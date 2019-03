Un actor lleva un año recibiendo una ovación

Voz 1 00:00 sí eso hay mandar una ronda de audio y estaré

Voz 1610 00:05 venga Especialistas secundarios que pasa de actores quiero hablarte de cuestión de actores casualmente dice sí sí por ahí para un actor o para una actriz no hay nada más estimulante que que que el aplauso del público no sea tener trabajo no está mal que te paguen ya no te digo pero Osetia causó el aplauso es que es la prueba de del éxito sigue vamos a irnos vamos a hacer ahora mismo hasta el teatro Miguel Mihura de rasgos del campo que es un pueblecito que la provincia de Soria allí el teléfono tenemos a Carlos con Carlos Kony es un actor que está en estos momentos recibiendo la ovación del público del teatro Miguel Mihura a Wert contamos hola Carlos hola Carlos hola buenas tardes qué tal estás estás en estos momentos en lo alto del escenario verdad

Voz 2 00:51 aunque que que pese a que así vaya vaya o vimos

Voz 1610 00:55 hoy pues el griterío ensordecedor está feliz supongo que si estás feliz supongo no sale la bala

Voz 2 01:03 que sí que la gente es muy buena sí emociona no como bueno está pasando ya poquito

Voz 1610 01:10 están pasando Juan Torres connota llevan aplaudiendo un año una años llevan un año

Voz 2 01:18 aplaudiendo ininterrumpidamente sí sí gracias gracias a votar mucho es exagerar la verdad

Voz 1610 01:32 Carlos que si te acuerdas que obra interpretada hasta hace un año

Voz 2 01:36 pero aquí era una versión de Ricardo III que viendo como un caballo un caballo sí sí sí esto es lo que yo quiero un puto caballo pasa aquí un año pudiendo

Voz 1610 01:53 un año y aplaudiendo siempre es la misma gente aplaudiendo no se mueve de la butaca a la gente

Voz 2 01:58 era se van turnando alguno se van en atrás sí bueno gracias

Voz 1610 02:06 bueno el sueño de un actor convertido en pesadilla el sueño de un desigual alejar oye que hacer ahora que plan de vida tienes porque lleva un año y tú no puedes irte pero sí te puedo decir si quienes el escenario no

Voz 2 02:17 no no no claro esto es un contrato tácito que el actor tiene conexión con el público entrar ya plazo no se abandona el escenario atrás no que nada puede esperar esperar a que se cáncer lo que se muera no verdad mueran ya no ya a recuperar mi vida cuando muera un año oye una cosa cómo sobrevivió un año ahí en el escenario con la comida que me tira por Dios Guerra

Voz 1610 02:41 pues nada disfruta disfruta buenos una sensación sin duda agridulce para un actor no esté el ex pero tanto tiempo me ha puesto en contacto con nosotros era alcalde de rabos del campo don Julio José ingrato que quiere decir no salgo don Julio José buenas tardes

Voz 3 02:58 hola

Voz 2 03:03 intuyo que está usted en el teatro

Voz 1610 03:04 está usted me el teatro verdad del maravilloso oiga es normal están padeciendo la gente alcalde es normal esta reacción de la gente de rabos ante una obra de teatro

Voz 2 03:19 hola rayos tomó Church pero sí la primera vez que tenemos teatro en otro pueblo ha cogido con ganas de Carlo así extraordinaria es muy emocionante

Voz 1610 03:28 pero fue hace un año ya no mucho aplauso este ya para la interpretación

Voz 2 03:33 ya le he dicho esto es claro no tenemos referentes para comprar poco cuantos mucho por ella

Voz 1610 03:46 oiga ya un año es mucho eh es pasarse de aplauso me parece a mí

Voz 2 03:51 bueno pero yo qué hago yo como alcalde queda encontrar pueblo Game Lab lo que cree que Camela

Voz 1610 03:58 el rodaje pero es que sí pero el actor necesita recuperar su vida nos ha dicho que quiere recuperarla

Voz 2 04:02 los muchachos muchas yo tengo lesiones en mayo no me lo voy a jugar yo por la polaca es aludir al actor que si voy a estar yo hasta que hasta que me hiciera quiera

Voz 4 04:18 mira tengo claro no todo eso para que se que bueno ya para casa a tanto rana tramita en la Cadena Ser un poquito si cambiamos de tema venir por aquí algún día

Voz 5 04:32 la vi las nulas

Voz 1610 04:35 bolos con mucho cariño sí sí

Voz 5 04:38 estrenando tocaremos muchas gracias rabos mira tenemos una quita