La rebeldía de Trapero

la jornada de ayer en el Supremo sobre el proceso secesionista catalán fue extraordinaria la más singular las dieciséis ya transcurridas y eso fue así porque el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero también acusado de rebelión rompió algunas presuntas verdades instaladas en el imaginario colectivo una falsa verdad consistía en que los Mossos habían secundado el pulso rupturista de su Gubern no fue así antes de Trapero el comisario Castellví ya explicó a los jueces que había reprochado el día veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete a Puigdemont su deriva ilegal muy peligrosa porque podría desembocar en una escalada de violencia el día de la inminente referéndum el primero de octubre enseguida su colega el comisario Quevedo añadió que ese reproche se repitió en una segunda reunión el día veintiocho exigida por Trapero y que habían asistido a ella lo cinco comisarios que constituían la cúpula de la policía autonómica ayer el mayor completó el cuadro de la rebeldía de los Mossos contra su disparatado Govern añadió que ambas reuniones habían sido forzadas porel que él y sus colegas advirtieron al presidente al vicepresidente y al consejero de interior que debían desconvocar el referéndum por ser ilegal y peligroso que los Mossos cumplirían su deber como policía judicial que defendían el ordenamiento la Constitución y que nadie se equivoca se sospechando lo contrario no lograron su objetivo pero dos días antes de la declaración de independencia del veintisiete de octubre ultimaron un plan para detener al president facciones hoy a todos sus consellers el ofrecieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no fue aprobado pero sólo el conocimiento público de este episodio quizá modula algunas crédulos visiones de la amplia familia in de P de hecho el muy popular Trapero desnudó ayer al bastante popular presidente huido derrumbar su imagen e hizo migas otra falsa verdad la presunción de que es imposible ser muy catalanista incluso secesionista defender al mismo tiempo el Estado de Derecho contra los aventureros y los rupturistas la pesadilla de