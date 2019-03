Pepa Bueno: La factura verde

Voz 1

02:01

buenos días me llamo Samuel y tengo once años tres de Isabella tengo en el Pirineo un juez acabamos de llegar del colegio y está más de Miami esto porque queremos que mañana muchas personas no se escuchan en la da por el clima no vamos a poder ir a la huelga pueblo nuestros padres tienen mucho trabajo que hacer ahora puede llevarnos pero queremos decir que tenemos miedo poder qué cambio climático va a acabar con nuestro planeta sin actuamos cuanto antes nos acercamos demasiadas pequeñas para luchar contra en cambio climático de esta manera todos podemos hacer algo si cambiar nuestra actitud los niños y niñas de hemos de exigir a los gobernantes para que hagan leyes que pongan fin a este locura del cambio climático tiene los fuerzas podemos dar por sentado que lo lograremos no pararemos