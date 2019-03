Voz 0055

00:00

sí si hola chicos me escucháis qué tal oye es que eh mira me he cambiado de ubicación llevaba dos semanas escondido en el baño pero ya me han dicho a sus señorías que eran el tema un poco incómoda la verdad lo de que venían ellos al baño hace sus cosas si yo estuviera aquí sentado pues la verdad es que no en fin terminó por ser un poco tirante así que me he cambiado la terraza a la terraza el Tribunal Supremo que la verdad es que está muy chulo porque miras para un lado está el Parque Villa de París la Audiencia Nacional miras para el otro lado hay un barrio bastante bueno en fin está está bastante bien sabéis lo que hay en la en la terraza del Tribuna Supremo bueno pues por aquí es por donde dicen dicen que a estas horas más o menos empiezan a pasar por aquí pues los un poco los fantasmas del Tribunal Supremo no no en plan de gente que se había muerto aquí ni nada por el estilo no no en una película de de miedo sino algunos casos que se han quedado por aquí un poco pues con asuntos pendientes en la tierra fíjate por ejemplo estoy viendo podría parecer anda mira es el el máster de Pablo Casado