Lola Romero: "Las chicas lo están viviendo con mucha expectación, saben que van a jugar en un estadio con muchas almas"

Voz 2 00:00 sin que te obliga

Voz 1375 00:10 si hace unos años nos dijeran que podrían reunirse cincuenta y seis mil espectadores para ver un partido de fútbol de la Liga Femenina diríamos no no no me tomarle el pelo pero afortunadamente las cosas están cambiando y lo estamos viendo en los partidos de la Real en los partidos del Athletic Club en San Mamés eh en el Wanda Metropolitano que ya hemos hecho también alguna entrada importante pero lo de este domingo puede ser un día de récord auténtico se enfrentan además en un partido que puede decidir el título el Atlético de Madrid femenino y el Fútbol Club Barcelona ahora mismo

Voz 3 00:41 las ventajas de seis puntos para las rojiblancas está por ahí Marta Casas hola Marta muy buenas noches bueno a mitad de semana ya se había

Voz 4 00:48 Pau todo el papel y estaba todo vendido para el

Voz 1375 00:50 el partido el domingo a aúna toque

Voz 5 00:53 no a poco se han ido abriendo sectores en el Wanda Metropolitano hasta que finalmente el Atlético de Madrid ha anunciado que ya se ha agotado todo el papel que ya se han agotado todas las entradas para una fiesta del deporte femenino y en particular del fútbol que es la que se va a vivir el el domingo desde la una de la tarde en el Metropolitano como dices con dos equipazo es eso vaya por delante jugando un partido fundamental en la lucha por el título pero la evolución de los últimos años en cuenta el fútbol femenino se refiere ha sido increíble hace un año ya no Wanda Metropolitano jugar en las chicas del Atlético de Madrid con veintidós mil personas en las gradas y la mayor asistencia a un partido de fútbol femenino la hemos vivido precisamente esta temporada en San Mamés en un partido entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid precisamente el treinta de enero cuarenta y ocho mil ciento veintiuna personas pero si no pasa nada lo que se va a vivir el domingo teniendo en cuenta que es agotado todo el papel que el aforo del es de sesenta y ocho mil personas pase lo que pase en el terreno de juego va a ser un partido histórico

Voz 1375 01:51 no

Voz 6 01:51 la Romero fue la presidenta del Atlético de Madrid

Voz 1375 01:55 en féminas como se conocía durante bueno desde dos mil uno hasta dos mil dieciséis hasta que a partir de ahí ya se integró en su totalidad como una sección más del club del Atlético de Madrid y desde entonces ya no es la presidenta es la directora general presidentes Enrique Cerezo el club de todos las las secciones y todos los equipos pero sí sí al frente de del equipo femenino que ahora es el Atlético de Madrid femenino y está por ahí a esta hora de la noche la directora general de el equipo

Voz 7 02:20 Lola Romero muy buenas hola buenas noches

Voz 1375 02:22 que pasada no que nada

Voz 8 02:25 pues yo viviendo un sueño esperemos que el sueño se consuma este domingo

Voz 1375 02:30 sí porque porque esto ya ya da la impresión por lo que nos contaba Marta por estas cifras que ya todos manejamos todos los días que esto ya no es esto ya no es una ocasión especial que no es que van a ir para batir el récord es que esto ya es casi casi una semana sí y otra también no veintitantos mil treinta mil

Voz 8 02:45 sí además te cuenta que la gente quiere ver Reyes eh bueno un espectáculo como me hemos comentado muchas veces es ese es el partido no el partido en el sí puede decidir el título de Liga con lo cual la afición lo sabe sabe que viene sabe lo que puede ocurrir no sólo quiere perder con lo cual bueno pues muy orgullosos de de este no hay billetes que que hemos conseguido no lo no lo queremos

Voz 1375 03:08 más de verdad en el Atlético anuncia a mitad de semana no hay billetes ya para el Wanda Metropolitano es la leche pero

Voz 8 03:14 tienen éxito pero Lola esto es

Voz 1375 03:16 apostó por por qué porque bueno pues porque cada vez los medios estamos más ocupando los de esto que seguramente hemos llegado tarde y lo hemos hecho muy mal pero cada vez hay más pero además de eso es que a la gente cada vez le gusta más ver cómo juegan las futbolistas las jugadoras del Atlético el jugador del Barça cada vez hay más nivel y por eso va la gente al campo

