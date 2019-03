El Larguero: Hablamos con Bartra y los protagonistas de la Europa League (14/03/2019)

Voz 2 00:00 Payne vaya malo buenas noches que acaban de llevarse los sevillistas ahora mismo en el último minuto de la prórroga después de que el Valencia y el Villarreal hubieran hecho los deberes y se hayan metido en la

Voz 1375 00:46 los cuartos de final El Sevilla que estaba en la prórroga con empate a tres Ike estaba clasificado ha visto como en el minuto ciento dieciocho casi el ciento diecinueve Un gol en propia puerta de caer cuando intentaba sacar el balón hace que el Sevilla quede eliminado cuatro tres ante el Slavia de Praga no está contando en ser más en Carrusel deportivo con Jorge Escorial y todo el equipo de deportes de la Ser

Voz 1670 01:09 hola Jorge muy buena ola mano muy buena vaya palo

Voz 0340 01:12 sí la verdad que cuando te encuentras dos tres en la prórroga a tu favor que tu rival tiene que hacer dos goles en eso en treinta minutos de de partido y lo han conseguido no los jugadores checos acaba de terminar el partido está ante Ortega Santi terminó el partido elimina

Voz 3 01:25 los términos el partido hacemos minuta aproximadamente eliminado el Sevilla decepción total llegó a estar dos tres es verdad que detrás puso el partido no estuvo sobrado prácticamente ningún momento pero llegó a la prórroga consiguió el tercer gol con dos goles tenían que clasificarse lo checos lo han conseguido enfado monumental lo aficionados del Sevilla decepción rotunda la cara del técnico al Sevilla lo decía todo abandonar el terreno de juego así que el Sevilla fuera de la Europa League pues queda certificado

Voz 0340 01:53 de esa forma la eliminación del equipo hispalense un equipo que ha ganado cinco Europa League y que ve de esta forma como en la vuelta de los octavos de final después de una prórroga cuando tenía todo a favor cae eliminado después de encajar dos goles en la prórroga cuando lo tenía todo a favor para mí

Voz 1670 02:06 pero entre los ocho mejores una auténtica pena enseguida estamos ahí no

Voz 1375 02:10 o ante Ortega ahora mismo la imágenes los jugadores de

Voz 1670 02:13 el Slavia Praga en el campo

Voz 1375 02:15 casi casi habido invasión en una parte de la grada donde he ido a celebrar el cuatro tres llorando los jugadores del equipo checo de alegría y los sevillistas pues toda la lo contrario hundidos ahora mismo una ten da pena eh haber caído en ese mismo ciento dieciocho en su competición en su competición en este último minuto casi cuando ya estaban clasificados faltaba un minuto para que terminara el partido así que cuatro tres el Slavia Praga se mete en el sorteo de mañana Villarreal dos Cenit de San Petersburgo uno se mete el Villarreal lo que son las cosas eh rozando el descenso en la Liga está entre los ocho mejores de la Europa League el equipo de Calleja IU Krasnodar uno Valencia uno después del empate a el perdón del dos uno de la ida en Mestalla el gol de Guedes que ha llegado también en el noventa y tres cuando el Valencia estaba cao ha llegado en el noventa y tres el empate a uno que le mete al equipo de Marcelino en el sorteo de mañana así que un equipo español en la Champions en el sorteo de mañana a las doce el Barça

Voz 0985 03:13 junto al Ajax Oporto Juve City United Tottenham y Liverpool una hora después a la una el sorteo de la Europa League con dos equipos españoles Villar

Voz 1375 03:26 Real Valencia ya de

Voz 0985 03:28 más Nápoles Chelsea Arsenal Eintracht de Frankfurt

Voz 1375 03:36 casi seguro el Benfica que es el otro partido está a punto de terminar ganando tres cero así que mañana sorteo a las doce de Champions sorteo a la una de Europa

Voz 0985 03:45 entremedias

Voz 1375 03:48 lista de Luis Enrique mañana no tenemos lista de convocados del seleccionador que hacía mucho que no entraba en estará era dudas curiosidad sobre todo por saber cómo ahora la puesta en escena lo colgará la Federación a eso de las once y media a las doce y media dar a rueda de prensa así primera lista del seleccionador en dos mil diecinueve al margen de todo esto hoy ha entrenado Zinedine Zidane preparando ya ese partido contra el Celta de el sábado evidentemente hay un antes y un después son otras las caras es sobre todo en jugadores que estaban absolutamente sentencia los especialmente Isco que hoy en un acto que ha tenido lugar en la capital de España en Madrid ha dicho esto sobre Zidane

Voz 0704 04:28 ya lo conocemos todos no como jugador Madrid impresionante como entrenador lo lo ha ganado todo igual no es una buena noticia para para todos que que vuelva al Madrid dice mucho de él que vuelva ahora en un momento complicado el ama al Real Madrid ojalá pueda pueda ayudarnos a otra vez a la senda de la victoria

Voz 1375 04:51 respira aliviado disco con la llegada de Zidane que ha conocido ya cuál es el primer fichaje para la temporada que viene el de del militar del que ya habíamos hablado aquí en la SER central brasileño me de veintiún años que juega en el Oporto puede jugar de central y también lo hace a veces de lateral y ha firmado hasta dos mil veinticinco seis años Eder meditado central brasileño de veintiuno añitos acostado cincuenta millones de euros y lo ha hecho oficial hoy el Real Madrid en su país en en el Atlético siguen haciendo la digestión dura difícil de la eliminación europea y hoy por primera vez hemos escuchado a su presidente Enrique Cerezo hasta en un acto en Zaragoza sobre la eliminación del Atlético ha dicho esto

Voz 4 05:28 bueno de la vida ser recuperó uno no estoy aquí pues se ha recuperado estamos bien estoy muy Si con la tristeza de no poder estar en en otra parte de la Champions pero bueno hay cosas peores debo decir que venga Zaragoza que aquí vamos a celebrar los premios Forqué el año que viene si es posible y nada hay que se pasen por aquí que la beatos usted

