Talavera: "El Atlético ha perdido 5 de 40 partidos en la temporada"

Voz 1 00:00 no hablaba

Voz 1576 00:03 dejamos Bartra o una metros doce de la madrugada una menos en Canarias Antonio Romero muy buenas qué tal muy buenas Jesús Gallego qué tal buenas noches

Voz 1375 00:12 en en Barcelona la costumbre en Barcelona un saludo y estaba en Talavera la tala qué tal mano buenas noches cómo estáis y también Paulo Pinto hola Pablo muy buenas qué raro que estén Romero oí gallego y defendió que lo que defienden no tenían

Voz 1576 00:26 no no no no logró que no estés durmiendo hasta ahora los jueves que no serán nunca más

Voz 1375 00:29 también deberían entrar en Barcelona agrega entrar en Valencia en Sevilla todos querían entrar no sé por qué hoy quería entrar mucha gente al debate no sé a favor de quien en contra de quién pero había mucha gente voy pidiendo cita es falsa en contra ya te lo digo yo bueno bueno vamos a ver esto está fracasando el Cholo Simeone esta temporada Romero Gallego creen que si tal Avery Pablo Pinto creen que no ir enseguida a las llamadas de los oyentes pero arranca al debate bueno yo

Voz 0239 00:55 primero quiero decir que que no estoy mamado que nada que hacer un poquito que estoy tranquilo que lo habitual en los que el Cholo Simeone Talavera Pablo es probablemente junto con Luis Aragonés el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid la misma que esa no es la pregunta la pregunta que nos tenemos que ceñir es el Cholo Simeone en una de las semanas más trágica si decepcionante para la afición del Atlético de Madrid en los últimos años se puede considerar que estar fracasando esta temporada al frente de un equipo que tiene por ejemplo un futbolista como lema en el que se ha gastado setenta millones de euros un animal como Diego Costa o un fichaje de invierno como Álvaro Morata y la respuesta aclara es si en el año en el que el club pide la final de la Copa de Europa en el Wanda Metropolitano en el año en el que el coco de Europa que es el Real Madrid que sea cepillado al Atlético de Madrid en las últimas temporadas en la Liga de Campeones está fuera de la competición en el año en el que eres capaz de prácticamente en tu casa certificar el pase para los cuartos de final llegas quince días después te haces caquita haces el ridículo estás fuera es verdad que es segundo en el campeonato nacional de Liga es verdad que hay eso otra vez cercano al ridículo en la Copa del Rey pero este año lo que medía la potencia del Cholo importante del Atlético de Madrid era la Liga de Campeones y ahí

Voz 1375 02:12 ha vuelto a fracasar a las llamadas de los oyentes nada sí sí

Voz 1576 02:16 no Jobim yo tengo claro tengo claro si este de somos dejó estragos lo tengo claro lo tú declaró noche editorial lo tengo clarísimo Dios me libre pero pero bueno os veía entrar diga lo mejor es que cualquier caso en cualquier caso no y rotundamente no no faltan gallego calavera sabes cuantos partidos bueno yo pensaba que alternaban provenga Gallego dale

Voz 1201 02:35 no tu que darle una gran noticia saber que te has recuperado ya

Voz 1375 02:40 no no voy a decir una cosa nombre escúchame yo no me tengo que recuperar yo no juego

Voz 1576 02:45 yo te digo que el Atlético de Madrid este año sumando las cuatro competiciones que ha disputado ha jugado cuarenta partidos has cuántos ha perdido gallego Romero ha perdido cinco partidos somos el único equipo que ha perdido

Voz 0239 02:55 a la gente en Neptuno en el plan manos negro el único

Voz 1576 02:58 partido que el único equipo que ha perdido menos en todas las condiciones y el Barça que ha perdido cuatro o sea que es el mejor equipo después del Barcelona cinco que lo del martes fue trágico fue trágico fue lamentable fue frustrante todo lo que quieras pero sí por el partido del otro día porque la Copa del Rey es decepcionante yo creo que no se puede hacer más para pasar una eliminatoria acumulando entre la ida y la vuelta veinte ocasiones de gol por aquel entonces Diego Costa estaba lesionado por aquel entonces no había llegado todavía Álvaro Morata se suman más de cuarenta y cinco lesiones musculares y vosotros que estáis esperando detrás de una Zarza desde hace mucho tiempo yo me llevaría años Vittorio esperando a Simeone eh me parece muy bien pero que detuve cuarenta partido hayas perdido Zin lo perdido hace lo cinco sólo cinco grandes

