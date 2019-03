Bartra: "La selección española es una de las mejores del mundo, yo me encuentro muy bien en el Betis"

Voz 1 00:00 pues dejando que salude a esta hora de la noche a un crack del fútbol español que seguramente estará pendiente de lo que mañana Luis Enrique diga en la lista de convocados mañana lista del seleccionador de las tres listas ha dado Luis Enrique en una ha estado Marc Bartra jugador del Betis está por ahí hola mar muy buenas

Voz 2 00:18 hola buenas nervioso

Voz 1881 00:21 bueno estoy si estoy bien estamos bien también está claro que como siempre no se esperando como yo hace años pues cada cada día antes de de una lista está claro que que siempre pues con esas ganas de saber la eh para saber si está o no no yo creo que que bueno más que nervioso pues como como siempre

Voz 1 00:44 creo que vas a estar pero no lo sé eso es una es una es una intuición tú crees que vas a estar

Voz 1881 00:50 bueno y yo creo que lo que sí que lo que sí que sí es que es un a la selección española es una de las mejores opciones que el mundo hay muchísima competencia prácticamente están los mejores jugadores de bueno a nivel de las mejores ligas y bueno con lo que hace por mí personalmente pues la verdad que que me estoy encontrando muy bien en el Betis y durante no sólo ahora sino ya durante todos estos meses Si bueno siempre las trabaja para para el equipo para para el club pero también sabiendo que haciendo las cosas bien y sabiendo lo que lo que toca hacer pues para tener más garantías para para poder tener opciones para estar en la selección

Voz 1 01:32 y no parece que hay demasiado demasiado salto de los Pique Ramos a lo que a lo que como que a falta una transición no sé cómo lo ves tú que que controlas mucho más supuesto mucho más los jugadores españoles en esa posición pero no para hombre es verdad que Piqué hay Ramos estamos hablando de dos de los mejores centrales del mundo pero no parece que hay un salto ahí de una de un importante desde Piqué y Ramos luego el resto de centrales

Voz 1881 01:57 bueno es verdad que que pues esa selección que que ganó Mundiales Eurocopas incluso pues la pareja de centrales con Piqué y Ramos luego pues hubo la la la transición de de del Bosque pues a a Julen no que que no fue que vivió fue más más bien corta no hay pues él confió en unos jugadores pues ahora también pues puede haber Luis Enrique ya final pues supongo que que bueno es el lo que va a hacer lo que mejor sea para la selección más seleccionar los los mejores y a partir de ahí yo creo que tiene bueno seguro que sabe que tiene para escoger ir iceberg durante estos años lo que tu dices sí sí ahí se puede mantener el nivel que ha habido durante años atrás o lo que sea

Voz 1 02:43 bueno mañana veremos a ver si esta Bartra ya ver que que Luis Enrique que estaremos atentos si lo contaremos aquí en la SER

Voz 3 02:49 y ya veremos

Voz 1 02:51 a ver que que la temporada que viene de qué pasa con el Betis no ahora mismo estáis hay muy cerquita de de Europa y veremos pero ha sido la semana más dura del año ya está recuperado el equipo o cuesta recuperarse de ese mazazo ya veremos y volvéis a Europa simboliza jugar pero que te eche el Valencia de la Copa que te echen de la Europa League en la misma semana es sólo ha podido superar el vestuario o han quedado secuelas

Voz 1881 03:14 sí yo creo que que sobre todo el yo el equipo con mucha hambre hizo Bretón hoy Tomás el ejemplo más Grates como como se jugó el otro día santas no soy yo creo que el equipo hicimos un partido muy muy bueno de muy buen nivel que que sí que es verdad que se gana cero uno pero pero que eso podría haber ganado quizá al un poquito más de diferencia ahí yo creo que que ese es el camino que queremos sabiendo que que los momentos de contra más creces no encontró más avanzas como fue en Copa te llegar a estar tocando una final el retos son grandes y es más azul también es grande pero pero sabiendo que que de la situación en estas duras te hace crecer el equipo eso sin duda porque al final equipo desde hace estas dos semanas tenemos hay más tiempo para prepararnos físicamente para preparar polos también cada partido oí yo yo creo que hay que mirar al optimista sobre todo de cara a la Liga porque lo tenemos la tenemos descarada ahí seguramente pues haciendo nuestro bueno sabiendo cómo puede ir todo se pueden hacer cosas importantes

Voz 1 04:21 cuando aún no se va enfrentar al Barça este domingo recibís al Barça en el Villamarín cómo cómo se lleva la semana ha visto el partido de ida donde hicisteis un partidazo llene en el Camp Nou ganando ganando de qué manera quitándole el balón al Barça ganándola

Voz 3 04:32 Versión marcando goles

Voz 1 04:35 eso lo habéis visto la habéis recordado para para encarar el partido de este domingo

