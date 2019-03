Las Noches de Ortega: Meninas (15/03/2019)

Voz 1 00:00 un

Voz 2 00:07 en la Cadena Ser el escuchar a continuación narra una historia real

Voz 3 00:15 los nombres de los protagonistas han sido cambiados para evitar problemas con la justicia pero absolutamente todo el relato es real

Voz 4 00:27 en la dirección de esta emisora no se hace respondo

Voz 5 00:30 sable de lo sucedido

Voz 4 00:32 como cadena radiofónica de la SER

Voz 3 00:35 se limita a contar lo que ocurrió hace aproximadamente dos años

Voz 2 00:41 toda la historia que cuenta con el permiso de sus protagonistas que han aceptado decirlo todo cierren los ojos y disfruten en la isla

Voz 6 00:58 en

Voz 7 01:04 ah sí

Voz 8 01:07 eh

Voz 2 01:18 buenas noches

Voz 9 01:21 voy a contar una historia real muchas veces os he contado vivencias poco inventadas o que tienen una base real pero después nos ha ido un poco la cabeza pero la que os voy a contar esta noche es rotundamente cierta es la historia de un hombre Joaquím tuberías tenía cincuenta y dos años en el momento en el que arranca esta historia estaba solo en la playa

Voz 10 02:00 sí vamos a ir reflexionaba sobre su vida estaba casado y tenía cinco hijos

Voz 11 02:10 cuatro hijas y un hijo a un perro

Voz 10 02:14 que se llamaba resquicios

Voz 11 02:18 Joaquín era vigilante de seguridad en el Museo del Prado vigilante nocturno estando allí solo en la playa pensó que faltaban solamente nueve meses para las bodas de plata con su mujer no sabía qué regalo hacer cerrar los ojos en la playa hice quedó profundamente dormido

Voz 12 02:51 y empezó a soñar

Voz 11 02:54 tuvo un sueño rarísimo en él se veía asimismo dentro del Museo del Prado robando Las Meninas de Velázquez y regalando se lanzara su mujer pero incluso en el sueño sus propios compra

Voz 13 03:10 aquí Eros

Voz 11 03:14 las Meninas era el cuadro favorito de Alba y su esposa una o la un poco más fuerte despertó a Joaquín

Voz 5 03:26 todo se fue a casa

Voz 15 03:32 eh

Voz 9 03:37 al llegar se encontró Alba

Voz 0410 03:40 sola o Alba Le dijo Joaquín bien

Voz 13 03:44 sí que me he quedado dormido en la arena hay una ola

Voz 4 03:48 ha cambiado

Voz 5 03:50 Joaquín fue hasta la habitación donde su mujer tenía colgadas en la pared decenas de réplicas de Las Meninas de Velázquez como no había dudado de que algo relacionado con Las Meninas tenía que ser el regalo de

Voz 16 04:05 las bodas de plata

Voz 5 04:08 yo rápidamente

Voz 16 04:12 y aunque no era muy tarde decidía

Voz 5 04:14 yo

Voz 13 04:16 Alba yo ya me voy a echar me acuerdo cariño y durmió

Voz 5 04:25 sonó de nuevo con el Museo del Prado allí estaba él con su uniforme de vigilante nocturno pero este sueño era distinto la anterior aquí no tenía previsto robara el cuadro en sus manos llevaba pinceles se acercó a Las Meninas en un museo cuyas paredes se iban de formando y cuando estaba delante de la obra maestra

Voz 11 04:51 pienso en su sueño mío y siguió pensando en miran cuatro chicas y un chico intenso más y una mujer como la mía

Voz 5 05:03 el sueño Joaquín con la ayuda de sus pinceles empezó a cambiar las caras de la infanta Margarita de Isabel de Velasco de María Agustina Sarmiento de Sotomayor foco de verde de mar Ibar bola de Nicolas hito perturbó Sato y hasta del pop que guarda damas que pincelada a pincelada lasciva convirtiendo en las caras de su familia

Voz 11 05:31 qué vais a mi familia el museo en su sueño seguía de formándose hasta que el techo se convirtió en un gigantesco SPE

Voz 5 05:40 jo en el que Joaquín se vio reflejado convertido en un extraño Mons le dijo al vaso esposo hablan de ensueño

Voz 17 05:54 nos si decías no sé qué de pincel

Voz 13 05:58 Jacinto había estado

Voz 5 05:59 durmiendo toda la tarde como era lunes debía acudir al Museo al turno de noche cogió su coche silbando como siempre atravesó las calles de Madrid cuántas personas de edad que veía paseando habían estado en el museo se preguntaba Jacinto aparcó el coche frente al Museo Centro el personal de allí tenía en muy buena estima Jacinto Él era un hombre amable y siempre estaba dispuesto a colaborar con todos