Voz 1201 03:39 ha celebrarlo

Voz 1576 03:42 el uno dos en Champions tres en Liga dos Champions no aprenden Copa del Rey no perdió la Supercopa de Europa que la ganó al Real Madrid ha sumado un título ha perdió solo cinco partidos por muy vuelvo a repetir por muy poco

Voz 0239 03:52 ya lo ha repetido el suelo del otro que el

Voz 1576 03:54 ahora el martes y creo sí creo sinceramente

Voz 2 03:57 creo sinceramente que hoy que este año la plantilla corta este año las lesiones y este año la

Voz 1576 04:04 falta de regularidad en algún momento puede tener alguna sombra pero decir con esto números que ha fracasado esta temporada o que está fracasando como todavía no ha terminado la Liga y todavía tienen opciones me parece una temeridad propia de Gallego de Carreño

Voz 1201 04:18 yo quiero yo que lo he dicho nada que no es que lo deja claro que a diferencia de otros y nosotros yo en este caso no no voy a tirar por tierra todo lo que ha hecho Simeone no por aquí

Voz 1182 04:30 que otros tiran por tierra por una temporada mala toda la anterior no Simeone es historia viva del Atlético Madrid les sacó de donde le sacó pero eso es otro tema el tema es te ha eliminado el Girona en la Copa del Rey ha quedado eliminado en una eliminatoria de octavos el a las primeras de cambio después de llevar una ventaja como la que llevabas en la ida y sobre todo dando una imagen lamentable que diste en Turín pero es que yo me voy me voy a ir un poquito más atrás

Voz 1576 04:56 pero es que un día antes la verdad increíble

Voz 1182 04:59 el Atlético de Madrid juega con la Juve porque no fue capaz de ganarle al brujo en una eliminatoria donde perdió el primer puesto que hubiera tenido seguramente un cruce mucho mejor ya entonces empezó a fracasar el Atlético de Madrid no siendo primero de grupo cuando lo tenía en la mano pero es que si si todo esto fuera con el primer equipo que tuvo el Simeone pues hubiéramos dicho fantástico pero es que es con un delantero de los mejores del mundo que el agitado al Barça con el mejor portero del mundo con un fichaje de setenta millones el año pasado que parece que ha costado siete que el mar con un delantero que te acaban de traer hace nada que le quería media Europa media Europa que sea Marlborough de Morata que hace tres semanas gran nivel según según dijiste tú el mejor fichaje de invierno de Europa y con todo eso has hecho el ridículo en un partido de vuelta que tiene indigna dados los objetivos a gasto un ha indignado a los atléticos por cómo se sienten con lo cual está Jamis el mes de marzo eliminado de la Copa por el Girona has hecho el ridículo en la Champions porque lo has hecho de después de ser segundo grupo teniendo que haber sido primero a las primeras de cambio te echan desperdiciando la renta en la Liga está lejos del Barça hombre si esto no es un fracaso que venga Dios y lo

Voz 1576 06:12 no me dejáis treinta segundos habló sobre los ahorros ya paso a los

Voz 1670 06:14 sientes que es lo que quiere el director ante de Ganemos Talavera pero con treinta segunditos apaña enhorabuena todo el tiempo mano pero cuatro que yo sepa en primer lugar crear la enhorabuena al que corresponda porque en la semana más negra de la Historia el Madrid que yo creo que estamos a jueves el lunes cambió entrenar por tercera vez estamos debatiendo del Atlético de Madrid por si no sólo han dicho

Voz 1182 06:35 eso lo hemos dicho nosotros aquí a nosotros la verdad

Voz 1201 06:37 o en prendas

Voz 1670 06:39 la segunda dejaron y cinco no pero que no hemos hecho ningún

Voz 0239 06:42 debate del Real Madrid durante toda la temporada que ahí tiene a perdón pero en la semana la tenido tiempo para entrenar a todo esto no pasa nada bueno

