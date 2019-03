Desayunología: pequeños grandes tesoros de Galicia

esta semana he estado en el Fórum Gastronómico de Coruña y he aprovechado el viaje para recopilar algunas ideas de despensa de desayuno todas muy sabrosas todas con acento gallego como las ganas por ejemplo que dicen que son galletas ve ganas pero que en realidad son Gaye Tones de ciento cincuenta gramos Ana Giménez es la responsable de la panadería logra

Voz 1

00:18

es un producto que no lleva prácticamente grasas solamente un poquito de aceite natural y eso hace que si quieres muy pequeñas secciones muy seca está forma Serrano se queda muy jugosa e incluso unos clientes cuando vienen atienda no me da es la más grande por favor quiero la más grande de todas es la que está más rica