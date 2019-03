Voz 2 00:00 lo hábito es buenas noches qué tal Ángels no salimos

Voz 0194 00:25 España para buscar el término de análisis de la cara B nos vamos a Reino Unido donde desde hace tres días se repiten las votaciones sobre el Brexit y el futuro ahora mismo no está nada claro

Voz 0542 00:34 pasan desde el día que hicimos el perfil de John Bercow de speaker del Parlamento británico recuerdas esa frase que no paraba de decir

Voz 3 00:42 la multa

Voz 0542 00:48 el orden orden

Voz 1880 00:49 bueno aquellos días entendimos por qué se había convertido en una estrella si ahora yo creo que entendemos también cómo no va a pedir orden si lo de allí es un auténtico

Voz 0194 00:58 claro es que en estos tres días entre votaciones y enmiendas que ha tenido mucho trabajo sí mira ayer nuestro hombre con el resultado de la votación

Voz 4 01:05 yo digo no es todo uno hay Bush y Cheney le

Voz 0542 01:12 después de la votación decepcionada por el Brexit sin acuerdo nos lo contaban nuestra compañera Begoña Arce

Voz 1880 01:17 Theresa May se dijo anoche profundamente decepcionada tras sufrir una segunda gran derrota para su plan de esta era la decepción de May escucha su voz que no que no se puede perder

Voz 0542 01:28 no

Voz 1880 01:31 el Parlamento hoy ha votado a favor de la prórroga para el Brexit que pedía made in no habrá segundo referéndum aquí nuestro amigo o speaker otro

Voz 4 01:39 hay he y chispa Hyde ruido Heron equipo

Voz 0542 01:46 desde fuera también hablando del Brexit Tram yo creo que no sabe ni por dónde

Voz 5 01:50 anda no voy a hablar mucho del Brexit sólo sé que es un asunto muy difícil y muy delicado que está destruyendo un país entero Iborra que también se ha pronunciado un Brexit sin fin

Voz 0542 02:02 que nos puede pasar es que dos que Bosco Brexit Forever necesitamos años alguna razón más para hablar hoy del caos en la grave ninguna

Voz 0194 02:11 además ayer es escuchabas los periodistas británicos ellos hablamos de todo todo el rato vamos para allá al Diccionari la etimología que es el caos bueno pues vamos hay tres conceptos bien distintos vale el primero estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la ordenación del cosmos

Voz 1880 02:28 es lo que había antes de Nara segunda acepción que es con la que nos vamos a acercar hoy al concepto no cómo están los británicos que es confusión o desorden tercera es la que se refiere ya a la teoría del caos es el comportamiento impredecible de algunos sistemas de término vistas con gran sensibilidad las condiciones iniciales luego hablaremos de eso en la etimología viene de caos con k h del griego que es un abismo oscuro en la filosofía griega significa masa de materias informar bien cuanto a sinónimos ya te digo que nos vamos a quedar con esa segunda acepción el caos sería entonces desorden confusión galimatías lío barullo embrollo enredo follón en muchos más cuando se habla de una situación caótica el símbolo la imagen hay dos no una es el laberinto y otra la selva vamos a empezar hoy con los tambores de la selva

Voz 0542 03:18 de Emiliana Torri

Voz 0194 03:28 venga vamos a ver si desviamos la madeja salimos de la jungla y entendemos que es el caos nos va ayudar Rafael Santandreu psicólogo autor del libro nada es tan terrible nos acompaña desde Radio Barcelona Rafael muy buenas noches

Voz 6 03:38 muy buenas noches qué se entiende por caos bueno el acepción a la que nos referimos esta noche es en realidad fíjate desde un punto de vista lógico o racional el caos el desorden la mayor parte de las veces se produce porque no entendemos un fenómeno lo entendemos mal y eso suele suceder mucho en en Ciencias sociales o incluso humana su psicológicas cuando porque tenemos la tendencia a los seres humanos a simplificar demasiado digamos que nuestra mente no se esfuerza lo que debiera y entonces tendemos a ver los problemas hacer una lectura única variable es decir buscamos ante un problema buscamos un causante un solo causante y la mayor parte de los fenómenos humanos y sociales no son así son más complejos tienen son multi variable

