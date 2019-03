SER Historia: Territorios talismán (17/03/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia

Voz 2 00:02 con Nacho Ares

Voz 0772 01:08 en este corto hay que escuchábamos del documental misterios de la antigüedad dedicado a las pirámides de Teotino a Se nos abre quizá una perspectiva diferente a la idea generalizada que tenemos cuando nos enfrentamos a un monumento magnífico de una altura extraordinaria estamos condicionados quizá por nuestra tradición por nuestra cultura que un objeto un edificio una cosa tenga un sólo significado sin embargo en la antigüedad el OMB de era mucho más plural en esas ideas una pirámide no solamente era un lugar de enterramiento sino que también era un símbolo era un lugar de peregrinaje era un Centro Astronómico podía tener multiplicidad de funciones esto es lo que hacía de estos lugares algo especial los convertía en verdaderos talismanes lugares cuya magia aunque a nosotros nos cueste comprenderlo ha marcado el devenir del desarrollo de infinidad de culturas y civilizaciones hasta nuestros días este va a ser el tema los territorios talismán además como siempre vamos a tener muchos más temas nuestro programa de hoy

Voz 0772 02:21 vamos a SER Historia territorios talismán esos lugares sagrados que cubren muchas civilizaciones del pasado de la Antigüedad que tienen un significado un tanto imbricados complicado para nuestra sencilla yp plana mentalidad del siglo XXI ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy también hablaremos de mujeres hemos dejado atrás el ocho EM el Día Internacional de la Mujer pero seguiremos hablando de ellas vamos a hablar de historia de los viajes al espacio vamos a hablar de Marte de cómo hemos interactuando con este planeta en los últimos año tendremos como siempre las es de de los libros de Candela conoceremos la historia del papiro and una copia fascinante del Libro de los Muertos del libro egipcio de los muertos que ahora vuelve a la luz por una edición facsímil espectacular que ha realizado una empresa española como siempre soy Nacho Ares y les doy la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 0772 04:04 ya no Ana Caballero muy bien Jesús pues esta semana no vamos a dedicar el Cronovisor a ningún personaje de ningún hombre y ninguna mujer ni en ningún acontecimiento importante en la historia sino que vamos a dedicarlo aún en donde lugares a esos territorios talismán que es el título de tu último libro estuvimos hablando de él lo presentamos aquí de manera muy breve pues a principios de año cuando cuando apareció aquí lo traemos encima de la mesa Jesús Callejo territorios talismán los guardianes invisibles de ciudades lugares y objetos es un poco la historia de esos espacios habitados por el ser humano o que el propio ser humano no le la conferido un carácter casi mágico hasta convertirlos en talismán

Voz 8 04:51 sí así es quería hacer algo distinto algo original cuando sale de talismanes casi siempre se relacionan con personas pero no tanto con territorios y lo que he intentado plantear y es fruto de la historia también es fruto de la leyenda que muchísimas ciudades algunas tan emblemáticas como Roma como Jerusalén como Santiago de Compostela además de protección es físicas además de es defensivas lógicas han tenido también unas protecciones vamos a quemar las espirituales místicas muy relacionadas con sus dioses eso pues se veía o por lo menos así lo querellan para que no hubiera injerencias bélicas meteorológicas de epidemias de ningún tipo porque en aquella época se creía firmemente en la presencia de los dioses se crea en esta influencia esta superstición en estos ritos en las ceremonias por supuesto pues en todo tipo de amuletos y tales males que te pudieran proteger contra todo tipo de inclemencias tanto físicas como espirituales bueno pues es un poco lo que he intentado reflejar no tanto eso como tú decías pasarme en personas aunque también hay personajes sino en lugares en territorios que por una razón o por otra pasan desapercibidos algunos de esos elementos que vemos que pensamos que son decorativos como puede ser alguno obelisco como puede ser una estatua como puedes

Voz 0772 06:09 tuvo un talismán pétreo colocado

Voz 8 06:11 a una cierta esquina par pues todo eso tiene una funcionalidad y eso es un poco lo que lo que he pretendido hablar de los Guardianes invisibles por eso como son invisibles alguien tiene que una pues con el dedo porque

Voz 0772 06:22 por desgracia muchas veces a lo largo de la historia sobre todo la los investigadores que se han acercado a interpretar el arte muchas ocasiones han pensado que las cosas tienen colores formas siluetas aspectos por buscar la belleza por un buscar la hermosura y sin embargo en muchas ocasiones hay detrás no un mensaje un mensaje oculto que por desgracia se ha perdido se ha perdido hasta nuestros días y que es necesario uno recuperar para que la información que porta es objeto artístico pues se consuma no se se completa

Voz 8 06:57 claro abierto los objetos más y sonoras obras artísticas no sólo tienen una belleza sino que tienen un mensaje a veces involuntario por parte de la artista no parte del artífice pero hay un mensaje un mensaje estético mensaje religiosos estamos habla de una talla imagínate que a San José la Virgen o un mensaje bueno pues filosófico espiritual matemático cabalística o o astrológico y alguna vez hemos hablado por ejemplo de cuadros que tienen también un significado oculto bueno pues yo creo que eso es importante reflejar y de hecho en la fecha que nos vamos a ir en este Cronovisor es un ejemplo muy significativo de cómo algo que mucha gente interpretada de una manera cuanto se hizo donde se hizo el porqué se hizo obedecía a una nacionalidad del momento preciso que luego con el tiempo va quedando olvidada bueno yo creo que eso es lo importante si vemos una estatua yo por ejemplo te Gengis Khan eh muy cerca de han Bator Mongolia pensamos ah fíjate que está Tomás gigantesca no de cuarenta metros de altura bueno tiene un significado aunque no tenga nada que ver con nuestra cultura nuestra religión pero para ellos tiene un significado

