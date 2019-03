Hora 25 Deportes: Agónica clasificación del Valencia en Rusia (14/03/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 0919 00:08 Gallego buenas tardes Añez mayor Balic que que hay más equipos españoles no iremos a tres equipos españoles hoy intentando meterse en los cuartos de final de la competición uno de ellos lleva jugando ya un rato desde las siete menos cinco el Valencia juega la vuelta de los octavos en Rusia en Krasnodar y el partido está emocionante minuto setenta y siete todo por decidir porque el Valencia recordemos ganó dos uno en la ida el marcador ahora mismo bueno no se ha movido González buenas tardes qué tal muy buenas gallego estás

Voz 1189 00:36 sufriendo el Valencia más ocasiones para el Krasnodar a lo largo del partido el Valencia creando peligro a la contra al balón parado Marcelino Camacho bastantes rotaciones ha tenido ya que tirar de los hombres importantes de Rodrigo Moreno y te Gonzalo grandes que han entrado en este segundo acto recordemos que un gol ahora mismo clasificaría a los rusos Krasnodar cero Valencia cero minuto setenta y ocho de partidos

Voz 0919 00:57 madre mía lo que queda que moción luego a las nueve el Sevilla jugará en Praga con el Slavia en la ida empate a dos así que los de Machín obligados a marcar el partido quizá más tranquilos el que puede tener el Villarreal que recibe al Zenit de San Petersburgo el Villarreal ganó uno tres en la ida pero cuidado que a lo mejor el Villarreal tiene la cabeza en la Liga y en la permanencia que en otra cosa bueno pues pendientes de ese partido del Valencia os cuento también que en baloncesto se ha jugado un partido de la Euroliga el Real Madrid de Pablo Laso ha ganado en Rusia el Khimki setenta y cinco cien es una victoria importante porque con este resultado el Madrid asegura el cuarto puesto es decir tener el factor cancha a favor en la siguiente eliminatoria donde ya va a estar seguro el Real Madrid luego jugará el Gran Canaria Con el Darussafaka este partido ya sin transcendente porque los canarios no tienen opciones de clasificarse el fútbol tiene también dos noticias más allá de la competición el primer fichaje de la era Zidane

Voz 1284 01:55 el Real Madrid ha contratado para la próxima temporada al central brasileño del Oporto Eder militado cincuenta millones va a pagar el

Voz 1128 02:06 el equipo madridista por militado que está jugando ahora mismo en el Oporto en el equipo de Casillas

Voz 0919 02:12 una mala noticia para el Barcelona después de su gran clasificación para los cuartos de final ayer ante el Olympique de Lyon se ha confirmado hoy que den velé va a estar un mes de baja una rotura de fibras en su muslo izquierdo ya sabes que de melé fue duda hasta instantes antes de la convocatoria para el partido había terminado el fin de semana el partido de Liga ante el Rayo Vallecano con molestias bueno pues el Barça por lo que se ve arriesgó Eden vele en la jugada en la que marcaba el quinto gol azulgrana se lesionó una rotura de fibras que le va a tener

Voz 3 02:48 un mes apartado de los terrenos de juego

Voz 0919 02:51 enseguida vamos con todo pero como siempre en el inicio del

Voz 1284 02:54 programa

Voz 0239 04:30 el hombre no no es lo mismo lo de Sergio Ramos fue hombre lo de Sergio Ramos fue

Voz 7 04:36 eh de documental empezamos

Voz 0919 04:46 el sufrimiento el Valencia esperemos que cuando termine ese partido partidos Valencia esté en el bombo de los cuartos de final de la Europa League como está el Barça en los cuartos de final de la Champions mañana sorteo con el Tottenham El Viti el Liverpool el Manchester United cuatro equipos británicos el Oporto el Ajax la Juve de Cristiano Ronaldo y el Barça aunque el Barça tiene una mala noticia hoy la lesión de de velé todo el mundo se pregunta Adrià Albets Si se arriesgó demasiado poniendo a jugar ayer a desvele buenas tardes