Voz 1375 05:50 invitación a Cristiano Ronaldo para que venga Zaragoza quitándole hierro Cerezo luego le preguntaron por el Cholo Pérez justo ahí se marchó el preside el Atlético de Madrid hoy precisamente va a ser en El Larguero el Cholo Simeone el protagonista de la pregunta del debate de este jueves estarán enseguida Antonio Romero Jesús Gallego Miguel Martín Talavera hay Pablo Pinto la pregunta con la que tú podrás opinar también esta noche en el novecientos cien ochocientos teléfono gratuito al que puedes llamar ya para reservar sitio si quieres opinar es la siguiente está fracasando el Cholo Simeone esta temporada en el Atlético de Madrid en el que ha sido el proyecto más ambicioso no con la mejor plantilla con el presupuesto más alto no cuestionamos los siete años que lleva el Cholo en el Atlético sino esta temporada la pregunta es clara está fracasando el Cholo Simeone en esta temporada enseguida lo debatimos con Romero Gallego Talavera y Pablo Pinto y puedes llamar ya al novecientos cien ochocientos teléfono gratuito para participar en el Larguero esta noche en el debate de los jueves además confirmada lo que la lesión que anoche ya nos temíamos se manden velé alrededor de un mes de baja por esa rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda cuatro semanas de baja den velé y fuera del fútbol la vídeo Euroliga de basket vigesimosexta jornada en la fase de grupos de ha ganado el Real Liz al Khimki setenta y cinco cien aseguran así el factor cancha en los cuartos de final a favor por cierto que Felipe Reyes ha igualado a Navarro como el jugador con más partidos en la historia de la Euroliga sagrado el Granca ocho cuatro seis cuatro al Darussafaka yo jugaba esto nuevo capítulo en la guerra Tebas Rubiales trasladada al fútbol femenino el sindicato futbolistas son sesgado e cercano al tema de la Liga junto con la Asociación de clubes de fútbol femenino es decir dónde están todos los clubes de la Liga Iberdrola excepto el Barça y el Athletic Club le han pedido por carta al CSD un salario mínimo de veinte mil euros en la Liga Iberdrola la hace el sindicato de la Federación se opone porque no lo porque lo ven como como un chantaje que significaría no estar negociando lo que verdaderamente importa que es el primer convenio colectivo en la historia del fútbol femenino español los derechos laborales la carta enviada al CSD la tenis ya en las redes sociales de El Larguero os podéis ver la ahí está colgado el documento de un capítulo más el penúltimo mañana seguramente habrá otro de la guerra entre te vas y Rubiales últimamente muchos relacionados con el fútbol femenino del que luego hablaremos porque el domingo se juega una Atlético Barça en el Wanda Metropolitano que seguramente va a suponer el récord asistencia en la historia de nuestro país a un partido de la Liga Femenina de fútbol son las once y treinta y ocho acaba de caer el Sevilla vámonos a Praga perdónenme podría poner un capuchino entonces

Voz 2 08:33 vale yo quiero un maquillado vale

Voz 4 08:36 pues para mí un Bistrita pero con no Becilla de hecho

Voz 5 08:39 vale un cortado pero descafeinado e marchando cuatro cortados

Voz 6 08:45 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales folk y Tirreno igual igual Space titulares en cualquier caso si eso eso eso Wolkswagen

Voz 1375 09:00 una pena teníamos a los tres equipos metidos en el bombo

Voz 2 09:03 ahora

Voz 1375 09:04 el Sevilla también estaba en el último sorbo de la prórroga pero hay le han pegado el mazazo Con empate a tres se clasificaba al equipo de Machín pero en ese balón que intentan rematar que no saca el portero quiere llega que ver que lo despeja pero lo despeja mal de pega mordido al Balón de tal forma que con la rosca con el efecto contrario acaba por meterse en su portería después de pegarle en su propia pierna

Voz 2 09:27 una desgracia

Voz 1375 09:29 uno de esos momentos en los que el deporte se vuelve tan cruel y que en el último minuto ha mandado al Sevilla para casa Santi Ortega me imagino que absolutamente hundido el sevillismo jugadores no

Voz 3 09:40 Sevilla de hecho todos los aficionados mano estamos todavía en la zona del estadio en el aparte de prensa todos los aficionados Sevilla todos han abandonado el estadio pero en cuestión de minuto y medio mientras que los aficionados Navia lo celebran a lo grande como no puede ser de otra forma once goles en la eliminatoria el problema que metido seis en Slaviansk cinco en Sevilla estaban ahí

Voz 1670 10:01 que estaba comentando el partido en Carrusel con Jorge Escorial hola Pablo muy buenas entrenador buenas noches hola qué tal hola Manu muy buenas que duro explicar esto no ahora hacemos un análisis del partido pero pero que cruel el final y con ese gol además autogol en propia puerta ese balón que que que en un entrenamiento en un día tranquilo normal lo sacas de mil maneras yo hoy

Voz 7 10:21 estaba claro que no hay manera de sacarlo pero yo creo que se veía venir en no porque el Slavia te estuviera creando mucho peligro sino por la inseguridad que transmitía el sevillano que que ha renunciado al ataque por completo hoy desde el pasado del centro del campo no doce caro a medida que avanzara el partido pues que el Slavia con su arma muy limitada agresividad intensidad lo que bueno lo que se puede suponer suponer no de un equipo que juega en casa y se la juega no pues ha metido al Sevilla tras una tonta

Voz 2 10:45 llegan no el Sevilla ha sido una verbena defensiva

Voz 7 10:48 de ahí por ahí se ha leído la eliminatoria no ha sido

Voz 1670 10:50 con el empate a dos en la ida aquí hoy ha sido empate a uno al final de la primera parte empate a dos al final de los noventa minutos ya han ido a la prórroga empate a tres al final de la primera parte de la prórroga Hay lo que dice Echávarri Pablo es verdad ha marcado ahí el Mudo Vázquez en el noventa y ocho y el Sevilla ha dicho con el dos tres Nos vale ya dos goles de no los van a hacer pues los santos