Voz 1670 06:48 sí el fracaso escolar en Champions con la Juventus bendito fracasó porque el Cholo aterrizó el día en el que el Atlético de Madrid eliminaban octavos de Copa al Albacete eso sí que vamos a este bendito fracasos no es que parece que la Juve era Jan hablará del medio con todos los respetos a la dar ver pero bueno como periodistas me da la sensación de que deberíamos de tener un vocabulario más rico en una calle de prestigio como esta hay realizaron unas unos análisis un poquito más profundos porque no se puede reducir otro nivel esto es el éxito o fracaso es que todo es ya o blanco o negro éxito o fracaso entendemos fracaso al Atleti me salen veinte fracasados está tempore

Voz 1576 07:20 al al Madrid el Chelsea la Juve no la operado en Madrid el Chelsea del PSG el Bayern el acto La Roja claro

Voz 1201 07:28 ha fracasado fracasado a Roma dos cincuenta equipo Crisanto muy extremos y sólo gana un y están echando solo gana uno y que

Voz 1182 07:37 dos fíjate en esos equipos sabes qué está pasando que echan a los entrenadores y a los directores deportivos en el Atleti no size ni siquiera decir que Simeone lo ha hecho mal ni siquiera

Voz 1670 07:47 lo ha hecho mal pero de ahí ha fracasado y un mondo hay un océano es que fracasar cuando todavía puedes ganar un título es que entonces que estamos diciendo dentro

Voz 0239 07:55 es lo que además no entra en el debate no es el sanedrín del domingo que debate jueves pero ya que entras en ese tema te lo voy a contestar yo el problema cuando Stage cubren la información del Atlético de Madrid por ejemplo entre ellos tú que estoy hablando contigo para no referirme a alguien al que no tengo enfrente

Voz 1182 08:11 que utilizáis de manera muy muy muy

Voz 0239 08:14 tranquila la palabra fracaso cuando te refieres a un equipo como el Real Madrid nos cuesta mucho utilizarla cuando referirse al equipo

Voz 1201 08:22 al Madrid hace varias semanas la veré en para diferente Romero gerente verdad

Voz 0239 08:29 han quedado fregando quiero fastidia la palabra casi no perdona en Talavera que estoy hablando con palmo perdona momentito que este hablado con Pablo lo ves fastidia lo que os fastidia utilizar la palabra fracaso en el entorno deportivo que es donde estamos tienes que es la palabra fracaso Romero en el entorno deportivo con la ligereza fundamentalmente tú que la utilizas cuando habla del Real Madrid es una diferencia

Voz 1576 08:52 pero el que estarán dedicadas Starace llamando la temporada ente ha estado fracasando estrepitosamente temporadas no le duelen prendas a Nadj fracasando en lo económico en lo social y por supuesto en lo deportivo pero lo que no puede decir es que los siete años y medio y por supuesto esta es la pregunta que yo no sé si yo sí sí por supuesto importante porque si fracasamos tienes que haya primero cinco partidos de cuarenta cinco de lo que tenía que perder pues por muy malo muy malo que fuera el del mar

Voz 2 09:24 desde que el estéis diciendo que ha fracasado

Voz 1201 09:28 yo lo tengo muy claro mira te pierdes de verdad por si acaso

Voz 1576 09:33 allí en equipos pero jurídica para una temporada el fichaje de entrenador son como títulos fichaje el entrenador y semifinales otros competir y estar mirando la cara los grandes también es es competir y también es un éxito no se considera ni mucho menos fracaso por muy duro que fuera lo del martes

Voz 0239 09:50 Talavera no se de Liga que el Atlético de Madrid en el año Romero no sé si te has enterado Talavera mira que es que en el año ético de Madrid afición del Atlético de Madrid que dar mucho al Wanda Metropolitano todos los partidos la afición del Atlético de Madrid los directivo del Atlético de Madrid los jugadores del Atlético de Madrid el cuerpo técnico del Atlético de Madrid todo el Atlético de Madrid ABC había centrado todas las fuerzas de un club pagándole un entrenador veinte kilos netos pagándolo un delantero más de veinte netos en llegar a la final o por lo menos intentarlo de la Liga de Campeones que has Palma en octavos