Voz 13 06:33 qué tal ha sido el día hoy mucho peligro

Voz 5 06:37 cuando cerraban el museo todas las salas se volvían de repente misteriosas obras maestras colgadas en la pared sin que nadie las viera eso le producía Jacinto una gran emoción

Voz 13 06:50 madre mía todos estos cuadros sólo para mí

Voz 5 06:53 qué sensación más increíbles vestido con su uniforme de vigilante de seguridad iba a paseándose por ti

Voz 0410 07:00 todas estas salas que bueno era Greco Goyo se encontró con Eduardo otro compañero vigilante buenas noches buenas noches afecto

Voz 5 07:07 cuando pasó por la sala en la que estaban Las Meninas recordó el sueño que había tenido mira qué cosas más raras

Voz 18 07:15 a esa obra maestra y sin saber porqué tomó la decisión más inquietante de su vida

Voz 13 07:21 sí convierto ese sueño era una

Voz 5 07:24 cura por supuesto retocar cada noche unas benignas poco a poco pincelada a pincelada hasta conseguir que no

Voz 18 07:31 los personajes se parecieran a su familia era un auténtico disparate pero Jacinto estaba dispuesto a llevarlo a la práctica

Voz 13 07:38 lo voy a hacer mañana empiezo un curso de pintura y me pongo seria mente a ello

Voz 0410 07:43 Jacinto terminó su turno a las siete de la mañana salió del museo

Voz 11 07:50 arrancó su coche y fue hasta casa

Voz 5 07:54 al llegar se encontró a Alba que acababa de salir de la ducha su mujer trabajaba como conductora de autobuses

Voz 13 08:01 Leganés y en leído el día de vigilancia esta noche amor muy bien todo muy tranquilo muy voy a dormir un poco

Voz 5 08:06 pero Jacinto no se fue a dormir giró en Internet academias de pintura hice apuntó a una de ellas está parece que está bien dos días por semana tenía que ir a escondidas sin que su mujer lo supiera la aprendiendo técnicas de pintura al óleo todo muy rudimentario pero Jacinto confiaba en su talento para lograr su objetivo lo voy a contar los días se iban sucediendo también las semanas y al cabo de tres meses nuestro hombre ya se vio mismo preparado para empezar a emprender la tarea tirando llegó al museo un jueves por la noche con pinceles y pinturas escondidas en su mochila sigilosamente sin que los otros vigilantes movieran acudió hasta la sala de Las Meninas donde esa obra lo presidía todo disimuladamente giro las cámaras de seguridad para que no le enfocara empezó a retocar a la Infanta

Voz 13 09:05 acabará pareciéndose mi lo prometo

Voz 5 09:08 con mucho mimo y mucha dedicación sujetando la mano derecha con la izquierda para no temblar Anna Villar trazos diminutos

Voz 10 09:18 a la expresión de aquella niña al día siguiente los visitantes del museo no

Voz 5 09:27 no se percataron toda vía del cambio Jacinto había retocado muy poco pero resultaba evidente que transcurridos unos días la gente empezaría a percibir la metamorfosis y es momento ahora queridos oyentes de hacer un alto en el relato y conversar

Voz 19 09:45 con su protagonista porque por suerte ha aceptado estar con nosotros Jacinto buenas noches buenas noches lo estamos contando bien lo que sí

Voz 20 09:53 contamos T de fábula de verdad ahí reviviendo punto por punto todo que coge me pasó de verdad es increíble incluso al no detalle todo

Voz 13 10:07 enhorabuena pues muchas gracias imagino que durante esas noches usted estaría muy nervioso

Voz 20 10:11 nervios que yo me la jugaba claro me estaba jugando me jugaba mi puesto de trabajo y y muchas cosas alterar un cuadro de metal

Voz 13 10:23 es un delito no vamos a adelantar nada pero sí que me gustaría que contará una cosa y es que usted recibió ayuda no

Voz 20 10:29 me ayudó Eduardo y compañero en el en el servicio nocturno mientras yo pintaba él se ponía en la puerta y me me avisaba pues llegaba algún otro compañero yo era una noche estuvieron a punto a punto de de pillar B estaba retocando al perro del cuadro para que sepa decir a las pido

Voz 5 10:48 una noche Jacinto estaba retocando al perro para lograr que se pareciera rápidos cuando de repente sonó la alarma del museo

Voz 21 10:58 estar tanto tiempo cerca de cuadro había activado la célula proporción si puede suerte guardó actuó con vuestro

Voz 5 11:07 la alarma Eduardo y Jacinto continuó con el cuadro durante una hora más y ocurrió lo que antes o después tenía que pasar los cambios que Jacinto iba haciendo en Las Meninas imperceptibles el principio empezaron a hacerse más evidentes

