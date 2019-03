"El duelo revelado" Jorge Moreno

Voz 0684 00:00 radio lindo una mitad particular para observar con line Ali hay vida llevo dentro de mi corazón y con la Salud cita al de la que te lo juro que mira que mí en el mundo reina más que sí que me sacáis mentira se quede María Cappa haría la Bienal con la mano

Voz 0313 01:08 Calderón echó canción interpretado por por Miguel de Molina nos lleva nos puede llevar a una España de los de los años treinta y a lo mejor nos puede traer a la cabeza a la imaginación pues yo qué sé verbenas y fiestas populares donde los primeros fotógrafos ambulantes retrataban a familias a grupos de amigos fotos que con el tiempo tendrían otra función Ícaro comer tenemos pero por qué Miguel de Molina Por qué te lo juro yo mano motivo habrá al hay muchos más

Voz 0545 01:35 divos bueno que pusieron el otro día en televisión este fin de semana las cosas del querer que es una película maravillosa tuvimos la oportunidad de ver otra vez Ángela Molina que madre mía cómo está Ángela Molina en esa película que está muy bien también Manuel Banderas y que son todas esas coplillas de los años treinta y cuarenta que han llegado a nuestros oídos que hemos oído cantar a nuestras madres sobre todo que no sé yo yo creo que Teherán felicidad son son canciones que a veces nos hacen sufrir de felicidad ir reír y cantar de felicidad

Voz 0684 02:17 mira Kepa min el mundo no hay nada que Mista gay

Voz 0545 02:27 después a es que además la propia historia de Miguel de Molina que fue uno de los cantaores de copla que ya no era tan buena tan común que fueran intérpretes masculinos que fue uno de los cantaores de copla tan populares durante los años de la República que luego tanto para las tropas República Anas y que luego como sabéis se tuvo que exiliarse en el año cuarenta y dos Se fue Argentina hay y allí hizo una segunda carrera lo expulsaron por probablemente por dos no digo probablemente seguramente por su compromiso con la República pero también por su condición de homosexual cuál ir desde luego y yo creo que es uno de los intérpretes que mejoran encantado de la copla española estas coplas maravillosas de Rafael del

Voz 0313 03:14 oye cuéntanos la importancia y las otras vidas que puede tener una fotografía con respecto a su cometido original uno piensa mira esta imagen me servirá para tal cual y luego con el tiempo para cuantas cosas puede servir

Voz 0545 03:26 pues fíjate que he pensado mucho estos días sólo porque ella también me encuentro en un momento personal en el que los objetos las fotos en las cosas que quedan de mis padres llevan haciendo cada vez más importantes yo voy a hacer una cosa muy muy muy íntima mi madre murió cuando yo era adolescente para mí los objetos no eran importantes porque vivía en el presente no no pensaba que iba a echar de menos esos objetos que contienen la vida de las personas mucho después y ahora me veo como rescatando cosas guardando cosas en cajitas guardando foto relojes que ya no funciona en algún anillo cosas que son baratas que sólo tienen valor sentimental porque tú sabes que nuestras madres tenían muy pocas cosas en aquel momento fotos partidas que no sabes por qué están partidas etc en todo resulta que me encontré de un reportaje en el país que ICIO escribió Natalia Junquera sobre sobre un libro que me me pareció súper evocador y que también tenía que ver con el momento que yo vivía es un libro que se llama el duelo revelado se trata de la importancia a lo escrito un antropólogo trata de la importancia que han tenido las fotos para la los familiares de las víctimas del franquismo para toda esa gente desaparecida cuyos cuerpos no no se sabe dónde están no se no se sabía donde uno podía honrar los oir al cumplir con el duelo no entonces de pronto esas fotos cobraban una importancia porque con los objetos también se habla se habla con las imágenes no entonces cuando vi este reportaje dije pues tenemos que localizara este antropólogo Jorge Moreno traénoslo al programa