Voz 0017 05:19 buenas tardes Gallego es evidente que si de melé forzó para jugar unos minutos ayer Valverde les puso en el campo para intentar cambiar el partido como decías marcó el quinto gol pero acabó lesionado esta mañana le han hecho pruebas ha confirmado que sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le tendrá casi un mes de baja por lo tanto se perderá seguro el partido de este fin de semana

Voz 0239 05:40 frente al Betis luego viene el parón se perderá también

Voz 0017 05:42 en el derbi ante el Espanyol llegaría muy justo para recibir al Atlético aunque el gran objetivo es queden velé esté para los cuartos de final de la Champions el Barça espera rival mañana en el sorteo in Sergi Roberto se quita de momento el cartel de favorito sí sí creo que favoritos

Voz 4 06:01 estos son todos a allí lo hemos visto ahora al en los octavos de final que cualquier equipo pues puede caer nosotros ya hemos vivido pues a los años anteriores pues a los eliminaron cuando los pues bueno teníamos un resume dado bueno y bueno a sabemos que cualquier rival será será difícil los jugadores del Barça por cierto gallego cenarán juntos esta noche porque Jordi Alba les invita a cenar a todos para celebrar su renovación como han contado los com

Voz 0017 06:27 bañeros del diario As estarán tranquilos porque además mañana tienen día libre así que los jugadores podrán cenar y descansar

Voz 0919 06:34 bueno pues está muy bien eso porque una parte de la renovación de Jordi Alba seguramente y muy importante se la debe a sus compañeros hoy ha reaparecido en público un futbolista Isco jugador del Real Madrid que llevaba tiempo sin decir esta boca es mía con sus problemas con Solari el expediente abierto por indisciplina lo ha hecho en un acto publicitario con una marca de de sus patrocinadores aquí el presentador del acto como no le iba a preguntar por su nueva etapa con Zinedine Zidane

Voz 8 07:08 a que representa por aquí la figura de sida

Voz 9 07:12 ya ya lo conocemos todos no como jugador Madrid fue impresionantes como entrenador lo lo ha ganado todo y bueno es una buena noticia para para todos que

Voz 0919 07:25 todo eso está muy bien pero la lástima es que en ese acto donde había periodistas cámaras de televisión le han preguntado por Zidane pero no se le ha podido preguntar por Solari que a lo mejor a la gente le hubiera interesado saber la opinión de de

Voz 10 07:41 sobre Solari os sobre por qué no se subió al autobús

Voz 0919 07:44 el día de hayas una vez que se vio fuera de la convocatoria que pensó todo esto no se ha podido preguntar qué lástima antes de ir con Javier Herráez que ha estado en ese acto que mala noticia atención gol en Krasnodar efecto

Voz 1189 08:02 por qué zapatazo desde el pico del área con la zurda de Suleiman no dorsal número noventa y tres que había entrado en este segundo tiempo la alojado en la escuadra derecha de la portería de neto uno cero para el Krasnodar el Valencia tiene cinco minutos para marcar un gol sino va a quedar apeado de esta Europa League

Voz 1284 08:21 qué golazo de Krasnodar que gana uno cero al Valencia al Valencia

Voz 0919 08:24 a que necesita como decía Héctor un gol en cinco minutos Javier Herráez buenas tardes hola qué tal Gallego buenas no no ha sido posible preguntarle ni por Solari ni por lo del autobús nada de nada Isco no

Voz 0017 08:35 ya lo sabíamos antes de ir la profesión de

Voz 11 08:37 el portero está agonizando si no está muerta ya ya si llevamos ya muchos años al menos aquí te invitan porque otros la competencia no te dejan ni entrar a las radios pues ya que esto está así este es el panorama que hay en la profesión evidentemente no lo podemos cambiar ni va a cambiar irá a peor

Voz 0919 08:52 Isco entrenando con Zidane que tiene ya un jugador nuevo de cara a la próxima temporada el Madrid ha hecho oficial la contratación del central militado Su Señoría de he militado veintiuno años