Voz 0194 04:32 es de caos claro entonces

Voz 6 04:34 vendemos el problema y aplicamos soluciones erróneas se produce si no lo entendemos y encima la solución complica más el asunto no

Voz 0194 04:43 cómo cómo actúa nuestro cerebro ante ante una situación caótica ante el caos pues eso

Voz 6 04:48 no no se entra miedo porque no nos gusta y entonces ante ese pánico buscamos soluciones mágicas soluciones en rápidas e instantáneas no ha estoy un poco el el el mito de John Wayne no es que todos hemos visto pelis de antiguos de John Wayne se que el tipo aparecía en un pueblo que había muchos problemas bueno en una semanita con sus pistolas lo lo arreglaba eso sí es real lo que hubiese pasado en Ray mira es que unos jóvenes le da una paliza en un en un callejón y punto no es decir los problemas son como decía antes la mayor parte de los problemas humanos multi variables fíjate a incide sobrevive B vuelve a incidir sobre a y luego hay otros hay otros elementos también no entonces hay en las lecturas demasiado fácil producida por el miedo por la confusión lo que hacen al final es complicar más el problema

Voz 0194 05:45 está bien que haya algo de caos en la vida eso hace que tengamos que trabajar para adaptar no

Voz 6 05:50 bueno yo yo diría que que miran los fenómenos como decía multi variable por ejemplo para que la gente no entienda por ejemplo es el fenómeno de la delincuencia no porque hay delincuencia determinado país la lectura no lo entendemos no entonces la lectura fácil será la culpa es de los delincuentes nos damos cuenta de que la delincuencia tiene muchos factores que se retroalimentan es culpa pues de la situación económica de la desigualdad de la educación de la falta de educación en este caso también de nuestro sistema judicial y carcelario que esa respuesta no pero sin embargo podemos caer en la tentación de buscar una sola causa en este caso el delincuente fíjate qué paradoja Estados Unidos es El País por ejemplo con una mayor población carcelaria y sin embargo con mayor delincuencia no para de subir por lo tanto vemos que eso no funciona con lo cual se produce todavía más caos más miedo más lecturas equivocadas simplistas

Voz 0194 06:48 no es que tiene que ver el caos con la confusión

Voz 6 06:52 bueno porque esa es todo en la acepción que estamos hablando hoy es todo un revolutum no

Voz 7 07:00 eh existe no

Voz 6 07:02 entendemos el fenómeno eh buscamos una respuesta demasiado simplista que creemos que va a ser la solución no la es y ahí aparece la confusión como sexto cómo es que no funcionan si lo teníamos tan claro no sí aparecen otros populismos otros otras lecturas demasiado sencillas hice produce el caos y la confusión

Voz 2 07:27 no llegas

Voz 3 07:33 eh

Voz 0542 07:44 vamos con la confusión hace cinco años estos chicos de Orihuela que se llaman vibraba sacaron a la venta un trabajo en veintisiete temas que sumaban el trabajo CRA arriba más de Massiel era el tema confusión la mesa a un filósofo a Velasco Gonzalo que es el caos desde la filosofía bueno sobre todo se refiere al a la a la mitología

Voz 8 08:07 no la agonía antes de la teología antes de que se unirán la tierra y el cielo había un desorden originario no que era que era previo a tiempo el tiempo no digamos el ritmo de las cosas vino a poner un poco de orden a lo que había previamente no claro yo creo que el caso filosofía tiene que ver con un desorden integral de todo no es una expresión coloquial que podría expresaron si esto es que no sé ni por dónde empezar porque porque no hay ni un principio en fin lo que genera pues bastante ansiedad que es como el miedo pero el miedo suele tener una causa muy determinada la ciudad es muy indeterminada si te genera ansiedad el caos