Voz 1881 04:40 sí está claro que que estará presente en principio pues al final lo que lo que lo que queremos es bueno lo que sabemos es que para ganarle al Barça tienes que hacer impartió casi perfecto porque está en un momento de forma muy muy bueno también lo estaba cuando fuimos sacando muy hicimos un partido de esos que que que que que sale todo lo que lo que se ha trabajado no hay bueno vamos a intentar a repetirlo pero sabiendo que es es algo difícil porque bueno el Barça está en un momento dando es muy muy bueno ir iguana lo tomamos como un reto muy bueno para para para seguir haciendo nuestro fue y seguir creciendo

Voz 2 05:20 anoche les viste viste el partido contra el León sí sí sí sí

Voz 1 05:24 prevaleció sobre todo Messi me imagino que en algún momento te vas a ver con Air Miracle conoces no pero pero no por mucho que se conozca Messi porque sepa lo que hace siempre es más fácil frenarle no no sé cómo lo ves

Voz 1881 05:35 es que a veces cuando más lo conoces peor Mazen Endika eso es para mí es un es un jugador de de es de otra galaxia es para mí el mejor de la historia es un jugador que que domina todo todas las facetas del juego tanto luso no sólo a nivel de de decidir en goles sino que te lleva al equipo ya incluso hace jugar al equipo lo muchas veces recibiera medio campo no hay final es un jugador bueno es que es que no hay

Voz 1 06:10 oye cuando sólo por curiosidad yo yo me pongo en su lugar que no me gustaría pero pero supongo que a Messi tampoco les gustaría tenerte aquí enfrente pero tú eres central recibe Messi frontal del área escorado en su en su ataque casi la banda derecha haces porque casi siempre hace la misma jugada no pero pero hay recibe Messi te encara encara Marc Bartra cerca de afronta el área que hay que hacer ahí Marc darle su lado malo su pie derecho ir a a tapar de esperarle

Voz 1881 06:38 lo importante es que quizá que que no tenga su mejor día no ir es la segunda vez aguantara espera que vengan ayudas a un jugador de lo más desequilibrante que hay no oí está claro que además no conozco muchos años que que tuve la suerte entrenar con él y de jugar con el durante cinco años no hay y la verdad es que es bueno pues eso intentar dar lo mejor de ti también el equipo no lo mejor del del equipo para para poder batir al delantero

Voz 1 07:09 echar de menos en el Barça

Voz 1881 07:12 bueno sí que es verdad que que ahí tengo deje muchísimos amigos y fueron muchos años no hay pero sí que es verdad que como los tengo a varios de ellos muy muy cercano a a nivel de de personal como amigos que sí que bueno que que está claro que no los veo pero son siempre no hay la verdad que cuando veo que les va bien las cosas siempre me alegro porque son gente con un gran corazón encima son profesionales así que siempre es mejor sí

Voz 1 07:44 oye dime la verdad que tú eres un tipo sincero a veces no te ha dolido a has dicho que salir de allí me fui al Dortmund vale pero

Voz 3 07:52 Murillo Lenglen Vermaelen

Voz 1 07:58 la colección de centrales permanentemente que pasan por el Barça no y que casi le cuesta tanto encontrar

Voz 3 08:04 tú lo has dicho en algún momento yo estoy yo no

Voz 1881 08:08 bueno a lo que sí que que que he aprendido del fútbol es que a veces es todo lo el momento o no del momento es estar en el sitio perfecto en el momento adecuado oí ahí todo va pasando sobre eso lo mejor de uno mismo es intentar estar al cien por cien el mayor tiempo posible hay Lobos seguro que al final todo va sucediendo todo el fútbol el siempre bueno tiene cosas a veces se esperadas a veces no esperada Si es la manera fijados lo importantes es intentar estar a lo mejor luego pues que pase lo que pase no

Voz 1 08:46 también se ha beneficiado hoy creo que lo hablamos en otra ocasión el tener a Setién que es un entrenador de un estilo muy parecido al Barça también sin embargo fíjate y a pesar de los resultados tú por qué crees que una gran un gran número de béticos están en contra de Etienne

Voz 1881 09:03 bueno no creo que sea tampoco un gran está sí que es verdad que que bueno lo que sentimos que una parte a veces de la afición pues a lo mejor puede estar más eco pero de verdad que que lo que lo que es importante es cuando estamos en nuestro campo lo sentirnos apoyados no hay la verdad que es la afición del Betis muy poderosa al sentimiento que hay es espectacular juntos cuando estamos todos unidos los hagamos para adelante yo a partir de ahí

Voz 1 09:35 cuando cuando pitan a Setién lo qué pensáis en el campo bueno sean muchos pocos

