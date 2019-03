Nena Daconte: "Escribí 'Tenía tanto que darte' en cinco minutos y es una canción de desamor"

Voz 1 00:00 María Isabel María Isabel I que relación tiene María Isabel con el mar

Voz 2 00:07 hoy el mar ha sido un acontecimiento importantísimo en mi vida yo la hija de hecho he hablado mucho de del mar en en mis canciones hay yo empecé a navegar con dieciocho tres años que ya empezado a hacer viajes Si más largos no seamos de Almería Huelva de Almería Ibiza y me encantaba me encanta vivir un poco a lo gitano lavando la sopa en cualquier lado colgando los cabos porque como

Voz 1 00:40 es navegar María Isabel pues tienen

Voz 2 00:42 muchos momentos para pensar la mayor parte el tiempo estás como podrías aburrida incluso pero luego tiene momentos emocionantes cuando el mar se pone bravo y te va a atacar es como que te sientes muy pequeña en una especie de cáscara de Noez y que sea lo que Dios quiera tampoco es curioso cómo has descrito en un medio minuto cómo es la vida en un barco estoy

Voz 1 01:13 los salvaje y la ropa porque

Voz 2 01:17 es verdad que necesita mucha organización es un espacio muy pequeño que se comparte generalmente

Voz 1 01:22 donde todo tiene que estar en su sitio

Voz 2 01:25 todo tiene que estar ordenado o lo más ordenada posible no te puedes dejaron en un sitio que luego se vaya a caerse vaya romper y es verdad que ese convive con otra gente en un espacio muy pequeño se generan tensiones que normalmente a lo mejor no se generarían pero luego tiene pues eso sales arriba a la bañera que entrara ese aire fresco iban hay momentos mágicos no cuando te pones en la proa por ejemplo a mí me encantaba sentarme en la proa con los pies colgando el barco llegando sin escuchar nada más que el golpe no el el ligero tanto caza del casco como va como Rompiendo el mar como solos a mano

Voz 1 02:06 Ceres también en un barco Iker

Voz 2 02:09 L hacer era eran aquelarre aparece las las estrellas cuando estás en mitad del mar que no hay nada no hay luz y las estrías parece que esa como una bóveda que te que sea que está muchísimo más cerca del cielo que cuando lo desde desde el campo o de todo desde la ciudad María Isabel tú naces en Madrid pero de pequeña viajaba mucho por el trabajo de tu padre no a Almería pues en Aragón en en Almería hemos vivido más cortito en Palma Mallorca Madrid con cómo cómo afecta eso cuando eres pequeño dicen siempre la patria es la infancia

Voz 1 02:50 ir cambias de amigos cambias de colegios cambias de de de casas de barrios de ciudad

Voz 2 02:57 yo lo que recuerda mucho a deshacer muchos viajes en coche de pequeña que mi padre siempre pone la música en el coche yo les encantaba Doris Day por ejemplo Ifrán Sinatra allí eran poco la música que yo recuerdo del del coche cuando llegamos de Jaén a Madrid que a lo mejor veníamos todos los fines de semana es verdad que te cuestan poco hacer amigos los amigos que quedan son ya los debut que es como la etapa en la que ya eres más consciente todo pero bueno al final te haces viajera

Voz 1 03:33 detrás de esta voz tan dulce está negra conté

Voz 2 03:39 que es María Isabel Bas elegir es la única la única vez en El Faro en el que un invitado se pone su nombre de verdad como seudónimo si la gente me conoce como Mai Mai Meneses también pero yo me llamo María Isabel y mi madre me seguirá llamando Marie sabe toda la vía es una familia numerosa no muchos hermanos si somos seis yo soy la pequeña

Voz 1 04:05 cómo era la vida en casa de aquí

Voz 2 04:09 dado algunos de Familias Numerosas que había colas en el cuarto de baño que uno aprende siempre sus hermanos

Voz 1 04:15 Mayores de la música del cine tú has dicho que

Voz 2 04:17 escucháis música en el coche yo tenía mis hermanos mayores los cuatro mayores nos llevan como diez once años mientras ellos eran los que nos enseñaba la música que tenemos que escuchar Inter pues con diez años amor escuchaba cero noventa y uno Nacha Pop la granja Elvis Costello los Beatles y es verdad que yo cuando era pequeña lo que no tenia era como un lugar mío no tenía a mi mesa estudiar y eso me acuerdo que lo miraban otras amigas del Cawley decía que tenía en su mesita su coche yo estudiaba donde me pillaba tiemble de un sitio a otro Érase una estudiante era buena estudiante siempre he sido responsable