Voz 0313 05:13 pues es que está Jorge Moreno buenas tardes buenas tardes bienvenido antropólogo social y cultural investigador del CSIC autor del Duero revelado que empieza donde donde arranca esta historia concretamente en qué lugar en qué escenario bueno

Voz 4 05:25 de la UNED si este escenario el libro arranca en mi pueblo Aranca Ciudad Real está contextualizada en dentro de una investigación que era una investigación que intentaba digamos dar cuenta cualitativa y cuantitativamente de lo que supuso la violencia de posguerra en Ciudad Real dentro de esta investigación pues varios estudiantes pues empezamos a hacer cosas particulares investigaciones yo me fui centrando yo vengo de la fotografía y el cine muy buenos me fui centrando en en analizar estas cosas que son las fotografías y Time contamos que

Voz 0545 06:02 claro el antropólogo tiene que hacer que su investigación sea sobre un territorio acotado para digamos que para no dispersarse no

Voz 4 06:10 exacto exactamente digamos lo que tenemos los antropólogos es el trabajo de campo es nuestra herramienta fundamental que en el fondo es pasar tiempo con gente pasa es tiempo con gente mucho tiempo con gente IVAs digamos picando describiendo me con matices

Voz 0545 06:27 lo que ocurre no a mí lo que me resultaba curioso Jorge es que lo hiciera sobre tu propio pueblo sea no volver a tu pueblo pero a volver casi como si fuera un extranjero como si no hubieras conocido las cosas antes

Voz 4 06:39 exactamente yo me sentía que estaba en un lugar que de repente era extraño para mí no está cosa que tenemos los antropólogos que extrañarse de la realidad para así describir y darle un sentido pues ese extrañamiento en mi propio pueblo que volvía a ver yo que sea al que me vendía las chucherías que de niño a lo mejor lo recordaba así como más con con cierta agilidad no y que de repente cobraba sentido al entender que muchos de esas de esas personas eran los los y los hijos de los de los vencidos alguna manera

Voz 0545 07:06 para empezar cuéntanos por qué estabas porque naciste tú en ese pueblo que eso también tiene que ver con esto que tuvo el capricho

Voz 4 07:14 pues a mi abuelo materno era capitán de la aviación republicana y conoció a mi abuela era de Logroño conocía mi abuela en Barcelona bueno pues enamoraron pasaron toda la guerra como termina la guerra el terminan en la cárcel en Valencia y cuando sale de la cárcel pues es lo destierra digamos de de no poder regresar a Logroño igual no pues termina en un en este pueblecito

Voz 0545 07:40 que se dedica deshacerse dedicada de capitaneados

Voz 4 07:43 Acción Republicana montar un bar ese tratante de ganado

Voz 0545 07:45 si tú tienes tu crees que lo crees que eso tiene algo que ver con que tú hayas acabado siendo antropólogo e investigando sobre esto

Voz 4 07:52 pues yo digo en el libro una cosa yo con mi abuela me llevaba muy bien con mi abuela materna digamos y ella me contaba muchas historias yo las las grababa no ella digamos pues me hizo sentir pasión por un tiempo que no conocí no pasión por su desván que su desván los desmanes están lleno de cosas que uno no sabe lo que son intenta buscarle el sentido está lleno de secretos Bundesbahn es algo extraño tesoros no en ese desván pues estaba llena de fotos yo iba miraba no hay una cierta pasión

Voz 0545 08:24 cuando no tienes el cuerpo de una persona para poder ir a un cementerio para poder hacerle un funeral

Voz 4 08:29 sí que significa una foto pues en una foto es una posibilidad de mantener la presencia ausente contigo es decir un ejemplo cuando matan Alfonso capilla en Chillón no saben dónde está el cuerpo la familia la dirección que toma el hermano es la mina en la mina pide el carné de minero arranca la foto llega a la Casa la descripción que hace el hijo de Alfonso capilla es imagínate cuando llegó la foto apartando a los más pequeños para que no hubiéramos aquella escena digo es lo que estaba llegando si una foto pequeñita de carne no y con esa fotografía lo ha haciendo las familias es pues integrándose en composiciones que de alguna forma objetiva en el lugar que ocupa el ausente para la fe