Voz 5 08:43 pues en la propia vida así la verdad esa entre Bercy yo

Voz 9 08:48 tanto orden adicto pero en la sociedad hay en el mundo de la cultura que me apasione me rodea me gusta el caos me gusta las creaciones culturales me gusta que sea en caóticas quizá porque me complementan Martínez

Voz 5 09:01 además me suena como ausencia de orden preestablecido no sin estudiar Filosofía mi vida pues en fin como buen bilbaíno todo caos me resulta siempre incómodo no somos bastante más cuadrícula tú como guardan más metódico en Rafael

Voz 0194 09:20 hablábamos antes de cómo les preguntaba ellos se cómo reacciona cada uno ante el caos pero si hablamos de sociedades cómo funciona un grupo ante una situación caótica

Voz 6 09:28 pues muchas veces primero el el grupo Le gusta las las explicaciones simplistas no a los fenómenos complejos Isère asusta Andrei la complicación no más que el caos y entonces qué sucede que se traga con facilidad las explicaciones sencillas no y ahí es cuando un populista puede definió a los problemas de todo un país por ejemplo en Gran Bretaña pues son debidos a la Unión Europea donde

Voz 10 09:54 no a al al extranjero

Voz 6 09:56 hay una sola causa para explicar un fenómeno que en realidad es mucho más complejo y hermoso también y las soluciones deben ser de buscar soluciones hermosas que siempre son más complejas más largas de arreglar con un poquito más esfuerzo y más cariño no

Voz 2 10:12 Chris Brown

Voz 11 10:14 ah sí

Voz 12 10:28 eh

Voz 0542 10:32 Sito este tema de Estremoduros el disco La ley innata de dos mil catorce se titula Dulce introducción al caos el título de precio que bonito antes hablabas de la teoría del caos que pues mira Velasco ya nos ha hablado de una de las acepciones delicado del caos Santandreu de la otra vamos con la teoría del caos

Voz 1880 10:50 vamos a ver si se hacerlo así súper sencillo dice que el resultado de algo depende de distintas variables que es imposible de predecir cómo lo explican los físicos y los matemáticos es pequeñas variaciones de unas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro también tiene que ver con lo que se llama el famoso efecto mariposa esta es la mariposa de Jamiroquai que no sirve para contarlo el aleteo de las salas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo en principio un proverbio chino y luego las investigaciones de matemático Edward Lorenz originaron esa teoría del efecto mariposa dice el aleteo de un insecto Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York Iker pues lo que quiere decir es eso no que la secuencia interminable de hechos que se pueden ir desencadenando tiene después consecuencias que no podemos predecir

Voz 0194 11:46 luego hay películas ahora que son caóticas por tener un guión desorganizado series que es imposible ver porque lo que es un caos

Voz 1880 11:53 es la hora y la forma como las porque éramos así y luego están las que el argumento sí que va por ahí directamente no por el caos y el desorden el lío el follón esta primera que vamos a escuchar también incluye el miedo es la purga

Voz 13 12:05 sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de la porque da lugar al sonar la sirena todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos durante

Voz 0542 12:15 este es un país

Voz 1880 12:16 solado por la delincuencia y entonces el Gobierno cada año permite que sólo durante doce horas toda la actividad criminal sea legal hasta también el asesinato rasque sólo imaginarlo vamos con otra caótica Ésta es caótica en su cabeza Caótica Ana soltando

Voz 0542 12:32 me gusta pero también es todavía timón cogiendo me gusta más esta es una película de dos mil siete de Julio Medem con una Ana que parece

Voz 1880 12:44 vivir las vidas de varias jóvenes asesinadas y una tercera para caos Djukic creo la de la noche de los muertos vivientes

Voz 14 12:50 desautorizar entregado a la conclusión de que en todos los casos los obstáculos han comido carne de personas que previamente habían ganado hay dos más ha visto algún otro por aquí yo me ocuparé de

Voz 15 13:01 jeque tienen tiene muchísimos hasta vamos una peli de serie B que que es geniales como un apocalipsis zombi no con vivos con muertos es caótica y también es divertidísima hasta los chicos de Carolina Durante y han hecho una canción