Voz 1 05:00 desde clases de piano de solfeo de canto como notan en casa que el que la niña canta

Voz 2 05:06 pues fue en el colegio en el colegio empecé a cantar y entonces llamaron a casa oye yo creo que esta niña debería estudiar un poco de música extraescolar Iber un poco por ahí como tira entonces empecé a estudiar solfeo y piano armonía poco pues como a los quince años ya los dieciocho me presenté al examen de la Escuela Superior de Canto aquí en Madrid y me suspendieron porque tenía voz de niña no hicieron no todavía la voz no te ha cambiado ya te cambiaré de nunca me en en bien estudias derecho luego entonces es Beruete es licenciado en Derecho sí porque a mis padres tampoco aquello de dedicarse a la música no era un trabajo seguro no entonces primera tienes que hacer algo serio como derecho y luego ya averías como nace nada

Voz 1 05:56 ponte cómo nace el nombre que viene un relato de García Márquez no cuéntanos cómo conoces a Kimi en su día

Voz 2 06:04 pues eso ella más tarde después de yo estuve en Operación Triunfo en las segunda edición paseo un cásting de ochenta mil personas y contenta los dieciséis concursantes me expulsaron la primera es como lo era el examen que no esta todavía están

Voz 3 06:24 ya tiene toda de sacan vida

Voz 2 06:27 segunda vez me sorprende entonces bueno yo conocí la ciudad de Barcelona que yo nunca había estado que el programa de Operación Triunfo siempre ha rodado allí mientras me fui a Barcelona a buscarme la vida de pronto me dentro como nadie cree en mí pero ahora yo sí voy a creer en mí voy a creer en mis canciones mientras conocía quién quiera músico de la gira tu ya escribía no Screen

Voz 1 06:55 las letras de canciones sí porque claro estás hablando de no adolescente pero veinteañera tú ya tenías letras que escribía desde desde pequeña en casa

Voz 2 07:08 yo tenía como diez canciones así pero nunca las había sacado porque no me parecían buena era como bueno era mi forma de hacer terapia de bueno de sacar un poco las emociones que llevas dentro pero nunca había apostado por mis canciones y cuando en Operación Triunfo me dijeron que no dije bueno pues ahora sí ahora voy a apostar por esto entes grabamos un una maqueta la enseñamos en todas las discográficas Un poco que teníamos al alcance de la mano Nos dijeron que no me dijeron que no que no era un disco ue no que no era momento ical en intereses pues en el dos mil cinco pues decidí auto editar el disco digo bueno con el dinero que gane un poco en Operación Triunfo que no era mucho pero era mis ahorrillos dije bueno pues me haría lanza a la edición monte discográfica editorial pues todo el papeleo así ilegal en ese mismo disco que ya la habían enseñado pues dos años después lo escucho universal le pareció un disco fantástica viene

Voz 1 08:13 el éxito arrollador de Nena Daconte con entre otros de Tenía tanto que darte

Voz 1490 08:21 que es algo que todo el mundo podría cantar ese estribillo sí bien la verdad que es una apuesta increíble que te pasa algo así pues a componer una canción que después se convierta en una canción tan tan conocida

Voz 2 09:10 lo que la gente les además tiene mucho cariño por esa canción la gente tú recuerdas cuando describisteis allí

Voz 1 09:16 escribiente o aquí o pensando en qué

Voz 2 09:18 bueno es una canción muy poco de desamor yo no suelo decir de lo que van las canciones un poco en general es una canción que escribía más en cinco minutos me salió del tirón y después ya vino pues los haré lo en meter a los a los niños en en el como coro final

Voz 1490 09:39 habrá que nadie esperaba que iba a ser impresionante y eso cómo lo lleva autora

Voz 2 10:03 en ese momento aquel lo que yo sentía cómo me sentía abrumada no entendía nada sabe de pronto después de tanto fracasar en mi vida musical que yo estaba acostumbrada como a luchar contra todo el mundo yo total de pronto la gente me decía que estaba todo fenomenal que todo era increíble eso no lo supe que administrar no hay Lepanto tanto éxito me cayó fatal en en casa pues hubo una época que no estuve tan en contacto con ellos porque estábamos viajando constantemente yo creo que es tuvimos cuatro años sin parar la sal para detener a veces teníamos que comprar ropa porque no nos da tiempo a alabar la máquina T os a era nueve meses de pero no todos los días luego cuatrocientos conciertos casi del tirón con dos discos en Oriente es yo me desconecte pues de todo el mundo de Mis amigas de mi familia porque entre otras cosas no me da tiempo a lo mejor cuando estaban a mí no me apetecía llamar por teléfono imponer una contar toda la historia era como si me metiera rugía yo sola entonces me empezó a entrar miedo escénico me da miedo sale al escenario y cuando salía lo pasaba fatal porque pensaba que constantemente me está criticando que era como sea todo lo contrario no a lo que son foco encima de ti como muy observada fíjate este programa

