Las mentiras de los políticos

Voz 1727 00:00 es viernes y hasta ahora hacemos un repaso semanal a esas declaraciones que no quieren hacer pasar el potables pero que son más bien tóxicas Marisol Rojas buenos días hola buenos días la semana empezó con las valoraciones que hicieron los partidos de las movilizaciones del ocho de marzo hubieran participado no vox no se salió de su guión entró en el asunto resbaladizo de la violencia de género

Voz 1508 00:29 lamentablemente ya no nos sorprende una vez más Vox mintió a la hora de abordar el problema de la violencia machista Rocío Monasterio estuvo en Telecinco es una de las voces con más proyección pública del partido preside Vox en Madrid íbamos a escuchar porque se estrena en esta sección cambiar y me

Voz 0098 00:45 mejorar una ley que ha sido un fracaso y las cifras nos lo están demostrando tendríamos que estar todos comprometidos por mejorar esa ley que no ha resulta de cualquiera que viera el telediario todos los días se da cuenta como la me que esa ley ha sido un fracaso hay que dotar de verdad

Voz 1508 00:59 dice Monasterio que las cifras lo están demostrando no sabemos a qué cifras se refiere pero estamos seguros de que no ha consultado la estadística oficial desde dos mil tres Se publica la evolución del número de víctimas mortales por violencia de género en España el peor año fue dos mil ocho cuando setenta y seis mujeres fueron asesinadas desde entonces no hemos vuelto a tener un registro tan malo y las cifras han ido bajando en dos mil dieciocho fueron cuarenta y siete las víctimas mortales el año anterior cincuenta Lluna podríamos incluso resumirlo así las estadísticas empezaron con más de setenta muertas y ahora estamos en menos de cincuenta por supuesto no hay motivos para el triunfalismo pero tampoco para decir que la ley de violencia de género haya sido un fracaso si monasterio quisiera documentarse también podría echar un vistazo a las estadísticas de Vio Gen es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género son también de otros oficiales en este caso de Interior los últimos se publicaron hace nada el veintiocho de febrero y que dicen que a día de hoy en España cincuenta y ocho mil mujeres después de la denuncia y la valoración policial tienen algún tipo de seguimiento en función del riesgo al que estén expuestas ahora según estos datos oficiales Diez mujeres tienen riesgo extremo terminó con un par de ejemplos que reflejan muy bien cómo hemos avanzado en España citó datos de Ansa que es el equivalente a la Agencia EFE en Italia en un teletipo destacaban que en diez años han pasado de ciento cincuenta muertas a ciento veintiuna en dos mil diecisiete es el último dato que tenían vamos a Francia ese mismo año en dos mil diecisiete fueron asesinadas ciento nueve

Voz 1727 02:40 da escalofríos escuchar Cristina que en cada intervención de este partido se hable con esa frivolidad la frivolidad de no haber mirado siquiera una estadística oficial de no poner en contexto nuestros datos con los datos de los países de nuestro entorno más próximo

Voz 1 02:57 sí aterra por lo que por lo que tiene de utilizar esto de una forma electoralista en el peor de los sentidos de la palabra electoralista para reforzar un discurso al que están ya aquí está yendo ellos solos que yo creo que en esta mente no tiene excesivo y con la sociedad yo creo que el ocho de marzo Nos nos demostró con creces que que las mujeres y los hombres somos cada vez más conscientes de la necesidad de abordar este tipo de cosas de problema que todavía tenemos por lo tanto el acudir a este tipo de retóricas yo no sé si realmente les puede reportar algún tipo de ventaja electoral uno de los nombres de las

Voz 1727 03:28 la es sin duda el de Carles Puigdemont que quiere sentarse a Marisol en el Parlamento Europeo sigue adelante con su campaña electoral permanente

Voz 1508 03:36 tuvo con Jordi Basté en Raxoi vamos a escuchar la pregunta la respuesta

Voz 2 03:41 tac auguraba pasa por Madrid pues recurrí

Voz 3 03:44 esta

Voz 1508 03:46 no no esos avienen con su y le recuerda que para ejercer de eurodiputado tiene que pasar por Madrid para recoger el acta pues Damon responde con un no necesariamente el que manda es el reglamento del Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a priori la ley electoral española no avala las palabras de Ramón porque España tiene una peculiaridad a diferencia de otros países en los que no es necesario aquí los eurodiputados tienen que pasar por la Junta Electoral Central lo dice el artículo doscientos veinticuatro es evidente que pues Damon tiene la intención de abrir otro frente ante los tribunales aunque para eso primero necesita obtener el escaño