Voz 1576 10:20 ya has hecho el ridículo saber cuando has enterado sabes cuántas casi dos mil trescientos historia ha tenido tres veces finales en ciento dieciséis años de historia en que parece que la obligación lo que estás vendiendo es que como en el caso

Voz 1201 10:34 ah sí

Voz 1182 10:37 el termino en el está yendo

Voz 1375 10:39 con la plantilla que tiene delante

Voz 1182 10:41 de Madrid con los jugadores que tiene el Atlético de Madrid con el entrenador mejor pagado del mundo que tiene el Atlético de Madrid caer con el Girona en la Copa y a primeras de cambio a Primera con la Juventus en octavos de final desperdiciando una ventaja como la que tenía

Voz 1576 10:56 con la Juve no es bueno pues

Voz 1182 10:59 pues porque pues entonces vosotros no no sé qué vara Heidi jugar contra lo quiero con ese presupuesto con esos resultados vosotros hubiera vivís que eran fracasó habéis estado inmensos no sé si ganamos

Voz 1375 11:13 Egoi Romero habrán convenció a los oyentes o Talavera ahí Pablo Pinto los atléticos nunca le iban a dar la espalda al Cholo ni seguramente al al Atlético con el Cholo en el Cholo eso está claro ni cuándo tuvieron ese guante

Voz 1576 11:24 lo merezca mi cuando estuvieron en Segunda no digo que nunca

Voz 1375 11:26 la afición que si sí hay una afición que no le va a dar la espalda a su club es esta pero

Voz 1182 11:30 este año entienden que es un fracaso

Voz 1375 11:33 a ver caído en Copa con el Girona en Champions con la Juve sí o no vamos con muy bien díganos

Voz 1 13:58 hola

Voz 1375 13:59 no

Voz 11 14:00 hola buenas noches como éstas hombre le ustedes pues encantados de escuchar te veo menos llamas hecho tengo hoy hecho de Lorca hoy estás sin Lorca mañana y mañana ansiada aunque hay fe

Voz 12 14:14 mañana eh

Voz 11 14:15 Carcaixent que bueno donde toque la ruta no donde toque eres del Atleti Manolo no soy del Atleti yo soy del Barça

Voz 1375 14:26 esa crees que está fracasando el Cholo esta temporada

Voz 11 14:29 yo pienso que no claro porque me compré

Voz 13 14:34 porque porque yo creo galo me lo ha cometido un fallo en ese partido

Voz 11 14:38 eso es que en vez de ella

Voz 13 14:41 a atacar como hay en su campo pues iba allí a defender a un equipo que es la Juve porque a su equipo

Voz 11 14:48 pero a ver

Voz 13 14:51 allí ha jugado al Madrid ahí con unos niños

Voz 14 14:53 yo recién no si yo dije mira Holanda

Voz 15 14:56 paso cualquiera que tenga una zona que te has sensato no Pablo

Voz 1375 15:02 más sensato es totalmente lo mejor que se puede aplicar mejor pues nada para Manolo de hoy de Lorca mañana Dios dirá que no está fracasando el Cholo que esta temporada voto para Pablo Bindi para Talavera un abrazo Manolo

Voz 13 15:17 vais al Talavera va pegado y el ropero poquito bien

Voz 1375 15:22 hasta luego dijo un abrazo fuerte voto para para Pinto hola Rita

Voz 13 15:27 hola buenas noches de Murcia

Voz 1375 15:30 de Murcia maravillosa

Voz 13 15:33 soy del Atlético y tan poco del Madrid pero lo que hay que decir es que este señor he dicho lo ha sacado de muy abajo al Atlético lo que yo digo es que salen los jugadores a ganar al campo pero por circunstancias de la vida no se ponen de acuerdo porque muchas veces que tiene uno Golf para que los compañeros se pierde del campo de solo no tiene la culpa Jenny ningún letrero con esto que imponen tantos millones como de Madrid pone cincuenta y siete para la nueva temporada de euro por el al año que viene poner a otro chico pues a lo mejor lo que es otro y la verdad pues él no lo veo muy bien eso

Voz 15 16:18 pues nada entonces crees que no está fracasando el Cholo que no te muy bien no no está fracasando para nada