Voz 13 11:24 ciento buenas noches de nuevo buenas noches de nuevo

Voz 20 11:27 pues juntándolos en contándolo muy bien la verdad

Voz 13 11:30 llegó un momento en el que las cosas ya no se podían disimular más no los cambios que usted iba haciendo pincelada pinceladas cada vez eran más evidentes no cuéntenos qué paso

Voz 20 11:41 bueno pues nada él pero que el perro pues ya tenía otro color María Bárbara había perdido va expresión característica del cuadro de Velázquez y los conservadores del museo pues tenía los que el cuadro se estaba deteriorando lo imaginan a que usted iba cambiando el cuadro local Rumí para mí sino planteabais mira yo no sé si ustedes recordarán que hace unos dos años aproximadamente en Las Meninas fueron

Voz 13 12:13 sí sí si hablamos de ello aquí en la Cadena Ser

Voz 20 12:17 por eso

Voz 13 12:18 no

Voz 22 12:20 el museo pensaron que la temperatura de la sala no era la adecuada para la conservación del cuadro se llevaron durante un tiempo Las Meninas

Voz 20 12:28 al al sótano del Museo para restaurar

Voz 13 12:33 el cuadro volvió a a ser el mismo de antes después de la restauración no

Voz 20 12:37 no voy a hacerlo antes de que yo empezarán a tocar votos claro todo el trabajo

Voz 22 12:44 yo voy ha hecho pues ya yo me acuerdo que yo volvía a mi casa

Voz 5 12:49 ciento volvió a su casa triste destrozado casi a punto de tirar la toalla

Voz 23 12:55 lo ha adelantado que lo tenía me cago en todo lo que se mueve

Voz 5 12:58 a ciento miró a su esposa que estaba sentada en el sofá y pensó que jamás iba a tener el inmenso regalo que él se había planteado hacerle Alba dijo Jacinto

Voz 13 13:10 Jacinto en la cama solo

Voz 5 13:12 empezó a pensar si todavía existía alguna posibilidad

Voz 13 13:17 pensó hacerlo todos la misma noche nada de ir al teatro los rostros poco a poco hay que hacerlo de un tirón sino voy cambiando los restauradores lo irán corrigiendo todo a veces la única solo

Voz 5 13:31 tras reflexionar de esta manera Jacinto pensó que bueno mejor que nos lo diga el mismo Jacinto que pensó usted Jacinto

Voz 20 13:39 pues eso pensé en hacerlo todo seguido no el trabajo era duro pero era la única solución para que no cambiara al Barreto casos lo pues los conservadores del museo días restaurando hay que hacerlo

Voz 22 13:52 debido encontrar una noche que tenga yo pues inspiración Si el tiempo que sea pues conseguir que todos los personajes de Las Meninas pues tengan la cara de mi familia aquí nada una noche me envalentonó le ir me dije

Voz 20 14:13 por lo lo lo voy a hacer lo hice lo hizo

Voz 5 14:18 un martes por la noche llevó en su mochila más pinceles y pinturas de lo habitual aquello iba a ser un trabajo inmenso con paciencia y con la ayuda de Eduardo que vigilaba en la puerta Jacinto logró hacer todos los cambios en tan sólo cinco horas

Voz 4 14:38 las Meninas son mi familia ahora sólo falta que Alba lo vea eran las seis de la mañana

Voz 20 14:47 con su esposa dígame una cariños Hoyo agita excavadora miento pasar algo

Voz 23 14:52 no no es nada malo no te preocupes sólo te pido que me he enganchado

Voz 13 14:55 acusó esta mañana por favor tengo que ir a trabajar

Voz 0410 14:58 niño te lo pido por favor Huelva tras reflexionar decidió que

Voz 13 15:03 bueno que nos lo diga la misma alba alba buenas noches buenas noches que decidió usted

Voz 22 15:08 bueno me decidir si hubiera insistencia de de mi marido decidí ir el me insistieron mucho en que llegase antes de que abriesen las puertas del museo no hay nada me planté allí y la puerta del Prado el salió a recibirle aún no había entrado a todos los visitantes me dirigió hasta la sala donde a Las Meninas

Voz 13 15:35 vio lo que él había visto cómo reaccionó fatal

Voz 22 15:39 fatal fatal no entendía nada mi marido había destrozado Las Meninas había destrozado mi cuadro favorito el insistía en que lo había hecho por amor me decía era fuera

Voz 13 15:53 bueno algo todo hecho Portillo dijo Jacinto con lágrimas en los ojos sí lo ha hecho Alba indignada le respondió

Voz 4 16:03 con amor por amor has destrozado lo que más me gusta

Voz 5 16:07 faltaban cinco minutos para que se abrieran las puertas del museo la nueva versión de Las Meninas sólo había sido vista por Alba por el mismo Jacinto obviamente por Eduardo que esperaba pacientemente en la puerta de la sala