Voz 8 03:34 sí sí sin duda totalmente de acuerdo mando además te te pongo como anécdota que en el partido de Copa de de contra el Barça lo mismo pasó algo parecido en el Cerro del Espino que son tres mil ochocientos butacas y ni un solo día sí canjearlo en tres mil entradas abonos osea que entre entradas en un solo día yo esto lo han conseguido ellas yo creo que hay una comunión fantástica entre el equipo el primer equipo y la afición bueno pues el trabajo sino también dentro del club para fomentar esto no que es que es fantástico y bueno lo cual se sienten arropadas y que sienten que hay alrededor no sólo espectáculo sino que bueno pues también ya te digo una ropa grande dentro del club

Voz 1375 04:09 sí señor cómo están las jugadoras cómo están las chicas para este partido con ganas de que llegue no

Voz 8 04:14 bien mira date cuenta yo jugamos contra el Rayo Vallecano sabíamos que había que pensar en nada más que el partido el Rayo porque bueno es que semana muy muy importante date cuenta de que sin estos partidos hubiéramos pinchado precisamente ayer pues pues sabes que estamos jugando otra cosa no entonces en estos casos pues pues imagínate estamos pensando evidentemente en la Liga hace ya pasó el día del Rayo que era un día importante porque va a ser un partido opera fuera no era no era en casa y lo están viviendo con mucha expectación eh ya saben que son unas profesionales qué bueno que lo van a dar todo porque saben que a van a jugar en un estadio con con con muchas almas y con mucho corazón remando hacia ella

Voz 1375 04:51 cero tres ganasteis al Rayo así que seguir manteniendo esa ventaja de seis puntos con respecto al Barça una victoria sentencia la Liga prácticamente

Voz 8 04:58 sí bueno evidentemente todavía quedan quedan partidos pero bueno es es obvio que que tendría que ser bueno pues tendríamos que pinchar demasiado como para no como para no ganarla no pero es verdad es que ahora mismo lo más importante es ese partido creo que este va a definir mucho seguramente el pie y medio que podamos tener en en en la ascensión el título pero pero pero no hay no hay que obsesionarse con eso hay que eso sentarse ahora mismo con jugar ese partido intentar jugarlo bien y luego ya se celebrará si es necesario oí si lo consiguiera

Voz 1375 05:28 ahora vaya vaya pulso estáis manteniendo con el Barça eh habéis ganado las dos últimas esta podría ser la tercera consecutiva

Voz 8 05:34 sí y además evidentemente este año si si consiguiéramos ese título y pudiéramos ganar también la Copa de la Reina pues imagínate no la palabra dobletes muy importante dentro de este club y ojalá la caso puedan conseguir el darle esta sección el club por lo menos responderles como como ellos no están respondo nosotros por este partido el domingo por lo que está haciendo el club impresionante totalmente

Voz 1375 05:58 oye crees que os gustaría que hubiera un Real Madrid en la Liga Iberdrola

Voz 8 06:04 bueno son es una decisión nuestra estamos viviendo llevamos

Voz 9 06:06 hace años prácticamente en el club

Voz 8 06:10 seguimos sobreviviendo sin ellos pero pero nuestra idea es jugar nuestra Liga jugarlos que estemos no yo el que quiera tenía

Voz 1375 06:16 en el Madrid bien y sino pues oye

Voz 8 06:18 pues mira como estamos ahora mismo no lo que ese esfuerzo Benigno lo que hemos llevado a conseguir si somos los equipos que estamos ahora no creo que el mismo quiere la gente ver fútbol y eso es lo importante y lo de mañana pero lo del domingo imagínate os ha puede ser agua espectacular y ahora mismo es eh el título de Liga contra Togo Barça y yo creo que eso es lo que nos tenemos que centrar sin pensar en quién quiere estar o no en esta Liga

Voz 1375 06:41 quién nos iba a decir hace veinte años no iba a cambiar tanto el fútbol femenino fíjate los años que has estado tú desde dos mil uno como presidenta del equipo pero pero pero fíjate solamente ahí no cuando empezaste en dos mil uno te podías imaginar que llegaba usted no haber sesenta mil lo más viendo un partido de fútbol