Voz 1375 16:26 voto para Talavera para Pablo Pinto muy bien explica también por por Rita dos cero para para Pablo evento pero buenas noches gracias por llamarnos y por otro un beso a ninguno del Atleti claro y un matiz Manu

Voz 0239 16:39 claro sí sí en la pregunta que hemos puestos en la parte final esta temporada no no confirmó

Voz 1375 16:44 Javi Berlanga que está puesto a puesto Berlanga no

Voz 1201 16:46 el agua es pero

Voz 1375 16:52 es que si la pregunta es si el ha sacado te vas Gobierno deportivos ya no opera sí

Voz 0239 16:59 la pregunta es

Voz 1375 17:00 si el Cholo deportivos al Athletic lo ha dicho digo sí

Voz 1576 17:03 que por el error de del martes no se puede condenar

Voz 1375 17:06 pregunta es la que está fracasando Simeone esta tiempos

Voz 1576 17:09 destaca esta temporada al cual puesto

Voz 1182 17:12 que no esta tendencia creativa a decir a romper

Voz 1375 17:14 te iba a decir que el Atleti ganó dos cero y acabó al mando vamos a ver este debate en términos a dos cero a ver qué pasa José María

Voz 11 17:22 bueno pues bueno que te pedían buenas noches tenía una más se pero bueno

Voz 1375 17:35 una que una parte

Voz 11 17:37 anteriormente ya pero bueno como vamos hablar de esta temporada pues mira te lo leyeron una fuera la los lo You de lo de la Juve a un equipo que juega al límite del reglamento es que es capaz de llegar a lo a lo a lo peligroso que es a veces levantar un dos cero a mí como español me da vergüenza ya pero también te digo una cosa hasta tal ético de Madrid tuvo antes de que éste llegara el especímenes que mi Simeone un ADN ir ha cogido doce o quince a futbolistas para este quemar a invadir algún sitio por cualquier medio

Voz 1375 18:48 usted cree que ha fracasado esta temporada

Voz 11 18:51 hombre no si muchas más mucha más a ver quiero hacerle una preguntándole cuánto el cuarto Cholo que cual el daño

Voz 1375 19:02 sí medio

Voz 11 19:04 yo sí nadie

Voz 1576 19:07 vale que en la era de Cristiani de Messi de los mejores equipos del mundo un Alvia sí sí sí ya ha votado una copa de vacunación compadres conviene respetar a José María

Voz 11 19:22 no al Barcelona antes a un Slow claro eso para empezar he ganado dos copitas de esa de cómo se llaman así que tampoco está mal la Europa vi la Europa League dos ganadores acertamos

Voz 1375 19:44 Anna Bosch Europa League dos Supercopas de Europa una Supercopa de España en la heroína que muchos equipos que no las consiguiendo

Voz 11 19:50 es un a a unos hubiera no poder esto esto que te meten en la boca porque te duermas

Voz 1375 20:01 son Humbert le dejó la Liga enreda ganó diecinueve José María resumiendo usted cree que ha fracasado no solamente este año sino todos los años

Voz 11 20:11 se ha cargado el ADN del Atlético sí

Voz 1375 20:14 perfecto es que si no tenemos que dar paso a el resto de oyentes tenemos queda sí

Voz 11 20:18 espera mucho de acuerdo rápido mira me de Luis Aragonés TVE cero de Peiró chino ha venido común que conflicto

Voz 1375 20:29 es una lacra que queda claro gracias por es por el voto hay que echarlo vamos a remontar dos uno dos uno la remontada quedan dos llamadas hola José Luis hola buenas noches pues el anterior oyente de Salamanca me dicen que llamaba José Luis de dónde llamas tu hola

Voz 11 20:46 me deja bajar de Calahorra en espera de dice no no eres el Atleti y crees que he a nadie del Real Madrid crees que estás

Voz 1375 20:56 casando esta temporada al Cholo

Voz 13 20:59 yo quiero que decir yo estaba no no son un poquito porque claro lleva siete años y medio yo quiere yo creo que se vería un cambio definitivo para para otra entrenadores por ejemplo

Voz 11 21:15 empatados entonces sí sí

Voz 1375 21:19 a ver Álvaro Benito ver llamado a ver si eso dejaba dejado a Luis que termine de Calahorra ibas a decir José Luis

