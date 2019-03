Berto Romero: "Pablo Iglesias y yo estamos apuntalando la natalidad de este país"

Voz 1 00:00 en la Cadena

Voz 1995 00:15 ya no se dice eso de rabiosa actualidad y es curioso porque ahora es cuando probablemente la actualidad está siendo más rabiosa que nunca a lo que voy Berto Romero está de rabiosa actualidad esto es así Berto Romero muy buenos días buenos días qué bonito no me me gusta que me llamen rabioso

Voz 0057 00:34 a las diez de la mañana encara el día dentro

Voz 1995 00:36 todo es una forma de empezar hace unas semanas ustedes ya saben que se estrena la segunda temporada de esa gran serie mira lo que has hecho creará por Roberto que puede verse Movistar Plus bien ahora hablamos de tu serie de espectáculo pero imagino Berto que estará al tanto de los sorprendentes paralelismo hemos entre tu paternidad la de Pablo Iglesias e Irene Montero que el miércoles anunciaron que van a tener una hija después de haber sido padre de mellizos o como dice el titular de ABC Pablo Iglesias e Irene Montero padres de una familia numerosa burguesa fíjate que es que es que me he enterado llegar aquí

Voz 0057 01:15 te lo juro no estaba al tanto de no estoy muy al tanto de la actualidad como puedes observar entonces llegaba oí tu productora ha dicho no es hablar de de

Voz 1995 01:27 le deseamos en que ha hecho pues ya me parece

Voz 0057 01:32 muy bien que está bajando la natalidad datan y la verdad es que baja la natalidad un montón estamos apuntalando este país gente como Pablo no sé si ese término es el más adecuado para no

Voz 1995 01:46 ellos van a seguir pero al revés observamos explicar que tú tú tuviste primero un hijo y luego mellizos

Voz 0057 01:54 sí yo creo que la experiencia de Pablo es es es más más más bestia tener pasar de cero a dos a mí me parece querer repetir

Voz 1995 02:04 eso es no sé claro claro pero te gustaría desde los micrófonos de la Cadena SER siempre abiertos siempre dispuestos a ayudar te gustaría dar algún consejo al al futuro presidente no se responsabilidad yo no sé claro tú votarías por ejemplo a un hombre que sabes que no va a dormir los próximos tres años

Voz 0057 02:26 hombre es que de los otros candidato digo yo ahí no me metería yo la verdad es que no vas haría mi mi criterio devoto en en en con pasa las noches la persona en cuestión la verdad pero esto a mi me pas mira yo creo que hay que tomar las decisiones en base a otros datos a mí por ejemplo a veces me viene gente me pregunta hoy he visto tu serie me estoy planteando tener hijos yo siempre les digo pues si tu decisión depende de una serie de ficción mejor que no las tenga eso te lo dejaría al margen pero hay que fijarse bien en esas caras como como aparecen por la mañana claro por supuesto

Voz 1995 03:06 Berto Romero tiene una serie maravillosa haces muchas cosas resultaba en la radio de verdad es que es un diario

Voz 0057 03:13 por qué tanto pues en realidad que carezco de del talento necesario para hacer algo específico muy bien entonces he ido ido tocando diferentes aspectos para que no se note la mediocridad

Voz 1995 03:28 yo creo que si me puedes hacer un favor mira a ver si haya un señor sueco en el estudio aparece

Voz 3 03:33 uno mira hay uno grande como una torre a la que da algún hasta

Voz 4 03:36 aquí estoy yo pregunto se Berto es de rabiosa actualidad yo será de rabiosa antigüedad

Voz 1995 03:44 bueno es una forma de encarar el viernes eh no como antes pero sí es una forma de de encarar el una antigüedad no es rabiosa nunca no