Voz 0545 09:12 sacro es decir quema mandan la foto a un fotógrafo la hacen más grande la sitúan en una foto familiar

Voz 4 09:18 efectivamente tenemos que imaginarnos a muchas vidas en los años cuarenta yendo a casas de fotógrafos y piden que se les amplíen una fotografía chiquitita que como decía Carles pues a lo mejor lo habían hecho en pues en una fiesta o lo que fuera acto que tienen que ampliar la el fotógrafo se encuentra con un problema y es que a la ampliarla en una foto tan chiquitita pues se desdibuja entonces utiliza la técnica de los moralistas que es el oro mole que es transportar a un papel donde pueda ser pintado corregido y la la de formación el dibujo que produce esa ampliación que la familia lo tenga cuidan la fotografía dice Le pide por ejemplo que se ponga un traje en un ritual funerario lo que hacemos es un procesador lo público

Voz 0313 09:59 estilo de cada atajarlo

Voz 4 10:01 es dignificar lo con la mejor ropa entonces esto no se puede significar al cadáver bueno pues vamos a cuidar el el cuerpo fotógrafo que es

Voz 0545 10:09 podrían hacer las viudas que a lo mejor no podían mostrar la imagen del muerto colgada en una pared en su casa

Voz 0313 10:17 ocultar la custodiar las me imagino no lo podían mostrar eh

Voz 4 10:22 todas las en el interior de su propia casa te refieres días aquí

Voz 0545 10:24 lo que hacían cola foto la viuda al mejor pensar en sus hijos

Voz 4 10:27 los a que tuvieran problema esto es muy es muy interesante es decir hay que pensar una pregunta que yo me hacías quién tiene las fotos no dentro de una familia en generalmente las cien mujeres las mujeres son las que han organizado la economía de la mirada en una casa son las que heredan las fotos y las exponen la pregunta es todas las mujeres tienen fotos pues yo me encontrara una investigación con que no hecho unos esquemas de itinerancia fotográfica para ver en tres generaciones quién tiene las fotos en ocasiones me encuentro con que a la primera casa que yo llamaba que era la de los hijos pues igual no tienen fotos ni sabe quién son o igual vienen los hijos de repente que han visto que está investigando eso me piden fotos a mí de un álbum que de suyo no entonces yo tengo fotos oye que vengo que me enseñas admitió oye tienes una imagen T es que tú no tienes fotos no bueno eso pasa porque las vidas digamos para intentar normalizar una situación anormal que es intentar sobrevivir en un contexto hostil ocultan a la persona que digamos puede problema atizar la vida de los y el éxito de esa familia es que sus hijos tengan una vida normal entonces la vida lo que hace es esconde quizás a la persona que más que más ha querido

Voz 0313 11:31 te has encontrado durante el trabajo en cajitas en paredes en en huevos falsos has encontrado material aparecido material podrá seguro

Voz 4 11:39 sí sí sí sí sí digamos Emilio Silva tenían la fotografía de su de su abuelo estaba metida en rendija de una aparece él se dedica a esto de la memoria histórica porque quiere escribir una novela donde la aporta la novela es la fotografía que había escondido durante mucho tiempo en qué momento Emilio Silva escribe la novela esto es otra pregunta fundamental en un año un año después de que su abuela muera los objetos están digamos dentro de un relato siempre en un casa tú naces y si no se habla de tal persona no se habla pero el momento en que muere esa persona que ha digamos ha impuesto un relato los objetos quedan desarticulados sí puede venir un nieto y darle un nuevo relato en este caso muy masculino que se quiere una novela una mujer igual habría hecho una ampliación la habría colocado en la casa