Voz 1654 11:08 pues sí pues te los hacen entre los hacen la verdad es que digamos es la forma más cruel de caer no porque porque llegas hasta la orilla y practicamente cuando ya crees que lo tienes después de sufrir mucho interpretar mal muchas y el partido pues pues caes yo tengo la sensación al aunque le aunque hubiese pasado el Sevilla eh yo creo que tenemos que ser tenemos que ser realistas sí de que de que la eliminatoria no estado controlaba en ningún momento han sido doscientos diez minutos porque son Heene noventa

Voz 2 11:33 lo veinte treinta poco de ruleta rusa exacta

Voz 1654 11:36 de los que te has metido en una vorágine tú solo que al checo les venía bastante bien porque ellos saben de su inferioridad no ha sabido sabidos tú mismo en salir de ella no errores errores es verdad groseros después goles goles de una un carrusel de goles hemos tienes que cambiaban de un sentido a otro que cada diez minutos todo ese descontrol al final casi siempre suele favorecer al que no tiene tanta capacidad

Voz 1375 11:58 va a ser un partido sin control es verdad momento habido control del partido ha sido intercambio de golpes Si bueno eso al final pues ha llevado a que con el tres tres el Valencia estaba ya casi pidiendo la hora lo ha intentado les la vía para esa última jugada ya sea se juegan la clasificación está por ahí Axel Torres que ha estado viendo también la prórroga de ese partido o la nuestro comentarista internacional hola Axel muy buenas qué tal mano muy buena avisase del peligro del Rehn contra el Betis un gen que hoy ha caído eliminado a manos de la Arsenal que ha remontado en la Vuelta tres cero luego lo repasamos el resto de partidos pero de este es la vía de Praga Bono tampoco teníamos demasiado

Voz 0267 12:31 o no del no no no no no me lo esperaba en absoluto de hecho creo que de los tres equipos españoles parecía el rival más asequible luego hay que jugar los partidos por ejemplo el Zenit mostraba una imagen muy pobre contra el Villarreal se el Villarreal le ha pasado por encima del Slavia de Praga en en dos partidos la verdad es que que el sevillano ha conseguido superarlo todo incluso cuando iba por delante por un margen muy corto como decía Pablo no a mí me ha llamado la atención porque es un equipo que es verdad que puede haber subido el nivel con respecto a otros años pero no deja de ser un conjunto que en circunstancias normales está lejos del nivel del del Sevilla y sobre todo la sensación es que al final por puro empuje que han ido metiendo atrás en los minutos finales con el fervor de su gente ya City han acabado ganando

Voz 1375 13:18 así ha sido en no sé si la sensación que tenéis es que se perdió la eliminatoria esa pérdida aquí evidentemente pero ese dos dos en la ida ha hecho mucho daño no

Voz 1576 13:25 hombre yo creo que ya hay ahí

Voz 7 13:28 ya eso te da mucha información no oí está claro que hay se envenena diría yo no en el Sánchez Pizjuán no porque el Sevilla tiene un partido bueno para en la segunda parte dejar la eliminatoria muy de cara no pero con todo y con eso tuvo ya un partido para controlar controlarlo es decir es que ha puesto por delante en la eliminatoria no ha hecho lo más difícil no y sin embargo el Sevilla es que lo ha dejado todo en el aire y todo en el alambre no no ha tenido futbolista bueno en el centro del campo que coge la pelota ignorar Rice no ha tenido una defensa que lo diga haya ido central de una defensa despejando

Voz 1375 13:54 Halonen no no no no Sevilla simplemente ha sido pues

Voz 7 13:57 bueno sobrevivir pero no sé cómo sobrevivir de mala

Voz 1576 14:00 era no ha sin un plan ofensivo sin qué tal

Voz 7 14:02 tribal no eso cuando tiene el rival y te huele el miedo que yo

Voz 1375 14:06 sí lo que ha pasado miedo pues al final llega

Voz 7 14:09 ya lo más reacción ante que quedarte fuera no

Voz 1375 14:11 en un Sevilla que van poco Pablo por por con demasiada irregularidad durante la temporada no porque yo creo que es un es una cuestión psicológica también de momento de de desconfianza de este momento puntual de la temporada cuando ha llegado a este punto de de de esta ronda porque estaba Roque Mesa está Banega esta Sarabia y no sé yo creo que no hay que ponerle muchos pero a la alineación pero sí yo creo que sí LB débil frágil no en mental entre sobre todo

Voz 1654 14:35 porque posiblemente los los mismos futbolistas que tú has nombrado mano ahora mismo no estén pasando su mejor momento de la temporada y cuando tú tienes una trayectoria hoy creo que era el partido número cincuenta oficial del equipo con ese desgaste desde el inicio cuando te has visto gran parte de la primera vuelta practicamente peleando peleando liderato y recuerdo

Voz 1375 14:53 el pregón nos preguntábamos aguantado el Sevilla

Voz 1654 14:55 ya bueno pues peleando en lo más alto de las dinámica va funcionando todo poco a poco se va acercando el momento cumbre de la del año y poco a poco ves que tu nivel no es el de antes todo eso al final pues eso pues te genera esa incertidumbre y esos temores que hoy pasan por así un poco el reflejo no de de un descontrol de partido de que podía pasar cualquier cosa de que al final pues de la forma más cruel pues cae eliminado

Voz 1375 15:18 a estar sexto en la Liga está eliminado de la Copa hace ya tiempo y eliminado de la Europa League es un suspenso para esta temporada del Sevilla a falta de ver lo que ocurre al final no a ver cómo termina pero

