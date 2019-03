Axel Torres: "Creo que este año el equipo favorito es el Barcelona, que es quien tiene a Messi"

Voz 1375 00:00 en está por ahí sigue por ahí Axel Torres para hablar del sorteo de mañana bueno hay cosas que no cambian Axel que son Messi y Cristiano en este caso Cristiano la Juve no en el Madrid pero ahí está Cristiano ahí esta Messi con el Barça y además de esa generación de jóvenes futbolista liderados por de John y con de LIC y además del Oporto de Iker cuatro equipos de la Premier algo que hacía una década que no ocurría les ves favoritos les ves bien a quién ves mejor de los cuatro ingleses

Voz 0267 00:28 no de Manchester City Liverpool los dos que están arriba en la en la Premier techo si tuviera que decir sólo uno diría Manchester City más que Liverpool yo creo que los favoritos de verdad ganar la competición son los cuatro que se han clasificado esta semana aparte de estos dos ingleses pues el Barcelona y la Juventus en cambio los cuatro que se clasificaron la semana pasada estarían en el segundo escalón creo que es no no son los los favoritos ni Manchester United Oporto ni Ajax que por mucho que ha eliminado al Madrid es un equipo al que le falta todavía para ser considerado candidato a ganar la Champions

Voz 1375 01:02 cierto que eliminado al Madrid pero una versión basta

Voz 1 01:05 de floja no de del Madrid sin quitarle mérito al hayas en de esos cuatro

Voz 1375 01:10 Nissan clasifica esta semana ves es que de verdad han llegado estos dos equipos en Manchester City Liverpool Bono Liverpool fíjate donde llegó el año pasado pero están en el punto estos equipos ya de la Premier de dar el paso de decir aspiro a todo en la en la Champions

Voz 0267 01:26 pues para miles falta lo que tienen los otros que son los jugadores súper determinantes Messi Cristiano para ponerles nombres propios que son los que tu citabas antes y creo que el Barça para mí es el favorito número uno por Messi sea realmente el equipo de tiene a Messi y en un año en el que las sensaciones que no existe equipo perfecto no existe equipo que realmente no tenga déficits así si Messi está inspirado ir hilo lo está o hasta ahora lo ha estado en prácticamente todos los momentos decisivos de de la temporada lo normal es que sea el favorito número uno pero Cristiano este nivel también da la sensación de poder hacer gol en cada centro que metas en el área es decir que si la Juventus está necesitando una reacción sabe que sin mucho sin sin llegar te sin tener circulación de balón incluso si le cierran los caminos por dentro el puede abrirá banda meter un centro desde lejísimos porque tiene gente buena para hacer eso Cristiano en en la pelea aérea ate te remata a cualquier balón no ir por ahí ellos tienen un un gran argumento estoy este éxito

Voz 1375 02:29 esto al menos hasta ahora de de estos cuatro equipos de la Premier son en tu opinión Axel el resultado o el el el fruto de la inversión de tantos millones en la Premier con ese contrato de la televisión de siete mil millones que claro al final dices es que tienen que hacer buenos equipos porque sí o también es el triunfo sobre todo de tres grandísimos entrenadores Pochettino Jurgen Klopp Pep Guardiola Bono está relacionado también

Voz 0267 02:52 es una cosa con la otra es decir al final que entrenadores tan buenos estén en en la Premier se debe a que tienen mucho potencial económico el potencial económico para pagarles los contratos pero también para darles plantillas que quizá no podrían tener en en otros lados la capacidad económica de esos equipos es muy importante ahí ya además lo lo que supone entrenar en Inglaterra para el entrenador es el paraíso por por la libertad por la infraestructura por por el respeto por por muchas cosas pero yo yo no soy muy amigo de sacar conclusiones es grupales a partir de los resultados individuales que se suman de los equipos de un mismo país sobre todo cuando además en muchos casos dependen de de jugadas muy concretas se al Manchester United sí sí somos realistas ha clasificado casi por casualidad en el partido que gana en París con esa última jugada que el barra como penalti más allá de que pueda serlo es un partido en el que es casi milagroso no estaba llegando al área contraria al final en una acción muy aislada no si no llega a darse eso no estaríamos hablando de cuatro equipos ingleses si no llega a darse en el Juventus Atlético de Madrid que que se concede ese último penalti de una jugada que también es la tecnología a la que da por muy bien que estuviera la Juventus pues igual no estaríamos hablando de que la Liga española ha bajado no yo yo creo que al final para sacar conclusiones debería darse o muchas veces repetido en el tiempo varios años consecutivos o debería darse que lo digamos los resultados sean de forma escandalosa es decir que los ingleses arrasen en todos los partidos todos los partidos gané tres cero tres cero cuatro cero y que los españoles por ejemplo para decir que ha bajado la Liga deberíamos decir no no es que el Atlético de Madrid perdió cero tres en casa hay cuatro cero fuera el Madrid ante el Ajax perdió cuatro cero hoy y luego cero dos no yo creo que esas cosas no se están dando al final puede coincidir que un año en jugadas concretas caigan todas Cruz el año siguiente caigan todas cara no no sacaría grandísimas conclusiones más allá de que evidentemente los equipos ingleses por potencial económico tienen que estar ahí y lo raro era que se les costara Santo eh pues veremos a ver si