Voz 0057 03:55 no tiene mucha energía la antigüedad

Voz 1995 03:56 no es bueno es fácil

Voz 0057 03:59 tanta antigüedad por ejemplo lo cierto es que Tom

Voz 1995 04:02 tampoco hay mucha energía osea no pero desde la distancia dímelo a la cara vamos a saludar a Rosa Márquez lo segundo seguimos hablando con Berto Romero sobre las múltiples se aplicaba al ser humano a Rosa Márquez buenos días

Voz 1 04:25 bueno el titular está bajando la natalidad

Voz 1995 04:27 gente como Pablo Iglesias y yo estamos apuntalando este país bueno diez días queda que eso no sea convertida en titular el día por el momento se entiendo que la mañana entiendo caída

Voz 0057 04:37 criterios superior no la verdad es coger el titular

Voz 1995 04:40 lo cierto es que no puede decirse que Berto Romero no haya sacado partido basó catalanidad no contento con haber publicado hace ya algunos años padre el último mono en el lejano dos mil doce ha creado ya dos temporadas no una sino dos temporadas en una serie extraordinaria se llama mira lo que has hecho

Voz 1 05:01 que Pablo Lucas cómo el doble a tener gemelos en puntos de men walking Héctor Casado Daniel de los hemos abuela se iba así le gusta que está fabricado en la Familia medida acción finalmente

Voz 6 05:15 ciento quinto poquito de silencio forzado

Voz 1995 05:20 oye tú empezar un trailer con con un dedo buena comedia española equivalente a comenzar una gran explosión en una superpoderes

Voz 0057 05:28 fue una decisión que nos costó tomar de hecho yo no quería eh porque me parecía que marcaba mucho hielo en realidad ese pedo en la serie está puesto en un sitio muy bonito está para eso está narrativa realmente muy bien que sirve para diferenciar bueno tipo de embarazo de otro no pero pero al final me ganaron y fíjate cómo cómo han cambiado

Voz 1995 05:50 que estaba yo en la en la trinchera de no

Voz 0057 05:53 Price el pedo tú imagínate cómo inmadura tiene que me ha visto a mí que me

Voz 1995 05:56 a ver yo aparte yo te agradezco los titulares que antes que está dejando S P de la serie está puesto muy bonito que lo puedo parar la máquina la mañana que debería empezar a pensar en lo de madrugar bueno vais a tener una tercera la segunda sacaba estrenar si es una serie muy recomendable tengan hijos a técnicos piensen tenerlos no quieran tenerlos en cualquier caso la responsabilidad entonces nunca será abierto te has comprometido ya la tercera solamente que sea un dato objetivamente bueno pero cuéntame estrenó ayer mismo por la noche hace pocas horas su temporada número veinte es decir si coges que seguía abierto esto podría llegar a alcanzar de comer ya sabes que mucha gente cree que los los Alcántara nos alcanzarán el tiempo y ese día explotará el mundo no

Voz 0057 06:45 ese comentario ya llame la echa alguien es si iba por el camino que íbamos a ser los los nuevos Alcántara y yo creo que se detectar cuando cuando empieza a molestar si van a intentar tener eso alerta ese es en sí por tenerlo activado cuando vea que me que me hago pesa me marcharía tú el el invitado ideal

Voz 4 07:07 estos vas a casa Los amigos de familiar Manu en este momento

Voz 1995 07:11 pues no sé si esa es esa es entonces gente que se queda empiezas a mirar yo empiezo a decir

Voz 7 07:18 bueno pues no no sabe interpretar

Voz 3 07:21 bueno pues Inter

Voz 0057 07:24 con una mirada bovina dicen

Voz 1995 07:28 hombre ya

Voz 0057 07:29 ya eso es no saber

Voz 1995 07:31 además hay que saber irse de los sitios que importante es saber irse los sitios el sueco y a mí nos han invitado a las mejores fiestas en Madrid sólo una vez quizá estaba estaba vida clave bueno la serie antártica gracias a fin tiene te obliga además deberá eh eso es una vez más demostrar del buen momento de la afición española pero empieza a ver ICOM además has asumido muchas responsabilidades de ahí de la madurez empieza a ver un un tejido una industrial hace hace pocos años era imposible pensar de mí da que tantos actores que tantos directores tanto Siniestas iban estar trabajando en tantas cosas tan buenas

