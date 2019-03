Voz 0099

00:00

estamos rodeados han cambiado los tiempos cambian los enemigos sus estrategias y aún no hemos descubierto a la manera de combatirlos sólo los dirigentes de un partido presuntamente nuevo como ciudadanos recurren a técnicas viejas como el pucherazo para imponer su voluntad y lo hacen tan mal que les sale al revés todo lo demás es Fake noticias falsas campañas de desinformación pura ficción nacida de la manipulación sistemática de la realidad creo que la Junta Electoral Central debería estar menos pendiente de los recursos de la oposición y afrontar el peligro más grave entre los que se ciernen sobre la libertad del electorado español la imparcialidad de las campañas que no se esperan ahora necesitamos más que nunca para que aclare por ejemplo la situación de un hipotético europarlamentario llamado Carles Puigdemont que ya en las últimas elecciones catalanas prometió que si era elegido volvería in no ha vuelto desde Bélgica pues Puigdemont puede prometer lo que se le ocurra mientras dure el dinero siempre podrá quedarse en Waterloo seguir prometiendo que va a volver existen casos mucho más groseros como la noticia que difundió Vox sobre las feministas que pegaron a unas niñas por no poner un lazo morado por ejemplo luego lo desmintieron dijeron que les habían engañado pero el mensaje sigue circulando alegremente por las redes la Junta Electoral Central debería castigar con severidad estas prácticas porque publicar noticias falsas no es mentir es hacer trampa los Félix son los pucherazo desde el siglo XXI ni más ni menos