Voz 1375 05:06 día si la temporada que viene continúan por esta senda los equipos ingleses que siempre eso sospechosos cuando llega el momento de la verdad en Europa Malone parecía lo que le ocurre también a la selección bueno de en qué has hecho un un matiz entre una diferencia entre City Liverpool claramente por encima de United y Tottenham te parece tamén que United y Tottenham están por encima de Ajax y Oporto son los más flojos Porto y Ajax

Voz 0267 05:30 sí en principio deberían deberían serlo y el Oporto por ejemplo creo que es un equipo del del del que se tiene un concepto demasiado bajo para mí defiende bien y eso es importante en estos niveles defiende mejor que el Ajax no tiene probablemente la calidad arriba jugadores tan espectaculares tan brillantes son muy muy diferentes Oporto y Ajax en lo que uno es fuerte el otro no lo es al revés yo no sé quién ganaría la mezcla de los dos equipos

Voz 1375 05:58 un buen equipo si no sé quién ganaría por cierto

Voz 0267 06:00 Porto Airlines lo digo por qué tenemos tan reciente lo del Bernabéu que nos puede parecer que el Ajax está muy por encima del Oporto yo creo que sería una eliminatoria bastante equilibrada bastante igualada incluso por el estilo del Oporto creo que le vendría bien enfrentarse al al Ajax pero sí está claro que también por por lo que es el Manchester United porque cuando un equipo con con esta racha que lleva con el nuevo entrenador y que viene de eliminar al Paris Saint Germain con tres en en Francia quiera son Otelo jugadas desacomplejado y estoy convencido que jugaría desacomplejado está claro que preferiría yo que me tocará el claro el Ajax que el Manchester United aún aunque viéndolos jugar probablemente a mucha gente le guste más Zelaya excelentes el United está claro

Voz 1375 06:41 en qué tal militaba por cierto nuevo fichaje del Madrid el jugador del Oporto

Voz 0267 06:45 pero hubo un acierto un acierto porque es un central de equipo grande es te puede jugar de lateral también ha estado jugando de lateral derecho la última eliminatoria de Champions con el Oporto dio que es un central de equipo grande porque te permite defender muy arriba tiene velocidad para corregir tiene también una gran potencia en el salto por por arriba es muy muy dominante y encontrar equipos pequeños que a veces te hacen juego directo porque no te pueden llegar de otra manera te permite sacar muchos balones IU yo creo que es un jugador con un margen para progresar porque está en sus primeros meses en el fútbol europeo hoy ya ha dado la sensación de ser muy superior en en el contexto de la Liga portuguesa que quizá no tenga rivales tan fuertes pero pero cuando ha salido a Europa también también ha mostrado unas grandes condiciones creo que es un muy buen fichaje del Real Madrid

Voz 1375 07:33 eh me voy a Barcelona Ya pero te quiero preguntar también por el Atlético Axel porque todos hemos dicho que no sorprendió no sé me imagino que está un poco en esa línea no solamente no caer ante la Juve que puede entrar dentro de lo posible sino la la manera en la que vimos el Atlético del Cholo no

Voz 0267 07:46 sí me sorprendió mucho porque si hay un hay un equipo que que que está encantado de poder jugar un partido de vuelta defendiendo un margen de dos goles y poniendo explotar los espacios es el Atlético de Madrid es su contexto ideal es el tipo de de de escenario que hubiese firmado es un equipo que además sabe manejar los tiempos que yo estaba seguro que bueno que sí encajaba el primer gol no se iba a poner nervioso a saber qué que podía permitirse seguir invicto dando a la Juventus a a salir a exponerse y hacerle daño en en contragolpes a mí no me extraña tanto que que hicieran planteamiento conservador lo que me extraña es que dentro de su planteamiento conservador no pudiera amenazara al contragolpe porque el Atlético de Madrid muchas veces hace un planteamiento conservador au sabe contener invita al rival a jugar en en su campo pero luego le destroza entran en ediciones y eso es lo que no vimos a me me llamó mucho la atención y creo que eso también tiene mucho que ver con la propia debilidad en su área al final si tú no eres capaz de meter miedo al rival el rival te acaba atacando con más gente te acaba atacando con más gente porque ve que no le haces daño de ningún modo no tú a aunque no consigas hacer gol necesitas asustar en este tipo de partidos y en este caso estaban asustados si estaban asustados y no asustaron ellos total y ahí yo creo que se decantó bastante en el factor anímico también eh

Voz 1375 09:08 una final Barça Juve digo la que te gustaría que mañana los en pareja del sorteo de cuartos una final Barça Juve o una final Barça City cuál te gustaría más

Voz 0267 09:18 bueno por haber aquí se pueden eh por historias y por novelas literaturas pues las dos tienen sumida no por Messi contra Cristiano Guardiola contra el Barça es decir es son bonitas todas ellas pero yo creo que que más peliculero igual el Barça Juventus porque porque sería ya el desafío página Bono quizá la última vez que podamos ver una final Cristiano Messi en Champions no llevaría Netflix incluso eso no la vimos sólo en un más eso es Barça nunca en el Madrid Barça en el Madrid Barça