Voz 1128 09:03 un nuevo jugador brasileño central formado en el Sao Paulo lleva nada un año en el Oporto cincuenta millones de euros paga por el Real Madrid hasta el año dos mil veinticinco militado en junio hasta con lo cual

Voz 0919 09:16 estoy metido en cuartos de final en junio estará con Real Madrid acompañando a Varane Sergio Ramos Nacho era evidente que este fichaje lo tenía ya apalabrado casi cerrado el Real Madrid antes de que llegara Zidane que se estrena este fin de semana vamos a ver cómo es el estreno de Zinedine ya vamos a ver si estáis con la convocatoria o juega ocho y cuarenta minutos esto es Hora deportes en la SER

Voz 1189 11:35 volcado ya al equipo de Marcelino que agotado cambios el técnico asturiano ha metido a Gameiro ha sacado a Carlos Soler con todo el Valencia que tiene que marcaron gol minuto ochenta y nueve Krasnodar uno Valencia cero

Voz 1284 11:46 en ese partido preguntamos cómo va a salir el Sevilla en Praga con el Slavia recordemos empate a dos en la ida Santi Ortega esto comienza a las nueve buenas tardes

Voz 0697 11:55 de qué tal Gallego muy buenas obviamente hasta ahora ya el once decidido con la presencia de clic en el equipo titular el checo si fuerza para estar en este partido con Carriço y Sergi Gómez la tripleta de centrales Navas en la derecha la izquierda promesa Roque Mesa Marek Sarabia arriba ceder y Munir nuevos se queda fuera Andre Silva estará en el banquillo el Sevilla necesita ganar empates por encima te lo pone para estar en los cuartos de final

Voz 0919 12:20 al juega mucho el Sevilla se juega mucho Machín y el Villarreal recibe a esa hora en el estadio de la Cerámica al Zenit los amarillos ganaron uno tres en la ida que hace Calleja piensa en la eliminatoria o piensa en la Liga estando como está el Villarreal novedades alineación Xavi Isidro hola

Voz 0311 12:39 qué tal Gallego muy buenas bueno pues la ligas la prioridad obviamente el equipo llega con la moral después de salir del descenso y de ganarle al Levante y por eso va a seguir con las rotaciones no tantas como en otros partidos pero mete cuatro cambios respecto al partido del Ciudad de Valencia Calleja que sale con Andrés Fernandez en portería el sistema no se toca defensa de tres con Víctor Ruiz Funes Mori ya Álvaro carrileros Jaume Costa Mario por delante doble pivote Iborra Cáceres arriba Fornas Gerard Moreno y Carlos Bacca se espera muy buena entrada esta noche en la cerámica cuatrocientos cincuenta rusos del partido declarado de alto riesgo pita al portugués Artur Suárez a Jungle des

Voz 0919 13:14 cuento el partido de Krasnodar y el Valencia Héctor sea cerca Valencia ese gol salvador para estar en cuartos de final o no

Voz 1189 13:22 de momento sin ocasiones lo intentaban a la desesperada Rodrigo combinar con Gameiro también agota cambios el técnico ruso para arañar segundos al crono estamos en tiempo de descuento todavía no hemos visto el añadido noventa y uno de partido el Valencia tiene que marcar pues se va para casa

Voz 0919 13:38 además de los tres partidos de equipos españoles se juegan otras eliminatorias interesantes Uxue Caballero que destacamos de lo que se está jugando ahora mismo de lo que viene después buenas tardes

Voz 0419 13:48 qué tal Gallego pues dos equipos apunta de certificar el pase a cuartos de final el Chelsea y el Nápoles que en la ida ganaron tres a cero hoy de momento no les están remontando a punto de terminar Dínamo de Kiev cero Chelsea cinco con gol y asistencia de Marcos Alonso Salzburgo tres Nápoles uno a las nueve juega el Arsenal que tiene que remontar el tres a uno de la ida ante el Rennes los de Emery juegan en casa sin sí gratis recordemos que fue expulsado por doble amarilla también Benfica Dínamo de Zagreb con la renta uno a cero de la ida para los portugueses seis Se espera un gran partido entre el Inter de Milán en la ida en Alemania empataron a cero titular el español Borja valieron los locales donde no están ni convocados Miranda Lautaro no engordan Asamoah los visitantes sino un hombre importante como el croata Ready sin el sancionado Jenson Fernandes ni el español Lucas tú