Voz 1671 04:23 por eso es bueno que se hable del asunto y se abre a Pablo Simón el debate de manera en fin indefinida de aquí a las elecciones otra vez con la misma estrategia política abre vota al president para que vuelva al presiden cuando la ley es bastante clara en esto es decir insistir dijo que volvería una vecina de hasta que son dos veces ya que llevaba intentando volver o diciendo que va a volver pero sí está claro tras cinco días tras la proclamación tiene que ir ante la Junta Electoral Central jurar o prometer el acatamiento de la Constitución yo es muy sencillo todos los precedentes jurídicos anteriores son claros y este debate a mi juicio es este

Voz 3 04:54 sí lo tiene más claro que el objetivo fundamental de Podemos es que se hable de Puigdemont y claro entonces es es es también tiramos vamos avanzando

Voz 1727 05:02 esta semana vuelve a la sección Alves Rivera

Voz 1508 05:04 era imposible no meter lo esta semana estuvo en Televisión Española con Carlos Franganillo que como era lógico empezó preguntándole por el fraude en las primarias de Castilla y León esta fue la respuesta

Voz 0040 05:14 bueno a lo que tengo claro es que este partido democrático de primarias otros partidos están prohibidos el Partido Popular esto no puede suceder que hay un candidato quedan unas primarias porque está prohibido votar a candidatos para ser presentado hoy a las primarias en el Partido Socialista tampoco en ciudadanos tenemos más de trescientas primarias celebradas en los últimos cuatro años

Voz 1508 05:31 no es cierto en el PSOE es un pionero en las primarias ya las hacía en la Segunda República pero la Guerra Civil y la dictadura se las llevaron por delante el partido las recuperó en mil novecientos noventa y ocho con esa batalla entre Josep Borrell y el secretario general del partido Joaquín Almunia la no Borrell después renunció hoy Almunia que era el candidato oficialista perdió las elecciones en el dos mil en dos mil trece el PSOE dio un paso más y así lo anunció Oscar López cuando era secretario de Organización del PSOE

Voz 4 05:59 por eso seremos los primeros en hacer primarias abiertas en España para elegir al presidente del Gobierno

Voz 1508 06:06 esto por lo que respecta al PSOE porque tampoco es preciso Rivera cuando se refiere al PP la realidad es que los populares tienen un sistema de doble votación primero votan los militantes después los compromisarios el ganador se convierte automáticamente en candidato a la Presse

Voz 1727 06:22 cómo se puede decir algo así en una entrevista en la televisión pública en Prime Time sabiendo que hay una legión de periodistas que van a verificar ese dato

Voz 3 06:29 no pues en ese sentido es preocupante el desparpajo con el que estamos asistiendo esto no del ejemplo que se puso al principio ponía Marisol de lo de Vox lo monasterios el de ahora de Rivera el de Casado sobre el asunto de las migrantes embarazadas es decir no es baladí yo no me creo que no conozcan los datos precisos lo que desde luego es evidente es que no les importa en absoluto no ser fieles a los datos y a la realidad por lo tanto están convencidos seas respecto a Primaria respecto a lo que sea que tienen un rédito electoral sobre esto no entonces yo planteo esa pregunta que he leído en en este ensayo del que ya habéis hablado aquí se presentó en Madrid creo que tú la lo presenta este también que es privatizarlos es privatizar los partidos no hay interesantes no que es esa pregunta político empezar a decir la verdad Ile da buenos resultados porqué no pieza en aprobar con esto no porque es que no no es algo que que este experimentado suficientemente

Voz 1727 07:32 efectivamente sí lo hacen con este desparpajo que señala maraña Cristina es porque piensa que le da votos claro la verdad es que normalmente es que esto que estamos haciendo ahora mismo no se los quita exacto normalmente esos acusa a los periodistas de esa máxima tan divertida que dice que que dice que no dejes que la realidad estropee un buen titular no yo creo que ahí estaba

Voz 5 07:51 le dijo el periodismo iba a eso iba pero que se ha dedicado a eso al el periodo

Voz 1 07:58 mismo eso es pero yo creo que que en estos momentos eso se está extendiendo a unos líderes políticos y enganchó con lo que hablábamos al principio era tertulia que están muy nerviosos cuando ven los sondeos tan nervioso que son incapaces yo creo Pablo de en estos momentos de hace un análisis racional de cuáles son sus fortalezas cuáles son los discursos que males pueden aporta y los de menores están metiendo unos jardines tremendos yo creo fruto del pan