Voz 0313 12:22 Jorge quede con nosotros porque tenemos todavía mucho camino que recorrer con otras fotografías y su nueva vida

Voz 0545 12:44 tras

Voz 0684 13:04 aquí seguimos en La Ventana en Radio Olé

Voz 0313 13:05 hoy Elvira nos ha traido como invitado a Jorge Moreno antropólogo social y cultural investigador de la UNED y autor del duelo revelado que recoge el trabajo yo diría que hercúleo de seguimiento de personas desaparecidas durante la Guerra Civil después de la Guerra Civil ICAA a través de la imagen de las fotografías guardadas muchas veces en casas de forma tiene un tanto clandestina permiten reconstruir mucha parte de esas historias personales e hay imagen pero existen también sonidos sonidos de gente que habló con con Jorge durante esta investigación contaba historias como ésta

Voz 7 13:40 mira que yo a la que se escondió mi abuela ante la falta Piquer a El Asad en aquellos entonces

Voz 8 13:52 diez mil pesetas que gane la Vuelta renqueante que es lo que me costó Bayo caro y el más repito pasando otra vez la foto que no

Voz 0545 14:04 tú

Voz 9 14:07 que la que fruto y que generan eh

Voz 0545 14:11 lo

Voz 10 14:13 sí

Voz 11 14:17 así se presione que situarse en la época para identificar lo que

Voz 12 14:25 sonaba entonces clara clarísimamente como una amenaza darle decía en

Voz 4 14:30 pero el

Voz 12 14:32 que ella cuando Le vino la clienta decirle que tiene esa cuando ya

Voz 0610 14:40 a la casa digo si hay que entender que por ejemplo en este caso es pide la carta en la que está hablando su habitación donde duerme es su lugar de trabajo también ella cosía para gente de alto poder adquisitivo habían matado a su padre a ella y a sus cuatro tíos si estaban aquí todas las mujeres trabajando de costureras entonces una mujer entra a su habitación no un lugar íntimo y del cuadro dice este cuadro que tienes aquí un cuadro bolchevique así ella dice como dice usted

Voz 4 15:07 venga para qué le voy a decir quién son mi padre mi tío admitía mi tío esa palabra que usted dice yo no anti

Voz 0610 15:12 Chuck que tuvo valor la mujer no no no es otro que hicimos la presentación y ya estaba diciendo dónde había que han trasladado a Franco y demás no es si son gente que echa mucho coraje

Voz 4 15:22 Vida y hay que agradecerle germinal que es el primero el primero que sale diciendo que su abuela se había escondido el la foto en la fábrica era pues también no que

Voz 0545 15:33 eso me pasa estábamos hablando fotos de desaparecidos pero también había fotos que llevaban el exilio frutos que llegaban de la cárcel

Voz 4 15:39 sí sí digamos el libro pues es lo que analizo es en distintos capítulos la relación con fotografías de asesinados con fotografías de presos y con fotografías de exiliados hay que imaginar a a muchos a muchas familias enviando fotos a prisión porque las fotografías dentro en el interior de la celda eran fundamentales para que el preso es imaginada lejos si leemos a gran chico leemos a Nelson Mandela la importancia de la foto en el interior de la celda es fundamental y lo mismo desde la cárcel a las casas por decir que estoy bien no fotografías que en el reverso muchas veces hay que entender que tienen varios destinos las propias carceleros que van a ver ese material antes de enviarlo a los hijos y los propios hijos no y luego las fotos del exilio pues son bueno

Voz 0545 16:21 la historia graciosa que me quiero decir algo de cómico que es cómo de qué manera mandaban los exiliados sus fotos a las familias