Voz 7 15:31 para mí es un fracaso claro como es decir Si también te meto te metió en ese análisis Manu la la Copa del Rey que es verdad que el Barcelona te elimina del Barcelona

Voz 1375 15:38 es infinitamente superior al Sevilla

Voz 7 15:41 por lo que terminó con seis Hall en nombre de una manera un poco ridícula no luego el objetivo del Sevilla está muy claro el objetivo del Sevilla ser cuarto y el Sevilla de hecho tenía una distancia muy razonable con el quinto clasificado parecía que es que el cuarto iba a ser el Sevilla no pues todo eso va a ser un mal funcionamiento del equipo lo ha ido perdiendo no y luego hombre yo qué sé si tienes mala suerte en el cruce y resulta que te echa fuera pues no saben aún Nápoles ya un Chelsea pues se puede entender no pero caer de esta forma de Praga yo no sé qué es lo que pasará porque todavía quedan partidos de Liga pero hasta el momento

Voz 1375 16:10 en paradas un fracaso sin duda y Pablo fracaso Pratdip

Voz 1654 16:14 bueno a mí me gustaría sobre todo esperar un poquito más al final al final porque mi como bien dice Miguel Ángel es cierto que tu tus aspiraciones en Liga es intentar iba pelear esa cuarta plaza todavía está en con posibilidades ahora desgraciadamente vas a tener más tiempo para DEC para reparar descansar para regenerar y para poder optar a ello pero claro hay días que hacen daño no el día de hoy hace daño hace daño largamente todos lo ha dicho Axel lo ha dicho Miguel Ángel es decir lo decís todos no es un rival que sitúe estas a tu a un ochenta y cinco por ciento noventa de capacidades lo tienes que pasar no ha sido así y ahora toca pues pues eso sí un poquito rearmarse y ser fuertes mentalmente ahora es la parte de la temporada en la que la que en la cabeza

Voz 1375 16:58 totalmente vamos a ver cómo afronta este tramo final de la temporada el Sevilla Chavarri Alfaro un abrazo a los dos un abrazo no dejamos por ahí a Santi Ortega que seguramente en breve os pondrá el sórdido de algún protagonista de Un Sevilla hundido absolutamente como ha visto cómo en ese último minuto de partido de la prórroga ha dicho adiós a su compra petición favorita sí que siguen adelante

Voz 1576 17:18 ya real y el Valencia el Villarreal que

Voz 1375 17:22 sabe cómo está Axel Torres en la Liga y coqueteando con la zona baja pero parece que Calleja le ha dado nuevos aires no si además ha llegado

Voz 0267 17:30 nuevo sistema distinto al que venía empleando en su primera etapa lo tiene muy muy claro que este va a ser el sistema hasta el final porque incluso hoy en el tramo final que ha quitado central día metido a Miguelón ha pasado a Mario Gaspar a ser tercer central por lo tanto quiere que todos los jugadores interioriza en que este es el dibujo a partir de ahí may a mí lo que me ha llamado más la atención Manu es la la seguridad con la que le ha pasado por encima al cénit la la placidez incluso se exhibió en la ida hoy a tener un partido muy cómodo eh ha tenido fases de tener mucho el balón al final es cierto que con ventaja pues quizá lo tuvo un poquito menos pero pero el el saberse mejor que el líder de la liga rusa esto tiene que dar mucha confianza que el propio equipo ruso vea que no te puede competir por por por el balón y que prácticamente repliegue que no presione porque tiene realmente mi lo de que si se va a buscar arriba tú lo vas a hacer daño

Voz 1375 18:25 uno tres en San Petersburgo en la ida hoy dos uno en el estadio de La Cerámica goles de Gerard Moreno de Carlos Bacca narrando en el carrusel Carlos Martínez Carlos muy buenas

Voz 0356 18:34 Sergio Alcover Jordi eliminatoria controlada e como estabais comentando ya traía el Villarreal los deberes casi terminados de Rusia la semana pasada es de lejos el equipo español que mejor ha hecho los deberes en esta eliminatoria de octavos de final de la Europa League fue un buen estudiante en San Petersburgo Isaac fuese uno tres con el que hoy el partido era simplemente un trámite y así lo ha sido ha habido un momento al principio entre el minuto once y el dos

Voz 1576 18:56 sí en los que el delantero iraní del

Voz 0356 19:00 el cénit haz Moon ha desperdiciado dos mano a mano claro

Voz 1375 19:03 seguimos con Andrés Fernández en hora tirada arriba

Voz 0356 19:06 y otro la sacado muy bien el portero del del Villarreal hombre el Zenit necesitaba tres goles para

Voz 1670 19:11 eh

Voz 0356 19:11 el eliminar al Villarreal pero si hubiese metido a una de esas dos quizás le habría dado algo de vidilla la eliminatoria ha fallado esas dos se han venido abajo el Villarreal ha empezado a controlar el partido ya han llegado esos dos goles que comentabas de los dos delanteros de hoy que eso también le da mucha importancia a los que han jugado titulares el de Gerard Moreno y el de el de Carlos Bacca dos uno hoy fácil cinco dos en el cómputo global de la eliminatoria y lo que es más importante tres victorias consecutivas las dos contra el Zenit y la del otro día en el campo del Levante que le dan

Voz 1375 19:37 mucha moral al Villarreal para afrontar el partido ojo

Voz 0356 19:40 qué partido tiene en el domingo lo contaremos aquí en el estadio de la cerámica en Carrusel contra el Rayo Vallecano

Voz 1375 19:45 un ratito Cazorla que antropólogo e Iborra en los últimos timo veinte minutos con Gerard Moreno Ibaka titulares que han marcado los dos y atrás sin demasiados problemas con una defensa con Mario Gaspar con Álvaro con Víctor Ruiz con Jaume Costa bueno el equipo practicamente bueno sobre todo en la defensa arriba equipo de gala con el que el Villarreal espera rival mañana Xavi Isidro a ver quién cae en el sorteo de mañana a la una del mediodía hola