Voz 1881 09:41 bueno al final el cada uno tiene el derecho deber de pensar de una manera de otra nosotros lo que sí tienes que te puedo decir es que cuando el cuando la gente ha estado con nosotros que han sido en la todos los partidos no de muchos partidos de decirle recuerdo no las eliminatorias de Copa que a lo mejor estaba viendo la cosa un poco dura seguían ahí y acabar ganando el partido empatando la último minuto incluso el Leganés de magnitud de último minuto el día del derbi al final es una afición que tienen mucho poder en el sentido de que tiene mucho sentimiento oí cuando de verdad está con nosotros y que es todos los partidos pero aunque una parte pues a lo mejor a veces algunas cosas puede estar en contra es forma parte del fútbol y nosotros lo que lo que sí que podemos decir es que que que es muy importante que estemos todos juntos

Voz 1 10:38 y en ese en esa filosofía de fútbol que yo creo que ha beneficiado mucho a al equipo y por por el tipo de jugadores que ha vivido juntando y lo Celso canales jugadores muy de toque centrocampista centrocampistas muy de gusto por la posesión y que ha ido inculcando Setién también cabe dar un pelotazo cuando un día

Voz 5 10:57 en un momento dado dices aquí quedaron patadón y no

Voz 1 11:00 de nada

Voz 1881 11:00 claro y al final incluso no hace falta un pelotazo probarlo un sino un despeje orientado que que te pueda permitir seguir atacando no ahí está claro que se puede hacer lo que en ese trabaja con Quique es el que han teniendo presión no pues puedas es aun teniendo presión hay soluciones ir teniendo personalidad ay sabiendo creyendo con lo que haces y alerón pero sí que es verdad que hay momentos que no se puede pues es ahí sí que que que se puede hacer pues no pasa nada yo también lo he dicho míster

Voz 1 11:39 claro lo digo más porque en alguna ocasión no si aquí hemos escuchado no pero algún jugador sí que he leído alguna vez decir tenemos que ser más inteligentes a veces tenemos que saber replegar Nos más a veces tenemos que saber dar un pelotazo no sé como que lo del estilo de juego es acto oí yo creo que es algo que que que este chapeau pero que en ocasiones como que os falta un poco más de de no sé si llamarlo colmillo no sé si llamarlo

Voz 3 12:04 experiencia o o o campos

Voz 1 12:07 a ver cambiar el planteamiento cuando vas ganando dos cero te puedes meter atrás eso crees que tiene que mejorar el equipo

Voz 1881 12:13 bueno yo creo que que también está el equipo está en ello es verdad que como bien dices a alguien en las semifinales de Copa íbamos ganando dos cero faltando quince minutos y luego pasó lo que pasó pues eso es lo lo importante que pues era el equipo aprende de ello también gente joven hay gente que que pues que lleva sus primeros menos que lo mejor lleva uno o dos años en Primera y luego hay una mezcla de gente que con más experiencia y eso es lo que nos te llevará a hacer compitiendo bien lo que ha a seguir sumando ya se defiende yo creo que que es lo que dices tú los momentos duros que que que bien para dar el partido que hicimos contra el Celta

Voz 1 12:56 fíjate que yo creo que a Setién le pitan yo siempre he dicho que que que los resultados están ahí su estilo de fútbol está ahí y los resultados que está consiguiendo con el Betis están ahí pero yo creo que si alguien está más contra Setién sobre todo por sus declaraciones no y una de ellas que no gustó nada fue lo que dijo en su momento que estabas en el Betis pues por algo sería no porque a lo mejor no tenía es la calidad para estar en el va en el Barça que se te ha sido al Dortmund por algo sería que estabas en el Dortmund y que por algo sería estabas en el Betis que es un equipo inferior a Tirso como te sonó cuando lo escuches

Voz 1881 13:26 sí yo me que yo me quedé con lo que con lo que dijo previamente a todo eso es que no salió nada que que bueno que estaba encantado conmigo ay bueno dijo un montón de cosas buenas que no Xavier eso salió justo ahí eso sí que es verdad que que es una cosa ya pasada hay sí y que que al final todos estamos para para hacer crecer a al equipo él está parada motivarles para seguir creciendo y yo pues mira al final se ha dicho que confía en mí que es ya mis condiciones así que siempre hay cosas a a para todo o incluso los mejores cosa es para la crecer imagínate yo no así que al final lo lo importantes es bueno ser cada día mejor eso es lo más importante

Voz 1 14:16 y en ello está Marc Bartra preparado para el partido del Barça de este domingo que va a ser un auténtico partidazo de la jornada en el en el Carrusel Deportivo de la SER y lo contaremos luego en el Larguero también pues nada Marc la familia bien creciendo las peques no

Voz 2 14:27 muy bien lo que estoy es cada más graves del Betis no

Voz 1881 14:34 sí a ya ven que el color de mierda os nervios Betis

Voz 6 14:42 a ver si del Barça

Voz 1 14:44 el Betis y del Barça sí

Voz 1881 14:46 Alan García no por eso abril en Sevilla sí que hay un aguantaba mezcla ahí

Voz 1 14:53 pues nada Oye mucha suerte gracias por atendernos si suerte mañana con la lista de Luis Enrique que estaremos también atendemos