Voz 0057 08:12 no en en el oficio estamos todos un poco entre contento si preocupados porque haber

Voz 1995 08:21 cuando se esperemos que no que no acabe esto

Voz 0057 08:23 no todo el mundo tiene la sensatez ahora ahora mismo por ejemplo cuesta encontrar guionistas cuesta encontrar realizadores directores de fotografía equipo técnico está todo mundo trabajando y es muy buena señal pero aparte de que sea muy buena señal a nivel laboral de que la gente curra Hay hay hay espacio hay más espacio la entrada de nuevos operadores pues como Movistar como Netflix como HBO que que que quieren hacer ficciones de otro cuño o que sean más pues lo que sabemos siempre de cable no entre comillas ya que que no vayan destinadas a toda la gran masa de público en general sino que puedan segmentar separa públicos más específicos que puedan tener carácter es mucho más de autor es una muy buena noticia porque sí se harán muchas series muchas serán anodinas otras no pero alguna germinar ahí creará caminos nuevos y yo cuando estoy contentísimo

Voz 1995 09:18 a mí el rito de capturar la te hace poco hace pocas semanas en el centro capturar la atención hablábamos con los cadáveres de papel claro cuando ya alguien se pone es que una serie sabe que que lo está viendo está con el móvil en una mano ya mirando a Facebook con el ordenador cero es muy difícil capturar la atención cómo mantener claro si semana a semana ahora ya no semanas semanas sino capítulo a capítulo que difíciles conquistar la atención

Voz 0057 09:42 es muy difícil además porque tenemos un se a nosotros como espectador eso cada vez somos más cínicos estamos más pero no quiero gente moviéndose el lucero otros aquí aquí pero estamos acostumbrados hemos visto tantas series ya que ya no nos sorprende nada entonces desde el primer momento desde la escritura del guión ya tienes que estar pensando cómo cómo sorprender en qué tono emplear para que no pase parte del de alguna propuesta que hayas visto luego ya al consumo sea si tú lo está yo que lo estés viendo la serie y al mismo tiempo tirando a mi me parece una falta de respeto respeto yo yo no lo hago yo no lo hago porque es que no me estoy enterando de la serie series decir la serie me gusta no me pongo a escribir

Voz 1995 10:28 lo peor de todo es que no te está enterando de lo que estás tuitear delante

Voz 0057 10:31 claro claro claro bueno si eres más o menos anónimos en Twitter pues te lo puedes permitir pero como haga yo hoy meta la pata al día siguiente en todas las portadas de lo de que tales desea que mucho cuidado yo yo cada vez además me hago mayor cada vez que intento más concentrarme en una cosa eso sí que lo haga

Voz 1995 10:49 hay mucha tontería que es el mono lo que a estar hasta el próximo domingo veinticuatro de marzo en el Teatro Capitol en Madrid es todo lo contrario porque ahí es gente que quiere venir Tea que te va a atípico o también hay gente que está sentada en la butaca del teatro tu litigando lo que tú estás diciendo y haciendo de fotos aquí con Berto

Voz 0057 11:06 bueno sí sí sí lo que yo en eso soy un poquito clásico en a mí no me gusta que la gente Gafotas en el teatro y tal porque vengo bueno yo cuán supongo que es porque uno intenta reproducir lo que voy a cuando era pequeño yo cuando iba al teatro a Rubianes de pequeña ni una foto ni hacía ruidos no entonces yo yo sé que hay compañeros que no les da igual establecen un diálogo con el público como mucho más moderno pero yo no hace una foto al principio la atención hace ya se acaba pero lo del móvil es increíble estar viendo el patio de butacas Iber Lucy ves luces ves luciérnagas a ellos ahora tú no no te das cuenta que exenciones el móvil ilumina la cara oscura es muy bonito

