones si gobierna el Partido Popular se lo digo porque lo llevan en el programó luego pretende meter en el programa dice Martínez Almeida que el quiere derogar Madrid Central técnicamente esos posible

Voz 0795 09:46 pues yo no sé si técnicamente pero les va a resultar muy difícil explicarlo a a a la Unión Europea es que las ciudades que incumple la ciudades tienen la obligación de tener un tener un plan de calidad de aire en un periodo el que nosotros tenemos presentado a la Unión Europea es desde hasta el dos mil veinte y por tanto porque incumplía la ciudad teníamos que hacer un plan nuevo asilo exige la normativa europea así que entiendo que lo que él está diciendo es que prepara que el plan tiene que ser modernizados sabéis que está modernizado tanto las medidas por la por la UPM por la comisión de calidad de aire por expertos por técnicos por profesionales yo no sé qué es lo que está diciendo más allá de una propuesta electoral hoy yo de vuelta a escuchar repetir que que va elimina Al Madrid Central pero es que tiene que hacer entonces fue una propuesta alternativa en la Unión Europea de zonas de bajas emisiones zonas de bajas emisiones que es lo que es Madrid Central modernizarlo darle resultados a la Unión Europea y a mí me temo que todo esto salvo que que él se piense declarar insumiso a las normativas yo el cumplimiento de las normas y decir bueno pues yo hago lo que me da la gana y luego post ya que no sancionen pero como son han de orden me cuesta a mí mucho creer que lo que plantea es un proceso de insumisión a partir de ahí

Voz 0867 11:18 el Madrid Central no sólo supone tumbar un proyecto de Ahora Madrid es que también supone tumbar un proyecto que inició en su día el Partido Popular las primeras PR que que pusieron en marcha primero Ruiz-Gallardón irá después han agotado ya son las siete de la tarde treinta y cuatro minutos

Voz 5 11:35 si estás pensando en un súper regalo para tu Súper papá ya están aquí las mega ofertas de Media Mark especial Día del Padre con un doce por ciento de descuento en Smart con Samsung para que esté siempre conectado con todo más información ya en tu tienda Media Markt

Voz 6 11:51 es normal algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia conductores el seis

Voz 7 11:59 bueno os dan la bienvenida que diré pese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos dos tres dos nueve cinco nueve cero dos dos tres dos nueve cinco consulta condiciones el Linares

Voz 8 12:14 a punto com una compañía Bankinter

Voz 1 12:17 bueno Adela Baamonde dice llevo escuchando la canción de Morgan volver desde la temporada pasada y cantando y me ahogo no me salen babas no lo vamos a comprobar

Voz 9 12:26 es

Voz 1 12:29 es la canción dice sí que no me lo harás

Voz 9 12:35 es no

Voz 1 12:40 no sale ahora bien nuestros rocas forestales a Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com con esa etiqueta en las redes Roca

Voz 2 12:52 hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton servido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 10 12:59 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa emisora de la Cadena SER llevan muchos años acompaña muchos años contigo si tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que atacan pasear tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya cansa pero nombre que que que que broma hombre pero bueno penosa sucesión de cadenas

Voz 11 13:30 estaremos siempre contigo

Voz 10 13:33 la que alivió tal lo mutua

Voz 8 13:38 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 12 13:45 hay cosas más concejala el estudio de la Politécnica sobre calidad de ley de que hemos conocido hoy recoge una reducción de cero

Voz 0867 13:51 en el cuarenta por ciento de los gases contaminantes desde la puesta en marcha de Madrid Central en el caso de la estación de Plaza del Carmen hay una reducción de un nueve por ciento en los últimos meses es norma le pregunto Él que sólo exista una estación mediadora dentro del área de Madrid Central listo se va a corregir de alguna manera las tampoco escondida además

Voz 0795 14:09 el Blas gente medición la marca se presenta la Unión Europea acordaron hubo polémica cuando algunas modificaciones la anterior red hay que evaluarla nuestra voluntad es ya estamos en ello quiero decir que ahora hay que hay que ver si queremos poner en aussie debemos poner más espacio pones si hay que ampliar Si por ejemplo yo les he pedido que miren en en la medida de que en todas las estaciones se puedan medir al máximo de contaminantes pero estamos evaluando la red pero la gente también lo que tiene que saber es que la red si se pasa la Unión Europea y al Gobierno de España que es el que válida la red y a partir de ahí se evalúa hicimos se modifica y amplía si es necesario en cualquier caso siempre iríamos ampliación y reducción yo quiero que toda la gente tenga la máxima información sobre el máximo de estaciones de un máximo de contaminantes nos ha ayudado muchísimo primero un poco los debates en en medios de comunicación las polémicas en el fondo han ayudado ya ayuda mucho la información que la gente sepa que puedan me di pueda medir su estación su fue una aunque a veces saquen conclusiones equivocadas pero lo cierto es que tienen la información y la preocupación y la conciencia

Voz 0867 15:25 el proyecto en materia de movilidad Manuela Carmena Inés Sabanés es claro pacificar el tráfico en la ciudad sector proyecto de la cinco también se ha hecho Madrid Central pero usted tiene la sensación de que han llegado antes las medidas elecciones que las infraestructuras que este es el principal reproche que por ejemplo hacen los vecinos de zonas como Móstoles Arroyomolinos que hay que en claros y si yo puedo deja el coche en casa aún me puedo mover en transporte público pero ni tengo un buen transporte público para moverme ni tengo el disuasorio que me habían prometido todavía construido

Voz 0795 15:52 bueno en primer lugar para el exterior de la ciudad es decir es verdad que la ciudad yo no tengo la sensación de haber llegado tarde creo que hemos hecho una nueva ordenanza de movilidad la renovación de las flotas de las flotas públicas y las infraestructuras debería pero quizás sí pero hay mucha mínima par de de infraestructuras que corresponde al Ayuntamiento yo lo que no puede estar es un ayuntamiento y el Defensor del Pueblo ha dicho a la comunidad yo usted que está haciendo porque es que la Comunidad tiene entre comillas secuestrado el transporte público yo no puedo hacer la osea E incluso para hacer un bus VAO colaboro colaboramos económicamente pero tiene que intervenir del Estado y la Comunidad para ampliar la línea once de Metro para tener una nueva infraestructura de conexión con el sur a través de la línea once todo esto es una tarea de la comunidad que llevamos pidiéndolo desde el minuto uno no puede una ciudad sola resolver los problemas de toda un área metropolitana sin no hay ni siquiera capacidad gobernanza metropolitana de la voluntad política de de de la