Voz 2 07:59 estamos exactas que Eva y megalomanía ahí esas cosas

Voz 0772 08:02 si va mucho más allá no el eso es todo

Voz 8 08:05 todo tiene un significado autor todo tiene una onda de forma todo tiene un tipo de energía todo tiene algo lo de vibración sutil tangible a veces intangible pero da igual el hecho es que todos los está transmitiendo una una información de todo tipo ya te no por la forma por el tamaño por la ubicación entonces sí conocemos el origen de la ubicación de algunas ciudades yo qué sé por ejemplo Brasilia porque ésa de Brasil eliminó ciento sesenta en fin con lo grande que es si iban a elegir un sitio totalmente desértico para construir la capital de Brasil bueno pues obedece a unas razones y luego se tiempo lo comentaré por qué hay estatuas del Sagrado Corazón por tantos lugares porque hay estatuas de determinados santos en en algunas iglesias Hinault en otras porque esas vocaciones marianas Hinault otras bueno todo eso es una información es como todos y no tenemos pues una documentación básica precisa pues lo vemos sin mayor trascendencia no le damos mayor importancia pero el conocimiento ya sabes que es una herramienta que nos conduce no sólo a conocer un poco más de lo que nos rodea sino también a conocernos un poco más sanos

Voz 0772 09:09 los mismos

Voz 1765 09:10 muy bien pues como siempre como todas las semanas tenemos aquí preparado el

Voz 0772 09:14 teclado de nuestro Cronovisor Jesús Callejo con una pauta a donde ya cuando mejor dicho nos invitas esta semana a viajar

Voz 8 09:22 pues toma nota de esta fecha que es el treinta de mayo de mil novecientos diecinueve

Voz 11 09:35 sí sí

Voz 12 09:40 adelante Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 0772 09:52 esos número fanfarrias en esta inauguración al que hemos traído mira reconozco y Alfonso XIII que ya le vimos en otra ocasión cuando estuvimos en el teatro en esa conferencia de Howard Carter en verdad en otra ocasión ya es la segunda vez que veo Alfonso XIII esto es un lujo lo de viajar con el Cronovisor

Voz 8 10:09 están todas este hombre es tanto eh no se pierde una a donde me has traído Cuéntame pues este traido al centro geográfico de la Península Ibérica claro no por casualidad sea elegido este lugar para e inaugurar solemnemente como manda la ocasión ni más ni menos que el Sagrado Corazón de Jesús Mari Getafe está el Cerro de los Ángeles que todo el mundo lo ubica y hay una estatua hay una estatua ahora por cierto a la que se ve ahora no la que estamos viendo ahora en la inauguración Lugo sufrió una serie de percances en la Guerra Civil pero en el momento que estamos ahora en este treinta de mayo de mil novecientos diecinueve evidentemente está el jefe del Consejo de Ministros que es Antonio Maura que es conservador liberal en su época y ahora sido conservador están ocho mil personas están por supuesto pues toda la curia hay obispos sacerdotes algún que otro cardenal está pospuesto la

Voz 1765 10:59 la Reina Victoria Eugenia debaten ver

Voz 8 11:02 todas las casas están engalanadas como te puedes imaginar incluso han puesto trenes específicos de Madrid para ir a Getafe para que aquello este concurrido y eso que hay que tener una invitación precisa porque no caben tantos en la explanada y estamos hablando prometo que está al lado de la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles pues amplísimo grandísimo con una altura de más de veinte metros para que se veía en todas las zonas en todas las partes y además con una actitud de bendecir porque hemos elegido este momento tan importante que nada tiene que ver cómo ves con el franquismo porque mucha gente cree que estas estatuas

Voz 1765 11:34 en Pakistán que haga caer Elena

Voz 8 11:37 que el nuevo con el franquismo se volvió a levantar porque fue destruido durante la época de la Guerra Civil

Voz 0772 11:43 hay muchos ignorantes también que me ha pasado muchas ocasiones que cuando ven el yugo y las flechas dice mira son un monumento franquista