Voz 0838 20:07 hola qué tal mano muy buenas pues aquí no se quiere ver ni en pintura al Valencia más que nada porque sería derbi autonómico de tener un derbi autonómico en Europa pues es lo que menos apetece dos equipos que se conocen a la perfección pues no no se quiere ni en pintura al Valencia a partir de ahí hombre yo creo que no está de altura de

Voz 1576 20:20 Protección todos son cocos todos son difíciles

Voz 0838 20:23 ya da igual no porque fijaros estabais hablando del Slavia no que parecía lo mejor el más asequible y fijaros el mazazo que le ha pasado al al Sevilla aquí están contentos satisfechos Se han matado a los jugadores del Villarreal séptima

Voz 1375 20:34 es que el equipo se mete en cuartos de final

Voz 0838 20:36 sólo les superan los grandes de la Liga española y además fíjate llega invicto esto

Voz 1375 20:41 cuando de final no ha perdido ni un sólo partido

Voz 0838 20:44 el Villarreal que ha jugado con rotaciones tanto la fase de grupos como las eliminatorias ya que ha plantado satisfacción e ilusión por bandera escuchamos a Andrés Fernández

Voz 0065 20:52 estamos disfrutando no yo creo que tenemos otros dos partidos para para jugar con con esta camiseta e ir con el Villarreal pues por Europa es muy bonito y tenemos que aprovecharlo si yo creo que lo aparte de pasar a cuartos yo creo que lo lo importante es que el equipo está ganando consigue ganar partidos Si eso de cara a la Liga también nos da moral pues da confianza yo creo que el equipo cree y eso es importante para para lo que nos queda

Voz 0838 21:14 y lo más importante mano no se pierde el oremus sea quise sigue hablando única y exclusivamente del Rayo de lo importante de esa victoria de sacar tres puntos de alejarse de la zona de descenso para disfrutar eso sí luego esa eliminatoria de cuartos de

Voz 1375 21:25 eso es lo que le falta al Villarreal ir escalando puestos en la Liga de momento el Premio Europeo lo tiene mañana estará en el bombo hasta mañana Xavi Adiós Carlos hasta luego con Axel Torres el Valencia que tampoco tenía marcador para ir demasiado tranquila Rusia ha sufrido hasta el último suspiro también en el noventa y tres ha marcado el gol que les ha metido en el bombo eh

Voz 0267 21:43 bueno han sufrido tanto como que está fuera de la última jugada en la que además el Krasnodar roba el balón y luego la retiene demasiado su puntas el arroba ni en la contra con tras ser pues que decía así el hace la jugada y Gonçalo Guedes ha tenido muchísima sangre fría para aguantar esperar el momento justo y colocarla en el lugar correcto para que el portero jamás pudiera pudiera llegar no creo que ha sido un partido muy difícil este sí que esperaba que fuera difícil realmente el Krasnodar es buen equipo lo ha demostrado hoy que ha jugado mejor que en el encuentro de ida con jugadores arriba a que manejan bien la pelota Pereira Olson aclaró eso no Anderson con realmente es un equipo que tiene bastante gente de buen nivel en en ataque y al final yo creo que demuestra el desenlace que el Valencia está en este momento de la temporada en el que todo le cae de su lado en ese momento en el que le ha dado la vuelta a la tortilla en cuanto a dinámica en cuanto a a moral la confianza el equipo ahora mismo por por inercia yo creo que se siente capaz de todo de ganar la Copa de ganar la Europa League de acabar cuarto en Liga

Voz 1375 22:49 así está llegando a este tramo final de temporada el Valencia dispuesto a darlo todo en Europa en la Copa y en la Ali ya amenazando al Sevilla con esa sexta plaza marcó en el ochenta y cinco para el equipo ruso Suleimán hoz

Voz 0985 23:01 ya en el noventa y tres Guedes

Voz 1375 23:04 había entrado en el setenta por Santi Mina bueno puso en el campo toda la artillería pesada porque no lo tenía claro Marcelino entraron eh Guedes entró Rodrigo un rato antes y luego entró también Gameiro pero al final en el noventa y tres el Valencia estaba también mañana en el bombo de la Europa League Pedro Morata axiomas mano muy buenas hola buenas noches sufriendo muy buenas sufriendo mucho seguramente más de lo esperado Valencia Pedro la verdad mano es que el Valencia

Voz 0838 23:29 no ha jugado con fuego en las dos en los dos partidos de la eliminatoria jugó con

Voz 1375 23:34 con en Mestalla porque perdonó una eliminar

Voz 0838 23:37 Doria ganando dos cero dejó en la segunda parte que el Krasnodar se viniera arriba el hicieron gol

Voz 1375 23:43 qué es lo que le ha hecho sufrir hoy en el partido

Voz 0838 23:45 en la segunda parte yo veía que el Valencia no iba a poner Krasnodar que les seguía dando vida al Krasnodar y al final he conforme quedaba menos tiempo yo tenía más miedo efectivamente ha pasado eso no se ha sacado sola Ivanov un trallazo desde su casa prácticamente cuando quedaban ocho minutos para terminar el partido en uno cero y la verdad es que el Valencia ha jugado con

Voz 1375 24:05 no no sea quemado por un auténtico

Voz 0838 24:07 milagro yo lo que veo Manu es que Guedes está recuperando brotes verdes de su mejor nivel que Rodrigo están sumó en su buen nivel que Gameiro cada vez que sale o asiste o marca gol Ike el Valencia poco a poco como recupere al mejor Guedes yo veo Manu que va a llegar el Valencia a tiempo quizá hasta de ser cuarto con lo mal que había empezado la Liga está en cuarto de la Europa League está en la final de la Copa