Voz 1 11:38 has hablado de navegar gira sobre la isla concepto de Isla según te iba oyendo cómo vas aislando T exacto teniendo tanta gente alrededor normalmente cuando va cuando has tenido más gente alrededor en tu vida si si durante esos cuatro años estás describiendo que te sentías sola

Voz 2 11:56 la mente

Voz 1 11:57 es decir una experiencia que hay que vivirla para con

Voz 2 12:00 no hacerla

Voz 5 12:02 para el cambiarnos sector frenos ser here Jose eso pienso que otros cantar mi canción ha de ser a pesar de tanto y tanto pero aquí

Voz 2 12:36 cuando dices hasta aquí he llegado pues hubo un momento en el dos mil nueve que yo está en Barcelona todavía viviendo te pronto pensé bueno hoy en esta ciudad que no has mi ciudad que estoy como sola que estoy aquí medio perdida y tal entonces dije bueno me voy a Madrid Roma con todo rompí con con todo el mundo nombrando a mar madre nadie no me llame no me digáis nada era estás de verdad sola porque tampoco sentía como esa cercanía de la gente y hay un interés en Madrid bueno tuve que hacer dos discos más con has comprado el contrato con ellos y la rueda tenía que ese y girando de alguna manera no podías parar mientes cuando termina aquella dije ya está a la música está muy bien pero yo no valgo para esto han pasado seis años heridas nuevo que tiene un título muy sugerente que es suerte suertes pues esa fuerza que me ha ido llevando bueno

Voz 1 13:42 has hecho antes de que me explique el disco en estos seis años

Voz 2 13:45 bueno echó muchas cosas yo intentaba rehacer mi vida por otro lado me gustaba mucho el interiorismo y el paisajismo entonces por ahí un poco he metido cabeza es un mundo muy difícil también es tan difícil como la música casi no pero bueno gracias amigos de amigos y de gente que iba conociendo pues iba haciendo un poco mis cosillas de pronto pero otra vez y me pidieron que cantara en una para una fundación en Aranjuez yo dije bueno como ya cantaba Si llevó cuatro años sin hacer nada estoy super tranquila pero pues eso me dio un poco de me me pilló un poco el el gusanillo en interés dije bueno pero me había trae al escenario a mi hermana a mi mejor amigo a toda la gente para que me dieran un poco pues seguridad y tal y ese concierto salio muy bien fue muy bonito IS había dije venga vale voy a volver a intentarlo y además que yo creo que al miedo lo tienes que enfrentar cara a cara es como armar pues a una persona muy marinera mi hermano mayor súper marinero el dice yo quiero dar la vuelta al mundo en barco entre siempre que hay temporal sale a navegar enfrenta con las olas se enfrenta con el viento pues en poco

Voz 1 15:08 yo estoy haciendo y entonces decíamos titulas

Voz 2 15:12 disco suerte hilo titulo suerte un poco en homenaje a todos los momentos de buena suerte de mala suerte que me llevan hasta donde estoy hoy tengo taras tranquila ante

Voz 1 15:25 lo que te espera porque de alguna manera

Voz 2 15:28 ya ya lo conoces bueno es que yo creo que para este disco no espero muchas cosas tampoco sea lo que Maciel ilusión en este momento era sacar unas canciones más sencillas más minimalistas y están dirigidas un poco al público más pequeño de Nena Daconte no al público que conocía Tenía tanto que darte sino al otro público pues que conoce otras canciones que se fija más en otras otros detalles otras sutilezas yo con que le llegue a ese pequeño grupo ya me conformo

Voz 1 16:00 cuál es la canción que querría es que escucháramos esta noche en este faro de madrugada con la oscuridad y que fuera con la que los oyentes reconocieran a esta nueva Nena Daconte

Voz 2 16:17 pues la edad que es difícil le pero ellos estarían entre dos que entre amanecía o la llama se Begum damos a nuestros invitados para terminar quién ha sido o es el faro de su vida

Voz 1 16:30 eh

Voz 2 16:31 quién ha sido es el de Nena Daconte o hago yo tenía muchos faros miran el mundo profesional un poco mi guía es mi manager que fue mi ayer del principios María ya me había personal y yo creo que me miro mucho en en mi hermano