Voz 8 11:49 no tiene nada que ver lo ocurrido que rodearán los Reyes Católicos evidentemente que viene todo no los Reyes Católicos logo adopta Carlos V Felipe II igual que el águila cuantos cabezas en fin te crecer que este tipo de símbolos por eso es importante conocer un poco el origen no es cómo identificar por suerte ya ocurre menos pero identificarlas esvástica con los nazis esvásticas son si no duro pero sin Dumas a esa empresa y Jaro universal las a los templos hindúes budistas ves la esvástica por todos los sitios incluso tanto de derecha como izquierda porque luego hay dice Ana es que cuando cuando gira a la izquierda es que es perverso es esa pánico es de los nazis que no que no que va para la pared cada en cualquier lado pero el símbolo es un símbolo solar sabes igual que el tres que igual que tantos y tantos símbolos que son antiquísimo y que forman parte además incluso de las estelas funerarias en Asturias en Cantabria ni te cuento lo dicho bueno pues porque hemos elegido esta fecha pues precisamente por eso porque cuando se erige este monumento al Sagrado Corazón de Jesús se hace por unas razones muy básicas es porque ese hace caso un poco al mandato del Papa León XIII que en mil ochocientos noventa y nueve eh Tribuna encíclica donde insta a toda la humanidad es decir a toda la raza humana ya todo el mundo a consagrarse al corazón que Jesús porque anteriormente había habido unas cuantas apariciones a distintos Santo Si Beatas por ejemplo Santa María te a la Coque Malla Santa Margarita María da la Koke con una monjas Salesiana que es la que más popularizó este rito en el siglo XVII pero posteriormente muchos más por ejemplo en Valladolid Bernardo de Hoyos un jesuita también es el aparece en el siglo XVIII entonces hay muchísimas apariciones que estar reivindicando que si si se hacen escudos placas estatuas al Corazón de Jesús toda esa zona estará protegida entonces ves aquí en tramos un poco en esto que decíamos al principio de territorios talismán porque qué una estatua de estas magnitudes con este coste aunque fue también propiciado un poco por una subvención pública hay prisa cada pero por qué haces esto por no por una cuestión meramente meapilas católica decir vamos a hacer aquí no no no es porque estaban totalmente convencidos en aquel momento y luego las posteriores estatuas que se van haciendo que eso sirve de protección que el territorio queda sacralizada y que el que esté esa imagen hay además una actitud de bendecir es porque nada malo va a pasar luego la historia nos dice que no se cumplen este tipo de de profecías verdinegro esto ocurre en mil novecientos diecinueve pero imagínate el meros veintiuno ocurre el desastre de Anual un engendro todos los desastres bélicos más penoso si vergonzosos en la historia de España o en mil ochocientos veintitrés está la dictadura de Miguel Primo de Rivera osea que mucha protección mucha protección tampoco generó pero da igual yo en el libro yo no entro en la creencia así es auténtica o no lo es os instaba y fundamentada lo que dentro es que en muchos estos lugares donde empiezan a construir estatuas de por ejemplo una de ellas sabes que en Palencia el cerro en el cerro de solvencia del Cristo del Otero tiene la misma final que hay en el año mil novecientos treinta y uno un el castillo de Monteagudo que está en Murcia en mil ochocientos veintitrés Se levanto tras parecida el Cristo Redentor de Río de Janeiro sabes cuando se levanta en el treinta y uno también es decir estamos Ana desde una época que nada tiene que ver ya digo con con los momentos convulsos ya de la guerra civil estamos en de épocas donde en el mundo Cristo ya en el católico se pensaba que esto era necesario que servía para conjurar maleficio os para que no hubiera guerras para que no hubiera epidemias para que no hubiera nada de nada entonces bueno pues fíjate que estamos en el momento clave donde se erige esta primera estatua en el centro geográfico de la pena la Ibérica tal como han dicho que ya sabes que no está totalmente demostrado pero bueno pero si el eje hay por eso porque piensa que serviría Mundi de epicentro para que su influencias benéficas sirviera para todo el mundo porque la consagración que hace el Papa es para todo el mundo y a partir de ahí pues muchísimos papas han reiterado un poco este culto hasta contundente además además musicales Mateu cuando llega la Guerra Civil incluso eh en otras guerras como la primera guerra mundial o la Segunda Guerra Mundial que es lo que llevaban muchos soldados católicos para protegerse el detente detente es una es un emblema es una insignia del Corazón de Jesús porque pensaban que eso les servía para inmunizar los contra las vale luego la realidad tampoco porque cuando se buscaban los cadáveres pues ya aparecían con con estos decentes que que no detenían balas ni detenían nada pero para ellos estaban convencidos es como cuando tú llevas un amuleto que crees que te va a dar buena suerte incluso hay gente que lleva biblias han encontrado biblias hay impactado una bala dijo había matado porque ha chocado contra la biblia tan gruesa par pues a esto me refiero las creencias la superstición forma parte también del pensamiento mágico e ignorar estos ignoraron una gran parte de la historia de España

Voz 1765 16:26 sí

Voz 13 16:29 en los primeros ciclos de la Iglesia es la forma más típica del crucifijo en este fichero la cruz con la figura de Cristo pues tanto en Oriente como en Occidente fue la del Cristo triunfante de El Cristo triunfante más que colgando muestra un Cristo Flotás Floren no muestra Cristo no sufriendo para esclavos invisible censos manos y los pies sino que lo presenta triunfante sobre ese sufrimiento

Voz 14 17:11 para los primeros cristianos que adoptaba la nueva fe en el Imperio Romano la cruz era un símbolo de vergüenza cuando se convirtió este signo de degradación en un símbolo cristiano público

Voz 0772 17:28 escuchábamos a sí Vermont obispo en un documental de el Canal Odisea hablando precisamente de ese simbolismo cristiano que hay en muchos objetos que han llegado hasta nosotros como seguidores au en embutidos en la tradición y la cultura cristiana pues como referentes no en nuestra normalidad vemos esos amuletos esos símbolos como algo cotidiano pero como bien demuestras Jesús Callejo en tu libro territorios talismán que no lo he dicho publicado por La Esfera al que estamos dedicando este Cronovisor esta esta semana incluso nosotros como personas tecnológicas hombres y mujeres tecnológicos del siglo XXI seguimos estando rodeadas de talismanes y muchos de los lugares que visitamos y donde vivimos tienen esa sacralidad no

Voz 8 18:13 totalmente es que no podemos desdeñar la influencia del símbolo y a veces del arquetipo porque por ejemplo una cruz es un arquetipo hora cruje es universal se da en el mundo cristiano hay mucha gente piensa que la cruz sólo procede no de hace dos mil años de cuando crucifican a Jesús y sin embargo la cruz igual que ir a casa

Voz 0772 18:31 de que el que cree que el que había un diseñador gráfico de caber como votamos este pobre hombre pues delineo sobre un papel una forma pues mira esto tiene forma de cruz lo vamos a llamar Cruz y lo vamos a hacer específico para Jesús yo no le la cruces miles de años