Voz 1375 24:31 no descarto que acabe cuarto el Valencia ahora mismo estamos analizando si si a otras otra y un resultado positivo otras otro está ahí Santi Cañizares hola a Cañete muy buenas buenas noches Manu no descarta acabe cuarto no descarte que mañana Rodrigo Rodrigo esté en la lista de Luis Enrique no descartó que Guedes vuelva ya casi casi al nivel de la temporada nada bueno ha costado mucho pero casi todas las piezas están engrasando se cuando llega la hora de la verdad muy favores

Voz 0225 24:54 ha sido también por esos golpes de fortuna o de infortunios infortunio que te dejan fuera y que te hacen bajar la moral de la tropa no entonces el otro día se gana un partido en Girona que yo creo que no merece ganar el Valencia pero que lo saca adelante hoy se salva una eliminatoria que para mí ha sido justo el que se haya salvado porque en los ciento ochenta minutos yo creo que ha sido superior el Valencia es verdad que estuvo fuera así siete minutos de esos ciento ochenta fíjate lo que estamos hablando estuvo fuera de la eliminatoria pero al final se hizo justicia pero

Voz 1375 25:25 podía haber perfectamente caído sino

Voz 0225 25:27 hay ese gol milagroso de Guedes en los últimos veinte segundos de partido y lo que es cierto es que el Valencia siempre tiene un gran componente psicológico en todo no es un equipo que cuando viene de crecida cuando viene y con con confianza pues puede jugar perfectamente a primer nivel cuando vienen depresión pues el equipo se desvanece que creo que es lo que pasó en la primera fase del campeonato pero llegados a este punto en el momento clave de la temporada la verdad que lo apuntamos todos con bastante optimismo que han dicho los

Voz 1375 25:57 la respuesta el partido Ximo

Voz 0962 26:00 pues te puedes imaginar la felicidad justo mano en este momento estamos en el aeropuerto de Krasnodar está hablando una señora muy fuerte por la megafonía pero

Voz 0017 26:09 espero que se me entiende que te pueda entrar

Voz 1576 26:11 es la alegría que tenían los jugadores del Valencia

Voz 1375 26:14 perfecto después de Met después de meterse en lo

Voz 0962 26:17 los cuartos de final en una competición que ya te decía ayer que les ponía mucho porque saben que también estas una puerta en caso de ganarlo una puerta a la Champions el año que viene de momento en cuartos mañana en el bombo el gran protagonista no era otro que Gonçalo Guedes al que que preguntarle cómo va la moto que esta pues

Voz 1375 26:35 está ya casi a punto marcando dos goles

Voz 0962 26:37 apenas cuatro días que que todo hay que

Voz 8 26:40 por eso hasta el final yo critiqué que bien podría ser un borre Gatti en uno contra uno Salyut me pasó el balón y claro ahí tenemos miles de de segundo para decidir y decidí muy bien estoy muy contento de Z

Voz 1375 26:52 todo a cien donde está la moto ahora mismo como esta Gonzalo

Voz 8 26:56 no no no sé en qué punto está pero está mejorando día a día me siento cada vez mejor espero que pueda ayudar lo máximo posible a quién te pides para cuartos que echamos dispar todas las equipos sabemos que todos tienen mucha calidad de grandes versaron instamos a todos

Voz 0962 27:12 pues la moto Guedes y el resto de la expedición están metidos ahora mismo anhela

Voz 1375 27:16 hoy a punto de despegar el equipo

Voz 0962 27:19 cinco horas de vuelo a Valencia y mañana ya empezarán a preparar otro partidazo como decíamos ese Valencia Getafe del próximo domingo andando

Voz 1375 27:26 lo importante es el partido Santi el Valencia Getafe

Voz 0225 27:29 sí pero no le pilla a lo que viene de Krasnodar hoy llegan a de mañana practicamente pues el entrenamiento no es un entrenamiento constructivo para preparar el partido porque será un entrenamiento de de descanso prácticamente sólo tiene un día para prepararlo el día sábado y yo creo que no les llega en el mejor momento de estos está aprovechando bastante el Getafe porque ya le tocó jugar así en Sevilla frente al Betis después de de la eliminatoria de Copa del Betis no es culpa del Getafe por supuesto exculpa bueno pues de las circunstancias de lo que tiene competir en varias competiciones pero a mí me gustaría que Getafe hubiera jugado esta noche en Rusia y nosotros estar aquí

Voz 1375 28:11 pero no le viendo por televisión con los con los

Voz 0225 28:13 con los pies ahí encima de bueno del puf no relajado

Voz 1375 28:17 pues seguro que el Valencia prefiere jugar pero el partido de Liga el Getafe habrá estado tranquilamente descansando para ese partido clave en la lucha por la cuarta plaza pues nada Morata mañana el sorteo como decían en vía en Villarreal no creéis

Voz 0838 28:28 el Villarreal no bueno yo creo que el Villarreal quiere mucho menos al Valencia que el Valencia al Villarreal se yo creo que sí que el Villarreal el Slavia de Praga o el Eintracht de Frankfurt serían equipos que probablemente lo de letra ya no entra ya bueno pero lo prefiero al Chelsea hoy lo prefiera al Nápoles aunque se quemaron probablemente lo que quiere es un Valencia Arsenal ese sería un partidazo bonito pero bueno si me tengo que poner elegir Santi entre los tres que el hijo de de de menor a mayor Eslavia de de Praga Villarreal desde fuera fue lógicamente el partido del domingo vamos yo sé que el Valencia llega cansado pero tú Sanz sabes que Grecia va cuesta abajo y ahora mismo huele sangre el Valencia sabe que si gana al Getafe al Getafe

Voz 9 29:12 además vamos con el pico Korrika cuarta plaza de casero

Voz 0838 29:14 Juana Simeone yo le llamo en Simeone bla marcaba

Voz 0225 29:17 Banca Monte no es Simeone

Voz 1375 29:20 un Simeone pues es un entrenador que crece

Voz 0225 29:23 o sea los equipos y los cambio de estatus pero Cao cuesta mucho dinero pero en marca blanca