Voz 1284 14:32 pendientes del Valencia que tiene un minuto para marcar un gol no se quedará fuera de los cuartos de final de la Europa League está perdiendo uno cero en Krasnodar pendientes de ese partido pero vamos a hablar de la selección

Voz 0919 14:43 española porque mañana mañana Luis Enrique da una

Voz 1284 14:48 la nueva convocatoria para iniciar la fase de clasificación de cara a la próxima Eurocopa Antonio Romero buenas tardes qué tal Gallego muy buenas a todos que recorremos la selección tiene de dónde vienen pegarnos el trazo que nos pegamos en las dos últimas jornadas

Voz 0919 15:02 aquella eh de que de meternos en aquel torneo que lo teníamos en la mano pero perdimos

Voz 0239 15:07 queríamos ninguno y ahora vamos a echar de menos todo bueno bueno

Voz 0919 15:09 seguramente lo echaremos de menos atención notición en Krasnodar rector

Voz 1189 15:15 en la última jugada del partido con el del Valencia para clasificarse para cuartos de final en el noventa y dos la bola que quedó suelta dentro del área ir hay aparecía yo creo que ha sido Gonzalo es el jugador portugués el dorsal número siete le ha cazado de pierna izquierda desde el punto de penalti la colocada bajo condena ha llegado el guardameta sapo uno los jugadores el Krasnodar desolados Se va a cumplir el noventa y tres marca el Valencia de forma milagrosa uno uno

Voz 0919 15:44 cuando cambian las dinámicas en un equipo cambia hasta la fortuna y la suerte quedaban veinte segundos Guedes marca el empate y mete al Valencia en cuartos de final increíble bueno Romero mañana da la lista Luis Enrique ya para la clasificación de la Eurocopa jugamos ante Noruega en Noruega

Voz 0239 16:02 próximo viernes nuestro siguiente el próximo sábado en Valencia martes siguiente frente a Malta la lista a las once y media en esta Historia habitual que hace Luis Enrique desde que nuevo seleccionador lo vídeo Un vídeo todavía no sabemos de qué va qué existente promo promover vídeo rueda de prensa oficial a las doce y media hay que recordar de los habituales indiscutible para Luis Enrique III no pueden venir porque están lesionados uno es Carvajal el otro es Aspas y el otro es Diego Llorente tiene toda la pinta que va a volver Nacho después de lesión y seguramente también Thiago Alcántara que no pudieron estar ni uno ni otro en las últimas convocatorias por ese problema de lesión apunta tres nombres que suenan con fuerza ahora mismo para ser la primera vez que los convoca Luis Enrique Canales primera de sería con la absoluta Pablo Sarabia que está haciendo una temporada con dudas pero suena Diego Costa el delantero del Atlético de Madrid al que todavía Luis Enrique de reaparecer este fin de semana con el Atlético se perdió el partido por sanción Nápoles sean puede reaparecer y podría estar ya hay una gran duda ahora mismo entre todos los empleados de la Federación Española de Fútbol me imagino que entre todos menos los colaboradores de Luis Enrique de qué va a hacer con tres futbolistas intocable para el asturiano que ahora no juegan juegan muy poco uno Isco fundamentalmente Isco el otro Ceballos y el tercero Marco Asensio seguramente sea una de la lista de las listas más abierta de los últimos años con muchas dudas con muchas preguntas todas resueltas mañana a las once y media de la mañana en la puerta

Voz 0919 17:21 pero no hay ninguna ninguna o tú te has querido cargar yo creo yo creo que sí yo creo que sepa está muy bien podría tener oportunidad en nombre de De Gea Kepa Pau son los trescientos cables de Luis Enrique mañana estamos pendientes de la lista de Luis Enrique le escuchamos

Voz 1284 17:35 gracias Romero vamos a disfrutar de lo que queda de partido en Krasnodar porque después de

