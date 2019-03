Zuzana: "Soy eslovaca y mi pasión es dar a conocer la cultura española"

Voz 1

00:00

ganan más pedir dentro entre Eslovaquia Viena Austria estoy trabajando en la ONU en Viena en principio y estoy trabajando en la editorial de de la Agencia mi tiempo libre me dedico a atraer banderas de España de hecho esto fue con con un grupo de de Madrid que se colectivo Panamera mi este año he intento traer otra banda que se llama tuvo otra bonita para un evento que organiza la primera vez en Viena idea Feria de Abril desde que el bien España hay expidió también español la cultura siempre estaba cercana a la cultura y cuando volví a Austria Eslovaquia es lo que echaba de menos aquí y así empecé a interesarme más como puede caer los músicos las bandas cosas que estaba mi mucho menos aquí en en Austria yo creo que siempre es mejor que os lo llega llegado a una persona de fuera que ha podido conocer la cultura los españoles los que merodean muchas veces tal vez no no no lo he sido en con tanta intensidad como como yo me he dado cuenta que decirles sabes que es como lo siento yo yo creo que sí que les de ayuda verlo de otra forma