De policías, políticos y banqueros

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa siempre ha pasado que los policías son de una manera los políticos de otra y los banqueros y potentados en general de una tercera muy diferente podíamos decir que distinta en tamaño sideral Josep Lluís Trapero es un policía con ella lo que le ayuda mucho a ejercer su papel en un tribunal le preguntan cosas contesta escuchas saben de por sí sin más que están volviendo al policía lo que implica cuestiones muy complejas pero que al final se resumen en una muy sencilla a mí no me mareo mucho que si me dicen que tengo que trincar a ese voy L3 que era el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont cómo será el encargado del parque paseo de Gràcia lo cual tras de políticos de medio cuarto pelo que nada saben de nada se acuerdan yo venía cobrar pero a mi que me registren es un descanso para la salud de los asistentes al juicio del Supremo hombre se dice uno alguien que sabía que tenía un trabajo un testimonio demoledor contra todos mientras tanto Francisco González presidente del BBVA actuado ante otro filial Mortadelo Villarejo aguantando la respiración y los millones hasta el último minuto hoy dejando la cosa dice provisionalmente pero hasta cuándo