Voz 8 18:47 hasta que parque en todas las culturas vale lo elegirlo en Mesoamérica en fin todas las culturas precolombinas ahí está la cruz porque Lacruz en el fondo es una coordenada son su sistema de coordenadas es un sistema de un espacio tiempo es un el te está marcando no como un punto específico que es cuando confluyen tanto el palo vertical como el palo horizontal es mucho más no que todo eso pero es lo que decía es muy importante el arquetipo el símbolo entonces cuenta cuando hay una nación pueblo invade a otro además de intentar arrasar no me gusta actor ellos con su población con el ganado intenta también arrasar con los símbolos volviendo al ejemplo del Cronovisor donde hemos ido cuando llega la Guerra Civil Iván los republicanos al Cerro de los Ángeles que es lo primero que hace

Voz 1765 19:37 yo he visto fotografías disparando fusil a al Cristo

Voz 8 19:41 luego como no pueden destruirlo a golpetazo le ponen dinamita entonces bueno porque sino no hace nada malo ese Cristo ahí es de piedra es de piedra caliza pero es un símbolo entonces cuando lo destruyen los republicanos dice hemos destruido un estorbo en el fondo estaban diciendo hemos destruido un símbolo porque una forma de desmoralizar a tu enemigo es no sólo a arrasar con sus campos y violar a sus mujeres y matar a todo el número de personas y robar todos sus tesoros sino acabar con sus símbolos directamente Se van a los símbolos religiosos que hizo las tropas napoleónicas cuando entran aquel mil ochocientos ocho entre las iglesias para robar pero para para quedarse con todo el material de oro o de plata pero también para romper un poco esa creencia en la reliquia en Losantos porque de esta forma pensaban que se desmoralizó se desmoralizar entraba en una situación que al final pues eso tiras las armas como dice bueno no podemos hacer nada contra esta gente porque no sólo no están matando sino que nos están poco quitando nuestra identidad

Voz 0772 20:42 no pero es también que de alguna forma se me ocurre ahora escuchándote Jesús el cierto miedo a la los republicanos disparando viendo que de países que no consigo nada no que basa una escultura cien metros de altura tiene la el el Cristo

Voz 8 20:58 tiene los veinticuatro metros en total en su momento ahora tiene otra altitud

Voz 0772 21:02 se les ve en las fotografías disparado pues a casi cien metros no de Cristo un mastodonte enorme también quizá una proyección del propio miedo de los republicanos Noa a la fuerza talismán y que tenga esa esa

Voz 1765 21:15 G tú podría ser podría ser pero no

Voz 8 21:18 yo creo que además de ese de ese miedo está fundamentado en esto que acabo de comentar saber si para los católicos para los conservadores para la Iglesia esto es un símbolo pues para nosotros pero estamos hablando de que anticlericales de ateos entonces pues ya está es una forma también de mitigar un poco esa esta moral que pueden tener un ejército un ejército siempre se basa en dos aspectos claves por una parte es todo el potencial bélico que tú tengas cuando más cañones más más y tan mejor parate pero estás desmotivado no sirve de nada entonces hay que motivar te como te motiva pues con proclamas críticas patrióticas religiosas entonces hay siempre y ateo no se ha constante en la Guerra Civil ocurrió pero ha ocurrido algo bueno con la guerra no imagina no con las tres guerras civiles que hubo ocurrirá lo mismo si va a destruir banderas emblemas estatua símbolos por qué porque para los carlistas eso era fundamental entonces es una forma también de arrasar con todo lo mismo hacían en el otro bando Satellite que cada uno va buscando símbolos y un símbolo imagínate es Stalin no es Lenny pues a destruir las estatuas de Lenin que es lo que se hace por ejemplo en Irak y en el momento que Hwang supuestamente queda liberada hay conquistada esa bajos eh

Voz 0772 22:29 eh

Voz 1765 22:29 no buscamos siempre es se ha hecho también con las estatuas de Franco es el tiempo de agua

Voz 8 22:35 no a mucha gente lo ve sólo como una mera anécdota era abandonada a estos salgo feo esto representa la historia pasada no no si es la historia no la vas a borrar con eso lo que está intentando borrar es una creencia es una ideología es un símbolo a veces lo que ocurre es todo lo contrario lo recuerdas

Voz 15 22:53 el obelisco inacabado pesa más de mil toneladas más de lo que pesan quinientos coches todoterreno está situado en la antigua cantera de Asuán en el Alto Egipto el obelisco nunca se sacó de la cantera los arqueólogos han intentado averiguar por qué después de tanto trabajo fue abandonado si se hubiera acabado se habría levantado a una altura de diez pisos por encima del suelo decorado con imágenes y jeroglíficos se habría alzado como un componente vital dentro del conjunto de un templo el obelisco era el símbolo de conexión entre el Rey y los obelisco son piezas de precisión de la tecnología espiritual una de Izco era era un rayo de sol así que era algo parecido a un conductor disponer al funcionar como conductores espirituales de la luz los obelisco podían recoger y canalizar la energía de los cielos

Voz 16 23:51 tenían que construirse en una única pieza de roca maciza si estaba roto eso significaría que el rayo de sol estaba roto y por lo tanto se rompería el poder céntimos