Voz 1375 29:28 sí sí es Bordalás que sube al Elche Alavés

Voz 0225 29:30 el Getafe en Champions Simeón en marca blanca

Voz 1375 29:33 es bonito va a estar bonito pues nada mañana la una el sorteo veremos a ver qué pasa me voy con Angela repasar al resto de equipos si también el sorteo de la Champions mañana

Voz 2 29:41 pero la verdad es que es salió Morata bueno hasta luego

Voz 1375 29:45 adiós Villarreal

Voz 2 29:48 Valencia y además les ha ganado

Voz 1375 29:51 tras Sevilla y además el Chelsea Axel que le ha ganado cero cinco al Dynamo de que

Voz 0267 29:56 bastante clara esa eliminatoria ya con el tres cero

Voz 1670 29:59 lo de la ida pero el Chelsea ya tengo la sensación

Voz 0267 30:02 de que desde ese incidente de Wembley con Kepa ejerció un poquito de catarsis aquello que Mauricio Sarr y todos lo veíamos ya con un pie fuera que había sido humillado públicamente fue la lectura que se hizo desde entonces el Chelsea ha mejorado el Chelsea ha peleado por su entrenador la decisión de dejar a Kepa Un partido fuera multar y luego reinsertar lo en el equipo titular parece que que fue la correcta porque todo el mundo le ha aceptado como la buena hizo el el equipo ha ido hacia arriba y el equipo ahora mismo está en una buena dinámica hoy con bastante suplentes ha pasado por encima

Voz 1375 30:37 a del Dynamo también se mete el Nápoles que había perdido tres uno contra el Salzburgo pero en el global de la eliminatoria tres cuatro y también adelante el Arsenal que perdió tres uno con el rehén en Francia ha ganado tres cero

Voz 0267 30:47 es muy meritorio muy meritorio porque ganarle tres cero al Rennes con el poderío que tiene el contragolpe el cuadro francés teniendo que ex ponerte desde el principio el partido porque realmente tienes una desventaja con la gente rapidísima de los galos a mi me parece que es un resultado muy difícil de conseguir le doy mucho mérito a yo dudaba bastante de las posibilidades del Arsenal de de remontar esta eliminatoria ante el Rennes

Voz 1375 31:12 los dos últimos el entrante Frankfurt que ha dejado fuera al Inter la gran sorpresa en esto los octavos de final del Benfica que es el último que ha terminado que le ha ganado tres cero al Dynamo de Zara

Voz 0267 31:22 de todos modos lo del ántrax puede ser menos sorprendente si tenemos en cuenta cómo andan los dos equipos el Inter está deprimido perdió la tercera plaza en la Liga italiana ya empieza a mirar hacia el quinto que se puede quedar fuera de los cuatro primeros cuando empezó el campeonato casi peleando por el título tras pues todo lo contrario el aita puede perfectamente acabar en zona Champions en la la Bundesliga tiene un triplete delanteros un trío arriba con a leer con Djokovic con It's que están haciendo muchos goles que además el equipo juega con muchísima alegría está mucho más vivo y lo ha demostrado con esa victoria histórica con más de trece mil aficionados visita

Voz 1375 32:00 ah sí en Sant pasada de trece mil hinchas el Eintracht de Frankfurt en San Siro nada dos españoles Villarreal y Valencia dos ingleses Chelsea Arsenal un italiano el Nápoles un alemán Elektra un portugués el Benfica y un checo el Slavia de Praga mañana en el sorteo la Europa League a las doce una hora antes cuatro ingleses Manchester City Manchester United Liverpool y Tottenham más Juve Ajax Oporto y sólo el Barça como equipo español no te muevas Axel que repasamos el sorteo de la Liga de Campeones de mañana por cierto noticia que hemos conocido hace sólo unos minutos ahora mismo han salido los

Voz 1670 32:34 horarios de la jornada número treinta y dos de la Liga

Voz 1375 32:38 les habrá un Leganés Real Madrid

Voz 10 32:46 yo en Instagram arropa El Larguero en facebook punto com barra El Larguero suscribe T al canal de Youtube

Voz 11 32:59 en el Congo no venía a un sitio tampoco lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en desvíos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura la memoria el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando el pasado

Voz 2 33:19 es el referente para no repetir errores que tiene estuvo Fernando VII

Voz 4 33:23 no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis Nos Amis esperando que escampe Nos arruinó culturalmente

Voz 2 33:29 pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 5 33:33 que es tan importante que los adolescentes aprendan a filosofar fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar forrado

Voz 2 33:45 por qué no estoy haciendo nada y que estás haciendo

Voz 4 33:48 así pues como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 2 33:53 la séptima temporada con Carlos

Voz 5 34:07 descansa te come

Voz 1375 34:09 cuando quieras

Voz 5 34:11 ya disponible un nuevo programa de contigodentro con Celia Blanco

Voz 12 34:15 queremos que la árbitro el sexo sí

Voz 5 34:19 con entra en Cadena Ser punto com para nuestra cadena SER

Voz 13 34:29 es lo más leído en nuestra web hoy en Twitter son no está mal estuvo a tomar el control de la Serra lo que quieras

Voz 6 34:40 mandato quieras descargar nuestra aplicación

Voz 2 34:48 de Azón

Voz 15 34:52 es razón es de Azón es

Voz 16 34:59 te Azón es puro deporte GP en exclusiva hay más sin permanencia cuatro noventa y nueve el mes primer mes gratis de A Z N de Azón

Voz 17 35:10 a las cuarenta y ocho horas Tello sólo del catorce al dieciséis de marzo tendrá una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a Financial Service y un cincuenta por ciento de descuento en tu mantenimiento apoyó inscribiera ya en Tello punto gracias

Voz 2 35:30 tienes ya tu cupón del extra día del padre de la ONU

Voz 18 35:33 te quedes sin jugar y pides Eloy ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados son juegos once punto es recuerda este diecinueve de marzo diecisiete millones de euros con el extra día del padre de la ONCE ser padre compensa mucho