Voz 0919 17:40 el sufrimiento impresionante eh

Voz 1284 17:43 el equipo de Marcelino el Valencia con un gol in extremis se va a meter en cuartos de final Héctor

Voz 1189 17:48 ahí está Pita el británico Anthony Taylor el final del partido eso lo celebra Marcelino lo celebran los jugadores del Valencia ese gol milagroso de Gonçalo Guedes en el minuto noventa y tres que les sirva al Valencia para meterse en los cuartos de final de la Europa League una ronda que no alcanzaba desde la temporada dos mil trece dos mil catorce en competición europea y que le permite al equipo che a cuatro días de cumplir cien años de historia seguir soñando con un título europeo esta temporada

Voz 0919 20:37 somos el fútbol y hablamos de tenis Indian Wells puede que tenga una semifinal que es un partido de los que llevamos viendo mucho tiempo Federer Nadal todavía tienen que superar los cuartos de final pero ahí están los dos grandes Rafa Nadal sin demasiados problemas Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 18 20:56 hola buenas tardes bueno ya sabemos cómo es él en esta superficie y estoy vales para él siempre suelen ser bastante fácil se lo juega demasiado

Voz 19 21:07 bien y es difícil mismo van a tener no rival que parece que está jugando muy bien sea bauzá Jesé desconocido absoluto pero la verdad es que es lo que lleva de temporada lo está haciendo muy bien vamos a ver si es capaz de plantarle cara hacer Petit Nadal va a jugar con un armario de eso es que rompe la pelota cuando sacas va Caixanova verdad que le hagan siempre así que bueno quizá también debería darle si vence las caras con en semifinales un partido muy interesante así que hoy no hay españoles tendremos que esperar a mañana para ver si hay suerte podemos ver ese partido

Voz 20 21:44 el que vaya a esa parte del cuadro favorito porque recordemos que Djokovic cayó eliminado Garbiñe es la mala noticia de la última jornada perdido con una chica de casi casi una juvenil no

Voz 19 21:54 sí una canadiense absolutamente desconocida pero también es cierto que estaba jugando a lo largo de todos estos torneos pero que te metan seis cero seis le parece bastante moralizante yo creo que esta chica debería tomar alguna medida porque así no puede seguir

Voz 21 22:11 no hay sitios cada vez a al peor James va a tener más problemas en la cabeza

Voz 1284 22:16 pero yo

Voz 21 22:20 siempre he oído que suele echar cuando las cosas de mal fijado bueno eso quiso echar a nadie

Voz 0919 22:25 no pero en el fútbol Miguel Ángel un abrazo como tal pero Baloncesto Euroliga el Real Madrid ha ganado setenta y cinco cien en la cancha del Khimki ruso con esta victoria los de Pablo Laso se aseguran ya el cuarto plazo la cuarta plaza que supone que en la siguiente fase tendrán ventaja de cancha mañana dos partidos importantes pero hay que reflejar que luego juega de Gran Canaria con el Darussafaka partido que comienza a las nueve y media pero los canarios ya no tienen opciones de meterse entre los ocho mejores si lo buscan y buscan una buena plaza el Barça y el Baskonia el Barça visita mañana en Turquía el Fenerbahçe última hora Xavi Saisó hola

Voz 10 23:05 hola Jesús desde el Barça ya está en Estambul mañana como decía siete menos cuarto reto mayúsculo en la pista del Fenerbahçe invicto esta temporada en casa los azulgranas después de perder en la pista del Efes tiene más complicado acceder a la cuarta plaza aunque Pesic insiste en que su único objetivo es clasificarse para los play off el mismo pese ha desvelado que Singleton Hanga tienen problemas físicos y que en el caso de Hanga incluso podría no jugar los turcos tras la victoria del Real Madrid esta tarde no se pueden despistar porque el Madrid se ha puesto a una victoria del liderato el Barça tiene poco a perder pero insisto Jesús el reto es muy muy muy complicado Baskonia

Voz 0919 23:42 mismo es sexto clasificado del Tour dieciséis juega mañana con el bus nos tiene que ser una victoria de de los vitorianos Kevin Fernández hola