Voz 8 06:55 lleva a mano mira yo empecé en campos de tierra con prácticamente eran charcos lo que había no solamente tiene ahora en charcos si venían los padres poco más no las jugadoras gay como como anécdota para que te cuento un poco la diferencia terminaban el partido se iban habrá tardan más de media hora en podría al vestuario en tres firmando autógrafos fotos eh bueno es quién es que es impensable lo que lo que yo sé que allí con muchas veces porque es verdad que hemos trabajado mucho no sólo yo mucha gente cardenal Paul femenino hemos trabajado para intentar conseguir esto yo siempre lo decía el que apostara por el futuro sino eh afectaría sabes sería puesto asegura no sé hay así ha sido yo creo que estamos demostrando que además enganchados a la gente que sólo bonito el mismo esperanza

Voz 1375 07:38 la más buscada por los aficionados

Voz 8 07:40 todas todas eh pero pueden imaginar en todas evidentemente Amanda que no capitana he siempre la busca mucho pero es que da igual les Lola a Messi da lo mismo que al final son todas las las jugadoras las que contaminan partido siempre busca un autógrafo suyo buscaba una foto buscan y buscan verse verse con ellas las miran con admiración hoy hemos tenido firmaba autógrafos entre aguas con con Lola Gallardo y con ICOM Mena yo ya ha sido espectacular e ahora tenemos otro a Madrid Río con seguir con mil a Silva y bueno pues imagínate a las jugadoras la afición te acercas no quieren ver

Voz 5 08:16 a mi a mi me gustaría preguntarle a Lola

Voz 8 08:19 buenas noches muy buena Machel Lola con contó

Voz 5 08:22 toda esta evolución que que se ha vivido en los últimos años con lo que se va a vivir el domingo hablaba de que conseguir la victoria sería prácticamente pie y medio de cara a esa carrera por el título lo se imagina lo que puede ser la celebración del Atlético de Madrid gana el domingo con sesenta y ocho mil almas en el Metropolitano además totalmente entregadas al al equipo

Voz 8 08:41 meninas bueno se puede venir abajo aquellos si si no la verdad que puede ser espectacular de las uvas los jugadores saben que que tienen que responder a la afición también ella he bueno no quieren cero buena hornada ahí lo que quieren es centrarse mucho en hacer un gran partido y demostrarlo

Voz 9 08:58 hicieron que que que quieren agradecerle que vaya si lo aseveraciones

Voz 8 09:03 la más adelante no sé si si llegara el momento no pero está claro y es evidente como tú dices que que marcará mucho sí

Voz 3 09:09 me los tres puntos ese domingo no

Voz 6 09:11 pues nada eh hoy sesenta y ocho mil o menos porque

Voz 1375 09:15 no se había leído que eran cincuenta mil yo ya estaban ocupados y que se ponían a la venta a seis mil pero al final se ha puesto a la venta las sesenta y ocho mil localidades

Voz 8 09:22 es bueno fuentes de ayer cuando se pusieron a la venta este símil últimas

Voz 1375 09:26 sí fue guante no hay billetes

Voz 8 09:29 dice que son más de sesenta y cinco mil entre bebidas variadas vamos entonces bueno ahora evidentemente es hacer un llamamiento a la afición de que venga de que los que los que han canjeado no se alojan comprado que todos acudan inicia uno lo puede hasta que será su abono no porque porque al final los de entrada porque al final lo bonito es que todo el mundo disfrute de su espectáculo sé de gente que hoy mismo ya me estaba llamando porque sabían despistado y no

Voz 1375 09:51 quién entraba nada entonces que todo el mundo

Voz 8 09:53 por ahora creo que de que va a hacer lo más bonito y que te aseguro que ya

Voz 10 09:56 no merece la lo que nos falta por ver es la reventa en el exterior por Stage

Voz 1375 10:00 decir que no dio en ningún sitio pero ya lo que nos faltaba

Voz 10 10:03 buscando entrados bueno Lola mucha suerte en el

Voz 1375 10:06 partido y sobre todo mucho mucho éxito y enhorabuena abortó lo que estáis haciendo con el Atlético en particular y con el fútbol femenino en general

Voz 8 10:13 muchas gracias a lo bonito es esta comunión sinergia que se ha creado con también con con los medios de comunicación que también han hecho posible que que el domingo pueda este beneficio

Voz 3 10:21 esto es gracias a vosotros gracias chao hasta luego un beso adiós