Voz 0125 35:49 no sí la temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores Little la isla ultima de vikingos Killing y Bues Wall el cuento de la criada manifesta ahora como

Voz 19 35:59 hola buenas tienes todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver información el catorce cuarenta y cuatro y entiendes Vodafone Vodafone

Voz 1375 36:14 dueño súper regalo para tu Súper papá ya están aquí las mejor

Voz 20 36:18 de Media Mark especial tía del padre con un doce por ciento de descuento en smartphone Samsung para que esté siempre conectado con todo más información ya tu tienda en medio punto es

Voz 0225 36:30 El Larguero con Manu K

Voz 21 36:32 bueno

Voz 2 36:37 las doce y siete hora menos en Canarias seguimos en el larguero en esta noche de Europa League con la caída del Sevilla con la clasificación del Valencia el Villarreal el famoso norte de la Champions pero me pide pasos ante Ortega para escuchar lo que ha dicho el técnico del Sevilla que ha dicho Machín Santi

Voz 22 36:52 eh mira Manuel a la imagen de la decepción la cara de machista

Voz 1375 36:57 quemar debió entrar Java desencajado

Voz 22 36:59 Mas ha intentado en el transcurso de la rueda de prensa que acaba de concluir explicar que lo que se estaba escribiendo hasta el minuto ciento diecinueve ha variado radicalmente que habrá que hacer los análisis de forma fría bueno intenta explicar lo que él ha calificado también obviamente como un palo muy duro vamos a escuchar alguna de su valoración

Voz 1425 37:14 pues ya te digo que nosotros pensábamos ya en el inicio del partido que marcando tres goles tendríamos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria pero el fútbol nunca deja de sorprendernos los análisis seguramente que cambiaran mucho de lo que estaba escrito hasta ese minuto ciento veinte y lo que luego se escribirá a partir de

Voz 22 37:37 punto veintiuno no hubiese clubes que el Sevilla queda fuera de la Europa League de su competición Ikeda hecho un equipo seis goles que no tenía que haberte marcado nunca

Voz 4 37:45 la cara del entrenador ir a ver al presidente que lo viva

Voz 22 37:47 hace muy poco por aquí eran un auténtico poema

Voz 23 37:50 desde luego no es solamente perder como decimos siempre sino cómo se pierde y en este caso cuando se ha perdido la cara de Machín

Voz 1375 37:57 pues resume muy bien lo que es el sentimiento del Sevilla y del sevillismo esta noche hasta luego Santi un abrazo buen viaje de hasta ahora bueno enseguida no voy a Barcelona para ver la última hora sobre todo de lo de Belén enseguida con Adriá Albets y con Jordi Martí los incorporamos enseguida pero está por ahí sigue que hay Axel Torres para hablar de eso sorteo de mañana bueno hay cosas que no cambian Axel que son Messi Cristiano en este caso Cristiano la Juve no en el Madrid pero ahí está Cristiano ahí esta Messi con el Barça ya además de esa generación de jóvenes futbolistas liderados por de John y con de LIC y además del Oporto de Iker cuatro equipos de la Premier algo que hacía una década que no ocurría les ves favoritos les ves bien a quién ves mejor de los cuatro ingleses

Voz 0267 38:42 yo creo que Manchester City Liverpool los dos que están arriba en la en la Premier te si tuviera que decir sólo uno diría Manchester City más que Liverpool Easy yo creo que los favoritos de verdad a ganar la competición son los cuatro que se han clasificado esta semana parte de estos dos ingleses pues el Barcelona y la Juventus en cambio los cuatro que se clasificaron la semana pasada estarían en el segundo escalón creo que es no no son los los favoritos ni Manchester United y Tottenham Oporto ni Ajax que por mucho que ha eliminado al Madrid es un equipo yo al que le falta todavía para ser considerado candidato a ganar la Champions

Voz 1375 39:16 es cierto que ha eliminado al Madrid pero en una versión bastante floja no de del Madrid sin quitarle mérito a Alaya en de esos cuatro que sean clasifica esta semana

Voz 0985 39:26 ves es que de verdad han llegado

Voz 1375 39:29 estos dos equipos en Manchester City Liverpool Bono el Liverpool fíjate donde llegó el año pasado pero están en el punto estos equipos ya de la Premier de dar el paso de decir aspiro a todo en la en la Champions

Voz 0267 39:40 pues para miles falta lo que tienen los otros que son los jugadores súper determinantes Messi Cristiano para ponerles nombres propios que son los que tu citabas antes creo que el Barça para mí es el favorito número uno por Messi será realmente el equipo que tiene a Messi y en un año en el que las sensaciones que no existe el equipo perfecto no existe equipo que realmente no tenga déficits así si Messi está inspirado y hilo lo está o hasta ahora lo ha estado en prácticamente todos los momentos decisivos de de la temporada lo normal es que sea el favorito número uno pero Cristiano a este nivel también da la sensación de poder hacer gol en cada centro que metas en el área es decir que si la Juventus está necesitando una reacción sabe que sin mucho sin sin llegar te sin tener circulación de balón incluso si le cierran los caminos por dentro el puede abrirá banda meter un centro desde lejísimos porque tiene gente buena para hacer eso y Cristiano en en la pelea aérea ate te remata a cualquier balón no por ahí ellos tienen un un gran argumento

Voz 1375 40:42 en este este éxito al menos hasta ahora

Voz 0267 40:44 de estos cuatro equipos de la Premier son

Voz 1375 40:47 opinión Axel el resultado o el el el fruto de la inversión de tantos millones en la Premier con ese contrato de la televisión de siete mil millones que claro al final dices joyas que tienen que hacer buenos equipos porque sí o también es el triunfo sobre todo de tres grandísimos entrenadores Pochettino Jurgen Klopp Pep Guardiola Bono está relacionado tan