Voz 4 16:20 en cuanto la gente vea lo que has hecho tendrás problemas Jacinto muchos problemas vas a ir a la cárcel entiendes

Voz 24 16:27 cuatro minutos para que se abrieran las puertas Jacinto se puso a llorar voy a ir a la cárcel Eduardo desde la puerta gritó a la pareja regula solo Alba hija Jacinto se gira a la Francia que preguntó Alba escéptica

Voz 25 16:41 en el sótano del Museo hay una réplica de Las Meninas es una falsificación de un maestro siglo dieciocho que se guarda para una futura exposición erráticas de cuadros

Voz 5 16:53 Jacinto entendió lo que fue amigo quería decir

Voz 4 16:55 venga vamos a subirla sólo tenemos tres minutos

Voz 13 16:58 Eduardo compañero de Jacinto buenas noches buenas noches que pasó

Voz 22 17:03 qué pasó Goyo vaya vaya vaya

Voz 26 17:06 qué ocurrió fue nada que Jacinto Alba yo bajaba hasta el sótano si coge la réplica de Las Meninas corriendo corriendo Cueto tuvimos hasta la sala Las Meninas si cambiamos un cuadro por otro muerto

Voz 24 17:20 en el la dice dijo Alba una vez que el cuadro fue sustituido lo quiere enrollarnos en Las Meninas originales en forma de tubo y los tres salieron corriendo disimuladamente del para una de las puertas traseras esto no cabe en el coche dijo Jacinto señalando a Las Meninas en forma de tubo estamos en autobús Jacinto buenas noches

Voz 20 17:39 luego buenas noches buenas noches cogieron el autobús coge aquello aquello era bueno era para ver Pavel no ahí creerlo porque lo pasa muy mal que que hicieron con el cuadro fueron hasta casa si lo llevamos a casa a modo de hecho lo tenemos en

Voz 13 17:57 tiene gran Las Meninas

Voz 22 17:59 sí lo lo ha propuesto una brecha entre el alba yo porque lo que iba según regalos Monique copa ella va va a los veinticinco años de casados ha convertido pues pues es que en en en el inicio de nuestro final del matrimonio

Voz 27 18:16 ella insiste en que en el rótulo lo que más le gusta en la vida le digo que lo ha hecho por amor pero ella tiene que que que que vaya que vaya mierda es les ellos han venido

Voz 13 18:27 por qué cuenta usted todo esto quiero decir

Voz 22 18:30 no es que nadie se lo va a creer como motor un programa de humor tal pues la gente va a pensar que todo una cosa inventada y que la meninas

Voz 20 18:40 ingresando estando en el Prado que nada de esto ocurrido que yo jamás mi alterado el cuadro para pensar a la gente que lo oiga que tras una buena chanza un entremés Kome con una pantomima que es verdad pero que la verdad

Voz 13 18:56 Jacinto Juderías muchas gracias por habernos dado permiso para contar esa historia

Voz 28 19:01 nada años usted giro seguramente que muchos de vosotros sabéis creído estáis

Voz 9 19:10 morir debéis pensar sin duda que algo así no puede haber ocurrido haber sucedido nadie se atrevería a contarlo en la radio pero yo os aseguro que es cierto las auténticas meninas está enrollada en forma de tubo en una casa de Leganés mientras que el cuadro que se expone en el Prado es una réplica de un maestro italiano el siglo XVIII acercamos cualquier mañana el Prado humanidad fijamente el Marimar bola veréis que ahí no están los trazos elegantes y rápidos de Velázquez si os apetece esperar ataque cierre en el museo y hacer causa a puerta allí veréis cómo entran los vigilantes nocturnos sus cargos uno podría ser Jacinto al que hemos cambiado el nombre

Voz 5 20:11 otro podría ser Eduardo

Voz 9 20:13 centrada en Internet veréis que resulta imposible encontrar datos de esa réplica del siglo XVIII del maestro italiano todo ha sido borrado toda esa información ya no existe como si esa réplica jamás hubiera estado en los sótanos pero yo os aseguro que es verdad porque os iba yo a mentir acaso posee engañado alguna vez

Voz 30 20:48 nada

Voz 18 20:55 sé que pensáis que todo es mentira tal vez sea mejor así pero yo os aseguro que jamás volveré Isabel Las Meninas de verdad esos colores esas Infantas ese espacio lleno de luz del cuadro a esta hora debajo de la cama de un matrimonio hasta el viernes que viene amigos buenas noches

Voz 30 21:25 eh eh

Voz 32 22:56 sí

Voz 33 23:52 hecho el hueso

Voz 30 24:39 sí eh