Voz 1264 23:53 hola Gallego una jornada propicia para que vascones establezca entre los ocho primeros y además marque distancias con los que quedarían eliminados por qué porque juega mañana contra el penúltimo clasificado un equipo ya sin opciones porque se enfrentan varios rivales directos ir los que vienen por detrás no tienen partidos fáciles aunque Baskonia tiene una duda la de su tirador ya en fin que no ha entrenado toda la semana por molestias en la fascia plantar y lo más probable es que mañana tenga que jugar infiltrado también va a jugar con problemas Il y Mané dio que tiene una fractura nasal iba a jugar con una máscara protectora enfrente el Buducnost el equipo de Montenegro con jugadores de calidad como no Risco o o Edwin Jackson pero ya sin opciones de clasificación para la siguiente ronda buen ambientes espera en el Buesa Arena victoria está volcada porque quiere ver a su equipo jugando los cuartos de final el partido mañana a las ocho y media aquí en Vitoria

Voz 0919 24:42 en la NBA Javi Blanco ayer en El Larguero habló jugador del equipo de moda de de el mejor equipo de la NBA ahora mismo

Voz 0645 24:50 pues sí gallego entrevistamos en Lardero a Nikola Mirotic color de los Milwaukee Bucks ahora mismo el mejor equipo de toda la NBA con cincuenta victorias y el primer equipo ya consiguió clasificarse matemáticamente para los play off que además que casi un mes después de fichar por los Bucks llegó también Pau Gasol a ese equipo que está liderado por una estrella una megaestrella como es Janis ante el hispano montenegrino contaba anoche en El Larguero cómo recibieron noticia de que se iba a los Bucks ya sabes que la NBA tú no decides te futuro es bien porque también nos contaba la alegría al enterarse de que Pauli iba a acompañar en esta aventura

Voz 22 25:24 pero esto de Milwaukee Bucks mí son una gran noticia

Voz 23 25:29 el pongo por lo con los campeonatos todos los sueños pensaba que todo iba yo

Voz 22 25:35 pero Bossi hay una gran alegría que rozó

Voz 0645 25:41 qué pasa en lo deportivo gallego anoche golpe en la mesa de los gordos que ganaron en Houston sin Kevin Durant veintisiete puntos De Marcus Cousins que es el mejor partido que he hecho desde que llegó al equipo de la bahía y además victoria de los Jazz en Phoenix con seis puntos y cuatro asistencias de Ricky para esta noche destaco todo un partidazo desde la una

Voz 1284 25:58 Raptors Lakers mañana comienza a la Fórmula uno en Australia con los primeros entrenamientos de ese gran premio mañana hablaremos con Manu Franco a ver cómo han ido los Ferrari que parece son los coches que van a empezar mejor la temporada ya ver cómo les va a Carlos Sainz con el McLaren ciclismo tenemos en marcha algunas de las mejores clásicas del K Calendario cómo van y cómo van los españoles Borja Cuadrado buenas tardes Gallego cuando

Voz 0298 26:21 son celebrándose dos pruebas con mucha solera como son París Niza Tirreno Adriático vamos avanzó daba la París Niza hoy quinta etapa con victoria para el británico Simon en una crono de veinticinco kilómetros mientras que el mejor español ha sido Marc Sulé el vigente campeón de la carrera que ha finalizado noveno el nuevo líder el polaco cuidad Kospi a quince segundos el colombiano Juan Bernal tercero el murciano Luis León Sánchez a veinticuatro y mientras segunda etapa de Tirreno en Italia triunfo del francés a la Philippe uno de los grandes ciclistas del momento y que seguramente va a marcar una época mientras que otro Llach el hermano Adam se sitúa como nuevo líder de la carrera que finalizará el próximo martes

Voz 0919 26:59 esta semana cerramos el programa con lo nuevo The Black Keys ahora sigue hora25 aquí en Ser más podéis escuchar el Carrusel con los partidos de la Europa Ligue a las once y media El Larguero hoy debatimos si está fracasando Simeone esta temporada