Voz 4 16:30 sí las hay un caso que es el de José Antonio López Tercero que claro yo al principio no entendía sea yo estaba en México viendo a a familiares vi todo el archivo que tenía la la hija bueno pues había una fotografía que me llamó mucho la atención que era químico imponía en el reverso mil novecientos treinta y nueve en la ponía por un peso estás una hora montado en barca y entonces pues bueno intente de construir un poco la historia José Antonio López Tercero había salido a finales de mayo en el XXXIX a Francia había estando campos de concentración había se había embarcado en el Falla había llegado de Marsella a Veracruz su mujer y su hijo no saben si está vivo muerto lo que le envía este hombre es una fotografía en Xochimilco en realidad disfrazado de turista en realidad lo que está haciendo es

Voz 12 17:19 entiende que estoy estoy vivo

Voz 4 17:22 entiende que la censura está recogiendo todo el material que llega una fotografía sin el contexto familia significa sólo lo que aparenta lo que aparentaba era un hombre que viaja población turista la foto llegada a manos de su mujer y su mujer entiende que está vivo hay una

Voz 0545 17:35 la frase de Walter Benjamin con la que tú introduces el libro que dice quien quiera acercarse a lo que es su pasado sepultado tiene que comportarse como un hombre que excava cuántas chica no porque es más o menos lo que hace un antropólogo

Voz 4 17:51 sí he estado excavando en en en las arrugas de las fotos en las costuras qué significan esas arrugas que a veces implican besos que significa una amputación una foto Cabeza significan silenciar que significa una costura para mantener unido algo que ya está desecho que significa una ampliación una embarcación no que significan marcar una imagen bueno son cuestiones que son mudas que no conceptualizar y que los antropólogos pues que estamos acostumbrados a dar sentido a cosas que a veces no están verbalizado después le damos en este caso en ese sentido no John cuando empecé a investigar en mi pueblo una de las cosas espinas que me encuentro fue con una cosa así graciosa que es bueno graciosa yo fui a casa de unas de de de una familia hombre y mujer hay ancianos y les pregunté por su historia tal sacaron las cajas de fotos la última foto estaba mi abuelo con el hombre que estaba entrevistando yo qué sé cuarenta años después índigo mi abuelo exigieron nos llevamos muy bien me fui y un año después vuelvo un año después que decir que la investigación tiene tiene estos tiempos no volví no es que claro me quedé anonadado porque la fotografía que estaban en tierra de la caja ahora en el salón estaba expuesta y entonces digo que ha pasado aquí no me dentro de lo que dice Martín Barbero antropólogo vive en Colombia el escalofrío epistemológicos que hay que explicar este movimiento hay que pica este movimiento que explica qué significa que un una persona lleve cuarenta ya en la fotografía en el bolsillo de un tío hermano de su madre que significan todas las cosas no lo que hago como antropólogo pues la antropología tiene este carácter deíctico que dice mi amigo Paco cruces que es de en un contexto que tú estás describiendo señalar es decir mira eso mira esa escena no entonces yo cojo al lector lo llevo de la mano a una alcoba irle digo mira esa señora que está mirando una foto y mira que mira como conversa con la foto el libro está lleno de esas escena

Voz 0313 19:51 nosotros estamos en la radio el y decimos al oyente escucha este sonido así que Jorge Moreira muchísimas gracias por venir vamos a cerrar esta conversación de radio lindo con el testimonio de Dos Hermanas con muertos en la guerra que cuentan cómo además humillaba van a las mujeres en su caso concreto a la madre la abuela a las que vieron pasar por el pueblo

Voz 0545 20:10 ellos pasearon por mi abuela Yerba vimos previo vamos a ver vamos a entrar a casa con una Cate se entrena una silla su tratamiento saber qué pasa forros sólo Tignes

Voz 9 20:46 yo te porque nunca

Voz 13 20:49 eh

Voz 0545 20:52 lo siento pero no

Voz 14 21:06 día

Voz 0545 21:10 Elvira Lindo la próxima semana hasta el jueves un beso muy grande