Voz 17 24:04 escuchábamos a salirme CRAM Mi ensayos Guás

Voz 0772 24:07 dos extraordinarios egiptólogos hablando en un reportaje del canal Historia ha dedicado al mundo de los obelisco que Jesús tu libro territorios talismán también hablas de de ellos pero no tanto como el la la pieza como escuchábamos ahora en este corte que quizá es un reflejo de esos rayos del sol materializados en piedra un símbolo que conectaba la fuerza del faraón con el cielo etcétera es quizá un poco más complicada así muchas especulaciones desde el punto de vista teológico pero que también luego ya en el siglo XIX ese simbolismo ha reinterpretado no ya en muchas de esas sociedades secretas que han utilizado esos obelisco Roma lo hizo en su época de siglos I II III llevando muchos de esos obelisco a a Roma sí y luego en Nueva York en Londres en Estambul en Roma sobre todo podemos ver muchos de esos discos pero el significado ha cambiado totalmente ya no es ese significado mágico religioso que al que le daban los los antiguos egipcios sino que marca otras idea has no otros aspectos más talismán Nikos

Voz 8 25:18 hombre no te parece contradictorio que en el Vaticano en la plaza de San Pedro

Voz 1765 25:23 pero hay uno muy grande justo hay uno

Voz 8 25:25 disco egipcios háganos un obelisco modernista o no no han cogido un obelisco pagano en el centro de la espiritualidad católica esto es casual esto obedece alguna intencionalidad te pregunto me pregunto es pues yo creo que

Voz 0772 25:40 en muchas ocasiones podríamos decir bueno es ignorancia no ignorancia de la persona que lo puso allí pero desde luego que no porque la el pensamiento el sentimiento la fe quizá podemos maquillar de diferentes con diferentes nombres Cristianismo e Islam Judaísmo etcétera pero en realidad todas las ramas todas las ramificaciones todas las de los cuales estos perfiles diferentes nos llevan a la misma fuente no quizá ese simbolismo mágico que hay alrededor del del obelisco pues pueda tener no su su referente en el catolicismo vaticano como sede del catolicismo podría estar un poco por ahí encaminado no antes lo decías no la Lacruz la ha sido un símbolo que podemos ver en infinidad de de culturas no la atención Cristian S la ese aprendido de de de ello pero los antiguos egipcios también tenían sus símbolos su significado con la con la cruz y en otras religiones sucede lo lo mismo no al final

Voz 8 26:39 qué palabras utilizaba en jeroglífico para definir obelisco tejen

Voz 1765 26:44 casi me pilla protección claro es verdad que se claro todo entonces por dónde van los tiros no

Voz 0772 26:53 tiene tiene ahí esa referente claro el ahí hay amuletos pequeñitos de obelisco hechos de Faenza y efectivamente tejen no

Voz 1765 27:01 pues no lo sabía

Voz 8 27:04 por eso porque es lo que te has nada es casual en una ahí menos cuando te levantas solo bueno meto de estas características está al hablado de poner una pediré cita que si no estamos hablando de algo que fe cabernet entonces a todo el mundo es sobre todo en el siglo XVI Le costó Dios y ayuda trasladar ese obelisco que en su momento ya sabes que que otra en trajo Nerón es la fastuosa irá de los emperadores romanos del momento quiso trasladar a hay hasta trece obelisco Sanroma no

Voz 0772 27:34 tiene más casi que Egipto claro

Voz 8 27:36 habrá que no todos son de la época del Antiguo Egipto pero bueno hay tres discos les interesaba el Obelisco desde un punto de vista simbólico que es muy importante tenerlo en cuenta es un asimismo es es decir con conecta a la tierra con el cielo hecho los Obelisco se ponían normalmente en parejas pueblos sales bien luso encarna simultáneamente

Voz 1765 27:56 los templo claro el Obelisco

Voz 8 27:58 estaba representando un poco a la divinidad solar arrasó por lo tanto ya has visto ahí la conexión cósmica que tiene no deja de ser como como una aguja como una antena bueno fíjate en Londres la llamarla la aguja de Cleopatra gran entonces esa conexión con lo cósmico con lo divino con lo celestial con la protección es lo que estaba buscando claro que antes fuera pagano daba igual de los pero también estaba dedicado a hundidos sean cuando oigo pagano no quiere decir que fuera ateo Cavada se creía en una debilidad luego se cristaliza como sí hizo con tantos y tantos retos y tantas fiestas pero en el fondo lo que se está buscando con ese obelisco es esa conexión del cielo hacia la tierra que supo con lo que ocurre con los meteoritos cuando caía nada algún lugar se pensaban que eran regalos de los dioses y alrededor del lector hito se construya un altar Un Santuario y bueno hasta una basílica de qué otra cosa es sino el pilar por ejemplo de Zaragoza es verdad que no es meteorito pero la leyenda dice que es la propia Virgen la que descienden un pilar para aleccionar a Santiago que estaba ahí el umbral y caído en aquella época injusto en la piedra sirve de epicentro de Asís Muti para construir lo que en principio fue un árbitro hallará una basílica esa sensación de protección porque éstas de de un elemento sagrado es lo que hace que se convierta en lugar de peregrinación a lo parecido al acaba en lamentan es un meteorito

Voz 3 29:14 esto y todas la implicación que eso conlleva

Voz 8 29:17 bueno esto es una creencia musulmana pero es que se meteoritos anterior a que llegar a Mahoma la ganarán

Voz 0772 29:23 en mi página web es punto como hay un artículo que yo publiqué hace relativamente pocos años que tiene un nombre bastante un título bastante ambiguo que es Egipto siguiera extraterrestre que a mucha gente lo leyó el titular pensando joven Nacho aquí hablando de marcianos esta no o no tiene nada que ver con eso porque ellos construyeron su religión a partir de elementos extraterrestre es como los meteoritos la forma piramidal sabes viene de de seguramente pues de un meteorito que adquirió esa forma cónica al por la fricción con la con la atmósfera y al caer en tierra pues tenía esa forma come como cónica como digo de ahí viene la

