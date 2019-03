Flash Deportes SER de las 14:30 (15/03/2019)

Luis Enrique ha dado a conocer esta mañana la lista de convocados para los próximos encuentros de la selección española ante Noruega Malta una lista en la que destacan ocho caras nuevas como son Bernard Sergi Gómez Fabián Parejo Jesús Navas Muniain Canales Jaime Mata sobre si esto es una revolución o no Luis Enrique ha dicho lo siguiente

Evolución Revolución suena siempre tan feo vamos a evolucionar la competencia está ahí va a depender de ellos me encanta además ese sentimiento que pueda tener jugador de llegar vengo a la selección a a darlo todo porque quiero continuar eso va a hacernos crecer va a generar si los jugadores se demuestra su nivel esa sensación que ellos pero que que hayan al equipo oí veremos y me sin

nosotros eh la la lo que lo que queremos es acabar la temporada ganando el máximo de los de los quiero que no queda entonces pensar con mañana lo que tenemos que hacer nosotros es el el deberes de de todos los jugadores de todos la gente que trabaja aquí es creer hasta el final nosotros tenemos once partidos y lo que queremos hacer es ganar los once partidos y luego veremos lo que lo que lo que va a pasar