Voz 1995 11:48 el el como una comedia que el músico country te aunque salía al escenario decía corrígeme decía yo he sufrido mucho por mi música ahora les toca a ustedes es un clásico es eso no se quieren corregir bueno hay un cantante en que ahora se Fall de tú con qué espíritu sales al escenario haya vivido una serie de cosas que quiero compartirlas con vosotros hacer compartir tu mierda con perdón es es una especie de terapia

Voz 0057 12:22 para mí lo del teatro es como un gimnasio físico y muy emocional yo esto lo llevo haciendo es lo que ha hecho siempre antes de empezar en televisión en radio o de cualquier otra actividad hecho empecé con el teatro y no lo ha dejado llevo veinte años con eso tú tienes nervios sí sí sí sí antes sí lo ha acabado encapsulado en una especie de cinco minutos terribles pero he conseguido que se mantengan ahí todos son cinco minutos de los que pienso me pasan por la cabeza ideas terribles como el que todo el todo el público va a empezar a gritar que me odia semana marchar no se te veo como imágenes apocalípticas sobre mí sobre mi familia me molestaba adecuada para salir de vas llegaba arriba no salgo y entonces afortunadamente las cosas bien

Voz 1995 13:20 vale una cuestión parte de lo personal pero no ha bajado la intensidad de ese grupo que crea este por error en Oise donde la envidia tan de verdad Lebrero yo que todo el mundo

Voz 0057 13:36 el que no está en ese grupo ahora la verdad

Voz 1995 13:38 es es es que cuenta cuéntanos qué paso por favor

Voz 0057 13:45 pues que cree cree un bueno que no sé quién sabe ya si es decir el cachondeo de España durante el último mes creó un grupo de Whatsapp para invitar a gente de gente que conozco en Madrid para que venían a verme al a la actuación y entonces aparecer no hay que crear un grupo hay que crear una lista de difusión porque si era un grupo pues al parecer la gente pierda escribí yo que sé es que no caí no caí uno no Kyle entonces mezcle con muy poco criterio con una absoluta falta de mezcle a gente famosa ojo no famoso conocidos Hong bueno il eso se convirtió en una en una jauría es es ahora mismo es el señor de las moscas entonces cada mañana hay follón han creado como una especie de secta hacen un gesto cada mañana por en medio el cono de alguien tapándose la cara juegan a ver cuántos conseguimos pone ser seguidos sin sin interrupción es rarísimo es rarísimo si yo hablo empiezan todos au líder esto es muy extraño gente de muy de muy alto nivel Santos nos deben

Voz 1995 14:52 pero bueno vamos a ordenar nos tenemos los sábados al mediodía nadie sabe nada todo lo que haga Berto hay que seguirlo bueno o lo eh sí sí sí dejaría hago muchas cosas para que pueda no plan pero bueno nadie sabe nada si bien mediodía la serie muy buena Pablo Iglesias una serie te va a ir bien

Voz 0057 15:13 no tengo nada avale a que que ponías a Pablo Iglesias como algo vio

Voz 1995 15:17 bien bueno un trabajo ya lo ha tenido nada que ver en esa no debería contarlo pero sabes que ayer que le llamamos soy viene mañana Berto tienes alguna pregunta esto es verdad eh Finaldi segundas engañando si no he dicho que no o es que ver te de algún consejo la radio que va a venir la verdad serio en dicho no estamos con la baja y no puede ser nos han dicho que no amablemente declinó la invitación

Voz 0057 15:41 estoy un poco no me vengáis con con tonterías amablemente dio no vengas con mierda me ha llamado

Voz 1995 15:47 así nos lo han dicho no era él

Voz 0057 15:49 el subtexto de la escena

Voz 1995 15:51 bueno tú estás entrenado para la crítica íbamos en el escenario por cierto utilizas a un músico iban Lagarto que como tiene que estar el tema para que sea Berto que se lleva a los músicos de de gira sí sales con un músico que hace canciones interpreta canciones como esta