Voz 8 30:02 piramidal no el puede venir sí totalmente el también lo que

Voz 0772 30:06 es el el origen ese primer regalo cósmico no hay un famosísimo por ejemplo pectoral de de Tutankamon con con que está hecho con una piedra única que realmente es piedra cristalizada de un meteorito que cayó hace miles de años Moro millones de años en el desierto en el desierto olívico en en Egipto idea ahí lo tomaron los los egipcios como otro mensaje de los de los dioses no el templo de New Sarre por ejemplo que está muy cerquita de sacar al sur de de Egipto pues pues estamos hablando hace unos dos mil quinientos años es donde aparece ese primer Obelisco un poco más ancho pero que está todo relacionado no con ese contacto entre la tierra hilo extraterrestre con ese sentido más ambiguo en al no no estamos hablando

Voz 1765 30:49 marcianos o no pero no da para extraer literalmente no porque no

Voz 0772 30:53 mente no es algo que ha marcado mucho tanto tradiciones de pensamiento religioso filosófico mágico el juego por ejemplo de la de la cuerda hindú que que viene eh es una leyenda urbana no viene de la India no tiene nada que ver pero es la idea quizás más pragmática de buscar esa conexión entre lo lo terrenal y lo celeste no esa conexión buscar un punto de encuentro los egipcios buscaban una un en un aguja un obelisco en la cultura india bueno pues aparece esa acuerda que de forma mágica asciende sola al cielo hoy por la que sube el niño y luego sube el mago de tres Un quizás de una manera mucho más burda de explicar ese anhelo de tener un ascensor clase me permite separar

Voz 1765 31:37 no es una escalera una escalera hacia el cielo

Voz 0772 31:39 como decía Zacarias echen para buscar no el esos orígenes sagrados en el en el firmamento

Voz 8 31:46 no mira lo que pasó en Parés parece hubo una plaza que en la llamaba la Plaza de la Revolución donde se producen la mayoría de las ejecuciones cuando ya de lleno la la Revolución Francesa esa plaza con el tiempo cambia de nombre es la plaza de la Concordia y que colocan en el centro de la plaza donde antes había una guillotina

Voz 0772 32:06 un obelisco les

Voz 8 32:08 ves cómo interpretado así leído así todo adquiere otro significado

Voz 0772 32:13 yo recuerdo la primera vez que lleve a María a mi novia a París dedicó cierra los ojos entramos en la plaza de la Concordia ilegal abrirlos era un día fantástico de invierno pero un cielo azul espléndido is emocionado se puso a llorar porque veía el obelisco ya a fondo la torre Eiffel

Voz 8 32:30 fíjate Castella

Voz 18 32:33 quinientos años después de la crucifixión de Jesús eran pequeños los grupos que se llamaban cristianos por todo el imperio y en la misma com no eran muchos en total tal vez unos doscientos mil en un imperio de cincuenta millones y había distintos tipos de cristianismo de esos que esta lápida representa bien ese cristianismo Touch la palabra clave está escrita en griego es ir CIS Ki significa pero no sólo eso pues las letras de esa palabra se corresponden también con las iniciales de un famoso lema cristiano Jesucristo Hijo de Dios Salvador

Voz 19 33:24 no

Voz 0772 33:25 la maravillosa increíble Marie Burt catedrática creo que es de la Universidad de Cambridge una de las mejores divulgadores de el mundo romano en la en la actualidad que en este documental Roma un imperio Sin límites nos hablaba de esas conexiones que había entre los orígenes del cristianismo de alguna forma también Jesús escribir mensajes ocultos no a través de de palabras de de términos que ayudaban a sacralizar no solamente lugares sino también un una religión una forma de pensar en definitiva esos anhelos no que que justifican un poco lo que el propio título del del libro territorios talismán los guardianes invisibles de ciudades lugares y objetos que esto último libro he buscan no esa idea de de de crear vínculos afectivos entre el ser humano la realidad física que les rodea

Voz 8 34:20 se nos sin ninguna duda cuando se diseñaba una ciudad tan antigua como moderna se buscaban unos patrones gastronómicos

Voz 1765 34:28 románticos por supuesto sí

Voz 8 34:31 además los arquitectos estaban imbuidos en algún tipo de sociedad secreta por ejemplo o discreta como podría ser la masonería pues miel sobre hojuelas por ejemplo Washington Washington DC te ocurren Washington Distrito Federal que se busca una forma de poner sobre la tierra algo que a ellos consideran que son arquetipos cósmicos no no estamos hablando poco de las catedrales góticas y tal que que definen en la tierra la constelación de Bruno no es lo que buscan es como una especie de diagrama simbólico y masónico que quedan dejado en la estructura terrestre más pesado desde un hasta Enrique de Vicente por ejemplo bueno pues esos diseños de ciudades modernas incluir a Brasilia ejemplo que te comentaba al principio una ciudad que se crea en mil ochocientos sesenta y que se crea gracias entre otras cosas a un sueño que tuvo San Juan Bosco que nunca estuvo en Brasil en el año mil ochocientos ochenta y tres El sueña era una una cierta zona de Sudamérica e hay bueno pues una prosperidad tremenda incluso unas coordenadas geográficas que estaría entre los quince veinte grados de de latitud sur

Voz 0772 35:39 de inmediato por donde con el tiempo atrás

Voz 8 35:42 a una serie de de concreciones geológicas políticas estratégicas se piensa que es ese