Voz 13 21:26 pues nada yo creo que sí que está fracasando como amables basado en el Lopetegui fracasó

Voz 1576 21:32 algo Alito igual de verdad viene en ocho meses haga los títulos europeos que Lopetegui no sólo con lo con Lopetegui entonces

Voz 1375 21:40 sí la tenemos

Voz 13 21:41 y yo creo que habría que hacer una limpieza de verdad vale

Voz 1375 21:45 de de plantilla hay de entrenador

Voz 13 21:48 bueno la plantilla de entrenador sí

Voz 1375 21:51 pero lo seguro bueno pues voto para Romero y para Gallego empate a dos gracias José Luis de Calahorra un abrazo de gracias por llamar y por escucharnos pues dos cero en la ida íbamos a ver estábamos en el minuto de descuento y de penalti errado si hola Fernando

Voz 16 22:09 muy buenas noches habría aquí pero grados bajo cero

Voz 1375 22:12 cantó

Voz 16 22:13 dos bajo cero uno en Wembley

Voz 1375 22:16 claro muy bien fría fría talego

Voz 16 22:18 en especial a un compañero vuestro te trozo de la Cadena Ser que ha sido padre Familia la semana pasada a la mujer evitarlos pues muy bien el partido desde Zamora como Dalí

Voz 1375 22:29 bueno pues dicho queda un abrazo quedarle grande a nuestro compañero como un abrazo sí señor oye eres del Atleti

Voz 16 22:34 no sé el Zamora en Zamora muy bien

Voz 1375 22:37 cierto el cien por cien unido imparcial como tú cien por ciento el Zamora con empate a dos en el debate

Voz 1576 22:42 el juez imparcial que que el presentador con criterio

Voz 1375 22:48 te pido por favor que decida si el Cholo esta temporada está fracasando

Voz 16 22:54 por supuesto hay cinco entrenadores en España cinco entrenadores como mínimo que elegir es el único entrenador de España están Guardiola en el City ya tiene el grupo a su imagen y semejanza en la plantilla es corta Sporting Akira si Charo

Voz 11 23:08 sí palabras de Talavera poblado

Voz 16 23:10 el mejor portero goles el mejor defensa o que el mejor supuesto Saúl el mejor proyecto Griezmann el Balón de Oro ha sido un equipo que tiene los cinco jugadores mejores Talavera y sus puestos cinco no hay equipo en el mundo que tenga cinco jugadores depende ya ya que vamos a decir unas de una ciudad como esta que no va a llevar al menos noventa puntos de la cien cien puntos no tiene nada que hacer dudar como esta está dónde está fallando el Madrid fallando Barcelona que sea el segundo y que se hayan quedado eliminados y querían tener un fracaso no hay ningún entrenador a ningún entrenador hay cinco en España que estoy de gira vamos criticó sobrarían dos jugadores

Voz 1576 23:56 sí a sólo dos años hasta acá llegó

Voz 16 24:02 estamos en una pregunta sobre este año

Voz 1576 24:04 es que de cuarenta partidos de este año se han perdido cinco menos pero ha perdido la verdad admite la derrota como el Cholo cuando se pierde cinco nada más contra el Madrid el momento eliminar es que me da la sensación de que igual que el segundo gol no entró muy claro y hasta aquí las llamadas hace raras pero hay es poner tecnología De Gaulle en las llamadas un abrazo Fernando gracias eh

Voz 16 24:27 pues os saludo para empezar flojo eh

Voz 1375 24:30 ahora abrazo chao gracias a todos

Voz 1670 24:33 en una cosa sí por favor si el Athletic gana la ley

Voz 1375 24:35 la volvemos a hacer este mismo mes mate por favor otro vale pero vamos a ver es que oye Álvaro Benito Javi Blanco estáis todos de testigos esté si el Atlético gana la Liga se volver a hacer este debate estos mismos cuatro invisible eso es verdad será en agosto ayudaré y con los mismos cinco oyentes tenía montada estaba muy crecido como el Athletic mirar otra cosa en Internet cinco mil votos está fracasando el Cholo Simeone esta temporada no veintidós por ciento Por otro repaso sí reíros reíros yo lo que he dicho lo pintó la punto es