Voz 8 16:08 viva de sí

Voz 1995 16:10 de seiscientos en la Internet nos hemos dado cuenta es el rey del del Rey del auto

Voz 0057 16:16 no no

Voz 1995 16:17 es maravilloso no nos hemos dado cuenta que también al igual que tú Bertín Osborne en sus espectáculos combina música hay monólogo junto a Arévalo en su caso en un musical llamado mellizos unas éxito iban lagarto estáis en la en disposición de hacer algo así

Voz 0057 16:33 las grandes mentes piensan similares

Voz 1995 16:36 pues nos hemos dado cuenta de que sus críticas las suyas que aparece y en páginas de criticas espectáculos las suyas y las tuyas se parecen incluso demasiado ves que se siguen goza esto yo te vienes un éxito muy bien tú dime si estoy sí o de Bertín drone primera dice estas son todas reales están sacadas de páginas de la gente lo que siente el enorme deseo y refrenar hable de ponerlos a la gente le pasa eso vale dice para mi gusto demasiadas alusiones a la sexualidad Bertín Oberto yo creo que mía Bertín Bertín me encajaba también una canción vale pero tantas aburre ese es para mí correcta esa esa es tuya

Voz 0057 17:28 además son cuatro sólo hago cuatro eh a que

Voz 1995 17:31 nada azar algunos es mucho yo fui como acompañante de mi madre a ver si ya tienes que hacer una crítica con excusas vivir lleva más mano yo fui como acompañante de mi madre ya que es a ella a la que le hacía ilusión ir

Voz 0057 17:48 pues mira si esta es para mí me va a deprimir mucho es para ver de ver pero ya puede empezar a ocurrir me a mí esta eh

Voz 1995 17:56 dice te tapan mucho la gente que tienes delante y lo peor de todo es que no tenían palomita se les acabaron en cuestión de segundos para mí tuya si el ya sé que teatrales vas a disfrutar en serio si hay un teatro donde la gente destapa mucho y no hay palomitas

Voz 0057 18:11 Beato donde la gente te puede tapar puede decir que sacaba de las palomitas sí

Voz 1995 18:16 siguen te vas a disfrutar de la música de las anécdotas de los tristes de la vida un espectáculo que es también parte de nuestra otros esto es claramente que no hay dudas despierta también fundida emocionada cuando vas a ver la Patrulla Canina al cine no esperas ver a Van Damme pegando tiros sí correcto es otra crítica hice chistes rancios y sin gracia no tiene nada sorprendente que no hayamos visto los programas Vip noche Telecinco para mí para mí para verte estas Bertín si era irá ultima sus bromas en cuanto al pene frenaron las risas

Voz 0057 18:59 Bertín hecho bromas con el pene siempre son echar gasolina en las risas

Voz 1995 19:06 pero yo estoy vas viendo todo el mundo está está de acuerdo en vale vale bueno el monólogo se llama mucha tontería va a estar con él hasta el próximo domingo veinticuatro de marzo que parece que queda mucho tiempo pero luego consigues acabará sienta sino vas a ir en el Teatro Capitol de Madrid iban a estar en la capital es una es una buena idea Capitol Berto siempre siempre siempre un placer niños sepas esto yo lo cuento mucho yo los los sábados cocino yo sí apago la radio no ese cocinero así no estáis Tui entre la radio me quedo no no sé qué hacer me me quedo me quedo para necesito vuestro programa en Viena

Voz 0057 19:42 me parece muy bonito verdad que cocinas es importante también queda habían Arrigo bueno yo cocino muy

Voz 1995 19:49 si bien vale vale serio e os doy mi día lo pruebas pues soy un grupo es invitar a nos puedes invitar a comer cocinas mientras cocina estamos hablando contigo Andrés Bello en la cocina pero este no supo convertir y Arévalo pero no pero no les vamos a enseñar a nadie más era privada y eso está hecho Berto Romero un placer un abrazo muy grande amigo

Voz 2 20:12 las gracias porque