Voz 20 35:47 lugar necesario hasta el punto de que ahora mismo

Voz 8 35:50 Elia Se ha dicho que es la gran ciudad del milenio la gran ciudad de la esperanza como decía antes en Burgos donde por ejemplo hay quinientos cultos distintos es como un epicentro de espiritualidad donde todo vale porque ya había sido diseñado antiguamente por un santo salesiano italiano que nada tenía que ver con Brasil pero que sin embargo estaba señalando que hay iba a ver algo importante bueno pues eso con todo el lugar es que tanto tú como yo hemos estado como puede ser en Croacia el luz Brett como lo llamaban el centro mundi ellos pensaban que era el fin

Voz 0772 36:20 pero muy divertido curioso yo tenía un sí

Voz 8 36:22 sí sí sí sí tenía sus razones hay con Santa luz Berga en fin una ese organismo que hace el diablo y lo manda las antípodas lo grueso

Voz 0772 36:29 enriquece un poco la la la la esencia humana eso mucha gente es negacionista menuda Rada menuda estupidez nuevo también hace que todo eso enriquece no puedes estar negando y obstruyendo todo todas las formas de pensamiento de creencias

Voz 8 36:41 para mí totalmente es que es lo que decía al principio si olvidamos esto sí lo dejamos de lado se pensamos que son tonterías es como decir bueno que pasa todos nuestros antepasados eran tontos no nosotros como somos más materialista somos más descreídos tenemos la razón estaríamos equivocados sea el pensamiento mágico siempre ha estado ahí incluso ese folclor de información que se va generando a raíz de nuevas creencias o de nuevos mitos nuevas leyendas urbanas y todo es todo eso trae de entidad para ellos los dureza hacia se consideraban el centro del mundo y te lo justificaban porque hubo un milagro eucarístico porque la peste desapareció gracias a una serie de intervenciones celestiales cuando estuvimos en Malta hay un lugar que es mostra que tiene una iglesia con una cúpula impresionante en agosto de doscientos cuarenta y dos se refugian allí trescientas personas pues hemos porque estaban cayendo bombas y porque pensaban que era su último momento y piensa que si se refugia en un lugar sagrado para proteger y mira tú por dónde una de esas bombas calla allí no explota Ellos entendieron perfectamente el significado no ha explotado esto es un milagro por lo tanto alguien nos ha protegido con base conserva diez como una especie de de reliquia para bueno una copia de la bomba para que vieran que en algún momento determinado Dios la Virgen el santo que fuera les protegió como podemos eso decir que son cerradas que era eso no sirve de nada da igual que entremos o no entremos en las carencias de esa gente pero sí tenemos que entrar en el respeto a esas carencias

Voz 0772 38:02 desde luego es lo que te iba a comentar respeto yo creo que es lo más importante de todo porque sino no avanza haríamos no evolución haríamos y no conocería hemos nuestro propio pasado ni siquiera a nosotros mismos los que queráis descubrir la historia de esos lugares mágicos de sus lugares sagrados recomiendo este libro que hemos recorrido de alguna forma a vuela pluma en este Cronovisor territorios talismán cuyo autor Jesús Callejo es también nuestro crono un auto lo lo publica con con la esfera hay como digo se lo recomendamos a todos nuestros oyentes Jesús como siempre una semana más muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más historia

Voz 8 38:40 muchas gracias a ti Nacho

Voz 25 40:11 Alma Naranjo interpretaban de manera brillante

Voz 0772 40:14 de estas primeras líneas de uno de los viajes más fascinantes de la historia de la de la literatura de viajes valga la redundancia porque es un diario en primera persona ha escrito en el siglo IV agarra la fecha en el siglo IV por una mujer muy valiente en Geria en este nuevo bloque de Ser Historia vamos a hablar de de mujeres de mujeres que pasaron a la historia quizá por marcar una serie de pautas en su comportamiento que seguramente el momento en que ellas protagonizaron su existencia cuando oyes vivieron pues no fueron vistas quizá por el como grandes heroínas sino que realmente fueron vistas como locas como quizá no en ocasiones pues eh y y si se me permite la expresión en algunas ocasiones Marie machos en el sentido de que ellas al ser transgresoras de una realidad que poco a poco hemos ido olvidando hemos ido solapando pues por suerte ha quedado su legado de tal manera que muchas de estas mujeres y que han escrito con letras de oro pasajes increíbles en la historia de la humanidad siempre estuvieron ellas galería histórica de hispanas memorables es el título del nuevo libro de nuestro invitado Javier San Javier Santa Marta del Pozo Javier bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 20 41:37 muy buenas muchísimo su qué tal rodeado

Voz 0772 41:39 de tantas mujeres pues de maravilla

Voz 20 41:42 te puedo decir es cuando me he visto yo en Utrera parecida

Voz 0772 41:46 quiénes son ellas

Voz 20 41:47 pues ellas son tantas y tantas mujeres que que en la historia de España han sorprendentemente han quedado un poco olvidada de ser nombradas sí han quedado también incluso los hombre sí ícono a la mujer ya sabemos que ha habido una visión muy céntrica de la historia pues imaginemos lo que ha pasado con pero pero con tantas mujeres en todos los campos en escultura en literatura en arte en ciencia lo más sorprendente es que en el primer capítulo Capítulo Cero realmente lo título Amatria habló de la importancia que es la mujer para España yo creo que somos un país muy matriarcal de un país en donde además la mujer ha tenido mucha mucho predicamento mucha importancia eh bueno pese a todo India e incluso hay aún sabiendo la situación que vemos por los feminicidios y esas terribles noticias sigue siendo España uno de los mejores países para ser mujer no sorprende porque siempre tenemos esa esa especie de leyenda ya pero pero en los países las cosas no han ido mejor cuando hizo más que la las mujeres en España caos hemos llegado al voto muy tarde es como como llevar muy tarde pero sí sí además estuvimos en en el momento en que la su franquistas estaban ahí empezando a a reclamar los derechos aquí también ya había mujeres españolas que iniciaron los debates alguna de ellas en el libro pero es que tuvimos el derecho al voto antes que en Francia antes que en Italia no hablemos ya que en Suiza que lo consiguió el año setenta no no no no no estamos tan tan atrasados en en como siempre en esa visión que que la mujer ha ha tenido ya tenía un España dio un papel creo que muy protagonista