Voz 1727 08:20 Nico porque no fue la única mentira que dijo Rivera

Voz 1508 08:23 Ciudadanos lleva en su ADN la crítica al independentismo y para defender su postura Albert Rivera hizo una afirmación que queda hasta pudor tener que corregir vamos a escuchar

Voz 0040 08:32 el presidente de la nación no se puede sentar con un señor impartido cada un golpe de Estado tragarse esa basura eso lo hizo Sánchez y le dijo que pondré un mediador mire yo si soy presidente no haber mediador con los que un golpe de Estado habrá ley justicia yo si soy presidente a diferencia de Sánchez no prometo indultos a los que un golpe yo no quiero indultos quiero justicia

Voz 1508 08:51 Rivera sostiene que Sánchez ha prometido indultos no cita en qué momento lo ha hecho porque no puede porque no existe en ninguna declaración en la que Pedro Sánchez haya prometido semejante cosa estas mentiras las pudimos escuchar en horario de máxima audiencia en la televisión pública por cierto con un resultado discreto un ocho por ciento de cuota de pantalla un millón cuatrocientos cuarenta mil espectadores

Voz 1671 09:13 sí fijados una cosa yo creo que también es algo sintomático de los tiempos que estamos viendo algo en nuestros políticos que es que ser pasan más tiempo reaccionando que pensando

Voz 3 09:22 es decir tienen tal necesidad sobre

Voz 1671 09:24 exposición ahora hay los estamos viendo porque hay tanta demanda de que reacciona cada uno de los temas están tan nerviosos porque están ahora todos en el Pro en el proceso previo a las elecciones que tiene incontinencia verbal cuando uno tiene incontinencia verbal como decía mi abuela dice las cosas que debe las que no debe les está ocurriendo que se van a seguir tropezando las mismas piedras cuanto más hagan exposiciones que no sé es que si tiene que hacer en términos de una entrevista tiene que ser razonable que ellos intercambien puntos de vista pero el que no tienen que está reaccionando ante cada cosa ante cada evento hoy diciendo sus ideas de manera atropellada porque sino continuaran cometiendo este tipo de errores que estamos viendo ahora en quién va peor en las encuestas

Voz 3 10:01 de me recuerda Pablo a una frase que decía mi madre que a lo mejor tiene que ver también con esto porque estos políticos algunos de los que estamos hablando y que más abusan de las llamadas New sopa para luchas siempre están asesorados por algún gurú esto es lo más eficaz y mi madre solía decir

Voz 5 10:19 es listo para los recados entonces a mí me gustó

Voz 3 10:24 hubiera políticos con un proyecto propio con un

Voz 6 10:28 una idea de país con una idea sobre el cambio climático con unas ideas que fueran sólidas que las defendiera ante cualquier imponderable ante cualquiera

Voz 1727 10:38 fíjate que decía decía Cristina Pablo Simón están tan expuestos reaccionando cualquier cosa que mete la pata claro eso es evidente pero estas dos que hemos traído de Albert Rivera son centrales porque una pivota sobre lo que está construyendo su nueva identidad política que existe esta especie de nacionalismo español Ésta es una de las mentiras pero es que la otra tiene que ver con una de las señas de identidad de este partido que fue la regeneración democrática le preguntaban en concreto por un presunto fraude en unas primarias de su partido no es una declaración sobrevenida no es un

Voz 3 11:09 en lo que llevamos nosotras húngaro taza en un pasillo no es un intento de extender la sospecha otros

Voz 1671 11:14 claro de manera interna

Voz 5 11:16 la palabra aunque no os lo creáis

Voz 7 11:21 qué es lo que tiene está fuera de Madrid

Voz 1 11:24 es complicado siempre no que es lo que subyace en el fondo de todo esto sea más allá de que de análisis que hemos comentado ya no de los nervios lo que subyace todo estos que en el fondo deben estar convencidos de que están hablando a una sociedad profundamente inmadura y que la realidad la crean ellos con sus declaraciones porque de otra forma de explicar tú puedes discrepar en puntos de vista poder discutir en matices ni interpretaciones de la realidad pero cuando hace semejante impugnación a lo que estamos viendo todos todos vías osea cuando uno por ejemplo se carga su identidad de partido regenerador que estabas comentando la Pepa respecto al tema del supuesto pucherazo en Castilla ya veremos a ver si en más sitios cuando uno hace eso es porque realmente piensa que la realidad le está creando él está hablando a gente que no tiene ni mayor formación y mayor información ni una forma propia de pensar la pensar las cosas ni tener opinión sobre el mundo no por lo tanto es mucho más grave porque piensan que están hablando unas sociedades inmaduras