Voz 0772 43:12 en Geria con el que comenzábamos este este bloque contiguo Javier Santamarta es para mí una de esas ídolos no de Ramos

Voz 20 43:21 cada viajero como tú estoy convencido

Voz 0772 43:23 por desgracia el el primer libro de su relato que está dedicado a Egipto porque en Egipto se ha perdido no pero bueno yo la la sigo desde hace muchísimos años es un es un personaje que que descubrir relativamente tarde no hace unos quince años así pero que que me ha dado muchas satisfacciones no porque realmente cuando leo su relato no pienso que es un hombre una mujer pienso que es el relato de una persona que ha tenido la suerte en el siglo IV de poder deambular por Tierra Santa ahí por esos y por esos lugares no pero no tenía que ser sí Cillo un hace pues que así mil quinientos años realizar este tipo de de hazañas no porque la mujer estaba pues constreñida en una hace lo decías no en una circunstancia sociales que hay que no le permitían estos estas alegrías

Voz 20 44:10 pero sin embargo yo creo que también hay un componente de clase social que es olvida tampoco el hombre de una clase inferior podía

Voz 0772 44:17 lo de viajar

Voz 20 44:18 cuando vemos o intentamos con el presentéis uno pensar que la mujer estaba mucho más constreñida de lo que podía estar incluso en el Renacimiento con la Edad Media esto también nos ha llegado mucho pero del siglo XIX que el siglo XIX sí que fue muy represor en cuanto a relacionar mujeres esa época victoriana pero es cuando surge la novela histórica es cuando se da un planteamiento que nos hemos creído también que ha sido siempre tan así y aunque es verdad que la mujer ha estado siempre ha dado dominada sobre la baronías sobre el aspecto de la de la preeminencia sobre el hombre si una mujer tenía posibles tenía unas capacidades que que nos podían sorprende como la modernidad de de esta mujer de esta feria que muchas que la a monja pero aquello diciendo bueno y no tiene marido pues tendrá muy bien estas cosas absurdas de el planteamiento de que Bonis ayudó a los Santos Lugares a un sitio Pío bueno pues no es una mujer seguramente pues eso una una no romana de de la zona de allá decía de lo de el Bierzo y Ike Ike bueno tras el el encontronazo vamos si exigirle pues no sea de aquello como fue uno de Santa Elena o Dama de Constantino

Voz 0772 45:25 sí me dijo que precisamente el la el el hecho de que ella pudiera moverse con tanta libertad seguramente llevaría algún tipo de salvo conducto bien a través de de Constantino

Voz 20 45:35 lo de Elena Adell es muy posible que está claro que era de alta estirpe de alguna otra manera luego sean fantaseando entonces éramos casi incluso era familiar de Constantino de alguna manera el caso es que tenía la capacidad ir pero con una modernidad porque es el AVE la ley y es verdad que es una pena que todavía no se hayan encontrado ellos yo estoy convencido que se va a encontrar vaticinio dando pero esos libros que falta no de hizo el viaje esta semana en contra los mismo que que se encontraron es que el problema es que aquí tenemos tanta hay tanto guardado en tantos archivos que no lo que que en un pero saldrá estoy convencido Hilal la literatura le vamos es que incluso una literato llega a decir para no creo que ganen Ramón Menéndez Pidal que que Geri había de colocarse con todo derecho como él frente las escritoras españolas como la primera escritora española es una escritora muy amena muy cercana sea lo que hablamos no piensas en un hombre una mujer porque es te enseñan a los sitios es la inventó el ovni Planet cuando todavía no se había estudiado porque no es ninguna broma turrones cuando le están explicando las cosas de

Voz 0772 46:35 muy descriptivas es muy descriptiva

Voz 20 46:37 es que también hizo lo sabemos por porque claro no nos ha llegado pero quizás dibujos hizo un guardó en el campo pero por la forma en cómo comentaba ciertas cosas se veía diciendo como veis aquí yo digo dónde está el aquí es porque parece ser que hacía tan tiempo ese con los estilos pues a unos unos unos dibujos que que no los han desgraciadamente igual semejante que se ha perdido

Voz 0772 46:59 no recuerdo mal es en Italia en mil ochocientos ochenta y pico cuando aparece el libro de de ella porque había perdido pero lo que tú dices Javier tiene que haber el en alguna biblioteca tiene que estamos es esperando no que aparezca un nuevo hallazgo relacionada con con esta mujer conejera que yo siempre he pensado también que era de de de León por bueno porque aquí en Ser Historia todos somos de León es de León Jesús Callejo de León yo soy de León Isabel de León tiene que ser todo de León aquí no hay todos los programas sacamos León siempre hablamos de León Geri es uno de esos personajes tan tan carismáticos pero no fue la única no en tu libro hablas de de otras muchísimas más mujeres que quizá destacaron por hacer cosas de hombres no que

Voz 1765 47:47 teoría no tendrían que destacar por ello